«Дом.ru» начал продажи голосовой ТВ-приставки Movix Pro Voice на Ozon

«ЭР-Телеком холдинг» (бренд «Дом.ru») начал продажу новой голосовой ТВ-приставки Movix Pro Voice на Ozon — крупнейшей мультикатегорийной российской онлайн-площадке.

ТВ-приставка доступна к заказу клиентам по всей России — благодаря гибкой системе логистики Ozon, Movix Pro Voice доставят на дом или в пункты выдачи в любое удобное для вас время. Цена гаджета на Ozon не отличается от стоимости, указанной на сайте оператора связи.

«Наша приставка работает на сети любого провайдера, и мы решили не ограничиваться продажами только через свои ресурсы. На сегодняшний день Ozon - один из ведущих маркетплейсов в России с системой «Fulfillment», что позволяет иметь запас оборудования прямо на складе и гарантировать их наличие для клиентов. Также, Ozon предоставляет достаточно большое количество услуг для продвижения своего товара», - говорит Семен Боярский, руководитель продуктов видеоплатформы «Дом.ru».





«Сотрудничая с Ozon, продавцы и производители техники, даже с собственным онлайн-каналом продаж, получают доступ к ежемесячной аудитории более чем в 40 млн пользователей и возможность оптимизировать затраты на логистику и маркетинг. Категория ТВ-приставок пользуется спросом на нашей площадке — за 2020 продажи выросли более, чем в 2 раза в годовом соотношении. Мы уверены, что расширение ассортимента благодаря новой голосовой приставке Movix Pro Voice привлечет внимание и интерес со стороны лояльной аудитории Ozon», — отмечает Сергей Паньков, директор по развитию бизнеса в Ozon.

Movix Pro Voice – современная цифровая ТВ-приставка, превращающая телевизор в домашний кинотеатр. Устройство позволяет смотреть 150 ТВ-каналов, более 50 000 фильмов и сериалов, в том числе в формате высокой чёткости и 4K Ultra HD. Каталог постоянно обновляется: пользователи могут смотреть кинопремьеры и новые эпизоды сериалов уже на следующий день после выхода. Интерактивные сервисы «видео по запросу» и «телеархив» позволяют смотреть нужные фильмы и передачи в удобный момент, а сервис управления просмотром обеспечивает постановку эфира на паузу или повтор нужного эпизода.

Отличительная особенность Movix Pro Voice – голосовой поиск. Чтобы найти нужный фильм, сериал или видеоролик, достаточно нажать кнопку на пульте и озвучить свой запрос – устройство найдёт нужное видео.

Приставка работает на базе ОС Android, что даёт возможность загружать приложения и запускать их прямо на экране телевизора.

В январе приставку можно приобрести по специальной цене - 4 490 рублей, а также три месяца наслаждаться просмотром 150 ТВ-каналов и топовых онлайн-кинотеатров START, Megogo и Amediateka.

Movix Pro Voice – часть цифровой видеоплатформы «Movix», в которую также входят мобильное приложение «Дом.ru Movix», веб-портал и приложение для Smart TV, обладающие единым интерфейсом и синхронизацией.