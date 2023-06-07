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Intel отправили на свалку мощное оружие, которое должно было поставить AMD на колени. Прекращен выпуск популярных чипов Tiger Lake

Intel полностью прекращает производство настольных и мобильных процессоров Tiger Lake, выпущенных в 2020 г. и оказавшихся весьма эффективными в борьбе против AMD. Это последние чипы Intel без гибридной компоновки, и вместе с ними она останавливает выпуск и подходящих для них чипсетов. На конвейере останутся только модели для встраиваемых систем, но и они со временем уйдут в историю.

С Tiger Lake покончено

Компания Intel, завершившая I квартал 2023 г. с самым крупным убытком в своей истории, решила избавиться от процессоров серии Tiger Lake (Core 11 поколения), пишет Tom’s Hardware. Мобильные и настольные процессоры будут сняты с конвейера, а чтобы производители не выпускали материнские платы под них, Intel прекратит выпуск еще и подходящих для этого наборов системной логики – чипсетов.

Tiger Lake – это знаковые для Intel процессоры, так как благодаря им ей удалось ненадолго сдержать натиск AMD. Как сообщал CNews, эти CPU Intel выпустила в сентябре 2020 г., за несколько недель до релиза не менее успешных AMD Ryzen серии 5000. Таким образом, линейка Tiger Lake совсем немного не дожила до своего трехлетия.

Также Tiger Lake являются последними настольными чипами Intel, наделенными классической компоновкой, без разделения ядер на кластеры, как это принято в современных ARM-чипах. Процессоры следующей серии, получившей название Alder Lake и вышедшей в конце октября 2021 г., стали гибридными – в них есть и высокопроизводительные, и энергоэффективные ядра.

После Alder Lake свет увидела серия Raptor Lake, тоже состоящая из гибридных чипов. Следующие пользовательские процессоры Intel под кодовым названием Meteor Lake, тоже получат эту особенность.

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Фото: Intel
11 поколение процессоров Core Intel больше не нужно

О скорых «похоронах» Tiger Lake впервые стало известно в начале апреля 2023 г., когда Intel кинула пробный камень и свернула производство нескольких мобильных чипов этой линейки. О закрытии всей серии речи на тот момент не было.

Уйти, но не сразу

Процессоры Tiger Lake, как показала практика, оказались наиболее востребованными среди производителей ноутбуков и неттопов. Новые модели таких компьютеров на базе этих CPU, несмотря на существование двух более современных серий, по-прежнему выпускаются, и потому Intel решила не прекращать их поставки день в день.

Производители могут заказать новые партии процессоров и чипсетов 500-й серии (HM570, WM590 и QM580 и некоторых других) до 27 октября 2023 г. Последние экземпляры процессоров Intel отгрузит до 29 декабря 2023 г., а финальная партия наборов системной логики будет отправлена заказчикам 28 июня 2024 г.

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В случае с клиентами, заказывающими у Intel решения для встраиваемых систем, все еще лучше – чипы Tiger Lake для них (маломощные модели с суффиксом UP3) по-прежнему будут выпускаться, хотя и неизвестно, в прежнем объеме или нет. Также не будет остановлено производство и чипсетов RM590E, HM570E и QM580E. Intel, разумеется, со временем откажется и от них, как это было сделано со всеми предыдущими поколениями процессоров включая Ice Lake, предшественника Tiger Lake. Но точные сроки окончательного превращения Tiger Lake в часть своей истории чипмейкер не называет.

Удар по импортозамещению

Высвобождение производственных мощностей путем отказа от выпуска процессоров Tiger Lake, в теории, может отразиться на поставках отечественных, а также китайских ноутбуков. Редакция CNews обнаружила в крупных розничных сетях десятки мобильных ПК, собранных именно на Intel Core 11 поколения, и значительная их часть приходится на ноутбуки отечественных брендов iRU и Digma.

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Процессоры Tiger Lake очень часто встречаются в ноутбуках, стоящих на витринах российских магазинов

Процессоры Tiger Lake в качестве основы своих мобильных ПК используют и иностранные производители. Например, в ассортименте «Ситилинка» редакция нашла ноутбуки Acer, Dell, HP, Samsung, Lenovo, MSI, Infinix и др. на базе Tiger Lake. К слову, в обозримом будущем техника как минимум половины перечисленных брендов может быть запрещена к ввозу в Россию по параллельному импортувласти совместно с российскими производителями ПК и серверов уже работают в этом направлении.

Дальнейшие планы Intel

Оставив на конвейере всего две линейки процессоров, если не считать встраиваемые CPU Tiger Lake, Intel вовсю готовится к выходу новой серии Meteor Lake. С точки зрения топологии они едва ли будут отличаться от той же Tiger Lake, если Intel решит собирать их на своих фабриках, а не обратится к TSMC или к Samsung – основным игрокам на рынке контрактного производства полупроводников. Эти компании вплотную подошли к 3-нанометровым нормам, тогда как Intel застряла на 10 нм.

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С появлением Meteor Lake Intel перейдет на новую схему нейминга своих процессоров – от Core i3, i5, i7 и i9 она намерена отказаться в пользу Ultra 3, Ultra 5 и т. д. Некоторые чипы получат приставки Pro и Pro Plus, что очень напоминает подход Apple к наименованию своих гаджетов и процессоров собственной разработки.

Георгий Дорофеев

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