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Жолобов Андрей



03.02.2025 «Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» начал выпускать кассы самообслуживания» 1
28.07.2023 Отечественная ЭКБ для отечественного банкомата: «САГА технологии» и Микрон подписали соглашение о сотрудничестве 2
02.04.2021 Концерн «Автоматика» займется производством банкоматов 1
24.07.2018 GoldenSIM представил терминалы для оформления SIM-карт в режиме самообслуживания 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Жолобов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

SAGA Technologies - САГА Технологии 14 2
SAGA Robotics - САГА Роботикс 2 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 78 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3221 1
GoldenSIM 3 1
Ростех - Автоматика Концерн 1641 1
VisionLabs - ВижнЛабс 222 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2899 1
Ростех - Автоматика - Сигнал НПП - Научно-производственное предприятие 22 1
НСПК - Национальная система платежных карт 814 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2841 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5928 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 459 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2197 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66251 2
Машиночитаемость - Machine-readable - MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - МЧД - машиносчитываемая часть документа 189 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 965 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1097 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5785 1
Электронная очередь - Электронная запись - Электронная регистратура 216 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19408 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4171 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1647 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3423 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7886 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 807 1
Информационный киоск - информационный терминал - инфокиоск - инфомат 495 1
Торговля - RetailTech - Касса самообслуживания - Самостоятельная оплата товаров - Цифровые кассиры - Доверительная торговля - выручай-касса - self-checkout, self-shopping, self-cash module, self pay-service, self-scanning, scan&go 166 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30777 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24176 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4772 1
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 632 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20657 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3394 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11973 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11001 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50615 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2466 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27888 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6251 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13156 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5052 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27525 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29748 1
Умные платформы 1687 1
НСПК - Мир - банковская карта платежной системы 80 1
Элемент ГК - Микрон MIK - MIK32 Амур 19 1
Элемент ГК - Микрон MIK - серия интегральных микросхем 19 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 380 1
Content AI - PassportReader - Abbyy PassportReader 11 1
GoldenSIM ID.Terminal 1 1
VisionLabs - Luna Platform - Платформа компьютерного зрения LUNA 97 1
Oz Liveness 40 1
Хасьянова Гульнара 141 1
Устюжанин Вячеслав 1 1
Моторко Андрей 71 1
Карасов Равиль 4 1
Шушкин Дмитрий 95 1
Ханин Александр 49 1
Братухин Иван 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 144648 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43261 1
Россия - ДФО - Амурская область 735 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14127 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3951 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24143 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48099 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6406 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14373 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 889 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18543 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51159 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3044 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8647 1
Паспорт - Паспортные данные 2514 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5012 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 563 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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