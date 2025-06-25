В России создают самый сложный и не имеющий отечественных аналогов узел банкоматов

«Гознак» BFS планируют за два года имортозаместить самый сложный модуль банкомата. Его создание позволит поднять уровень локализации такой техники до 100%. А пока российские банки покупают китайское оборудование.



Отечественный модуль для банкоматов

«Гознак» и производитель банкоматов «Банковские и финансовые системы» (BFS) в ближайшие два года планируют создать отечественный модуль рециркуляции не имеющий пока российских аналогов, пишут «Ведомостям» со слов генерального директора АО «Гознак» Аркадия Трачука. Стороны подошли к подготовке дорожной карты по созданию модуля.

«Гознак» отвечает за программно-аппаратную часть, в которую входят распознавание банкнот и проверка их подлинности (валидатор), сказал Трачук, а BFS собирает «все остальное в рамках этого модуля».

Модуль рециркуляции отвечает за работу с банкнотами — прием, проверку, сортировку, раскладку, хранение и выдачу. «Это самая сложная часть современного банкомата, для которого требуется как соответствующее ПО, так и очень специфическая аппаратная начинка», — пояснил гендиректор «Гознака».

Путь к локализации 100%

Создание собственного модуля рециркуляции в России — это единственный путь, при котором локализация отечественного банкомата способна достичь 100%, и только банкомат с таким модулем можно будет назвать в полной мере российским, отметил Ткачук.

BFS В России пока не производят рециркуляторы, отвечающие за работу с банктнотами

Сейчас нет четкого определения того, что такое отечественный банкомат. Проект балльной системы, учитывающего специфику банковского оборудования, обсуждается, по словам Светланы Легостаевой, гендиректора АНО «Вычислительная техника» (АНО ВТ), которое участвует в обсуждении.

В июне 2025 г. был опубликован проекте поправок в постановление Правительства №1875, который устанавливает национальный режим в сфере госзакупок для госбанков. Предполагается введение запрета на закупку иностранной контрольно-кассовой техники (ККТ). Доля закупок отечественных банкоматов и принтеров в документе установлена на уровне 50%.

Сейчас на российском рынке более 70% банкоматов с функцией рециркуляции оснащены модулями южнокорейской компании Hyosung TNS, по данным директора по развитию «АТМ акронекс» Дениса Устимова. Важно, чтобы отечественный валидатор был высокоскоростным (до 10 банкнот в секунду) и одновременно достаточно дешевым и универсальным, то есть подходящим к моделям разных вендоров, чтобы экономически целесообразно было ставить его в банкоматы, подчеркнул эксперт.

Российские банки пока закупаются китайским оборудованием

В апреле 2025 г., как писал CNews, поставки в Россию банкоматов из Китая выросли в денежном выражении в 3,2 раза по отношению к марту и достигли $5,9 млн. В физическом выражении общий объем экспорта в апреле насчитывает 431 тонну, что больше предыдущего месяца в 3,4 раза и является максимумом с декабря 2024 г.

Российская банковская сфера не спешит отказываться от иностранных АТМ (Automated Teller Machine) на отечественные, поскольку они проигрывают иностранным по функциональности, а стоят примерно столько же.

Бывший вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков полагает, что быстро сделать модуль рециркуляции невозможно, но его разработка вполне под силу таким технологическим партнерам «Гознака», как BFS или «Сага технологии». Сложнее всего в банкомате поддается замене рециркулятор, согласен независимый аналитик, автор Telegram-канала RUSmicro Алексей Бойко.

Кроме BFS банкоматы в России производят «Сага технологий», «АТМ акронекс», «ПК Аквариус».

BFS с 2014 г. занимался дистрибуцией, а о его планах выпускать отечественные банкоматы стало известно летом 2022 г., в период первых и самых сильных волн западных антироссийских санкций. Сообщалось, что BFS намерен выпускать до 15 тыс. устройств приема и выдачи наличных в год, локализованных на 80%.

В июне 2024 г. CNews писал, что бывший замминистра Минпромторга Алексей Ученов приобрел 25% в компании «Банковские и финансовые системы» (BFS).