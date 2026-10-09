США перекрыли дорогу высококлассным программистам в Microsoft и Adobe. Компании подозревают в мухлеже с визами

Власти США заморозили на неопределенный срок оформление грин-карт для работников Microsoft и Adobe с визами H-1B. Их открыто обвинили в мошенничестве с персоналом – они нанимали больше иностранцев, чем увольняли американцев. Также под подозрением ИТ-компании Cognizant, Infosys, Tata Consultancy, Wipro, HCL и Capgemini – их работникам грин-карты теперь тоже не выдают.

Грин – больше не грин

Корпорации Microsoft и Adobe остались без права подавать заявки на получение грин-карт для сотрудников-иностранцев с визами H-1B, пишет Tom’s Hardware. Обе компании находятся под подозрением в мошенничестве с персоналом, о чем заявил лично вице-президент США Джей Ди Вэнс (JD Vance).

Вэнс утверждает, что обе компании принимали на работу в полтора раза больше иностранцев, чем увольняла американцев. Теперь Microsoft и Adobe исключены из программы PERM – одного из возможных путей для получения работниками этих компаний визы H-1B статуса обладателя грин-карты.

Грин-карта дает огромное количество преимуществ для иностранцев. Ее обладатели имеют право, в числе прочего, находиться на территории США, устраиваться на работу и вести бизнес без временной визы. Также они получают право на обучение в школах и вузах наравне с гражданами США и доступ к американским программам медпомощи – Medicare и Medicaid.

Microsoft Microsoft с 2014 года руководит выходец из Индии. Гражданство США у него есть

Упомянутая виза H-1B – это временная неиммиграционная рабочая виза. Американские компании могут нанимать иностранных высококлассных специалистов с такой визой на работу в сферах ИТ, медицины, финансов, науки, инженерии и в других областях, где от работника требуются специализированные знания и умения.

«Наше послание Microsoft таково: вы – великая американская компания, но вы должны нанимать великих американских работников, – заявил Вэнс. – Вы не можете увольнять американских рабочих, а затем заменять их иностранными наемными работниками» (цитата по The Guardian).

Где двое, там и десяток

Как пишет Tom’s Hardware, в одной лодке с Microsoft и Adobe оказались еще семь ИТ-компаний – Cognizant, Infosys, Tata Consultancy, Wipro, HCL и Capgemini. Все они тоже больше не могут подавать заявки на получение грин-карт для своих работников с визой Н-1В.

Причиной этого шага стали предполагаемые случаи мошенничества и злоупотреблений.

Теперь администрация США не будет обрабатывать новые или находящиеся на рассмотрении заявки на получение постоянного трудового сертификата для этих компаний. Вэнс резко высказался в адрес Microsoft, заявив: «К сожалению, в Соединенных Штатах не было ни одной компании, которая бы так злоупотребляла этой системой. Если посчитать, то на каждого уволенного Microsoft работника приходился полтора иностранных наемных работника».

По словам Вэнса, Microsoft уволила 6000 сотрудников, одновременно получив 6300 одобрений на визы H-1B и почти 3000 грин-карт. Вице-президент заявил, что компания подала 3682 заявки на PERM, 1000 из которых касались должностей, которые, по-видимому, частично совпадали с должностями уволенных сотрудников. Привилегии PERM как для Microsoft, так и для Adobe были отменены «из-за многочисленных активных федеральных расследований» (due to multiple active federal investigations), как заявил министр труда Кит Сондерлинг (Keith Sonderling).

«Мы не будем принимать новые заявки и не будем обрабатывать заявки на получение постоянной трудовой сертификации от этих компаний», – добавил Сондерлинг (цитата по The Guardian).

«Я уверен, что все здесь понимают, в какую игру играют, – сказал Вэнс. – Вы привозите наемных работников из-за границы, увольняете американских рабочих и, если вы корпорация, зарабатываете огромные деньги, занижая заработную плату американских рабочих и заменяя их людьми, которым, честно говоря, вообще не место в Соединенных Штатах Америки».

Могли бы и подготовиться

Может показаться, что власти США слишком резко и без предупреждения обрушились на Adobe, Microsoft и другие корпорации. Но на деле случившееся – это один из результатов общенационального расследования американского Министерства труда случаев мошенничества с визами Н-1В и программами получения грин-карт.

Оно было инициировано в июле 2025 г., почти полтора года назад и было сосредоточено на мошеннических заявках, невыплате заработной платы, принуждении, использовании труда за меньшую заработную плату, злоупотреблениях при найме и «отстранении» – ситуации, когда компания сохраняет сотрудника с визой H-1B в штате, но не назначает ему работу и не выплачивает заработную плату.

В сентябре 2026 г. Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) подписал указ, направленный на пресечение злоупотреблений программой H-1B. Сразу после этого компания Cognizant лишилась возможности подавать заявки на получение грин-карты, то есть ни Adobe, ни Microsoft не стали первопроходцами в этом.

Могут быть и другие

Пока нельзя исключать, что гнев властей США обрушится и на другие крупные американские корпорации. С одной стороны, только лишь за 2025 финансовый год Microsoft получила почти 1400 одобренных виз Н-1В, с другой – это далеко не самый высокий показатель.

Интернет-гигант Google немного отстает от Microsoft с 1050 оформленными визами. А лидирует в этом перечне компания Amazon – за тот же период она получила для своих работников почти 4650 таких виз.

К моменту выхода материала не было известно, являются ли Google и Amazon фигурантами расследования американских властей.

Комментарий Microsoft

Корпорация Microsoft отреагировала на случившееся. Она утверждает, что действует строго в рамках закона и ничего не нарушает.

«Microsoft подает заявления на визу H-1B только тем, кто соответствует строгим стандартам этой визовой категории. Мы платим нашим сотрудникам одни из самых высоких зарплат в технологическом секторе, и наши зарплаты являются одними из самых высоких среди всех, кто подает заявления на визу H-1B. Мы платим нашим сотрудникам с визой H-1B столько же, сколько и любым другим сотрудникам, выполняющим аналогичную работу», – говорится в заявлении Microsoft.

Комментарий Microsoft

«Мы с нетерпением ждем возможности предоставить администрации дополнительную информацию. Например, из примерно 6000 заявлений на визы H-1B, поданных нами в прошлом (в 2025 – прим. CNews) финансовом году, 80% касались продления или изменения статуса действующих сотрудников Microsoft. Это не были заявления на найм новых сотрудников. Остальные заявления на новых сотрудников касались лиц, уже легально находящихся в Соединенных Штатах, которые решили работать у нас, и они составляют всего 1% от нашей рабочей силы в США. Это не новоприбывшие в нашу страну», – утверждает Microsoft.