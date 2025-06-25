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Ученов Алексей


УПОМИНАНИЯ


25.06.2025 В России создают самый сложный и не имеющий отечественных аналогов узел банкоматов 1
14.06.2024 Экс-замглавы Минпромторга купил долю в производителе российских банкоматов 1
11.04.2022 Завершился Форум «ГОСЗАКАЗ»: как решили поддержать производителей и бизнес во время санкций 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Ученов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

БФС - Банковские и финансовые системы - АТМ маркет - BFS - Banking Financial Systems 15 1
GRG Banking 6 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 395 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3256 1
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 94 1
ПСБ - Промсвязьбанк 873 1
ГПБ - Газпромбанк 1112 1
Ростех - Новиком АКБ - Новикомбанк 62 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 86 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 124 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 235 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3138 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2599 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 508 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4998 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 254 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2055 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3146 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 343 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2211 1
Федеральное казначейство России 1822 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 174 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6108 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2035 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21083 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3025 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4305 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13923 1
Инжиниринг - Реинжиниринг - Re-Engineering 223 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5053 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1036 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12460 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 708 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1317 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1810 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53562 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21283 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68835 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 655 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2282 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1140 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 954 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3341 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 448 1
Садофьев Андрей 1 1
Миронов Георгий 1 1
Шпак Василий 244 1
Борисов Юрий 121 1
Россия - РФ - Российская федерация 150117 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44411 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17557 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 732 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49512 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1387 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6191 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1536 1
Импортозамещение - параллельный импорт 525 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10248 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8267 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 574 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 960 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 427 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19383 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8770 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52963 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 271 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 375 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6893 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5132 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3699 1
Ведомости 1092 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11320 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367817, в очереди разбора - 750285.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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