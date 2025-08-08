Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

X5 Group ИКС 5 Ритейл Групп Корпоративный центр ИКС5 Агроторг

X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг

X5 Group — российская продуктовая розничная компания. Компания управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом «Пятёрочка», супермаркетами под брендом «Перекрёсток» и жесткими дискаунтерами под брендом «Чижик». Компания занимает работает в e-commerce, развивая цифровые бизнесы Vprok.ru Перекресток, 5Post, и «Много Лосося», а также собственными службами логистики, прямого импорта и рядом цифровых сервисов для партнеров.

На 31 декабря 2021 г. под управлением компании находились 19 121 магазин в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть включает в себя 17 972 магазинов «Пятёрочка», 990 супермаркетов «Перекрёсток» и 72 жестких дискаунтеров «Чижик». Под управлением компании находятся 47 распределительных центров и 4 480 собственных грузовых автомобилей на территории Российской Федерации. В компании работают более 335 тыс. сотрудников

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


08.08.2025 X5 разработала собственную систему пополнения запасов для торговых сетей «Пятерочка» и «Перекресток»

Теперь Х5 полностью переходит на внутреннюю технологическую платформу, что дает полный контроль над ключевыми логистическими процессами, повышая их эффективность. Об этом CNews сообщили представители X5. Система пополнения запасов полностью автоматизирует управление поставками, снижая влияние человеческого фактора и повышая скорость принятия решений, а также реагируя на изменение рыночного

18.07.2025 X5 Group и ГК «Ориентир» создают автоматизированный высотный склад

ГК «Ориентир» и X5 Group построят автоматизированный хаб под Москвой. Проект станет первым в России высотным

29.05.2025 Как устроена автоматизация франшизы X5 «Около»

Об «Около» Франшиза магазинов малого формата «Около» запущена X5 в конце 2023 года. В апреле 2025 года сеть охватывала уже более 1700 магазинов в 32 субъек
26.05.2025 X5 Media и Mediascope заключили соглашение о сотрудничестве в области измерения эффективности ритейл-медиа

ругими рекламными каналами и соответствие рыночным стандартам. Об этом CNews сообщили представители X5 Group. Программа лояльности X5 Group насчитывает более 86,8 млн зарегистрированных

23.05.2025 Платформа A/B-тестирования X5 Group верифицирована научным сообществом

учным практикам подтвердили эксперты Международной лаборатории стохастических алгоритмов и анализа многомерных данных факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ. Методология A/B-тестирования, разработанная Х5 Group, применяется в компании с 2022 года и позволяет оценить влияние различных изменений на эффективность работы магазинов. На текущий момент через платформу A/B-тестирования оценено более

19.05.2025 X5 сохранила первое место по объему онлайн-продаж товаров повседневного спроса по итогам I квартала 2025 года

информационного агентства «Инфолайн». Об этом CNews сообщили представители Х5 Group. Оборот бизнеса X5 Digital, отвечающего за цифровые продажи и доставку, в I квартале 2025 г. составил 78,2 мл
29.04.2025 Товары торговых сетей X5 Group теперь доступны на Ozon

ируют развитие во всех регионах присутствия торговых сетей Х5. Об этом CNews сообщили представители X5 Group. Оформить доставку можно на сайте и через мобильное приложение Ozon. Покупатель може
17.04.2025 X5 и «Перекресток» запустили лаборатории в супермаркетах

д. 12, корп. 1 и в ТЦ «Афимол-Сити» на Пресненской наб., д. 2. Об этом CNews сообщили представители X5 Group. Сейчас тестируются четыре типа технологий: CV (компьютерное зрение), Bluetooth-маяч
11.04.2025 Хозяин «Пятерочки», «Перекрестка» и «Чижика» построит собственный дата-центр

ные системы нашего ЦОДа, прокомментировал специалист. Розничная торговая компания X5 Group (ранее — X5 Retail Group) — российская розничная торговая компания, управляющая продуктовыми торговыми
10.04.2025 Х5 начала строительство собственного центра обработки данных в подмосковье

ании, ключевым элементом для обеспечения устойчивости, независимости и масштабируемости ИТ-сервисов X5. Запуск ЦОД Х5 запланирован на III квартал 2026 г. Об этом CNews сообщили представители

09.04.2025 Дмитрий Котегов стал техническим директором X5 Media

Дмитрий Котегов назначен на должность технического директора X5 Media. Ранее Дмитрий на протяжении 12 лет строил рекламные технологии в VK и Mail.Ru Group: он возглавлял продуктовую разработку «VK Рекламы» и рекламного кабинета myTarget. Об этом CNews со
27.03.2025 Х5 стала принимать сотрудников в магазины быстрее в шесть раз

еньшается и количество ошибок, которые возникали при ручной обработке данных. Новый подход позволит X5 сократить сроки оформления сотрудников примерно в шесть раз и улучшить цифровой путь канди
06.03.2025 Х5 обучит сотрудников на курсе цифровой доступности от VK

мально доступными и удобными для всех категорий пользователей. Об этом CNews сообщили представители X5 Group. В России живут около 50 млн человек, которым нужны цифровые решения с максимально у
04.02.2025 X5 Media: объем рекламных услуг Х5 Group за 2024 год составил 20 млрд рублей

Развитие рекламного и аналитического потенциала стало одним из факторов, повлиявших на рост выручки X5 как по итогам IV квартала, так и по итогам всего прошедшего года. Об этом CNews сообщили п
29.01.2025 Х5 разработала мобильное приложение для сотрудников X5 Import

«Автоматизированное рабочее место сотрудника отдела контроля качества» на всех логистических хабах X5 Import. Решение является собственной разработкой X5 Tech – ИT-компании в составе гр
21.10.2024 X5 поможет беременным и сотрудницам в декрете с удаленным оформлением

ячно этим HR-сервисом пользуются более 3000сотрудниц компании. Об этом CNews сообщили представители X5 Group. В Х5 Group 77% сотрудников – это женщины, которые заняты в совершенно разных направ
21.10.2024 X5 Group построит новую систему для оптимизации запасов на базе Rubbles replenishment

ment в качестве исходной точки для разработки новой системы по оптимизации запасов позволит команде X5 Tech, ИT-компании в составе Х5 Group, на год сократить time-to-market. Продукт в своем исх
21.10.2024 Дарксторы Х5, работающие более 12 месяцев, вышли на операционную прибыльность 

ван ряд технологических решений, не имеющих аналогов на рынке. Об этом CNews сообщили представители X5. Для покупателя заказ проходит в привычном режиме – с помощью приложения выбранной торгово
18.10.2024 X5 ввела режим свободного планирования работы для курьеров

» и дарксторов Х5 без предварительного бронирования слотов и работать в любое удобное время. Новым сервисом воспользовался уже каждый третий курьер «Х5 Доставки». Об этом CNews сообщили представители X5 Group. Пока пользователям доступны базовые функции системы: свободный вход и выход в режим «Биржа», взятие и отклонение заказов, просмотр суммы выплат за доставленные заказы в расчетных лист
30.09.2024 «МТС Ads» и X5 Group добавили возможность таргетинга на данных ритейлера в Telegram Ads

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет, что ее рекламная вертикаль и X5 Group добавили возможность таргетинга в Telegram Ads по сегментам обезличенных агрегирован
12.09.2024 Роботы вышли на маршрут «Х5 Доставки»

танет доступна и из супермаркетов торговой сети «Перекресток». Об этом CNews сообщили представители X5 Group. «X5 Доставка» сотрудничает с «Яндексом» по сервисной модели: «Яндекс» предос
30.08.2024 X5 Group совместно с «Контуром» запустила решение для работы с электронными транспортными накладными ​

У компаний уже был совместный опыт работы с транспортными накладными по формату X5 Group, теперь — по формату ФНС. Пилотный проект завершится уже в начале осени 2024 г. Об э
27.08.2024 «Купер» подключил «Перекрёсток» к услуге самовывоза

тимент из более 15 тыс. товаров. В каждом пятом онлайн-заказе уже используется программа лояльности X5 Group. Тамила Агамова, директор по маркетингу X5 Digital, отметила: «Мы продолжаем развива
20.08.2024 «Яндекс Плюс» обновил опцию «Покупки с Пакетом от Х5»

«Яндекс Плюс» совместно с X5 Group представил обновленную опцию «Покупки с Пакетом от X5». Подписчики смогут пол
07.08.2024 Анализ больших данных и «умный» компас для выбора локаций магазинов

T – AI Talent Hub в сентябре 2023 г. запустила лабораторию по искусственному интеллекту c компанией X5 Tech на базе института. В течение девяти месяцев молодые ML-инженеры работали в одной кома
02.08.2024 Х5 Group обновила X5ID

ыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик», обновила X5ID – единую учётную запись для сервисов X5 Group и партнёров – в соответствии со стратегией и принципами устойчивого развития. Теперь
31.07.2024 Оборудование «Систэм Электрик» применяется в магазинах X5 Group – «Пятерочка» и «Чижик»

распределения электроэнергии и автоматизации, обеспечила оснащение оборудованием конечного распределения и электроустановочными изделиями более 3,5 тыс. новых магазинов продуктовой розничной компании X5 Group. Электроустановочные изделия Systeme Electric и аппараты Dekraft установлены в сетях магазинов «Пятерочка» и «Чижик» по всей России. В 2023 г. по всей стране были открыты более 1,5 тыс
20.05.2024 Dialog X5 запускает бесплатный инструмент для оценки товаров поставщиков

поставщикам Х5, подписавшим соглашение о неразглашении (NDA). Об этом CNews сообщили представители X5 Group. «ABC-рейтинг» позволяет проводить экспресс-оценку товаров в портфеле по показателям
14.05.2024 Как X5 Group, «Лента», Hoff, «Рольф» и Magnum будут менять облик ритейла при помощи ИИ и роботизированных решений

ющего в себя пять крупнейших ритейл компаний. В 2024 г. RITA возглавляют два управляющих партнера – X5 Group и Hoff, при этом «Лента», «Рольф» и Magnum продолжают участвовать в качестве партнер
21.03.2024 В «Перекрестке» и «Пятерочке» внедрили собственную систему управления складом на замену платформам из США

Собственная система X5 по управлению складами Компания Х5 Tech - основной цифровой партнер торговых сетей и бизне
20.03.2024 X5 Group разработала собственную систему управления складами

ми иностранного вендора, который покинул российский рынок. Система является собственной разработкой X5 Tech, ИТ-компании в составе группы. Об этом CNews сообщили представители X5 Group.

13.03.2024 X5 начинает роботизацию распределительных центров

го и устойчивого успеха», — отметил Владимир Салахутдинов, директор по стратегии и развитию бизнеса X5 Group. В планах компании — в ближайшие годы построить полностью роботизированный распредел
17.01.2024 Тигран Саркисов, X5: Генеративный ИИ компенсирует недостаток специалистов

ти технологии повышают эффективность процессов и отличают одни компании от других. Тигран Саркисов, X5: Архитектура LakeHouse позволяет нам минимизировать количество извлечений и трансформаций

25.12.2023 X5 Group внедрила решение российской компании ITKey в качестве инфраструктурного слоя облачной платформы X5 Salt

ey завершила проект по внедрению KeyStack в качестве инфраструктурного слоя для собственного облака X5 Group, продуктовой розничной компании. Об этом CNews сообщили представители ITKey. Облачна
05.12.2023 Оптимизация пополнения помогла «Пятерочке» увеличить выручку на 1%

запасы товара по всей цепочке поставок на несколько процентов. Об этом CNews сообщили представители X5 Group. Система планирования спроса и пополнения в «Пятерочке» — один из самых масштабных п
04.12.2023 X5 Group внедрила российские ИИ-технологии для анализа неструктурированных данных

ользователей к найденным документам и данным, обеспечивая конфиденциальность расследуемых кейсов. В X5 Group рассказали, что внедрение решения Content AI Intelligent Search дало возможность опт
30.10.2023 «X5 транспорт» создал собственный навигатор на базе геотехнологий «Яндекса»

, что позволяет быстрее доставить свежие продукты до распределительных центров или полки магазина. «X5 транспорт» – первая российская компания, которая создала собственный автомобильный навигат
18.10.2023 Михаил Сартаков, Х5 Group: Мы создали корпоративный университет по-другому

CNews: Для чего крупному ритейлеру корпоративный университет? Сколько лет он существует в X5 Group? Михаил Сартаков: Наш корпоративный университет совсем молод – недавно мы отпразднов
17.10.2023 В России начались продажи наушников Honor choice Earbuds X5 Pro с адаптивным шумоподавлением и поддержкой LDAC

В российских магазинах электроники и на маркетплейсах начались продажи беспроводных наушников Honor choice Earbuds X5 Pro. Новинка обладает стильным и эргономичным дизайном, технологией адаптивного активного шумоподавления до 46 дБ, поддерживает кодек LDAC и работает до 40 часов без подзарядки. Об этом CNew
12.10.2023 X5 запустила собственную платформу аутентификации сотрудников «Х5 ключ»

лючевым сервисам и данным компании более удобным и безопасным. Об этом CNews сообщили представители X5 Group. Сегодня системой «Х5 ключ» уже пользуются более 60 тыс. офисных и розничных сотрудн

Публикаций - 1122, упоминаний - 1874

X5 Group и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 170
8983 120
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 90
SAP SE 5426 79
Ростелеком 10306 76
Yandex - Яндекс 8434 70
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 520 68
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 105 67
МегаФон 9892 67
IBM - International Business Machines Corp 9551 65
Microsoft Corporation 25236 62
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2252 62
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 221 62
Rimini Street 77 59
Schneider Electric 591 58
Oracle Corporation 6867 52
Центр2М - Center2М 67 49
Schneider Electric Secure Power 65 48
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 117 48
VK - Mail.ru Group 3532 46
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 386 44
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 647 43
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 65 43
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 485 41
Такском - Taxcom 245 41
Ситилабс 44 41
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 40
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3112 35
Google LLC 12255 34
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1702 33
Inventive Retail Group - Инвентив Ритейл 88 32
ABB Group - Asea Brown Boveri 325 32
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 339 32
Intel Corporation 12541 27
Крок - Croc 1814 27
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1216 27
Ланит Интеграция 213 26
Diasoft - Диасофт 1021 26
Huawei 4221 25
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 24
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 524 309
X5 Group - Перекрёсток 605 250
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 219
РЖД - Российские железные дороги 2001 136
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 126
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 114
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 670 110
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 108
Лента - Сеть розничной торговли 2267 107
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1791 101
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 97
Альфа-Банк 1868 89
Магнит - Тандер - сеть магазинов 971 87
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 86
ГПБ - Газпромбанк 1174 84
МКБ - Московский кредитный банк 618 81
Почта России ПАО 2245 80
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 80
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 861 75
ОМК - Объединенная металлургическая компания 219 75
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 564 69
Ингосстрах СПАО 451 69
Сургутнефтегаз - СНГ 278 68
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 561 65
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 59
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 260 59
Окей - О'Кей - Гипермаркет 220 57
ПСБ - Промсвязьбанк 901 55
Газпром нефть 670 51
Auchan Holding - Ашан Ритейл 319 51
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1640 49
X5 Group - Чижик 51 49
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 560 48
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 488 48
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 534 46
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 45
36,6 - аптечная сеть 91 45
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 61 44
X5 5Post - 5Пост 58 44
OKS Group 51 42
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 127
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 94
Федеральное казначейство России 1879 84
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 84
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 76
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 56
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 195 54
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 54
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 49
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 49
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 49
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 47
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 127 42
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 41
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 36
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 29
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 344 28
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 26
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 25
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 23
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 22
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 20
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 389 17
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 279 16
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 16
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 764 16
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 14
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 14
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 13
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 305 13
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 224 13
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 13
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 13
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 12
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1902 12
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1028 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 11
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 163 10
Минфин РФ - Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 39 9
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 384 12
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 130 12
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 31 10
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 10
Linux Foundation 189 6
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 6
ECR Russia - ECR-Rus - Efficient Consumer Response - Электронные документы-эффективная экономика 8 6
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 5
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 5
OpenCAPI Consortium 13 5
Gen-Z Consortium 11 5
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 5
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 312 5
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 210 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 4
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 30 3
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 50 3
Российский клуб финансовых директоров 28 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 3
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 51 2
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 137 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 74 2
CCFA - China Chain Store & Franchise Association - Ассоциация Розничный сетей и Франшизы Китайской народной республики 2 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 2
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 28 2
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 1
СМА - Союз московских архитекторов 1 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 16 1
ACCA - Association of Chartered Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров 7 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 74 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 119 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 77 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 492
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 471
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 337
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 285
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4688 254
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 252
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7406 236
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 201
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 200
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5262 186
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13001 166
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 156
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 150
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7277 137
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5867 134
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5661 123
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 122
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5909 120
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 116
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 111
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6149 111
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 109
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 104
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6910 99
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7609 84
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 84
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 79
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3056 79
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 78
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5635 77
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 76
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8130 75
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8174 75
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 72
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3693 70
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11556 69
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1372 68
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3550 68
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10127 67
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3099 66
1С:ERP Управление предприятием 712 53
Google Android 14679 43
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 89 42
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 944 42
Microsoft Windows 16327 28
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 478 25
Luxms BI 97 24
Microsoft Windows 2000 8662 23
Apple iPhone 6 4862 22
Linux OS 10896 21
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1160 21
Microsoft Office 3952 20
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 20
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 612 19
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 921 18
Apple iOS 8242 16
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 15
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2354 15
X5 Group - X5ID - X5 Ключ 17 14
UseTech - UseBus 30 14
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 82 14
Microsoft Azure 1460 14
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 14
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 260 13
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 13
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1510 13
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 13
Apple - App Store 3008 13
Oracle Java - язык программирования 3328 13
Microsoft Teams - MS Teams 618 13
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 13
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 413 13
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 348 12
Новые облачные технологии - МойОфис 891 12
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 85 11
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2402 11
НКТ - Р7-Офис 478 11
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 10
Бизнес Технологии - Global-ERP 85 10
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 107 10
Чаркин Евгений 314 105
Натрусов Артем 312 97
Шадаев Максут 1146 92
Сотин Денис 216 82
Дьяченко Валерий 96 75
Абакумов Евгений 224 70
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 66
Клепиков Алексей 120 65
Нестеров Алексей 169 64
Гимранов Ринат 125 64
Прохорова Алла 65 63
Урьяс Вадим 98 61
Сыкулев Андрей 84 55
Бурилов Андрей 117 51
Белоусов Максим 109 50
Егоров Владимир 85 50
Семенихин Игорь 56 50
Шипов Савва 102 49
Козак Николай 183 49
Слышкин Василий 129 48
Трофимова Людмила 50 48
Халматов Максим 64 47
Соловьев Алексей 93 47
Мискевич Евгений 50 47
Рубин Адар 47 47
Богданов Кирилл 112 46
Ямщиков Владимир 51 44
Волков Никита 80 44
Меденцев Константин 100 44
Каюмов Шамиль 53 44
Степченков Максим 65 42
Сирота Юрий 67 42
Васильев Владислав 58 42
Генкина Екатерина 43 42
Лебедев Антон 52 42
Емелин Александр 45 42
Горчаков Денис 48 42
Аксаков Анатолий 159 42
Карпов Иван 79 41
Смык Виталий 46 41
Россия - РФ - Российская федерация 156831 878
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 344
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 163
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 129
Европа Восточная 3121 105
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 103
Европа 24634 88
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 84
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 49
Германия - Федеративная Республика 12936 39
Казахстан - Республика 5792 37
Украина 7793 36
Азия - Азиатский регион 5748 31
Беларусь - Белоруссия 6023 28
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 26
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 505 26
Франция - Французская Республика 7975 23
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 22
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 22
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 20
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 17
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3177 16
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 880 15
Италия - Итальянская Республика 4429 15
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2664 14
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2944 13
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2908 12
Испания - Королевство 3760 12
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1617 12
Нидерланды 3631 11
Россия - ЦФО - Рязанская область 600 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 11
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1691 11
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1567 10
Япония 13547 10
Финляндия - Финляндская Республика 3658 10
Израиль 2784 10
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2194 10
Россия - ЦФО - Калужская область 1025 10
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3221 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 587
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 423
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 329
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 283
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 155
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 140
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 105
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 105
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 104
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 84
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 83
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 79
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5283 75
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 73
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5515 69
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 68
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 67
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4762 66
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 63
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 477 60
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1952 59
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 57
Экономический эффект 1219 56
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3224 55
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5966 52
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 261 50
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 50
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 50
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3379 47
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 43
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 43
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6364 42
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 40
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1544 39
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2786 39
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4672 39
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 39
Черкизон - Черкизовский рынок 165 39
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 38
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5395 38
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 44
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1071 10
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 10
Ведомости 1233 10
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 9
CNews TV 747 9
Forbes - Форбс 910 8
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 7
CNews - ZOOM.CNews 1854 6
Известия ИД 704 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 4
TAdviser - Центр выбора технологий 425 4
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 4
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 108 3
FT - Financial Times 1259 3
РИА Новости 984 3
РОИ - Российская общественная инициатива 84 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 308 2
N+1 - Издание 181 2
Мобильные системы 117 2
23ABC News 173 2
National Geographic 95 2
Cosmopolitan 25 2
Silicon.com 364 2
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1251 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 424 2
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 55 1
Axel Springer 12 1
Variety 24 1
Newsweek 39 1
Комсомольская правда ИД 72 1
Hubert Burda Media - Бурда ИД 19 1
CNews Орудия Апокалипсиса 35 1
Times 648 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 122 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 195 1
DigiTimes - Издание 1326 1
РБК Daily 91 1
Альтаир медиа - Пикабу 21 1
Rusbase 16 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 107
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 40
CNews Инновация года - награда 133 36
IDC - International Data Corporation 4943 20
Gartner - Гартнер 3608 20
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 13
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 74 9
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 7
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 32 5
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 129 5
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 4
INFOLine-Аналитика 67 4
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 248 3
IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 20 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 3
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 156 3
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 248 3
Gartner - Dataquest 353 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 2
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 68 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 143 2
Fortune Global 500 287 2
Research and Markets 26 2
Juniper Research 551 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 169 2
BCG - Boston Consulting Group 111 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 80 1
CNews Fast рейтинг 54 1
IDC EMEA Quarterly Server Tracker 27 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
IDC Worldwide Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 2 1
VDC Research Group 14 1
Synergy Research Group 47 1
IBM Institute for Business Value 25 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 120 1
Moody's Investors Service 136 1
Forbes Global 2000 49 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
Tagline - Тэглайн 28 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 28
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 395 19
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 17
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1087 17
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 163 12
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 10
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 53 9
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 9
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 518 7
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 6
РАН - Российская академия наук 2014 6
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 229 5
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 257 4
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 99 4
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 30 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 436 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 629 3
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 148 3
Сколково - МШУ - Московская школа управления 68 3
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 80 3
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 52 3
МГЮА - Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина 30 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 262 2
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 2
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 204 2
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 35 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 666 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 420 2
МЭИ - Московский энергетический институт 157 2
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 23 2
РБК - ProductStar - Продуктстар - онлайн-университет 4 2
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 81 2
University of Birmingham - Бирмингемский университет 30 2
University of Chicago Booth School of Business - Chicago Booth - Школа бизнеса им. Бута 4 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 600 2
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 201 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 232 2
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 89 2
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 98 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 179
CNews AWARDS - награда 549 123
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 86
CNews Баттл 73 53
CNews FORUM Кейсы 280 46
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 18
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 14
День молодёжи - 27 июня 998 12
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 90 9
CNews Мисс ИТ России 12 8
CNews APPWards 36 7
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 7
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 6
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 27 4
Retail Business Russia 6 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 3
Международный женский день - 8 марта 371 3
itSMF - IT Service Management Forum 34 2
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 2
ICML - International Conference on Machine Learning - Международная конференция по машинному обучению 15 2
Евровидение - Eurovision Song Contest - Concours Eurovision de la chanson 20 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 612 2
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 32 1
Oracle OpenWorld 65 1
Oracle Modern Cloud Day 10 1
Retail’s Big Show 1 1
RAIF Hackathon - соревнование среди разработчиков в сфере AI/ML 3 1
X5 Idea Challenge 1 1
Alfa-Battle - чемпионат российских дата-сайентистов 1 1
ИТ-Черноземье - конкурсный отбор инновационных проектов 2 1
AI Russia Awards 4 1
ComNews Awards 8 1
Хрустальная пирамида 2 1
Honor Cup 16 1
IoT World Summit Russia - Всемирный цифровой саммит по технологиям интернета вещей 5 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 29 1
CNews Большие данные 4 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 15 1
VK All Cups 18 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще