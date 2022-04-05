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Бесконтактный датчик Бесконтактная карта Сенсорный выключатель Proximity sensor, card Проксимити карты
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|05.04.2022
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ЦППК запустила бесконтактный сервис NFC на Павелецком направлении
кая, Нагатинская, Верхние Котлы и Домодедово. Об этом CNews сообщили представители «Центральной пригородной пассажирской компании» (ЦППК). «В рамках глобальной программы цифровизации мы распространим бесконтактный сервис на все направления — сейчас он уже доступен на четырех из девяти, — сказал начальник управления ИТ ЦППК Игорь Евдокимов. — Пассажиры отмечают стабильность его работы и удоб
|23.07.2020
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Jaguar Land Rover разрабатывает бесконтактный сенсорный экран
Jaguar Land Rover разрабатывает бесконтактный сенсорный экран. Запатентованная технология обеспечивает двойное преимущество: водитель остается более внимательным за рулем, при этом снижается риск распространения вирусов и бак
|20.05.2020
|В России разработали бесконтактный контроль защиты медиков инфекционных отделений
|24.04.2020
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Elari выпустила бесконтактный инфракрасный термометр Smartcare
Elari выпустила бесконтактный инфракрасный термометр Smartcare, который действует на расстоянии 3-15 см и предупреждает, если температура тела повышена. Больше не нужно ждать с градусником подмышкой и вести за
|12.12.2013
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Новый бесконтактный PIN-пад PAX S200 готов к продажам в России
новый сертификат безопасности PCI PTS 3.1, предназначено для установки в торговые точки с новым терминальным оборудованием и для обновления существующих сетей оборудования по приему пластиковых карт. Бесконтактный PIN-пад S200 имеет цветной TFT-экран с поддержкой ввода подписи стилусом (входит в комплект). Возможность расписаться на экране PIN-пада значительно ускоряет процесс завершения по
|25.10.2013
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«ПриватБанк» представил свой первый бесконтактный Android-банкомат
«ПриватБанк» представил бесконтактный банкомат, который работает под управлением ОС Android и позволяет получать наличные с помощью мобильного телефона. Как сообщил CNews заместитель председателя правления «ПриватБанк
|03.07.2013
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«ПриватБанк» запустил бесконтактный мобильный эквайринг
и, что расширит сферу применения технологии, а клиенты будут всегда довольны качеством приема платежей». «ПриватБанк» стал первым банком Евразии, внедрившим технологию оптического распознавания карт. Бесконтактный мобильный эквайринг доступен как корпоративным, так и частным клиентам банка в Украине и России. Чтобы начать использовать сервис, достаточно загрузить бесплатное приложение iPay
|23.05.2008
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Контроллеры Satel RS-485 управляют доступом к 255 входам
троля до 255 точек прохода. Для идентификации персонала и гостей в системе используются считыватели Proximity-карт или ЖКИ- и обычные клавиатуры, а в памяти одного контроллера могут храниться д
|07.03.2007
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Войсковая часть купит Proximity-карты
Войсковая часть 35533 (г. Железнодорожный, МО) проводит открытый конкурс № 15\2007-ОК на закупку Proximity-карт. В частности, исполнителю будет необходимо поставить 90 тыс. Proximity-карт Indala FlexISO Wiegand 26 или эквивалент, на что заказчик готов потратить до 10,8 млн руб. Срок
|31.01.2006
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В Японии изобрели бесконтактный термометр
в нем использована инфракрасная технология. Эта модель способна измерить температуру тела всего за 3 секунды при цене деления 0,2 градуса. Как заявляют специалисты фирмы, в связи с тем, что градусник бесконтактный, он снижает риск переноса болезней. Стоимость такого градусника в магазинах составит около $215.
|13.09.2002
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Системы технической безопасности: актуальные реалии
ередающие эту информацию в контроллер системы. Самый надежный и эффективный вариант — использование Proximity-карт, позволяющих проводить идентификацию на расстоянии. При въезде на территорию в
Бесконтактный датчик и организации, системы, технологии, персоны:
|Гоц Роман 57 6
|Малых Дмитрий 67 3
|Анфимов Павел 59 3
|Витязь Александр 43 3
|Марков Дмитрий 81 2
|Собянин Сергей 538 2
|Гуцериев Михаил 114 2
|Дырмовский Дмитрий 149 2
|Масленникова Анастасия 35 2
|Бобровников Борис 104 2
|Иванова Дагмара 44 2
|Кивокурцев Олег 100 2
|Романов Илья 39 2
|Мыслицкая Екатерина 1 1
|Green Harriet - Грин Гарриет 9 1
|Чванов Алексей 3 1
|Михалев Александр 26 1
|Башлыков Александр 11 1
|Дремин Александр 3 1
|Уваров Александр 3 1
|Храмцовская Наталья 48 1
|Шалманов Сергей 202 1
|Лаптева Марина 114 1
|Алейников Юрий 1 1
|Левкевич Михаил 59 1
|Кузьмина Ирина 20 1
|Четвериков Виктор 1 1
|Атанов Иван 1 1
|Шубин Филипп 5 1
|Носов Константин 21 1
|Поволоцкий Владислав 21 1
|Румянцева Наталья 1 1
|Сидоров Константин 15 1
|Овсянников Денис 23 1
|Григорьев Василий 21 1
|Маркелов Виктор 17 1
|Халиков Ильдар 14 1
|Саркисов Сергей 13 1
|Акиниязов Рустам 8 1
|Орлов Степан 11 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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