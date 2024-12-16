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Oz Liveness



16.12.2024 Программист озолотился за считанные часы из-за малюсенькой ошибки в коде. Деньги отобрала служба безопасности 1
05.12.2024 Smart Engines представила новую систему ИИ для проверки удостоверений личности с нейросетевыми «Шерлоком» и «Да Винчи» 1
04.03.2024 Российские ученые обучили ИИ проверять на подлинность паспорта всех стран мира 1
02.02.2024 VisionLabs стала технологическим партнером выставки «Россия» 1
14.08.2023 Технологии VisionLabs помогли X5 Group масштабировать сервис оплаты улыбкой на 4,1 тыс. магазинов 1
31.07.2023 Технология защиты биометрических систем Liveness по одному кадру компании VisionLabs прошла международное тестирование 1
30.06.2023 Компания VisionLabs разработала технологию для распознавания фейкового видео 1
17.05.2023 Smart ID Engine 2.0 выявляет 66 признаков подделки паспорта гражданина РФ 1
06.03.2023 Система распознавания лиц NtechLab отразила все попытки мошенничества на тестировании iBeta 1
13.09.2022 «Почта банк» внедрил защиту VisionLabs от биометрического мошенничества с использованием фотографий 1
01.08.2022 На оборонных объектах России начнут использовать биометрическую верификацию, чтобы избежать терактов 1
26.04.2022 «Сбер» и Visionlabs внедрили сервис оплаты взглядом в кассы самообслуживания Smartix 1
21.04.2022 Контроль доступа с ИИ от «Итриум» и VisionLabs поможет Enterprise-сегменту в проектах импортозамещения 1
02.02.2022 BioSmart и VisionLabs представили отечественное решение для контроля доступа на базе ИИ 1
29.12.2021 Visionlabs внедрила решения на базе ИИ в АФК «Система» 1
17.12.2021 VisionLabs и Q-Systems предложат умный клиентский путь для банков 1
13.12.2021 МТС приобретает компанию VisionLabs 1
18.10.2021 Visionlabs стала технологическим партнером проекта Face Pay в московском метро 1
08.09.2021 Visionlabs реализовала биометрический контроль доступа в головном офисе «МТС банка» 1
12.04.2021 В тестировании iBeta решение Oz Liveness отразило 100% биометрических атак 2
22.03.2021 «Пятёрочка» рассказала о пилоте технологии биометрической оплаты 1
25.01.2021 Visionlabs и Examus представили систему для удаленной сдачи экзаменов 1
22.01.2021 Резиденты «Сколково» создали для крупных компаний систему идентификации по лицу 1
25.11.2020 «Айтеко» разработала решение для защиты от фальсификаций при биометрической идентификации по изображению лица 1
23.11.2020 Visionlabs поможет Альфа-банку создать «отделения будущего» по всей России 1
17.11.2020 Smart Engines представила новое поколение систем распознавания с аутентификацией документов и биометрической верификацией 1
12.10.2020 Сингапурская компания Bank-Genie вместе с iFellow выходит на российский рынок 1
18.09.2020 VisionLabs и сеть автозаправок Flash запустили бесконтактную систему оплаты по лицу 1
13.03.2020 Visionlabs выиграла международный конкурс по компьютерному зрению 1
26.12.2019 Visionlabs, Corpsoft24 и Forte Bank запустили систему защиты от мошенничества Liveness 1
18.12.2019 «Айтеко» представила биометрическую систему с распознаванием лица 1
14.11.2019 ЦРТ представила биометрическую систему распознавания лиц нового поколения 1
04.07.2019 Технология VisionLabs сохранила первое место в международном исследовании NIST 1
27.06.2019 VisionLabs представила собственное устройство с распознаванием лиц 1
27.06.2019 «Почта банк» масштабирует внутреннюю биометрическую фотоидентификацию клиентов на все свои точки обслуживания 1
14.02.2019 NtechLab и Sigur представили систему контроля доступа на базе FindFace 1
06.08.2018 Биометрические технологии «ЦРТ» вошли в состав Единой биометрической системы 1
24.07.2018 GoldenSIM представил терминалы для оформления SIM-карт в режиме самообслуживания 1
28.05.2018 В России заработала оплата покупок с помощью селфи 1
19.09.2017 Abbyy поможет удаленно идентифицировать клиентов с помощью смартфона 1

Публикаций - 40, упоминаний - 41

Oz Liveness и организации, системы, технологии, персоны:

VisionLabs - ВижнЛабс 221 25
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 364 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12554 3
Intel Corporation 12197 3
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 2
NtechLab - НтехЛаб 121 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 2
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 2
SWiP - Swipglobal Ltd (Кипр) - Умный кошелек 11 2
АФК Система ПАО 1797 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 2
BioSmart - Биосмарт 7 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2894 1
МегаФон 8806 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2545 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8745 1
Data Matrix - Дата Матрикс 77 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 1
Сигурд-Айти - Sigur 11 1
VerifyMyAge 6 1
GoldenSIM 3 1
Айтеко ИЦ - Айтеко Инновационный центр 17 1
Deutsche Telekom 911 1
SAGA Technologies - САГА Технологии 13 1
iFellow - АйФэлл 42 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
Telegram Group 1983 1
Selectel - Селектел 385 1
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 343 1
Oz Forensics - Оз Форензика - Media Forensic Software - Медиа Форензика 11 1
Blockpass IDN 6 1
МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 74 1
МТС ИИ - Intema 4 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
Ростелеком 9702 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 305 1
8213 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 6
ВТБ - Почта Банк 466 4
Visa International 1949 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 3
Почта России ПАО 2112 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 2
Альфа-Банк 1769 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 2
Papa John’s - Папа Джонс 14 2
X5 Group - Перекрёсток 544 2
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 37 1
АльфаСтрахование СГ 320 1
American Express - Amex 328 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 176 1
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 118 1
JCB International 144 1
Diners Club International - платёжная система 82 1
Cofix - Кофейни 3 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 54 1
Tessi 9 1
BCW - BioCollections Worldwide 7 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 64 1
Bereke Bank - Сбербанк Казахстан 13 1
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 78 1
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 63 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 1
Singapore Airlines - Национальная авиакомпания Сингапура - Сингапурские авиалинии 43 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный сберегательный банк Казахстана 45 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 80 1
КАРО - сеть кинотеатров - Каро-Фильм УК 27 1
Dukascopy Bank - Дукаскопи банк 5 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 3
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 978 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11627 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1160 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 314 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4957 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5910 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 313 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 178 1
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ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
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Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 562 1
Open Space - офис открытого типа - опенспейс 56 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 217 1
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