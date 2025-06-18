Разделы

ПО Бизнес Законодательство Цифровизация ИТ в госсекторе Электроника
|

Российским госбанкам запретят покупать импортные кассовые аппараты

Власти планируют увеличить требования по минимальной доле отечественной электроники на госзакупках для банков. А контрольно-кассовую технику госбанки обяжут и вовсе закупать только российскую.

Изменения требований к госзакупкам

В опубликованном проекте поправок в постановление Правительства №1875, которое устанавливает национальный режим в сфере госзакупок, появился запрет для госбанков (например, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк) на закупку иностранной контрольно-кассовой техники (ККТ). Доля закупок отечественных банкоматов и принтеров в документе установлена на уровне 50%, выяснили «Ведомости».

Сейчас, согласно Постановлению №1875, для госзакупок ККТ действует обязательная минимальная доля отечественной продукции в 37%, для банкоматов — 5%. На закупку компьютерной техники распространяется правило, которое запрещает приобретать иностранные решения при наличии отечественных («второй лишний»).

Ввести требование по доле в 50% отечественных банкоматов в госзакупках Минпромторгу предлагало АНО «Вычислительная техника». В письме, направленном в июне заместителю министра промышленности и торговли Василию Шпаку, содержалась также инициатива о введении полного запрета на закупки госструктурами и компаниями с госучастием иностранных ноутбуков, планшетов, мониторов, моноблоков, серверов и систем хранения данных.

Как обходят требования госзакупок

Госзаказчики все равно приобретают иностранные решения, говорится в письме АНО «Вычислительная техника». Для этого они, например, объединяют в один лот товары, включенные и не включенные в реестр Минпромторга, что делает невозможным применение механизма «второй лишний».

shtrih700.jpg

«Штрих-М»
Госбанки обяжут закупать только российскую контрольно-кассовую технику

В качестве примера приводится закупка администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области, которая в апреле 2025 г. приобрела единым лотом набор сканеров, накопителей, видеокамер и другого оборудования за два млн руб.

Подведение первых итогов соблюдения вступившего в силу с начала 2025 г. Постановления №1875 выявило до 20% нарушений в этой сфере. Это происходит в том числе из-за недостаточно точного прописанного определения «поставляемый товар».

Требование о 50%-ной доле закупок отечественных устройств повысит риски банков, поскольку любая новая техника — это проблемы совместимости и надежности, кроме того, российские аналоги могут потребовать больших расходов на закупку и вложений в инфраструктуру, пояснил изданию независимый аналитик Алексей Бойко.

Кто производит технику для банков

В мае 2025 г. CNews писал о росте объемов закупок китайской банкоматов. Так, в апреле 2025 г. их поставки в Россию выросли в денежном выражении в 3,2 раза по отношению к марту и достигли $5,9 млн. Всего было поставлено 854 банкоматов. Это в 3,1 раза выше мартовского показателя.

Бывший вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков полагает, что исходя из расчета, что средний срок службы банкомата — семь–восемь лет, потребности финансовой отрасли составляют около 10–15 тыс. банкоматов в год; и отечественные игроки, от которых требуется произвести половину от этого количества, «с таким объемом вполне могут справиться».

Денис Кучаев, EvaTeam: Мы сделали возможным тотальный отказ от Jira
цифровизация

По словам генерального директора производителя банкоматов «Сага технологий» Андрея Жолобова, активы его компании используются только на 30%. В числе других производителей такой техники Жолобов назвал «АТМ акронекс», БФС, «ПК Аквариус».

Что касается ККТ, первые три места из зарегистрированных в ФНС, занимают «Атол», «Эвотор» и ГК «Штрих-М». Правда Группа «Штрих-М», как писал CNews в декабре 2024 г., у которой три завода, 600 партнеров и свыше 1,5 тыс. сервисных центров в России и СНГ, с июня 2024 г. сократила объемы производства и число контрактов с клиентами на 70–80%, проводит реструктуризацию и планирует продать часть своих активов.

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Артем Маркелов, «Сапран»: Ожидание возврата зарубежного вендора может привести к банкротству

Российские производители принтеров требуют от властей «незамедлительных мер» против монополии одной известной компании

Евгений Свидерский, ITGlobal.com в интервью Market.CNews — о том, как арендовать суперкомпьютер и есть ли альтернатива Nvidia

Жестко раскритикована государственная балльная система для чипов. Производители требуют ввести другую

Валерий Бадма-Халгаев, Мособлбанк: В ближайшем будущем ИИ будет интегрирован в большинство средств защиты информации

Завершается регистрация на главное ИТ-событие лета 2025. Успейте зарегистрироваться

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие умные водонагреватели лета 2025: хиты продаж

Обзор умных часов HUAWEI WATCH 5 46 мм: новый уровень оценки здоровья

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds 6: первые TWS-вкладыши с активным шумоподавлением

Показать еще

Наука

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели
Показать еще