X5 Group X5 Tech X5 Технологии X5 Digital Икс 5 Диджитал ИКС 5 Технологии X5 Robotics

X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - Икс 5 Диджитал - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics

X5 Tech – IT-компания и основной цифровой партнёр торговых сетей и бизнесов X5 Group

 

 

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


26.01.2026 Х5 продемонстрировала автоматизированный даркстор 1
10.11.2025 Сила – в цифровизации: секреты успешной разработки от лидеров рынка на дискуссии LDM 1
10.11.2025 Студенты ИТМО создали ИИ-тренажер для развития мягких навыков сотрудников X5 Tech 1
06.11.2025 Билайн и «Ведомости» проведут конференцию по вопросам внедрения цифровых решений в бизнесе 1
29.09.2025 Приносит ли ИИ ожидаемый экономический эффект 1
ИИ и межотраслевой обмен данными: на конференции Data Fusion 2023 обсудили вопросы этики и технологий 1
10.09.2025 Осталась неделя до форума «Технологии искусственного интеллекта». Успейте зарегистрироваться. 1
27.08.2025 Магистранты AI Talent Hub разработали MVP сервиса для анализа качества работы магазинов X5 на основе отзывов покупателей 1
18.08.2025 Х5 объявляет о создании Х5 Robotics 2
08.08.2025 X5 разработала собственную систему пополнения запасов для торговых сетей «Пятерочка» и «Перекресток» 1
01.08.2025 Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2025» состоится 30 сентября 1
19.06.2025 Завершается регистрация на главное ИТ-событие лета 2025. Успейте зарегистрироваться 1
17.06.2025 Осталась одна неделя до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
10.06.2025 Осталось две недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
05.06.2025 Лидеры развития ИИ выступят на «CNews FORUM Кейсы 2025» 1
03.06.2025 Осталось три недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
28.05.2025 Лидеры цифровизации банков выступят на «CNews FORUM Кейсы 2025» 1
22.05.2025 CNews FORUM Кейсы 2025: Остался месяц до крупнейшего мероприятия лета 1
20.05.2025 Лидеры ИТ в сфере ИИ выступят на CNews FORUM Кейсы 2025 1
19.05.2025 X5 сохранила первое место по объему онлайн-продаж товаров повседневного спроса по итогам I квартала 2025 года 1
12.05.2025 Российские ИТ-лидеры расскажут о цифровизации торговли на CNews FORUM Кейсы 2025 1
05.05.2025 Российские лидеры в сфере импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM Кейсы 2025 1
05.05.2025 Президентом Sitronics Group назначен Алексей Марухин 1
29.04.2025 Российские ИТ-лидеры выступят на CNews FORUM Кейсы 2025 1
29.04.2025 Товары торговых сетей X5 Group теперь доступны на Ozon 2
23.04.2025 Лидеры ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2025 1
15.04.2025 Приносят ли роботы экономический эффект 1
15.04.2025 CNews FORUM Кейсы 2025: Сотни ИТ-директоров соберутся в одном месте в одно время 1
11.04.2025 Хозяин «Пятерочки», «Перекрестка» и «Чижика» построит собственный дата-центр 1
10.04.2025 Х5 начала строительство собственного центра обработки данных в подмосковье 1
07.04.2025 CNews FORUM Кейсы 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
12.03.2025 Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2025» состоится 27 марта 1
06.03.2025 Х5 обучит сотрудников на курсе цифровой доступности от VK 1
24.02.2025 Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2025» состоится 27 марта 2025 года 1
17.02.2025 Приглашаем на GLOBAL TECH FORUM | ЦИФРОВИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 1
29.01.2025 Х5 разработала мобильное приложение для сотрудников X5 Import 1
26.12.2024 «Сетка» выявила отрасли с самыми высокооплачиваемыми руководителями в 2024 году 1
05.12.2024 Х5 с помощью цифрового решения ускорила прием на работу в свои магазины подростков от 16 лет 1
03.12.2024 Wildberries выходит на рынок e-grocery 1
22.11.2024 Х5 запустила мобильных роботов в распределительном центре 1

Публикаций - 106, упоминаний - 118

X5 Group и организации, системы, технологии, персоны:

9080 18
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 407 16
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 659 16
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 582 14
Yandex - Яндекс 8554 13
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2556 13
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 161 12
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 55 12
Русагро Тех - Русагро Технологии 60 12
БИС - ITQuick - Айтиквик 59 12
Ред Софт - Red Soft 1035 12
Корус Консалтинг ГК 1358 12
Neoflex - Неофлекс 246 12
РСХБ Интех - RSHB Intech 82 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14490 6
Megaputer Intelligence - Мегапьютер Интеллидженс 14 5
Diasoft - Диасофт 1047 5
UIPath 108 5
SimbirSoft - СимбирСофт 104 5
Napoleon IT - Наполеон Айти 63 4
Softline - Sl Soft - Сл Софт 308 4
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 41 4
SAP SE 5453 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4577 4
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 208 4
LogistiX - Логистикс-Тех 74 3
WebSoft - ВебСофт Девелопмент 38 3
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 88 3
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 40 3
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 178 3
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 44 3
Газпром ЦПС 33 3
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 205 3
Технос-К - Сакура PRO - Сакура ПРО 56 3
Примо РПА 16 3
МКСКОМ - Puzzle RPA - Пуск ООО 7 3
Ростелеком 10386 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2260 3
Naumen - Наумен 689 3
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 970 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1130 68
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 533 46
X5 Group - Перекрёсток 610 38
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1804 27
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 567 27
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3018 23
Русагро Группа Компаний 341 22
МКБ - Московский кредитный банк 618 19
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 515 17
Силовые машины 146 16
X5 Group - Чижик 53 16
Почта России ПАО 2259 16
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 405 16
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 538 16
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 198 16
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 171 16
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 91 14
G-Group - Джи-групп - UD Group - Юнайт-Девелопмент Групп 18 14
ИЗТТ - Ижевский завод тепловой техники 22 14
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 60 14
ТОФС - Технологии ОФС 21 14
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 46 14
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 249 14
Альфа-Капитал УК 139 14
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 14
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 68 14
Агроэко ГК 43 14
Синара Банк - ДелоБанк 67 14
О2О - Performance Group - Здоровая Еда 23 14
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 91 13
Лента - Сеть розничной торговли 2285 13
Шереметьево Хэндлинг 48 12
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 154 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8278 11
Магнит - Тандер - сеть магазинов 994 11
X5 Group - Перекресток Впрок (Vprok) 32 10
Альфа-Банк 1884 10
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 569 9
X5 5Post - 5Пост 58 9
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 672 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12986 26
Федеральное казначейство России 1879 17
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2092 14
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 35 14
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3270 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2195 6
Минсельхоз РФ - Депинформатизации - Департамент цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК - Агропромцифра - Агропромышленный центр цифровизации 22 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2014 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3491 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2825 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5302 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6325 3
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 793 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел 441 3
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 492 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3138 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3564 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1909 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1144 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 217 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 365 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 370 2
Минцифры РФ - Общественный совет при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 7 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 184 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 47 1
Туризм.РФ Копорация развития территорий - Национальная Корпорация Развития Туризма 9 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5007 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 391 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5271 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4819 1
Федеральное собрание Российской Федерации 308 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 350 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2744 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 351 1
Мосгортранс ГУП 129 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 203 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 259 1
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 74 6
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 131 3
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 72 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 215 2
PEX Network - Process Excellence Network 16 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 357 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 388 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57451 71
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73645 57
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18530 50
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34033 44
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31924 33
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23215 33
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7449 24
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4691 22
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6924 22
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1383 22
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23038 22
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5887 21
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11473 20
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17177 19
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1047 17
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5964 17
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8201 16
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 15
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1281 14
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2051 14
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26101 14
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1634 14
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1881 13
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1010 13
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4462 13
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8939 13
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7648 13
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 13
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 745 12
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 466 11
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3734 11
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13379 10
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13022 10
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5287 10
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12338 10
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5668 9
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12401 9
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3553 9
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5764 9
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5682 9
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 263 12
Axiom JDK СЗИ 136 12
БИС - ITQuick - Jumse 51 12
Napoleon IT - AI Talent Hub 17 6
Oracle Java - язык программирования 3341 5
X5 Group - X5 Доставка - X5 Курьер 14 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 878 4
X5 Group - X5ID - X5 Ключ 17 4
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 3
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 140 3
Передовые технологии - RuDesktop 32 3
Synplity Platform - Synplity AI 5 3
X5 Group - Nexus WMS - Nexus Warehouse Management System 3 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 3
Microsoft Office 3981 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5194 3
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 176 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 928 3
Примо РПА - Primo RPA 46 3
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 482 2
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 151 2
MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 105 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1556 2
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space 33 2
X5 Group - Dialog.X5 - X5 Dialog Instore-платформа 10 2
Megaputer Intelligence - PolyAnalyst - Платформа визуальной разработки сценариев анализа данных и текстов 11 2
OpenAI - ChatGPT 561 2
PIX Robotics - PIX Process Management - PIX PM - PIX Process Studio - PIX Process Mining - PIX Процессы - PIX Процессная студия - PIX Аналитик процессов 47 2
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 431 2
РнД Софт - Агредатор 2 2
VK Data Platform 16 2
X5 Group - X5 Media - Food.ru 4 2
GEMS - Geometa 7 2
Google Android 14776 2
Linux OS 10986 2
Microsoft Azure 1469 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5894 2
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 851 2
Apache Hadoop 448 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 624 2
Осипов Фаддей 21 21
Тихомиров Олег 29 17
Натрусов Артем 312 17
Ульянов Николай 162 17
Граденко Михаил 42 16
Шадаев Максут 1159 16
Сотин Денис 216 16
Бурилов Андрей 117 16
Албычев Александр 168 15
Гаранин Евгений 51 15
Лежнев Федор 44 14
Секликов Юрий 29 14
Соловьев Павел 26 14
Бондаренко Алексей 43 14
Бражников Александр 19 14
Васильев Максим 25 14
Громова Елена 19 14
Цыганков Роман 35 14
Семенников Антон 34 14
Чудинов Дмитрий 69 14
Евсеев Артем 39 14
Соболев Роман 34 14
Ромащев Станислав 19 14
Субачев Сергей 16 14
Татаренко Павел 14 14
Обухов Анатолий 14 14
Стружкова Юлия 30 14
Солодовников Денис 108 14
Леонов Алексей 96 14
Лебедев Александр 45 14
Мельников Евгений 24 14
Меркулов Сергей 48 14
Тятюшев Максим 160 13
Гузовский Денис 79 13
Чурсин Дмитрий 84 13
Александров Александр 85 13
Стоянов Алексей 53 12
Гаврилов Евгений 55 12
Карпов Роман 76 12
Маркова Светлана 43 12
Россия - РФ - Российская федерация 157987 76
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46015 40
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18750 9
Европа 24669 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53542 5
Беларусь - Белоруссия 6066 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8200 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1633 3
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 378 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3246 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4312 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3201 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1219 2
Украина 7805 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2230 2
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 224 2
Россия - ЦФО - Московская область - Щелковский район - Щёлково 90 1
Сербия - Белград 61 1
Москва - ЦАО - Хамовники - Пречистенка 49 1
Москва - ЦАО - Пресненский район - муниципальный округ Пресненский 34 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Мурино 34 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18330 1
Земля - планета Солнечной системы 10685 1
Азия - Азиатский регион 5756 1
Польша - Республика 2003 1
Индия - Bharat 5719 1
Европа Восточная 3124 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3301 1
Германия - Федеративная Республика 12953 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 623 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2699 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2932 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1453 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14527 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2982 1
Саудовская Аравия - Королевство 636 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1607 1
Узбекистан - Республика 1885 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 479 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1707 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 60
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 42
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6278 35
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 28
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 485 25
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 24
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 23
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 21
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 19
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 16
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8371 15
Экономический эффект 1216 15
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 14
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15221 13
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6499 13
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 11
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10402 11
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1714 7
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5297 7
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 492 7
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 7
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 6
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 6
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 5
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3250 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 5
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1439 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4261 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 5
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1553 5
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1015 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5732 4
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 4
Энергетика - Energy - Energetically 5528 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6950 4
Аудит - аудиторский услуги 3113 4
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5828 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1090 2
Ведомости 1278 1
N+1 - Издание 181 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 8
Gartner - Гартнер 3616 3
CNews Инновация года - награда 134 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 249 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 528 5
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 260 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1111 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1288 4
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 54 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 575 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 403 3
РАН - Российская академия наук 2031 2
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 55 2
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 204 1
Государственный Русский музей 51 1
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 91 1
Минцифры РФ - Код будущего 21 1
Альфа-Банк - Alfa Factory 2 1
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 33 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 978 1
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 66 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 204 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 444 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 983 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 631 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 19
CNews FORUM Кейсы 281 17
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 11
CNews AWARDS - награда 556 6
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 4
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 365 2
Alfa-Battle - чемпионат российских дата-сайентистов 1 1
Пикника Афиши 2 1
VK All Cups 18 1
Data Fusion Contest 10 1
ICLR - International Conference on Learning Representations 5 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
CNews Баттл 71 1
ICML - International Conference on Machine Learning - Международная конференция по машинному обучению 15 1
NeurIPS 11 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 29 1
