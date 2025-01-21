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SAGA Technologies САГА Технологии


АО «САГА Технологии» - российская компания-производитель и вендор высокотехнологичного оборудования и ИТ-решений в области систем самообслуживания, банковского и финтех-оборудования. Компания основана в марте 2006 года, головной офис расположен в Москве. Компания производит банкоматы, автоматические депозитные машины, платёжные и информационные терминалы, кассы самообслуживания, электронные очереди, билетные аппараты – всего более 700 моделей и модификаций различных устройств.  Среди приоритетных направлений деятельности также – программно-аппаратные решения для транспортной инфраструктуры, программное обеспечение для платёжных систем, IT-консалтинг, дистрибуция комплектующих для устройств самообслуживания и сервисное обслуживание оборудования.


21.01.2025 ГК «Терминальные Технологии» создала российский считыватель карт для банкоматов Vendotek EMV Reader 1
29.10.2024 Столичные производители электрооборудования увеличили выпуск продукции на 11% 1
03.10.2024 Москва заряжает: какие зарядные станции для электротранспорта выпускают в столице 1
06.05.2024 Столичная компания нарастила выпуск касс самообслуживания в 11 раз за I квартал 2024 года 1
08.04.2024 Столичные предприятия наращивают производство комплектующих для электромобилей и сопутствующего оборудования 1
13.03.2024 В России создан первый банкомат с отечественным ПО для выявления поддельных купюр 1
29.02.2024 В Москве открыта линия сборки банкоматов 1
29.02.2024 Московская компания запустила конвейерную сборку банкоматов 1
11.09.2023 Сбербанк переходит на китайские банкоматы, хотя недавно обещал российские 1
28.07.2023 Отечественная ЭКБ для отечественного банкомата: «САГА технологии» и Микрон подписали соглашение о сотрудничестве 5
24.07.2018 GoldenSIM представил терминалы для оформления SIM-карт в режиме самообслуживания 1
15.06.2015 ИБП Powercom обеспечивают бесперебойную работу сети паркоматов SAGA 2
15.05.2013 Международная конференция по встраиваемым технологиям прошла в Москве 1

Публикаций - 13, упоминаний - 18

SAGA Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

NCR Corporation - National Cash Register - NCR Financial Services 171 2
Diebold Nixdorf - Диболд Селф-Сервис СНГ - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 154 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2894 1
VisionLabs - ВижнЛабс 221 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
GoldenSIM 3 1
Powercom - Пауэрком 72 1
HP Inc. 5687 1
Intel Corporation 12197 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 1
Microsoft Corporation 24628 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 1
Advantech Technology - Адвантек технолоджи 61 1
Polymedia - Полимедиа 138 1
TI - Texas Instruments Incorporated 816 1
Tonk - Тонк ГК 49 1
РТСофт - RTSoft 91 1
IPC2U 14 1
Сенсорные Системы 64 1
Ниеншанц Автоматика 27 1
Кварта Технологии - Quarta Technologies - Кварта Технолоджис 68 1
Carmani 4 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 1
OKI Electric Industry 21 1
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 78 1
БФС - Банковские и финансовые системы - АТМ маркет - BFS - Banking Financial Systems 11 1
GRG Banking 6 1
Референс пойнт - Reference Point 7 1
Парус Корпорация 552 1
Транстелематика Сервисный центр - Терминальные Технологии - Мультипас 13 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 2
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 1
САЭ - Системы автономной энергии 2 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 6
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 355 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4746 4
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 457 2
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 234 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5913 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 317 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19290 7
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2192 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65980 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25339 3
Информационный киоск - информационный терминал - инфокиоск - инфомат 495 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29679 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13103 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7877 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30695 2
Торговля - RetailTech - Касса самообслуживания - Самостоятельная оплата товаров - Цифровые кассиры - Доверительная торговля - выручай-касса - self-checkout, self-shopping, self-cash module, self pay-service, self-scanning, scan&go 165 2
Электронная очередь - Электронная запись - Электронная регистратура 215 2
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PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1271 1
Умные платформы 1682 1
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20604 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6554 1
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ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2305 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50417 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2483 1
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12521 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3386 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1184 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 1
AdTech - Digital Signage - Digital POS & Signage - IndoorTV Service - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 277 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1047 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1135 1
Машиночитаемость - Machine-readable - MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - МЧД - машиносчитываемая часть документа 188 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1533 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 3
Microsoft Windows 15659 2
Oz Liveness 40 1
VisionLabs - Luna Platform - Платформа компьютерного зрения LUNA 97 1
GoldenSIM ID.Terminal 1 1
Content AI - PassportReader - Abbyy PassportReader 11 1
Powercom Raptor - Серия ИБП 71 1
Microsoft Windows Embedded 197 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 379 1
НСПК - Мир - банковская карта платежной системы 80 1
Элемент ГК - Микрон MIK - серия интегральных микросхем 19 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 1
Linux OS 9940 1
Элемент ГК - Микрон MIK - MIK32 Амур 19 1
Транстелематика Сервисный центр - Терминальные Технологии - Vendotek - терминалы безналичной оплаты 5 1
Собянин Сергей 382 4
Овчинский Владислав 228 3
Жолобов Андрей 3 2
Калашникова Оксана 4 2
Гарбузов Анатолий 46 2
Ханин Александр 49 1
Шушкин Дмитрий 95 1
Устюжанин Вячеслав 1 1
Карасов Равиль 4 1
Дробышевский Валерий 13 1
Хасьянова Гульнара 141 1
Ведяхин Александр 131 1
Галкина Татьяна 44 1
Войлуков Алексей 18 1
Ликсутов Максим 114 1
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Россия - РФ - Российская федерация 144235 8
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14113 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52106 2
Южная Корея - Республика 6646 2
Европа 21770 1
Европа Восточная 3075 1
Россия - ДФО - Амурская область 733 1
Япония 13283 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18462 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47996 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24086 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14322 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3143 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4991 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
Паспорт - Паспортные данные 2508 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1026 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3932 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 886 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51016 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
Made in China - Сделано в Китае 33 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1789 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4361 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 900 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9789 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1075 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 532 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1649 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1899 1
Ведомости 998 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
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