Дарксторы Х5, работающие более 12 месяцев, вышли на операционную прибыльность

X5 Digital, бизнес-единица Х5 Group управляющая продажами в онлайн-каналах, сформировала финансово устойчивую модель операционной деятельности в онлайне, позволяющей достичь положительного вклада в EBITDA розничного бизнеса.

Данный результат обеспечен развитием проекта объединенного даркстора, где в едином пространстве представлен ассортимент всех торговых сетей Х5: «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик», а также онлайн-гипермаркета Vprok.ru. При этом, для достижения максимальной эффективности на таких дарксторах реализован ряд технологических решений, не имеющих аналогов на рынке. Об этом CNews сообщили представители X5.

Для покупателя заказ проходит в привычном режиме – с помощью приложения выбранной торговой сети или онлайн-гипермаркета на базе доступного ассортимента. При этом, благодаря возможностям даркстора, ассортимент торговых сетей в онлайне существенно расширен по сравнению с обычным магазином. Объединенный даркстор может выпускать более 3 тыс. заказов в день.

«Стратегическая цель Х5 в продуктовом онлайне – закрепление лидирующих позиций, создание лучшего сервиса для клиентов при сохранении прибыльной и устойчивой бизнес-модели. Эффективная модель объединенных дарксторов нового формата позволяет нам гибко подходить к структуре работы в каждом регионе с учетом потребительского спроса и плотности заказов. В сочетании со скоростью и качеством сервиса это уже сказывается на улучшении клиентского опыта и привлекает новых пользователей», — сказал Сергей Паньков, управляющий директор X5 Digital.

X5 приступает к развитию инфраструктуры дарксторов и планирует существенное увеличение их числа до конца 2025 г.