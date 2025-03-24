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ЭР-Телеком Холдинг и организации, системы, технологии, персоны:
|ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 837 11
|ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Стрела - Стрела Телеком 7 1
|Yandex - Яндекс 7505 1
|Основа Телеком 70 1
|Amlogic 35 1
|Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5022 1
|Соколов Игорь 22 2
|Торчинский Евгений 3 2
|Панкратова Екатерина 2 1
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