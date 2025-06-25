В России создают самый сложный и не имеющий отечественных аналогов узел банкоматов
«Гознак» BFS планируют за два года имортозаместить самый сложный модуль банкомата. Его создание позволит поднять уровень локализации такой техники до 100%. А пока российские банки покупают китайское оборудование.
Отечественный модуль для банкоматов
«Гознак» и производитель банкоматов «Банковские и финансовые системы» (BFS) в ближайшие два года планируют создать отечественный модуль рециркуляции не имеющий пока российских аналогов, пишут «Ведомостям» со слов генерального директора АО «Гознак» Аркадия Трачука. Стороны подошли к подготовке дорожной карты по созданию модуля.
«Гознак» отвечает за программно-аппаратную часть, в которую входят распознавание банкнот и проверка их подлинности (валидатор), сказал Трачук, а BFS собирает «все остальное в рамках этого модуля».
Модуль рециркуляции отвечает за работу с банкнотами — прием, проверку, сортировку, раскладку, хранение и выдачу. «Это самая сложная часть современного банкомата, для которого требуется как соответствующее ПО, так и очень специфическая аппаратная начинка», — пояснил гендиректор «Гознака».
Путь к локализации 100%
Создание собственного модуля рециркуляции в России — это единственный путь, при котором локализация отечественного банкомата способна достичь 100%, и только банкомат с таким модулем можно будет назвать в полной мере российским, отметил Ткачук.
Сейчас нет четкого определения того, что такое отечественный банкомат. Проект балльной системы, учитывающего специфику банковского оборудования, обсуждается, по словам Светланы Легостаевой, гендиректора АНО «Вычислительная техника» (АНО ВТ), которое участвует в обсуждении.
В июне 2025 г. был опубликован проекте поправок в постановление Правительства №1875, который устанавливает национальный режим в сфере госзакупок для госбанков. Предполагается введение запрета на закупку иностранной контрольно-кассовой техники (ККТ). Доля закупок отечественных банкоматов и принтеров в документе установлена на уровне 50%.
Сейчас на российском рынке более 70% банкоматов с функцией рециркуляции оснащены модулями южнокорейской компании Hyosung TNS, по данным директора по развитию «АТМ акронекс» Дениса Устимова. Важно, чтобы отечественный валидатор был высокоскоростным (до 10 банкнот в секунду) и одновременно достаточно дешевым и универсальным, то есть подходящим к моделям разных вендоров, чтобы экономически целесообразно было ставить его в банкоматы, подчеркнул эксперт.
Российские банки пока закупаются китайским оборудованием
В апреле 2025 г., как писал CNews, поставки в Россию банкоматов из Китая выросли в денежном выражении в 3,2 раза по отношению к марту и достигли $5,9 млн. В физическом выражении общий объем экспорта в апреле насчитывает 431 тонну, что больше предыдущего месяца в 3,4 раза и является максимумом с декабря 2024 г.
Российская банковская сфера не спешит отказываться от иностранных АТМ (Automated Teller Machine) на отечественные, поскольку они проигрывают иностранным по функциональности, а стоят примерно столько же.
Бывший вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков полагает, что быстро сделать модуль рециркуляции невозможно, но его разработка вполне под силу таким технологическим партнерам «Гознака», как BFS или «Сага технологии». Сложнее всего в банкомате поддается замене рециркулятор, согласен независимый аналитик, автор Telegram-канала RUSmicro Алексей Бойко.
Кроме BFS банкоматы в России производят «Сага технологий», «АТМ акронекс», «ПК Аквариус».
BFS с 2014 г. занимался дистрибуцией, а о его планах выпускать отечественные банкоматы стало известно летом 2022 г., в период первых и самых сильных волн западных антироссийских санкций. Сообщалось, что BFS намерен выпускать до 15 тыс. устройств приема и выдачи наличных в год, локализованных на 80%.
В июне 2024 г. CNews писал, что бывший замминистра Минпромторга Алексей Ученов приобрел 25% в компании «Банковские и финансовые системы» (BFS).