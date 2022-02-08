ВэД Внешнеэкономическая деятельность Экспорт Экспортные операции

Правительство утвердило правила работы информационной системы «Одно окно» для участников ВЭД аботы системы, порядок доступа к ней, права и обязанности ее пользователей, а также перечень документов и информации, которые могут предоставляться через «Одно окно» подключившимися к ней участниками ВЭД, сроки и порядок предоставления таких документов и информации. Порядком предусмотрено, что система «Одно окно» будет функционировать в круглосуточном режиме ежедневно. Как правило, взаимоде

«Таможенная карта» представила новые сервисы для участников ВЭД м Международного таможенного форума-2021. В ходе форума генеральный директор «Таможенной карты» Андрей Возмилов презентовал операционную систему тамо, которая предлагает комплекс услуг для участников ВЭД. Система открывает пользователям возможности декларирования импорта, прохождения практических курсов по ВЭД, а также предлагает базу знаний по таможенному оформлению; консультации по

Корпоративные клиенты «Сбера» получили доступ к ВЭД с помощью мобильного приложения бера» теперь могут отправить экспортный или импортный контракт на валютный контроль прямо в мобильном приложении интернет-банка «СберБизнес» на платформе Android. Для этого достаточно зайти в раздел «ВЭД» приложения, сфотографировать контракт камерой смартфона (или вложить файлом) и отправить документ в банк. Владельцам устройств на платформе iOS данная функция станет доступна в феврале. «Р

Российские экспортеры получили систему «одного окна» для ВЭД кспортеры получат онлайн-доступ к услугам, сопровождающим ведение внешнеэкономической деятельности (ВЭД), переходит от тестового к полноценному формату работы с 26 ноября 2020 г. Соответствующе

Сбербанк запустил пакет услуг «ВЭД без границ» Сбербанк разработал комплексное решение для новых и действующих клиентов — участников ВЭД, которое позволит сэкономить на валютном контроле, снизить стоимость операции по переводу денежных средств за рубеж и получить выгодный курс покупки/продажи иностранной валюты. Подключив да

Райффайзенбанк запустил новые пакеты РКО для компаний среднего бизнеса из сегмента среднего бизнеса. Благодаря новому предложению компании смогут сфокусироваться на бизнесе и передать решение финансовых задач международному банку. Новая линейка состоит из трех пакетов: ВЭД+, Валютный и Рублевый. Пакетные предложения доступны с 1 апреля. «Райффайзенбанк глубоко изучает бизнес корпоративных клиентов и предлагает решения, наиболее полно отвечающие конкретным зад

Таможенная служба выманивает у бизнеса электронные подписи под угрозой недопуска к новому ИТ-сервису таможенная служба (ФТС) России незаконно собирает электронные подписи в поддержку «Хартии добросовестных участников внешнеэкономической деятельности». Если участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД) не предоставляют свою подпись, присоединяясь таким образом к «Хартии», то их лишают доступа к сервису информирования компаний о категории уровня риска участника ВЭД. Такая информаци

«Сбербанк» запустил онлайн-сервис Best of Business Partners для участников ВЭД Best of Business Partners — это открытая бесплатная площадка для поиска участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и всех задействованных услуг. Любой желающий может разместить свою услугу или товар, сопроводительные материалы, ссылки, которые помогут продать свою услугу и найти надежного партнёра в лю

ФТС России избавляет участников ВЭД от бумаг тронного декларирования, межведомственного электронного взаимодействия, личных кабинетов участников ВЭД в информационной системе таможенных органов. ФТС России издала 20 приказов, направленных

ФТС России: электронная подпись набирает популярность среди участников ВЭД лектронной подписи размещена на сайте «Ведомственный удостоверяющий центр таможенных органов» (vuc.customs.ru) в разделе «Инструкция по выдаче сертификатов ключей электронной подписи». Для участников ВЭД организованы консультации. По вопросам заполнения статистической формы работники предприятий могут получить консультацию специалистов Управления таможенной статистики и анализа ФТС России п

Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана присоединился к системе Contact Система Contact и «Национальный банк внешнеэкономической деятельности республики Узбекистан» (НБ ВЭД РУ) объявили о начале сотрудничества в рамках оказания услуг денежных переводов. Теперь клиенты могут отправлять и получать денежные переводы по системе Contact в 95 отделениях и мини-офиса

Компания ВэД получила статус поставщика ПО для Frito Lay Компания ВэД получила статус утвержденного поставщика программного обеспечения для решения маркетинговых задач российской компании Frito Lay, одного из подразделений PepsiCo. Полученный статус - результ

Компания ВэД - победитель тендера на поставку оборудования для Московской областной регистрационной палаты Компания ВэД подписала соглашение с Московской областной регистрационной палатой о поставке средств вычислительной техники и расходных материалов, периферийного и сетевого оборудования, проведении работ

"ВэД" заключила дистрибуторское соглашение с Daewoo на поставки MP3 плееров MPIO Компания "ВэД" подписала дистрибуторское соглашение с Daewoo Corporation. В рамках договора "ВэД

"ВэД" начала программу для цифровых телефонных станций Samsung . Компания "ВэД" открыла программу продвижения цифровых телефонных станций Samsung "Шире круг". Она будет проходить с 8 апреля до 8 сентября и предусматривает, в частности, специальные ценовые предложения,

"ВэД" станет дистрибутором Daewoo Компания "ВэД" заключила дистрибуторское соглашение с Daewoo Corporation о поставке и продвижении на российский рынок телефонных станций Daytek серии MX.

"ВэД" представила бета-релиз информационной системы AltaBase II Компания "ВэД" выпустила бета-релиз комплексной информационной системы AltaBase II. Она предназначена для автоматизации торговой деятельности, сборочных производств и ведения сложного мультивалютного тов

"ВэД" получила лицензию авторизованного сервис-центра Panasonic Компания "ВэД" сообщила о получении статус авторизованного сервис-центра Panasonic. Соглашение было подписано 22 февраля и вступает в действие с 1 марта. В соответствии с ним компания "ВэД" будет

"ВэД" анонсировала управленческую комплексную систему автоматизации vBase 28 декабря компания "ВэД" анонсировала выпуск управленческой комплексной системы автоматизации vBase. Система предназначена для организации полного электронного документооборота компании и ведения сложного управлен