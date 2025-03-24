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ЭР-Телеком Холдинг Дом.ru Movix Pro Movix Go ТВ-приставка


24.03.2025 Интернет-провайдер «Дом.ру» запустил нового голосового Ассистента для видеосервиса Movix 1
24.07.2024 Провайдер «Дом.ру» запустил интернет-магазин умных устройств и роутеров 1
19.06.2023 «Дом.ру» представил приставку Movix Pro с поддержкой Dolby 1
06.12.2022 Обзор ТВ-приставки Movix Go: вторая жизнь старого телевизора 3
16.11.2022 «Дом.ру» выпустил новую компактную смарт-приставку Movix Go 1
30.11.2021 Подписка «Яндекс плюс» появилась в пакетном предложении провайдера «Дом.ру» 1
14.04.2021 «Дом.ru» и Ivi договорились о партнерстве 1
24.03.2021 «ЭР-Телеком» представил цифровые сервисы для жителей и бизнеса Краснодарского края 1
13.01.2021 «Дом.ru» начал продажи голосовой ТВ-приставки Movix Pro Voice на Ozon 3
16.12.2020 «Дом.ru» и агентство Slava запустили новую рекламную кампанию на ТВ 2
16.09.2020 «Дом.ru» выяснил, что смотрели в России, пока не работали кинотеатры 2
21.04.2020 «Дом.ru» запустил сервис бесконтактного подключения интернета и телевидения 1
03.04.2020 ЭР-Телеком» и «Стрела Телеком» начали работу в Улан-Удэ под единым брендом 1

Публикаций - 13, упоминаний - 19

ЭР-Телеком Холдинг и организации, системы, технологии, персоны:

ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 837 11
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Стрела - Стрела Телеком 7 1
Yandex - Яндекс 7505 1
Основа Телеком 70 1
Amlogic 35 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 246 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 390 2
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 96 2
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 65 1
Slava - рекламное агентство 4 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1389 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 200 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
Лента - Сеть розничной торговли 2101 1
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