«Дом.ru» запустил сервис бесконтактного подключения интернета и телевидения

«Дом.ru» запустил сервис, позволяющий исключить личные контакты при подключении интернета и телевидения.

Специалист заранее связывается с клиентом по телефону, уточняет необходимые технические вопросы и настраивает оборудование, которое затем вместе с документами в специальной упаковке оставляет возле двери. Клиент самостоятельно подключает кабель к компьютеру или роутеру, пользуясь пошаговой инструкцией и общаясь с сервисным инженером по телефону. При необходимости специалист консультирует пользователя по видеосвязи в любом удобном мессенджере. Оплату можно произвести через мобильное приложение «Мой Дом.ru» или сайт компании. После подключения абонент оставляет подписанные документы возле квартиры.

Для тех, кто уже является клиентом «Дом.ru», запущен аналогичный процесс бесконтактной доставки и установки цифровой ТВ-приставки Movix Pro. Оборудование содержит подробную инструкцию по настройке, а по QR-коду можно запустить пошаговое видео. До 30 апреля приставку можно приобрести в рассрочку с доступом к дополнительному контенту на 12 месяцев.

Услуга бесконтактного подключения телеком-услуг доступна как новым, так и уже действующим клиентам во всех городах присутствия, дополнительная плата при этом не взимается.

«Наша компания принадлежит к числу непрерывно действующих организаций и продолжает обеспечивать людей услугами связи в режиме 24/7. Ключевым сейчас становится вопрос безопасности, поэтому все наши специалисты обеспечены индивидуальными средствами защиты - перчатками, очками, масками. Однако мы решили пойти ещё дальше и внедрили бесконтактный способ подключения, который поможет минимизировать риски и не опасаться за свое здоровье», - отметили в «Дом.ru».