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ВэД Внешнеэкономическая деятельность Экспорт Экспортные операции



08.02.2022 Правительство утвердило правила работы информационной системы «Одно окно» для участников ВЭД

аботы системы, порядок доступа к ней, права и обязанности ее пользователей, а также перечень документов и информации, которые могут предоставляться через «Одно окно» подключившимися к ней участниками ВЭД, сроки и порядок предоставления таких документов и информации. Порядком предусмотрено, что система «Одно окно» будет функционировать в круглосуточном режиме ежедневно. Как правило, взаимоде
26.10.2021 «Таможенная карта» представила новые сервисы для участников ВЭД

м Международного таможенного форума-2021. В ходе форума генеральный директор «Таможенной карты» Андрей Возмилов презентовал операционную систему тамо, которая предлагает комплекс услуг для участников ВЭД. Система открывает пользователям возможности декларирования импорта, прохождения практических курсов по ВЭД, а также предлагает базу знаний по таможенному оформлению; консультации по
19.01.2021 Корпоративные клиенты «Сбера» получили доступ к ВЭД с помощью мобильного приложения

бера» теперь могут отправить экспортный или импортный контракт на валютный контроль прямо в мобильном приложении интернет-банка «СберБизнес» на платформе Android. Для этого достаточно зайти в раздел «ВЭД» приложения, сфотографировать контракт камерой смартфона (или вложить файлом) и отправить документ в банк. Владельцам устройств на платформе iOS данная функция станет доступна в феврале. «Р
24.11.2020 Российские экспортеры получили систему «одного окна» для ВЭД

кспортеры получат онлайн-доступ к услугам, сопровождающим ведение внешнеэкономической деятельности (ВЭД), переходит от тестового к полноценному формату работы с 26 ноября 2020 г. Соответствующе
17.04.2020 Сбербанк запустил пакет услуг «ВЭД без границ»

Сбербанк разработал комплексное решение для новых и действующих клиентов — участников ВЭД, которое позволит сэкономить на валютном контроле, снизить стоимость операции по переводу денежных средств за рубеж и получить выгодный курс покупки/продажи иностранной валюты. Подключив да
01.04.2020 Райффайзенбанк запустил новые пакеты РКО для компаний среднего бизнеса

из сегмента среднего бизнеса. Благодаря новому предложению компании смогут сфокусироваться на бизнесе и передать решение финансовых задач международному банку. Новая линейка состоит из трех пакетов: ВЭД+, Валютный и Рублевый. Пакетные предложения доступны с 1 апреля. «Райффайзенбанк глубоко изучает бизнес корпоративных клиентов и предлагает решения, наиболее полно отвечающие конкретным зад
16.05.2019 Таможенная служба выманивает у бизнеса электронные подписи под угрозой недопуска к новому ИТ-сервису

таможенная служба (ФТС) России незаконно собирает электронные подписи в поддержку «Хартии добросовестных участников внешнеэкономической деятельности». Если участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД) не предоставляют свою подпись, присоединяясь таким образом к «Хартии», то их лишают доступа к сервису информирования компаний о категории уровня риска участника ВЭД. Такая информаци
01.11.2017 «Сбербанк» запустил онлайн-сервис Best of Business Partners для участников ВЭД

Best of Business Partners — это открытая бесплатная площадка для поиска участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и всех задействованных услуг. Любой желающий может разместить свою услугу или товар, сопроводительные материалы, ссылки, которые помогут продать свою услугу и найти надежного партнёра в лю
16.12.2015 ФТС России избавляет участников ВЭД от бумаг

тронного декларирования, межведомственного электронного взаимодействия, личных кабинетов участников ВЭД в информационной системе таможенных органов. ФТС России издала 20 приказов, направленных

17.11.2015 ФТС России: электронная подпись набирает популярность среди участников ВЭД

лектронной подписи размещена на сайте «Ведомственный удостоверяющий центр таможенных органов» (vuc.customs.ru) в разделе «Инструкция по выдаче сертификатов ключей электронной подписи». Для участников ВЭД организованы консультации. По вопросам заполнения статистической формы работники предприятий могут получить консультацию специалистов Управления таможенной статистики и анализа ФТС России п
25.07.2012 Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана присоединился к системе Contact

Система Contact и «Национальный банк внешнеэкономической деятельности республики Узбекистан» (НБ ВЭД РУ) объявили о начале сотрудничества в рамках оказания услуг денежных переводов. Теперь клиенты могут отправлять и получать денежные переводы по системе Contact в 95 отделениях и мини-офиса
14.02.2001 Компания ВэД получила статус поставщика ПО для Frito Lay

Компания ВэД получила статус утвержденного поставщика программного обеспечения для решения маркетинговых задач российской компании Frito Lay, одного из подразделений PepsiCo. Полученный статус - результ
16.12.1999 Компания ВэД - победитель тендера на поставку оборудования для Московской областной регистрационной палаты

Компания ВэД подписала соглашение с Московской областной регистрационной палатой о поставке средств вычислительной техники и расходных материалов, периферийного и сетевого оборудования, проведении работ
02.06.1999 "ВэД" заключила дистрибуторское соглашение с Daewoo на поставки MP3 плееров MPIO

Компания "ВэД" подписала дистрибуторское соглашение с Daewoo Corporation. В рамках договора "ВэД
12.04.1999 "ВэД" начала программу для цифровых телефонных станций Samsung .

Компания "ВэД" открыла программу продвижения цифровых телефонных станций Samsung "Шире круг". Она будет проходить с 8 апреля до 8 сентября и предусматривает, в частности, специальные ценовые предложения,
30.03.1999 "ВэД" станет дистрибутором Daewoo

Компания "ВэД" заключила дистрибуторское соглашение с Daewoo Corporation о поставке и продвижении на российский рынок телефонных станций Daytek серии MX.
23.03.1999 "ВэД" представила бета-релиз информационной системы AltaBase II

Компания "ВэД" выпустила бета-релиз комплексной информационной системы AltaBase II. Она предназначена для автоматизации торговой деятельности, сборочных производств и ведения сложного мультивалютного тов
01.03.1999 "ВэД" получила лицензию авторизованного сервис-центра Panasonic

Компания "ВэД" сообщила о получении статус авторизованного сервис-центра Panasonic. Соглашение было подписано 22 февраля и вступает в действие с 1 марта. В соответствии с ним компания "ВэД" будет

29.12.1998 "ВэД" анонсировала управленческую комплексную систему автоматизации vBase

28 декабря компания "ВэД" анонсировала выпуск управленческой комплексной системы автоматизации vBase. Система предназначена для организации полного электронного документооборота компании и ведения сложного управлен
17.12.1998 "ВэД" начала выпуск комплексных информационных систем для малого предприятия на основе платформы Microsoft Office/Microsoft BackOffice

Компания "ВэД" начала выпуск комплексных информационных систем для малого предприятия на основе платформы Microsoft Office/Microsoft BackOffice. Интеграционные системы AltaBase и AltaBase II разработаны


Публикаций - 2978, упоминаний - 3510

ВэД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

7362 151
SAP SE 5016 83
Dell Technologies - Dell Computer 2027 10
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 107 6
IXcellerate - Икселерейт 99 4
ФТС РФ ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 147 4
Корус Консалтинг ГК 1127 3
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 390 3
Samsung Electronics 9877 3
Oracle Corporation 6425 3
Intel Corporation 11798 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2638 2
Payment Systems - Мультисервисная платёжная система - МПП 12 2
UMS - Universal Mobile Systems - Уздунробита - Uzdunrobita - МТС-Узбекистан 109 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10083 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 254 2
1С-Рарус 826 2
Цифра ГК 2210 2
EY - Ernst & Young Global 366 2
Meta Platforms - Facebook 4360 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3023 2
Информзащита 690 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2941 2
Microsoft Corporation 23864 2
ФНС РФ ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 115 1
Coinbase 53 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 634 1
Bitriver - Битривер 12 1
Verisign 358 1
Microsoft Ireland Operations Limited - MIOL 15 1
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 290 1
Binance - криптовалютная биржа 51 1
БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты - БПС Инновационные программные решения - БПС Процессинг 108 1
BCI - Business Continuity International 6 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 894 1
Network Solutions 103 1
Сбер - Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 173 1
Формула ГК 3 1
Альта-Софт 5 1
Digitall Electronics - Daytek Electronics 50 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6200 9
Открытие ФК - Таможенная карта 15 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2536 5
МКБ - Московский кредитный банк 466 5
Открытие ФК - Банк Открытие 2849 5
Альфа-Банк 1641 4
Dixis - Диксис 360 3
Евросеть 1402 3
НСПК - Национальная система платежных карт 656 3
Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - авиакомпания 72 3
ЭлКомИмпорт 3 2
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 162 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1047 2
Daewoo 102 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6366 2
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 164 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 378 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1797 1
ГУМ - Государственный универсальный магазин - Верхние торговые ряды 56 1
Банк24.ру 59 1
Finnair - Авиакомпания 35 1
РОСНО СК - Страховая компания 197 1
Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 33 1
BLF Partners 13 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6752 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 87 1
Авангард - Акционерный коммерческий банк 39 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 175 1
QIWI Банк - Киви Банк 117 1
Локо-Банк - Локо-Инвест УА 58 1
Сбер - Сбербанк Уральский территориальный банк 27 1
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 41 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 97 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 112 1
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 1
БЭСК - Башкирэнерго - Башкирская электросетевая компания 27 1
Unsplash 87 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 462 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 865 1
Лента - Сеть розничной торговли 1811 1
Президент Российской Федерации 3924 155
Правительство Москвы 2146 52
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1099 35
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 851 27
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 255 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2565 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5425 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2501 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3965 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9848 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2834 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3121 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3112 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4767 3
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 77 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 351 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1718 2
World Bank Group - Всемирный банк 300 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3145 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4718 1
Минэкономразвития РФ - Департамент государственного регулирования в экономике - Департамент регулирования государственных закупок - Департамент бюджетного планирования и государственных программ - Департамент оценки регулирующего воздействия 25 1
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 66 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 240 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 105 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 144 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 136 1
Правительство Литвы - Органы государственной власти Литовской Республики 19 1
Минюст РФ - ФАПРИД ФГБУ - Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения 2 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 164 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 136 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 266 1
Экономический суд Ташкента - Хозяйственный суд Ташкента 7 1
Кабинет Министров Республики Узбекистан - Министерство цифровых технологий Республики Узбекистан - Узбекское агентство связи и информации - УзАСИ - Узбекское агентство почты и телекоммуникаций 23 1
Прокуратура Узбекистана 10 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 131 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 736 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2073 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1627 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 555 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 724 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 222 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
WCO - World Customs Organization - ВТамО - Всемирная таможенная организация 9 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 598 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 98 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 58 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 54 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 37 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 50 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56345 877
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2109 35
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41885 29
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27164 21
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13932 16
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11378 16
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Телебанкинг - Remote Banking 3814 13
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3163 9
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9622 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13832 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8926 7
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 3931 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17853 7
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11334 6
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 1598 6
Проверка контрагентов 1651 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18402 6
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer 4577 6
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10592 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 3850 5
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет 2039 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10474 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26821 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 8072 5
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 387 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 21405 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22159 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9891 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6260 4
Масштабируемость - Scalability 2799 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22934 4
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11964 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7758 4
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 1897 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13831 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 10430 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9707 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA 4208 3
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7085 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 3536 3
1С:Бухгалтерия 882 22
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 177 7
ФТС РФ ЕАИС - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД 85 6
Открытие ФК Бизнес-Портал 23 5
Реестр добросовестных экспортеров 170 4
Apple iPhone 6 6333 4
Google Android 13050 3
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen Phone - Naumen Skorozvon 137 3
SWIFT GPI - SWIFT Global Payment Innovation - Сервис трекинга валютного перевода 7 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 922 3
Сбер - СберБизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 270 3
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 413 3
Microsoft SQL Server 1504 3
Microsoft Windows 2000 12896 3
ВТБ Бизнес 42 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2034 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2996 2
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - цифровой сигнальный двухъядерный процессор 53 2
Visa Instant Issue 5 2
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 133 2
Apple iOS 7118 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1143 2
Google Play - Google Store - Android Market 3078 2
Apple - App Store 2707 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 830 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4373 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1828 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 852 2
Microsoft Office 3540 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 826 2
РТС-тендер - ЕАТ - Единый агрегатор торговли - Березка 26 1
Intel x86 - архитектура процессора 1674 1
Microsoft Dynamics 365 127 1
Microsoft Windows BitLocker 1296 1
NVision Барьер 566 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 553 1
Terrasoft Creatio 93 1
Точка X - Точка XS 5 1
Superjob 336 1
МКБ Ваш Банк онлайн 4 1
Лозбенко Леонид 5 3
Голудина Наталья 5 3
Возмилов Андрей 8 3
Ухлинов Леонид 59 2
Михайлик Алексей 11 2
Петричкович Екатерина 3 2
Петричкович Ярослав 23 2
Волжина Анастасия 1 1
Павлов Алексей 16 1
Бессонов Сергей 17 1
Караулов Павел 13 1
Дьяконов Борис 12 1
Старовойтов Денис 5 1
Левин Борис 50 1
Смеляков Александр 1 1
Даутов Радик 16 1
Жидков Виктор 6 1
Воронин Александр 3 1
Зуев Александр 2 1
Васильева Ольга 20 1
Захаров Павел 60 1
Каримов Ислам 95 1
Черкасова Надия 23 1
Солонин Спартак 29 1
Пучков Олег 2 1
Румянцев Михаил 3 1
Ларионова Людмила 1 1
Дулиенко Виталий 1 1
Медведков Максим 4 1
Пожидаев Николай 66 1
Туманский Дмитрий 2 1
Бродский Михаил 1 1
Делицын Леонид 122 1
Курбанов Тимур 13 1
Роднова Ксения 3 1
Нестерова Галина 1 1
Синицкий Михаил 1 1
Пляцевой Александр 1 1
Ахмедов Бехзод 5 1
Шлыков Андрей 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 128345 67
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1451 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40592 12
Европа 21565 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15617 4
Узбекистан - Республика 1510 4
Украина 7414 4
Колумбия - Республика 536 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 1080 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50872 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1457 2
Россия - СФО - Иркутская область 951 2
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