ЦППК запустила бесконтактный сервис NFC на Павелецком направлении кая, Нагатинская, Верхние Котлы и Домодедово. Об этом CNews сообщили представители «Центральной пригородной пассажирской компании» (ЦППК). «В рамках глобальной программы цифровизации мы распространим бесконтактный сервис на все направления — сейчас он уже доступен на четырех из девяти, — сказал начальник управления ИТ ЦППК Игорь Евдокимов. — Пассажиры отмечают стабильность его работы и удоб

Jaguar Land Rover разрабатывает бесконтактный сенсорный экран Jaguar Land Rover разрабатывает бесконтактный сенсорный экран. Запатентованная технология обеспечивает двойное преимущество: водитель остается более внимательным за рулем, при этом снижается риск распространения вирусов и бак

Elari выпустила бесконтактный инфракрасный термометр Smartcare Elari выпустила бесконтактный инфракрасный термометр Smartcare, который действует на расстоянии 3-15 см и предупреждает, если температура тела повышена. Больше не нужно ждать с градусником подмышкой и вести за

Новый бесконтактный PIN-пад PAX S200 готов к продажам в России новый сертификат безопасности PCI PTS 3.1, предназначено для установки в торговые точки с новым терминальным оборудованием и для обновления существующих сетей оборудования по приему пластиковых карт. Бесконтактный PIN-пад S200 имеет цветной TFT-экран с поддержкой ввода подписи стилусом (входит в комплект). Возможность расписаться на экране PIN-пада значительно ускоряет процесс завершения по

«ПриватБанк» представил свой первый бесконтактный Android-банкомат «ПриватБанк» представил бесконтактный банкомат, который работает под управлением ОС Android и позволяет получать наличные с помощью мобильного телефона. Как сообщил CNews заместитель председателя правления «ПриватБанк

«ПриватБанк» запустил бесконтактный мобильный эквайринг и, что расширит сферу применения технологии, а клиенты будут всегда довольны качеством приема платежей». «ПриватБанк» стал первым банком Евразии, внедрившим технологию оптического распознавания карт. Бесконтактный мобильный эквайринг доступен как корпоративным, так и частным клиентам банка в Украине и России. Чтобы начать использовать сервис, достаточно загрузить бесплатное приложение iPay

Контроллеры Satel RS-485 управляют доступом к 255 входам троля до 255 точек прохода. Для идентификации персонала и гостей в системе используются считыватели Proximity-карт или ЖКИ- и обычные клавиатуры, а в памяти одного контроллера могут храниться д

Войсковая часть купит Proximity-карты Войсковая часть 35533 (г. Железнодорожный, МО) проводит открытый конкурс № 15\2007-ОК на закупку Proximity-карт. В частности, исполнителю будет необходимо поставить 90 тыс. Proximity-карт Indala FlexISO Wiegand 26 или эквивалент, на что заказчик готов потратить до 10,8 млн руб. Срок

В Японии изобрели бесконтактный термометр в нем использована инфракрасная технология. Эта модель способна измерить температуру тела всего за 3 секунды при цене деления 0,2 градуса. Как заявляют специалисты фирмы, в связи с тем, что градусник бесконтактный, он снижает риск переноса болезней. Стоимость такого градусника в магазинах составит около $215.