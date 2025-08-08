X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг

X5 разработала собственную систему пополнения запасов для торговых сетей «Пятерочка» и «Перекресток» Теперь Х5 полностью переходит на внутреннюю технологическую платформу, что дает полный контроль над ключевыми логистическими процессами, повышая их эффективность. Об этом CNews сообщили представители X5. Система пополнения запасов полностью автоматизирует управление поставками, снижая влияние человеческого фактора и повышая скорость принятия решений, а также реагируя на изменение рыночного

X5 Group и ГК «Ориентир» создают автоматизированный высотный склад ГК «Ориентир» и X5 Group построят автоматизированный хаб под Москвой. Проект станет первым в России высотным

Как устроена автоматизация франшизы X5 «Около» Об «Около» Франшиза магазинов малого формата «Около» запущена X5 в конце 2023 года. В апреле 2025 года сеть охватывала уже более 1700 магазинов в 32 субъек

X5 Media и Mediascope заключили соглашение о сотрудничестве в области измерения эффективности ритейл-медиа ругими рекламными каналами и соответствие рыночным стандартам. Об этом CNews сообщили представители X5 Group. Программа лояльности X5 Group насчитывает более 86,8 млн зарегистрированных

Платформа A/B-тестирования X5 Group верифицирована научным сообществом учным практикам подтвердили эксперты Международной лаборатории стохастических алгоритмов и анализа многомерных данных факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ. Методология A/B-тестирования, разработанная Х5 Group, применяется в компании с 2022 года и позволяет оценить влияние различных изменений на эффективность работы магазинов. На текущий момент через платформу A/B-тестирования оценено более

X5 сохранила первое место по объему онлайн-продаж товаров повседневного спроса по итогам I квартала 2025 года информационного агентства «Инфолайн». Об этом CNews сообщили представители Х5 Group. Оборот бизнеса X5 Digital, отвечающего за цифровые продажи и доставку, в I квартале 2025 г. составил 78,2 мл

Товары торговых сетей X5 Group теперь доступны на Ozon ируют развитие во всех регионах присутствия торговых сетей Х5. Об этом CNews сообщили представители X5 Group. Оформить доставку можно на сайте и через мобильное приложение Ozon. Покупатель може

X5 и «Перекресток» запустили лаборатории в супермаркетах д. 12, корп. 1 и в ТЦ «Афимол-Сити» на Пресненской наб., д. 2. Об этом CNews сообщили представители X5 Group. Сейчас тестируются четыре типа технологий: CV (компьютерное зрение), Bluetooth-маяч

Хозяин «Пятерочки», «Перекрестка» и «Чижика» построит собственный дата-центр ные системы нашего ЦОДа, прокомментировал специалист. Розничная торговая компания X5 Group (ранее — X5 Retail Group) — российская розничная торговая компания, управляющая продуктовыми торговыми

Х5 начала строительство собственного центра обработки данных в подмосковье ании, ключевым элементом для обеспечения устойчивости, независимости и масштабируемости ИТ-сервисов X5. Запуск ЦОД Х5 запланирован на III квартал 2026 г. Об этом CNews сообщили представители

Дмитрий Котегов стал техническим директором X5 Media Дмитрий Котегов назначен на должность технического директора X5 Media. Ранее Дмитрий на протяжении 12 лет строил рекламные технологии в VK и Mail.Ru Group: он возглавлял продуктовую разработку «VK Рекламы» и рекламного кабинета myTarget. Об этом CNews со

Х5 стала принимать сотрудников в магазины быстрее в шесть раз еньшается и количество ошибок, которые возникали при ручной обработке данных. Новый подход позволит X5 сократить сроки оформления сотрудников примерно в шесть раз и улучшить цифровой путь канди

Х5 обучит сотрудников на курсе цифровой доступности от VK мально доступными и удобными для всех категорий пользователей. Об этом CNews сообщили представители X5 Group. В России живут около 50 млн человек, которым нужны цифровые решения с максимально у

X5 Media: объем рекламных услуг Х5 Group за 2024 год составил 20 млрд рублей Развитие рекламного и аналитического потенциала стало одним из факторов, повлиявших на рост выручки X5 как по итогам IV квартала, так и по итогам всего прошедшего года. Об этом CNews сообщили п

Х5 разработала мобильное приложение для сотрудников X5 Import «Автоматизированное рабочее место сотрудника отдела контроля качества» на всех логистических хабах X5 Import. Решение является собственной разработкой X5 Tech – ИT-компании в составе гр

X5 поможет беременным и сотрудницам в декрете с удаленным оформлением ячно этим HR-сервисом пользуются более 3000сотрудниц компании. Об этом CNews сообщили представители X5 Group. В Х5 Group 77% сотрудников – это женщины, которые заняты в совершенно разных направ

X5 Group построит новую систему для оптимизации запасов на базе Rubbles replenishment ment в качестве исходной точки для разработки новой системы по оптимизации запасов позволит команде X5 Tech, ИT-компании в составе Х5 Group, на год сократить time-to-market. Продукт в своем исх

Дарксторы Х5, работающие более 12 месяцев, вышли на операционную прибыльность ван ряд технологических решений, не имеющих аналогов на рынке. Об этом CNews сообщили представители X5. Для покупателя заказ проходит в привычном режиме – с помощью приложения выбранной торгово

X5 ввела режим свободного планирования работы для курьеров » и дарксторов Х5 без предварительного бронирования слотов и работать в любое удобное время. Новым сервисом воспользовался уже каждый третий курьер «Х5 Доставки». Об этом CNews сообщили представители X5 Group. Пока пользователям доступны базовые функции системы: свободный вход и выход в режим «Биржа», взятие и отклонение заказов, просмотр суммы выплат за доставленные заказы в расчетных лист

«МТС Ads» и X5 Group добавили возможность таргетинга на данных ритейлера в Telegram Ads ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет, что ее рекламная вертикаль и X5 Group добавили возможность таргетинга в Telegram Ads по сегментам обезличенных агрегирован

Роботы вышли на маршрут «Х5 Доставки» танет доступна и из супермаркетов торговой сети «Перекресток». Об этом CNews сообщили представители X5 Group. «X5 Доставка» сотрудничает с «Яндексом» по сервисной модели: «Яндекс» предос

X5 Group совместно с «Контуром» запустила решение для работы с электронными транспортными накладными ​ У компаний уже был совместный опыт работы с транспортными накладными по формату X5 Group, теперь — по формату ФНС. Пилотный проект завершится уже в начале осени 2024 г. Об э

«Купер» подключил «Перекрёсток» к услуге самовывоза тимент из более 15 тыс. товаров. В каждом пятом онлайн-заказе уже используется программа лояльности X5 Group. Тамила Агамова, директор по маркетингу X5 Digital, отметила: «Мы продолжаем развива

«Яндекс Плюс» обновил опцию «Покупки с Пакетом от Х5» «Яндекс Плюс» совместно с X5 Group представил обновленную опцию «Покупки с Пакетом от X5». Подписчики смогут пол

Анализ больших данных и «умный» компас для выбора локаций магазинов T – AI Talent Hub в сентябре 2023 г. запустила лабораторию по искусственному интеллекту c компанией X5 Tech на базе института. В течение девяти месяцев молодые ML-инженеры работали в одной кома

Х5 Group обновила X5ID ыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик», обновила X5ID – единую учётную запись для сервисов X5 Group и партнёров – в соответствии со стратегией и принципами устойчивого развития. Теперь

Оборудование «Систэм Электрик» применяется в магазинах X5 Group – «Пятерочка» и «Чижик» распределения электроэнергии и автоматизации, обеспечила оснащение оборудованием конечного распределения и электроустановочными изделиями более 3,5 тыс. новых магазинов продуктовой розничной компании X5 Group. Электроустановочные изделия Systeme Electric и аппараты Dekraft установлены в сетях магазинов «Пятерочка» и «Чижик» по всей России. В 2023 г. по всей стране были открыты более 1,5 тыс

Dialog X5 запускает бесплатный инструмент для оценки товаров поставщиков поставщикам Х5, подписавшим соглашение о неразглашении (NDA). Об этом CNews сообщили представители X5 Group. «ABC-рейтинг» позволяет проводить экспресс-оценку товаров в портфеле по показателям

Как X5 Group, «Лента», Hoff, «Рольф» и Magnum будут менять облик ритейла при помощи ИИ и роботизированных решений ющего в себя пять крупнейших ритейл компаний. В 2024 г. RITA возглавляют два управляющих партнера – X5 Group и Hoff, при этом «Лента», «Рольф» и Magnum продолжают участвовать в качестве партнер

В «Перекрестке» и «Пятерочке» внедрили собственную систему управления складом на замену платформам из США Собственная система X5 по управлению складами Компания Х5 Tech - основной цифровой партнер торговых сетей и бизне

X5 Group разработала собственную систему управления складами ми иностранного вендора, который покинул российский рынок. Система является собственной разработкой X5 Tech, ИТ-компании в составе группы. Об этом CNews сообщили представители X5 Group.

X5 начинает роботизацию распределительных центров го и устойчивого успеха», — отметил Владимир Салахутдинов, директор по стратегии и развитию бизнеса X5 Group. В планах компании — в ближайшие годы построить полностью роботизированный распредел

Тигран Саркисов, X5: Генеративный ИИ компенсирует недостаток специалистов ти технологии повышают эффективность процессов и отличают одни компании от других. Тигран Саркисов, X5: Архитектура LakeHouse позволяет нам минимизировать количество извлечений и трансформаций

X5 Group внедрила решение российской компании ITKey в качестве инфраструктурного слоя облачной платформы X5 Salt ey завершила проект по внедрению KeyStack в качестве инфраструктурного слоя для собственного облака X5 Group, продуктовой розничной компании. Об этом CNews сообщили представители ITKey. Облачна

Оптимизация пополнения помогла «Пятерочке» увеличить выручку на 1% запасы товара по всей цепочке поставок на несколько процентов. Об этом CNews сообщили представители X5 Group. Система планирования спроса и пополнения в «Пятерочке» — один из самых масштабных п

X5 Group внедрила российские ИИ-технологии для анализа неструктурированных данных ользователей к найденным документам и данным, обеспечивая конфиденциальность расследуемых кейсов. В X5 Group рассказали, что внедрение решения Content AI Intelligent Search дало возможность опт

«X5 транспорт» создал собственный навигатор на базе геотехнологий «Яндекса» , что позволяет быстрее доставить свежие продукты до распределительных центров или полки магазина. «X5 транспорт» – первая российская компания, которая создала собственный автомобильный навигат

Михаил Сартаков, Х5 Group: Мы создали корпоративный университет по-другому CNews: Для чего крупному ритейлеру корпоративный университет? Сколько лет он существует в X5 Group? Михаил Сартаков: Наш корпоративный университет совсем молод – недавно мы отпразднов

В России начались продажи наушников Honor choice Earbuds X5 Pro с адаптивным шумоподавлением и поддержкой LDAC В российских магазинах электроники и на маркетплейсах начались продажи беспроводных наушников Honor choice Earbuds X5 Pro. Новинка обладает стильным и эргономичным дизайном, технологией адаптивного активного шумоподавления до 46 дБ, поддерживает кодек LDAC и работает до 40 часов без подзарядки. Об этом CNew