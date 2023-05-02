Тонущая Intel переименует свои классические процессоры, чтобы их лучше покупали. Идея украдена у Apple

Intel перестанет выпускать процессоры Core i3, i5 и пр. Классические наименования чипов уйдут в прошлое – им на смену придут Ultra 3, Ultra 5 и т. д. Пока не исключается появление процессоров с приставками Pro, Plus и Ultra – эти слова в названиях процессоров и гаджетов использует Apple, а за ней повторяют Samsung и многочисленные китайские компании. Возможно, Intel пойдет на этот шаг, чтобы повысить продажи своих CPU – сейчас компания в глубочайшем финансовом кризисе.

Ultra-процессоры Intel

Компания Intel с переходом на новое поколение процессоров Meteor Lake может отказаться от чипов i5, i7, а также от i3 и i9, пишет Tom’s Hardware. Сами CPU никуда не денутся, но называться будут несколько иначе – приставку «i» Intel заменит на слово «Ultra», то есть в обозримом будущем пользователей будут ждать процессоры Core Ultra 5, Ultra 7 и т. д.

Сама Intel пока не подтверждает информацию о ребрендинге процессоров, но утверждает, что ее модельный ряд ждет хорошая встряска. «Мы вносим изменения в бренд, так как мы находимся на переломном этапе нашей дорожной карты для клиентов в рамках подготовки к предстоящему запуску наших процессоров Meteor Lake», – заявил Tom's Hardware представитель Intel.

По его словам, первые официальные подробности о том, что именно Intel приготовила, и как именно она собирается освежить линейку своих CPU, появятся в течение ближайших нескольких недель. Сами процессоры Meteor Lake – это 14 поколение семейства Core, релиз которого предварительно запланирован на вторую половину 2023 г.

Не все сразу

Существует вероятность, что свой ребрендинг Intel будет проводить постепенно, и что i3, i5 и др. хоть и уйдут на покой, но не сразу после релиза Meteor Lake. Возможно, Intel начнет с мобильных процессоров новой серии (для ноутбуков).

Фото: FreePik Чтобы не запутаться в линейке CPU Intel, придется носить с собой памятку или выучить все новые названия наизусть

Также в Сети появилась информация о некоем чипе Core Ultra 5 1003H, новая маркировка которого пока не позволяет в точности определить, мобильный он или десктопный. По данным Tom’s Hardware, CPU имеет 18 физических и 18 логических ядер.

Как пишет портал VideoCardz, этот процессор, скорее всего, будет именно настольным. Эксперты портала сообщили, что после ренейминга флагманские CPU Intel, сейчас маркируемые как Core i9-1XX00H, будут называться Core (Ultra) 9 1X0XH. С i7, i5 и i3 все аналогично – Core (Ultra) 7 1X0XH, Core (Ultra) 5 1X0XH и Core (Ultra) 3 1X0XH соответственно. В этом случае суффикс «Н» указывает на повышенную производительность чипа.

Попытка остаться на плаву

Intel не раскрывает истинных причин готовящегося отказа от традиционного нейминга. Она эксплуатирует его с 2008 г., когда появилось первое поколение нового семейства Core, получившее название Nehalem. К слову, по счету оно было третьим поколением – ему предшествовали Core и Core 2 без дополнительных названий.

В настоящее время Intel испытывает колоссальные финансовые трудности – I квартал 2023 г. она завершила с крупнейшим в своей истории чистым убытком, перевалившим за $2,5 млрд. Компания теряет долю рынка, страдает от плохих продаж, но пока не в силах вернуть былое господство, и даже новые гибридные процессоры (с высокопроизводительными и энергоэффективыми ядрами в одном кристалле) Alder Lake и Raptor Lake не помогают ей в этом. Вполне возможно, путем внедрения нового нейминга Intel просто пытается «освежить» и «осовременить» линейку, оставив в прошлом бренды, отметившие свое 15-летие.

Почерпнуть вдохновение у бывшего клиента

На момент выпуска материала не было известно, на что именно указывает слово «Ultra» в названии процессора. Это может быть как простая замена «i», так и совершенно новая трактовка всей линейки CPU.

В последнем случае сразу возникают ассоциации с неймингом, используемым Apple и нещадно копируемым китайскими и корейскими вендорами, в том числе и автомобильными. У Apple есть часы Watch Ultra и смартфоны iPhone 14 и Pro Max, у Samsung – флагманский мобильник Galaxy S23 Ultra, у Китая, например – автомобиль Chery Tiggo 8 Pro и смартфоны Redmi Note 12 Pro и Redmi Note 12 Ultra.

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Пока нет доказательств, что ребрендинг Intel будет именно таким. Но если чипы Core Pro, Plus или Max все же появятся, то будет очевидно, с кого именно она возьмет пример. Еще не так давно, весной 2020 г., Apple была одним из крупнейших клиентов Intel. Но уже в июне 2020 г. она полностью отказалась от ее чипов в пользу собственных CPU, которые в итоге оказались и производительнее, и энергоэффективнее, и холоднее.

Кручу-верчу, запутать хочу

Новая схема нейминга Intel вполне может оказаться более сложной в сравнении с нынешней, особенно если компания не сразу откажется от старой таблицы наименований и будет продавать одновременно и обычные Core i5, и новые Core Ultra 5. В подобной ситуации еще в начале осени 2022 г. оказались пользователи, предпочитающие пользоваться ПК и ноутбуками на процессорах AMD.

AMD тоже решила полностью поменять подход к нумерации процессоров, начав с мобильных. С виду ничего не изменилось – каждый чип по-прежнему имеет четырехзначную маркировку и буквенный суффикс в конце, но смысл этого «шифра» отныне совсем другой.

Так, первая цифра теперь указывает не на поколение CPU, а на его модельный год, и логики здесь нет, потому что 2023 году соответствует цифра 7, 2024 – 8 и т. д.

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Вторая цифра указывает на семейство процессора – Ryzen 3, 5, 7 и 9, или Athlon. Третья цифра должна говорить о используемой в чипе архитектуры – Zen 3, Zen 4 и т .д.

Четвертая цифра – указатель того, полностью новая это модель процессора или же просто усовершенствованная версия. И лишь значения суффиксов не поменялись – они указывают на уровень TDP процессора. Для примера, суффикс НХ указывает на TDP 55 Вт.

Пользователям, привыкшим к классическому неймингу AMD, принятому в 2017 г. с выходом первых Ryzen, придется переучиваться.