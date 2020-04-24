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Elari выпустила бесконтактный инфракрасный термометр Smartcare

Техника

Elari выпустила бесконтактный инфракрасный термометр Smartcare, который действует на расстоянии 3-15 см и предупреждает, если температура тела повышена. Больше не нужно ждать с градусником подмышкой и вести записи динамики изменений температуры: Elari Smartcare определяет температуру за секунду без контакта с кожей, а также сохраняет данные о 32 предыдущих измерениях. Кроме того, устройство подходит для измерения температуры воды и молока для малыша, твердых и мягких поверхностей. Благодаря бесконтактному и быстрому измерению, устройство можно использовать не только в домашних условиях, но также в школах, офисах и на предприятиях.

Термометр работает в двух режимах: измерения температуры тела и измерения температуры поверхности. Elari Smartcare работает от двух батареек ААA и автоматически отключается для экономии заряда.

Благодаря понятному интерфейсу и информативному жидкокристаллическому дисплею с крупными символами с таким гаджетом легко разберутся и дети, и пожилые люди.

Бесконтактный инфракрасный термометр Elari Smartcare доступен в официальном интернет-магазине компании и скоро появится также в другой онлайн- и офлайн-рознице.

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