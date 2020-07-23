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Бесконтактный датчик Бесконтактная карта Сенсорный выключатель Proximity sensor, card Проксимити карты



23.07.2020 Jaguar Land Rover разрабатывает бесконтактный сенсорный экран
20.05.2020 В России разработали бесконтактный контроль защиты медиков инфекционных отделений
24.04.2020 Elari выпустила бесконтактный инфракрасный термометр Smartcare
12.12.2013 Новый бесконтактный PIN-пад PAX S200 готов к продажам в России
25.10.2013 «ПриватБанк» представил свой первый бесконтактный Android-банкомат
31.01.2006 В Японии изобрели бесконтактный термометр

Публикаций - 186, упоминаний - 190

Бесконтактный датчик упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 916 14
Apple Inc 11281 8
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 196 7
Intel Corporation 11702 5
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2635 5
Google LLC 11028 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9625 5
Samsung Electronics 9776 4
Lenovo Group 2180 4
VisionLabs - ВижнЛабс 165 4
Philips 2054 4
SITA at Airports - SITA AMS - SITA Airport Management Solution 451 4
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 236 4
Fujitsu 2044 4
Microsoft Corporation 23616 3
Huawei 3540 3
Xiaomi 1333 3
Крок - Croc 1716 3
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 703 3
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 347 3
Nvidia Corp 3230 2
PAX Technology 23 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8108 2
Sony 6488 2
SK Telecom 189 2
ITG - INLINE Technologies Group 153 2
Verifone 55 2
Cisco Systems 4897 2
INPAS - ИНПАС 125 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 385 2
Promobot - Промобот 98 2
Toshiba Corporation 2890 2
АРМО ГК - АРМО-Системы 231 2
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 61 2
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 440 2
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 180 2
ELARI 28 2
Ростех - Автоматика Концерн 1506 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10163 2
4A Games 748 1
Visa International 1878 14
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1775 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5923 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1867 4
X5 Group 833 4
ПриватБанк - PrivatBank 196 4
Почта Банк 370 3
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 307 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6663 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 360 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 921 3
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 300 2
Лента - Сеть розничной торговли 1731 2
Ventra - Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс - Kelly IT Resources 20 2
НСПК - Национальная система платежных карт 623 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 480 2
BMW Group 414 2
Альфа-Банк 1608 2
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк - МТС Финтех 357 2
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 906 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 170 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 344 1
X5 5Post - 5Пост 27 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2529 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 851 1
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 1
Дикси - Сеть магазинов 132 1
ПримСоцБанк СКБ Приморья - Социальный коммерческий банк Приморья 16 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 422 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 51 1
Телефорум 93 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 346 1
Evocargo - Эвокарго 5 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 153 1
Май - Майский чай - российская торговая компания 1029 1
Coca-Cola Company 251 1
Казахмыс - Kazakhmys 51 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 159 1
ЦФТ КартСтандарт - процессинговый центр 49 1
Совкомбанк Совесть 268 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4617 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2943 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 881 4
Правительство Москвы 2061 4
Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 93 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3761 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18246 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2438 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2734 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 399 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 124 2
Мосгортранс ГУП 95 2
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 50 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9293 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10482 2
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 61 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3081 1
ГЦМСИР - Государственный центральный музей современной истории России 46 1
Администрация Томской области 26 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1890 1
Ясная Поляна - Музей-усадьба Л.Н. Толстого 20 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 262 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1608 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3020 1
Мосгордума - Московская городская Дума 138 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1119 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 349 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 661 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2449 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2847 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 560 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 726 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1682 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 284 1
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1186 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1211 1
Президент Российской Федерации 3760 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 90 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6104 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 58 1
8K Association - Ассоциация 8K 161 1
4CIO 715 1
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 9 1
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Роскосмос РКС - НИИ ТП - Научно-исследовательский институт точных приборов 19 1
БГУ - Белорусский государственный университет 28 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 994 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 112 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 622 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11731 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow 18 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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