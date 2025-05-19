Получите все материалы CNews по ключевому слову
Паньков Сергей
УПОМИНАНИЯ
Паньков Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7685 2
|X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 89 2
|ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 845 1
|Apple Inc 12259 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360112, в очереди разбора - 756160.
Создано именных указателей - 174863.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.