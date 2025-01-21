SAGA Technologies САГА Технологии
АО «САГА Технологии» - российская компания-производитель и вендор высокотехнологичного оборудования и ИТ-решений в области систем самообслуживания, банковского и финтех-оборудования. Компания основана в марте 2006 года, головной офис расположен в Москве. Компания производит банкоматы, автоматические депозитные машины, платёжные и информационные терминалы, кассы самообслуживания, электронные очереди, билетные аппараты – всего более 700 моделей и модификаций различных устройств. Среди приоритетных направлений деятельности также – программно-аппаратные решения для транспортной инфраструктуры, программное обеспечение для платёжных систем, IT-консалтинг, дистрибуция комплектующих для устройств самообслуживания и сервисное обслуживание оборудования.
SAGA Technologies и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
|Собянин Сергей 382 4
|Овчинский Владислав 228 3
|Жолобов Андрей 3 2
|Калашникова Оксана 4 2
|Гарбузов Анатолий 46 2
|Ханин Александр 49 1
|Шушкин Дмитрий 95 1
|Устюжанин Вячеслав 1 1
|Карасов Равиль 4 1
|Дробышевский Валерий 13 1
|Хасьянова Гульнара 141 1
|Ведяхин Александр 131 1
|Галкина Татьяна 44 1
|Войлуков Алексей 18 1
|Ликсутов Максим 114 1
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