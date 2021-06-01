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Mail.ru Group начала сертифицировать специалистов по Tarantool

Mail.ru Group представила официальную программу сертификации по Tarantool. Сертификаты получат специалисты, прошедшие тренинги и подтвердившие экспертизу по работе с технологиями in-memory вычислений.

Тренинги Tarantool нацелены на разработчиков, архитекторов, администраторов и аналитиков. Теория подкрепляется практическими заданиями по темам сессий. Всего доступно семь модулей, разделенных на 14 трехчасовых сессий. Для прохождения всех тренингов нужно два месяца. Можно выбрать как все семь модулей, так и несколько по отдельности.

Каждый специалист, успешно прошедший тренинги, получит сертификат, подтверждающий его навыки. Сертификат имеет уникальный QR-код, ведущий на страницу с информацией о том, какие модули освоил его владелец.

«Умение эффективно использовать возможности in-memory вычислений – это востребованный навык. Эти технологии становятся стандартом для высоконагруженных систем, и Tarantool открывает перед бизнесом новые перспективы. Теперь легко понять, есть ли у специалиста компетенции для построения архитектуры под высокие нагрузки. Самим же владельцам сертификатов они добавляют баллов на рынке труда – кандидату с подтвержденными знаниями предложат работу быстрее», – сказал Павел Лапаев, руководитель тренинг-отдела Tarantool.

На сегодняшний день тренинги прошли 400 ИТ-специалистов, в том числе из ВТБ, X5 Group, ГК «Рамакс» (входит в ГК «Ланит») и «Мегафона».

Дмитрий Степанов

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