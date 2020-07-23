Индексная книга CNews*
Бесконтактный датчик Бесконтактная карта Сенсорный выключатель Proximity sensor, card Проксимити карты
Публикаций - 186, упоминаний - 190
Бесконтактный датчик упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Гоц Роман 30 6
|Малых Дмитрий 41 3
|Собянин Сергей 250 2
|Бобровников Борис 102 2
|Масленникова Анастасия 35 2
|Марков Дмитрий 33 2
|Дырмовский Дмитрий 98 2
|Кивокурцев Олег 58 2
|Григорьев Василий 21 1
|Домарев Дмитрий 10 1
|Анфимов Павел 31 1
|Кошелев Константин 6 1
|Моторко Андрей 71 1
|Глазков Александр 75 1
|Фурсин Алексей 153 1
|Рустамов Рустам 255 1
|Беров Иван 43 1
|Хасьянова Гульнара 121 1
|Титов Борис 47 1
|Погорелова-Триппель Наталья 21 1
|Пахомов Александр 14 1
|Бабин Ярослав 9 1
|Грибанов Сергей 5 1
|Казаков Александр 45 1
|Колесов Александр 27 1
|Аль-Хаили Сухаил 1 1
|Кириллова Ирина 2 1
|Саркисов Сергей 11 1
|Кнези Драгорад 2 1
|Кац Борис 1 1
|Борисова Ольга 2 1
|Рыбальский Геннадий 1 1
|Быстров Леонид 1 1
|Новинская Лариса 1 1
|Паджев Валентин 1 1
|Андронов Андрей 10 1
|Кузьмина Ирина 9 1
|Орлов Степан 11 1
|Румянцева Наталья 1 1
|Четвериков Виктор 1 1
|Прайм - Агентство экономической информации 858 2
|CNews - ZOOM.CNews 1759 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11021 1
|Bloomberg 1121 1
|Известия ИД 481 1
|91Mobiles 1713 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1226651, в очереди разбора - 870591.
Создано именных указателей - 114501.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1226651, в очереди разбора - 870591.
Создано именных указателей - 114501.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.