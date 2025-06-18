Российским госбанкам запретят покупать импортные кассовые аппараты

Власти планируют увеличить требования по минимальной доле отечественной электроники на госзакупках для банков. А контрольно-кассовую технику госбанки обяжут и вовсе закупать только российскую.



Изменения требований к госзакупкам

В опубликованном проекте поправок в постановление Правительства №1875, которое устанавливает национальный режим в сфере госзакупок, появился запрет для госбанков (например, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк) на закупку иностранной контрольно-кассовой техники (ККТ). Доля закупок отечественных банкоматов и принтеров в документе установлена на уровне 50%, выяснили «Ведомости».

Сейчас, согласно Постановлению №1875, для госзакупок ККТ действует обязательная минимальная доля отечественной продукции в 37%, для банкоматов — 5%. На закупку компьютерной техники распространяется правило, которое запрещает приобретать иностранные решения при наличии отечественных («второй лишний»).

Ввести требование по доле в 50% отечественных банкоматов в госзакупках Минпромторгу предлагало АНО «Вычислительная техника». В письме, направленном в июне заместителю министра промышленности и торговли Василию Шпаку, содержалась также инициатива о введении полного запрета на закупки госструктурами и компаниями с госучастием иностранных ноутбуков, планшетов, мониторов, моноблоков, серверов и систем хранения данных.

Как обходят требования госзакупок

Госзаказчики все равно приобретают иностранные решения, говорится в письме АНО «Вычислительная техника». Для этого они, например, объединяют в один лот товары, включенные и не включенные в реестр Минпромторга, что делает невозможным применение механизма «второй лишний».

«Штрих-М» Госбанки обяжут закупать только российскую контрольно-кассовую технику

В качестве примера приводится закупка администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области, которая в апреле 2025 г. приобрела единым лотом набор сканеров, накопителей, видеокамер и другого оборудования за два млн руб.

Подведение первых итогов соблюдения вступившего в силу с начала 2025 г. Постановления №1875 выявило до 20% нарушений в этой сфере. Это происходит в том числе из-за недостаточно точного прописанного определения «поставляемый товар».

Требование о 50%-ной доле закупок отечественных устройств повысит риски банков, поскольку любая новая техника — это проблемы совместимости и надежности, кроме того, российские аналоги могут потребовать больших расходов на закупку и вложений в инфраструктуру, пояснил изданию независимый аналитик Алексей Бойко.

Кто производит технику для банков

В мае 2025 г. CNews писал о росте объемов закупок китайской банкоматов. Так, в апреле 2025 г. их поставки в Россию выросли в денежном выражении в 3,2 раза по отношению к марту и достигли $5,9 млн. Всего было поставлено 854 банкоматов. Это в 3,1 раза выше мартовского показателя.

Бывший вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков полагает, что исходя из расчета, что средний срок службы банкомата — семь–восемь лет, потребности финансовой отрасли составляют около 10–15 тыс. банкоматов в год; и отечественные игроки, от которых требуется произвести половину от этого количества, «с таким объемом вполне могут справиться».

По словам генерального директора производителя банкоматов «Сага технологий» Андрея Жолобова, активы его компании используются только на 30%. В числе других производителей такой техники Жолобов назвал «АТМ акронекс», БФС, «ПК Аквариус».

Что касается ККТ, первые три места из зарегистрированных в ФНС, занимают «Атол», «Эвотор» и ГК «Штрих-М». Правда Группа «Штрих-М», как писал CNews в декабре 2024 г., у которой три завода, 600 партнеров и свыше 1,5 тыс. сервисных центров в России и СНГ, с июня 2024 г. сократила объемы производства и число контрактов с клиентами на 70–80%, проводит реструктуризацию и планирует продать часть своих активов.