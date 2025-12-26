Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188155
ИКТ 14563
Организации 11291
Ведомства 1494
Ассоциации 1075
Технологии 3542
Системы 26522
Персоны 81304
География 2992
Статьи 1573
Пресса 1268
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2749
Мероприятия 877

VK Mail.ru Tarantool Data Grid


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


26.12.2025 VK Tech открывает исходный код Java-коннектора для Tarantool 1
14.04.2023 ВТБ, CNews и «Сколково» назвали лучшие проекты в области работы с данными 1
09.11.2021 Банк «Открытие» на порядок ускорит работу клиентских сервисов с помощью платформы Tarantool 1
30.09.2021 «Mail.ru Цифровые технологии» выпустила обновленную версию Tarantool Data Grid 1
17.03.2021 Годовая выручка «Mail.ru цифровые технологии» превысила 2,3 млрд рублей 1
02.03.2021 ВТБ внедряет российскую СУБД Tarantool 1
02.03.2021 ВТБ внедрит разработанную Mail.ru Group платформу Tarantool 1
10.12.2020 Газпромбанк с помощью Tarantool ускорил работу внутренних систем в 50 раз 2
12.10.2020 Mail.ru Group обеспечила доступность товаров из «Магнита» для жителей российских регионов 1
01.10.2019 Mail.ru Group запускает Tarantool Data Grid 1

Публикаций - 10, упоминаний - 11

VK и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3536 6
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 423 5
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 401 3
МегаФон 9958 2
К-МИС - К-Скай - K-SkAI 31 1
SR Space - СР Спейс - Success Rockets - SR Rockets, СР Рокетс - SR Satellites, Ср Сателлит - SR Data, СР Дата - SR Oko, СР Око - SR Sar, СР Инвест - СР Нет - SR CMS, СР КМС - Успешные ракеты 16 1
Газпром ГПМХ - ГПМ Дата - GPM Data 9 1
КСОР 7 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9210 1
Ростелеком 10348 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3130 1
Oracle Corporation 6882 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1539 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4550 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 237 1
Северсталь Диджитал - Severstal Digital 31 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3004 4
ГПБ - Газпромбанк 1182 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 984 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1123 2
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 161 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 654 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 262 1
Альфа-Банк 1873 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1911 1
Почта России ПАО 2253 1
Газпром ПАО 1420 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1040 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 869 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 527 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 316 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 321 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1331 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 506 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 109 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 179 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 280 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1797 1
Газпром нефть 671 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3128 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2175 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3257 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 315 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 7
Data Grid 29 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73479 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12395 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9881 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13022 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34052 3
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 309 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4496 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2174 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8185 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23225 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5682 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10140 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23061 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7426 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11330 2
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 632 1
СУБД Реляционная - РСУБД - RDBMS - Relational Database Management System 102 1
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 324 1
HighLoad - Highly loaded systems and projects - Высоконагруженные системы и проекты - Высоконагруженные информационные системы 205 1
Data Fusion - Слияние данных 82 1
Data monetization - Монетизация данных 1836 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5670 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22008 1
Налогообложение - Налоговый мониторинг - Налоговый контроль 219 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 912 1
Оповещение и уведомление - Notification 5388 1
Сервер приложений - Application server 345 1
СУБД - Российские системы управления базами данных - Отечественные СУБД - импортонезависимые СУБД 154 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1162 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17175 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7640 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1170 1
DevOps - Development и Operations 1078 1
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 176 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9394 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 168 8
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 218 2
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 201 2
КСОР - Антисон - контроль бдительности водителя 21 1
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 124 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 52 1
Maven Central Repository - публичный репозиторий для хранения и распространения Java-библиотек, плагинов и других зависимостей 4 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1723 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1908 1
VK - Mail.Ru myTarget - Таргет@Mail.ru 165 1
VK - Mail.ru Tarantool Cartridge 4 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 869 1
IBM DB2 392 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1116 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 619 1
Red Hat Kubernetes Operators - Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes 12 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1419 1
Летунов Илья 49 4
Дергачев Владимир 9 2
Корякин Алексей 6 1
Коновалихин Максим 19 1
Корсун Сергей 1 1
Прытков Сергей 1 1
Гонтарев Павел 113 1
Новиков Павел 107 1
Кирьянова Александра 158 1
Россия - РФ - Российская федерация 157438 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45862 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2918 1
Россия - СФО - Новосибирск 4671 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2215 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51336 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26028 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55078 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4675 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17429 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 1
Социализация - процесс интеграции индивида в социальную систему 142 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5326 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1329 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4255 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6336 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5520 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1080 1
Rusbase 16 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1096 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1273 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 398 1
AI Russia Awards 4 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410902, в очереди разбора - 731160.
Создано именных указателей - 188155.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Лучшие гаджеты для создания новогоднего настроения: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще