В России начнут собирать ноутбуки, серверы, СХД и ПК на китайских сверхсекретных чипах. Их экспорт в Россию запрещен

«Норси-транс» и несколько других компаний намерены наладить выпуск СХД, серверов и компьютеров на процессорах Loongson, которые с декабря 2022 г. нельзя вывозить за пределы Китая по решению властей страны. Закуплена первая партия из 100 самых современных чипов компании, готовится адаптация под них российских Linux-дистрибутивов семейства «Альт».

Китайское вместо российского

В России начнется выпуск отечественных систем хранения данных (СХД) на китайских процессорах Loongson, пишет «Коммерсант». Это очень яркий прецедент, поскольку в конце 2022 г. власти Китая признали все без исключения наработки Loongson, включая процессоры, патенты и архитектуру LoongArch, стратегически важными. Одновременно с этим был введен запрет на экспорт процессоров Loongson за пределы КНР, как по отдельности, так и партиями, а также в составе готовых сборок. Об отмене этого запрета на момент выхода материала официально не сообщалось.

Производством СХД с китайскими CPU Loongson внутри займется компания «Норси-транс», один из крупнейших российских производителей систем хранения данных. Но, что самое важное, одними только СХД, весьма нишевыми устройствами, все не ограничится – компания собирается наладить выпуск ноутбуков и персональных компьютеров на базе чипов Loongson.

Партнером «Норси-транса» в этом выпустит компания «Базальт-СПО». Это разработчик операционных систем семейства «Альт», построенных на Linux, и ее помощь в этом проекте заключается в обучении своих ОС работать на компьютерах с процессорами Loongson.

Все только начинается

«Коммерсант» со ссылкой на гендиректора «Норси-транса» Сергея Овчинникова пишет, что на начальном этапе компания ограничилась закупкой минимальной партии процессоров Loongson. Ее объем составил лишь 100 шт., и на них будет собрана тестовая партия техники. Что именно «Норси-транс» намерена выпустить в качестве пилотных устройств – СХД, ноутбуки, ПК или все сразу – Овчинников не уточнил.

Фото: Loongson Самый мощный процессор Loongson серии 5000

В то же время известно, что как минимум устройства из первой партии обычным россиянам не достанутся, потому что целевая аудитория в данном случае – корпоративные клиенты, а заодно и госкомпании и организации. В случае последних напрямую наладить поставки не получится – нужно будет реализовывать все через госзакупки, а для этого все готовящиеся устройства с процессорами Loongson внутри нужно будет протащить в курируемый Минпромторгом реестр отечественный электроники.

С выбором определились

В ассортименте Loongson есть множество процессоров, однако «Норси-транс» заинтересовалась только самыми современными моделями. Как сообщил изданию исполнительный директор консорциума российских разработчиков систем хранения данных (в числе участников – МЦСТ, «Норси-транс», «Аэродиск», «Промобит» и пр.) Олег Изумрудов, компании потребовались процессоры серии 5000.

Изумрудов подчеркнул, что эти CPU сравнимы по своей производительности с процессорами Intel Core i5 10 поколения, которые появились осенью 2020 г., а летом 2023 г. были частично сняты с производства.

Сама Loongson о таком сравнении не говорит. На момент выхода материала линейка 5000 у нее состояла из трех моделей – базового 3А5000, который появился весной 2021 г., серверного 3С5000 и высокопроизводительного 3D5000, собранного из двух 3С5000. Его официальный дебют состоялся в конце 2022 г., а производство началось весной 2023 г.

Все процессоры этой серии выпускаются по 12-нанометровому техпроцессу, и Китай изо всех сил старается не раскрыть секрет, где именно осуществляется их производство. По официальным данным, в самом КНР освоены пока что максимум 14-нанометровые нормы.

Процесор 3D5000, самый мощный в серии 5000 – это два процессора 3С5000 на одной подложке размерами 75,4x58,5 мм. С учетом металлической крышки, защищающей кристаллы от повреждения и отводящей от них тепло, толщина CPU составляет 7,1 мм.

Для установки 3D5000 потребуется материнская плата с сокетом LGA4129. Процессор содержит 32 ядра LA464 (по 16 на каждом 3С5000) на частоте 2 ГГц и поставляется с 64 МБ кэш-памяти третьего уровня. К заявленным характеристикам относится поддержка оперативной памяти DDR4 с протоколом коррекции ошибок (ЕСС) и пять интерфейсов HyperTransport (HT) 3.0.

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Чип также поддерживает динамическую регулировку частоты и напряжения, а уровень его TDP составляет 300 Вт. По словам разработчиков, в обычном режиме эксплуатации энергопотребление процессора не превышает 150 Вт или около 4,7 Вт на ядро.

Базовый процессор 3А5000 содержит в себе четыре вычислительных ядра, частота которых достигает 2,5 ГГц. В каждом ядре есть квартет арифметически-логических устройств (ALU) и два блока для обработки векторных операций по 256 бит каждый.

Когда нет своего, и китайское сгодится

В России в настоящее время нет современного производства электроники – имеющиеся в стране мощности способны выпускать чипы по максимум 65-нанометровой топологии почти 20-летней давности. 12-нанометровые чипы Loongson интересуют не только «Норси-транс», но и, к примеру, компания «Промобит». Она известна, в том числе, ноутбуками бренда Bitblaze. «Мы готовы дополнить продуктовый портфель процессорами с архитектурой LoongArch», – заявил CNews гендиректор компании Максим Копосов.

«В сложившейся ситуации, когда пути получения процессоров западных производителей затруднены, а особенно затруднены пути получения документации разработчика, референсных дизайнов и микрокода для разработки продукции на них, вполне логичным выглядит желание российских разработчиков переориентироваться на использование процессоров из дружественных стран, – сказал CNews Максим Копосов. – Что касается зависимости от китайских технологий, конечно лучше не зависеть от иностранных технологий вообще. Но если на данном этапе полной независимости достигнуть нельзя, лучше зависеть от технологий дружественной страны, чем от технологий стран, введших санкции».

Напомним, что в Россию официально не поставляются процессоры Intel и AMD, являющиеся основой подавляющего большинства настольных ПК, серверов, ноутбуков и систем хранения данных, собирающихся и продающихся в России. Имеющиеся в продаже экземпляры завозятся в Россию посредством параллельного импорта.

Также за рубежом остановлено производство российских ARM-процессоров «Байкал» и «Эльбрус». Они выпускались на фабриках тайваньской компании TSMC, которая под давлением властей США отказалась от дальнейшего сотрудничества с российскими клиентами.

Подробнее о Loongson

Loongson – это бренд компании BLX IC Design Corporation, которая основана в 2002 г. сотрудниками Института компьютерных технологий, Академии наук Китая и группы Jiangsu Zhongy Group. С самого начала она работает над собственной архитектурой LoongArch, чтобы не зависеть от чужих разработок, в особенности от х86 и ARM.

LoongArch поддерживает около 2000 уникальных инструкций. Разработчики утверждают, что их архитектура не нарушает патенты, связанные с архитектурами x86, ARM, MIPS, RISC-V и др.