Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Бесконтактный датчик Бесконтактная карта Сенсорный выключатель Proximity sensor, card Проксимити карты

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


05.04.2022 ЦППК запустила бесконтактный сервис NFC на Павелецком направлении

кая, Нагатинская, Верхние Котлы и Домодедово. Об этом CNews сообщили представители «Центральной пригородной пассажирской компании» (ЦППК). «В рамках глобальной программы цифровизации мы распространим бесконтактный сервис на все направления — сейчас он уже доступен на четырех из девяти, — сказал начальник управления ИТ ЦППК Игорь Евдокимов. — Пассажиры отмечают стабильность его работы и удоб
23.07.2020 Jaguar Land Rover разрабатывает бесконтактный сенсорный экран

Jaguar Land Rover разрабатывает бесконтактный сенсорный экран. Запатентованная технология обеспечивает двойное преимущество: водитель остается более внимательным за рулем, при этом снижается риск распространения вирусов и бак
20.05.2020 В России разработали бесконтактный контроль защиты медиков инфекционных отделений
24.04.2020 Elari выпустила бесконтактный инфракрасный термометр Smartcare

Elari выпустила бесконтактный инфракрасный термометр Smartcare, который действует на расстоянии 3-15 см и предупреждает, если температура тела повышена. Больше не нужно ждать с градусником подмышкой и вести за
12.12.2013 Новый бесконтактный PIN-пад PAX S200 готов к продажам в России

новый сертификат безопасности PCI PTS 3.1, предназначено для установки в торговые точки с новым терминальным оборудованием и для обновления существующих сетей оборудования по приему пластиковых карт. Бесконтактный PIN-пад S200 имеет цветной TFT-экран с поддержкой ввода подписи стилусом (входит в комплект). Возможность расписаться на экране PIN-пада значительно ускоряет процесс завершения по
25.10.2013 «ПриватБанк» представил свой первый бесконтактный Android-банкомат

«ПриватБанк» представил бесконтактный банкомат, который работает под управлением ОС Android и позволяет получать наличные с помощью мобильного телефона. Как сообщил CNews заместитель председателя правления «ПриватБанк
03.07.2013 «ПриватБанк» запустил бесконтактный мобильный эквайринг

и, что расширит сферу применения технологии, а клиенты будут всегда довольны качеством приема платежей». «ПриватБанк» стал первым банком Евразии, внедрившим технологию оптического распознавания карт. Бесконтактный мобильный эквайринг доступен как корпоративным, так и частным клиентам банка в Украине и России. Чтобы начать использовать сервис, достаточно загрузить бесплатное приложение iPay

23.05.2008 Контроллеры Satel RS-485 управляют доступом к 255 входам

троля до 255 точек прохода. Для идентификации персонала и гостей в системе используются считыватели Proximity-карт или ЖКИ- и обычные клавиатуры, а в памяти одного контроллера могут храниться д
07.03.2007 Войсковая часть купит Proximity-карты

Войсковая часть 35533 (г. Железнодорожный, МО) проводит открытый конкурс № 15\2007-ОК на закупку Proximity-карт. В частности, исполнителю будет необходимо поставить 90 тыс. Proximity-карт Indala FlexISO Wiegand 26 или эквивалент, на что заказчик готов потратить до 10,8 млн руб. Срок
31.01.2006 В Японии изобрели бесконтактный термометр

в нем использована инфракрасная технология. Эта модель способна измерить температуру тела всего за 3 секунды при цене деления 0,2 градуса. Как заявляют специалисты фирмы, в связи с тем, что градусник бесконтактный, он снижает риск переноса болезней. Стоимость такого градусника в магазинах составит около $215.
13.09.2002 Системы технической безопасности: актуальные реалии

ередающие эту информацию в контроллер системы. Самый надежный и эффективный вариант — использование Proximity-карт, позволяющих проводить идентификацию на расстоянии. При въезде на территорию в

Публикаций - 216, упоминаний - 220

Бесконтактный датчик и организации, системы, технологии, персоны:

ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 19
АРМО ГК - АРМО-Системы 371 10
Apple Inc 13156 10
United Technologies - UTC Climate, Controls & Security - Lenel Systems International 44 9
HID Global - HID Corporation 125 9
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 381 8
Samsung Electronics 11065 7
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 265 7
АРМО ГК 185 6
Intel Corporation 12811 6
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 6
Google LLC 12690 6
Microsoft Corporation 25775 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
Lenovo Group 2447 4
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 294 4
Fujitsu 2105 4
Philips 2099 4
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 273 4
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 192 3
ААМ Системз - AAM Systems 46 3
Hirsch Electronics 8 3
Keri Systems 8 3
Ростелеком 10948 3
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 3
Huawei 4677 3
Xiaomi - Сяоми 2232 3
Крок - Croc 1964 3
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 489 3
ЭЛАР - ПроСофт-ПК - ПроСофт-М 35 3
BioLink Solutions - BioLink Technologies - Биолинк Солюшенс 130 2
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 179 2
Smartec 168 2
Parsec 19 2
М.Видео-Эльдорадо - OneRetail - One Retail - Единый ритейл 59 2
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 246 2
Rosan Finance - Розан Файнэнс - Экспресс Кард 16 2
Cisco Systems 5372 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
Visa International 1993 16
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
ПриватБанк - PrivatBank 197 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 4
Почта России ПАО 2370 3
ВТБ - Почта Банк 514 3
НСПК - Национальная система платежных карт 948 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 3
Геометрия НПО 165 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 2
BMW Group 482 2
Альфа-Банк 1979 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 2
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 83 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 2
MR Group - МР Групп - MR Office 42 2
Ventra - Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс - Kelly IT Resources 21 2
Телефорум 93 1
Международный аэропорт Самара Курумоч имени С.П. Королева 25 1
Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова - Усадьба М.А. Шолохова 3 1
ПримСоцБанк СКБ Приморья - Социальный коммерческий банк Приморья 20 1
Межбанковский союз - Межбанковский Кредитный Союз - МКС 1 1
Абсолют Банк - КИТ Финанс - КИТ Финанс Инвестиционный банк - Вэб-Инвест Банк - Банк Пальмира 84 1
Абсолют Банк - КИТ Финанс Брокер 2 1
Liberty Mutual - Либерти Страхование 9 1
ATGroup - Аркан ГК - Arkan 36 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 1
СиЭс Медика - CS Medica 8 1
Камчатский краевой объединённый музей КГБУ 3 1
Северсталь ПАО - Карельский окатыш 12 1
Белинвестбанк - Белорусский банк развития и реконструкции 8 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 4
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 132 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Администрация Липецка 7 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 67 2
Мосгортранс ГУП 139 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 2
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 128 1
ФСБ РФ - ФПС РФ - Федеральная пограничная служба Российской Федерации 46 1
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 62 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 1
ФСТЭК РФ - ГНИИИ ПТЗИ - ГНИИПТИ - Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю - НИИ ТЗИ - ГНИИТЗИ 18 1
Московский авиационный узел, МАУ (ИАТА: MOW) - система аэропортов Москвы и Московской области 8 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Администрация Санкт-Петербурга - Архивный комитет Санкт-Петербурга и Центральный государственный архив Санкт-Петербурга, ЦГА СПб - ЦГАКФФД СПб - Центральный государственный архив кинофотофонодокументов  9 1
Central Bank of Oman - Центральный банк Омана 7 1
Росстандарт - РВК ТК 362 - Технический комитет по стандартизации 362 - Защита информации 17 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 2
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 11 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 10 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 68
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 42
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1602 39
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 36
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 35
Оцифровка - Digitization 5185 32
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 31
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 28
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 27
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 977 27
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 24
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 24
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 23
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 22
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 21
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22558 20
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 19
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 18
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 17
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 17
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 16
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 16
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 16
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 16
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 15
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 15
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 15
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 15
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 14
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13248 14
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 14
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 14
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2082 14
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 13
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 13
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 13
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1425 13
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 12
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 12
Google Android 15244 22
NXP Mifare - торговая марка семейства бесконтактных смарт-карт 91 15
ЭЛАР ЭларСкан - ЭЛАР ПланСкан 124 15
Microsoft Windows 16882 12
Apple iOS 8583 11
HID Global - iCLASS - формат бесконтактных смарт 38 9
Linux OS 11533 8
Microsoft Windows 2000 8678 8
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 207 7
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 179 7
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 6
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 5
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 427 5
ЭЛАР ЭларСкан 190 5
United Technologies - UTC Climate, Controls & Security - Lenel OnGuard 28 4
Apple iPad 4012 4
Microsoft Windows 10 1938 4
Microsoft Windows 7 2007 4
Apple macOS 2419 4
Apple Pay 519 4
Visa payWave 78 4
Fujitsu PalmSecure ID Engine - Biometric Authentication 25 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 4
Актив - Рутокен SCR смарт-карт 17 3
Apple - App Store 3109 3
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 3
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 3
Intel Core vPro - Серия процессоров 117 3
Oz Liveness 46 3
ЦРТ Визирь 39 3
Intel RealSense 32 3
Сбер - SberPay - Мульти QR - бесконтактная оплата по QR-коду - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 241 3
Intel Iris Graphics - серия дискретных видеокарт 121 3
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 2
Samsung Wave 48 2
BMW i - гибридные и электромобили с низким расходом топлива 26 2
BioSmart Quasar 4 2
ЭЛАР СканИмидж 41 2
Гоц Роман 57 6
Малых Дмитрий 67 3
Анфимов Павел 59 3
Витязь Александр 43 3
Марков Дмитрий 81 2
Собянин Сергей 538 2
Гуцериев Михаил 114 2
Дырмовский Дмитрий 149 2
Масленникова Анастасия 35 2
Бобровников Борис 104 2
Иванова Дагмара 44 2
Кивокурцев Олег 100 2
Романов Илья 39 2
Мыслицкая Екатерина 1 1
Green Harriet - Грин Гарриет 9 1
Чванов Алексей 3 1
Михалев Александр 26 1
Башлыков Александр 11 1
Дремин Александр 3 1
Уваров Александр 3 1
Храмцовская Наталья 48 1
Шалманов Сергей 202 1
Лаптева Марина 114 1
Алейников Юрий 1 1
Левкевич Михаил 59 1
Кузьмина Ирина 20 1
Четвериков Виктор 1 1
Атанов Иван 1 1
Шубин Филипп 5 1
Носов Константин 21 1
Поволоцкий Владислав 21 1
Румянцева Наталья 1 1
Сидоров Константин 15 1
Овсянников Денис 23 1
Григорьев Василий 21 1
Маркелов Виктор 17 1
Халиков Ильдар 14 1
Саркисов Сергей 13 1
Акиниязов Рустам 8 1
Орлов Степан 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 105
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 31
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 14
Европа 24964 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 11
Япония 13807 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 6
Земля - планета Солнечной системы 10865 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 4
Южная Корея - Республика 7052 4
Германия - Федеративная Республика 13221 4
Франция - Французская Республика 8177 4
Украина 7928 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 3
Индия - Bharat 5870 3
Африка - Африканский регион 3641 3
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 933 3
Москва - ЦАО - Краснопресненская набережная - Пресненская набережная 67 2
Казахстан - Республика 6048 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
Сингапур - Республика 1953 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
США - Нью-Йорк 3180 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 2
Турция - Турецкая республика 2620 2
Евразия - Евразийский континент 643 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 1083 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 498 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 50
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 42
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 34
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 31
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 24
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 19
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 16
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 15
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 14
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1243 12
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 11
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 10
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 10
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 10
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 9
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 8
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 8
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 792 8
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 7
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 7
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 7
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 6
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 6
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 6
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 6
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 5
Энергетика - Energy - Energetically 5855 5
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1591 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 5
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1164 5
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 5
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 4
Ergonomics - Эргономика 1755 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 4
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 4
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 2
Wikipedia - Википедия 650 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
Bloomberg 1627 1
Известия ИД 770 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 71 1
Broadpoint AmTech - American Technology & Research - American Technology Research 24 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Juniper Research 131 1
Gartner - Гартнер 3658 1
ABI Research 236 1
Research and Markets 26 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 1
IBM Research 111 1
Informa - Ovum - Omdia 156 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 99 1
СГТУ - Саратовский Государственный Технический университет имени Ю.А. Гагарина - СЭИ СГТУ - Социально-экономический институт Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. 33 1
РАМН СО - Томский НИМЦ - Томский НИИ медицинской генетики - Генетическая клиника НИИ медицинской генетики СО РАМН - НИИ кардиологии ТНЦ - Тюменский кардиологический научный центр 11 1
Росатом - Атомпроект - ВНИПИЭТ ГИ - Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий - СПбАЭП - Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт - Атомэнергопроект 14 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 110 1
ТГТУ - Тамбовский государственный технический университет - ТИХМ - Тамбовский институт химического машиностроения 13 1
Владимирская областная универсальная научная библиотека им. М.Горького 2 1
Мурманский индустриальный колледж ГАПОУ МО 1 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
СтГАУ - Ставропольский государственный аграрный университет 12 1
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт - ВятГГУ, ВГГУ, Вятский государственный гуманитарный университет - 37 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 46 1
Роскосмос - РКС - НИИ ТП - Научно-исследовательский институт точных приборов 26 1
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 51 1
БГУ - Белорусский государственный университет 37 1
World Summit Awards 6 1
Fujitsu World Tour 2 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 1
Старт Хаб 21 1
РусКрипто 26 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Армия - Международный военно-технический форум 68 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще