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Паньков Сергей


УПОМИНАНИЯ


19.05.2025 X5 сохранила первое место по объему онлайн-продаж товаров повседневного спроса по итогам I квартала 2025 года 1
03.12.2024 Wildberries выходит на рынок e-grocery 1
21.10.2024 Дарксторы Х5, работающие более 12 месяцев, вышли на операционную прибыльность  1
12.09.2024 Роботы вышли на маршрут «Х5 Доставки» 1
06.08.2024 Роботы-курьеры «Яндекса» будут доставлять заказы из «Пятёрочки» и «Перекрёстка» 1
14.09.2021 Каждый пятый iPhone на Ozon купили пользователи Android 1
13.01.2021 «Дом.ru» начал продажи голосовой ТВ-приставки Movix Pro Voice на Ozon 1
27.04.2020 «М.Видео» и «Эльдорадо» открыли виртуальные магазины на Ozon 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Паньков Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7685 2
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 89 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 845 1
Apple Inc 12259 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 482 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1068 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1433 3
X5 Group - Перекресток Впрок (Vprok) 32 2
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 258 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 156 1
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 80 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2501 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 166 1
X5 Group - Чижик 46 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 767 1
X5 Group - Перекрёсток 572 1
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 46 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 134 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7796 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2441 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7172 2
Аксессуары 3964 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3310 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12366 2
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 269 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5667 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24671 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11502 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52590 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1092 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5481 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24753 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1068 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10389 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12267 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31743 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67780 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4962 1
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 838 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1039 1
Логистика - Бесконтактная доставка - Contactless delivery service 8 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4006 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3557 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 792 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7316 1
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 727 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 374 1
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2218 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 353 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1663 1
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 652 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25965 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8286 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14611 1
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 957 1
Google Android 14241 2
Ozon Premium 5 1
X5 Group - X5 Доставка - X5 Курьер 14 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 257 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Movix - Онлайн-кинотеатр 22 1
Apple iPhone 12 222 1
Apple iPhone 11 260 1
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 193 1
Apple AirPods - Наушники 141 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7164 1
Apple iOS 7952 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Movix Pro - Movix Go - ТВ-приставка 13 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 497 1
Ким Татьяна - Бакальчук Татьяна 26 1
Боярский Семен 8 1
Муравьев Олег 29 1
Гуцериев Михаил 111 1
Россия - РФ - Российская федерация 148545 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44106 3
Москва - ЦАО - Пресненский район - муниципальный округ Пресненский 31 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 578 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2507 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3001 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7149 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 858 1
Логистика - Курьерские услуги - From door to door - От двери до двери 135 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3041 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 973 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1257 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7632 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24729 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1779 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5654 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7310 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11208 1
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 149 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360112, в очереди разбора - 756160.
Создано именных указателей - 174863.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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