Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Intel Core i9 Sky lake Intel Core i9 Cofee lake семейство процессоров

Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


26.07.2024 Обзор Acer Predator Orion X POx-950: компактный игровой ПК «под ключ»

Дизайн и комплектация Процессор Intel Core i9-13900KF Материнская плата Acer Predator POx-950, чипсет Intel Z790 Оперативная память 2×Ad
17.06.2024 Intel никак не может починить свои флагманские процессоры, из-за которых вылетает ПО. Пользователи вынуждены отказаться от опции, за которую отдельно доплатили

шие CPU Intel продолжают подводить владельцев Владельцы ПК на базе новейших флагманских процессоров Intel Core i9-14900K & 13900K в течении нескольких месяцев вынуждены мириться с их нестабильн
17.04.2024 Обзор ноутбука HUAWEI MateBook D 16 2024: производительный малый

После обновления 2024 года, помимо уже имеющихся конфигураций MateBook D 16 на старших процессорах Core i9-13900H и Core i7-13700H, в линейке появились модели на более доступных энергоэффективных Core i5-13420H, Core i5-12450H, Core i3-1215U.  Таким образом актуальная линейка ноутбуков расши
28.02.2024 Процессоры Intel преодолели барьер 6 ГГц. Это мировой рекорд

Выжать максимум из 10 нм Процессор Core i9-14900KS, новый флагман в линейке компании Intel, способен работать на рекордной тактовой ч
31.01.2024 Первый ноутбук на процессорах Intel 14-го поколения в «Ситилинке»: игровой ноутбук Asus ROG Strix G18 уже в продаже

я. Портативные игровые ПК представлены в трех разных конфигурациях, а объединяет их новый процессор Intel Core i9-14900HX. Основные отличия между обновленными моделями Asus ROG Strix G18 заключ
24.08.2023 Выпущен крошечный ПК с 96 ГБ оперативной памяти. Столько не ставят даже в игровые ПК. Цена. Видео

ер Onyx – очень компактный неттоп, один из первых в своем классе с поддержкой процессора Intel Core i9-13900H. Это один из самых топовых процессоров Intel на август 2023 г. При этом сам компьют
07.07.2023 Intel «убивает» свои супермощные процессоры Core i9. Замены им нет

Cascade Lake-X уходят на покой Компания Intel решила прекратить поставки процессоров Core i9 семейства Cascade Lake-X, пишет портал Tom’s Hardware. Это десятое поколение процессоров C
06.04.2023 Infinix запускает в России новую серию ноутбуков Zero Book

x объявляет о выпуске ноутбуков премиум-класса серии Zero Book. Zero Book Ultra оснащен процессором Intel Core i9 12-го поколения. Об этом CNews сообщили представители Infinix, Zero Book Ultra

02.11.2021 Acer представила игровые ноутбуки Predator Helios 500

ь с современными игровыми ПК за счет поддержки высокопроизводительного «железа», включая процессоры Intel Core i9 11-го поколения, видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080 и до 64 ГБ ОЗУ. Также ноутб
20.10.2021 Новейший процессор Intel Core i9 потребляет электричество, как советский утюг

Пожиратель электричества Флагманский процессор Intel Core i9-12900K может потреблять до 330 Вт мощности, пишет портал WCCFTech. Это CPU новой линейки A
10.06.2021 Intel хочет запретить менять процессоры в ПК

на своем сайте их спецификации, и пока в серию входят четыре чипа, по одной модели для i3, i5, i7 и i9. Все процессоры новой линейки имеют индекс «В» в своем названии, значение которого Intel п
12.05.2021 Intel представила новые мобильные процессоры Core 11 поколения

цессоры Intel Core серии H 11 поколения (с кодовым названием Tiger Lake-H), в том числе флагманский Intel Core i9-11980HK — лучший процессор Intel для игровых ноутбуков. Intel Core i9-11
17.03.2021 Intel представила процессоры Core 11 поколения для настольных ПК

ила семейство процессоров Intel Core S 11 поколения для настольных систем. Флагманская модель Intel Core i9-11900K, которая входит в новую серию процессоров с кодовым названием Rocket Lake-S, р
19.11.2020 Самые мощные ноутбуки: выбор ZOOM

т охлаждать мощное железо даже в тонком корпусе. Ноутбук работает на восьмиядерном процессоре Intel Core i9-10980HK с тактовой частотой 2,4 ГГц, которая в режиме Turbo может достигать 5,3 ГГц.

06.11.2020 Крошечный процессор Apple обогнал топовый чип Intel по производительности в одном тесте и проиграл в других

5. По данным профильного ресурса Apple Insider, чип оказался существенно быстрее даже в сравнении с Intel Core i9-9880H, установленном в топовой комплектации MacBook Pro 16 (ноутбук вышел в окт
15.10.2020 Топовый процессор Intel работает на 20% медленнее чипа среднего класса

Core i7 лучше Core i9 Процессор Intel Core i9-10885H образца II квартала 2020 г. в сравнительных тестах проявил себя значител
08.09.2020 Всё в одном: топ-8 лучших моноблоков

ую производительность по сравнению с предыдущей моделью. В топовой версии он оснащается процессором Intel Core i9 10-го поколения с частотой 3,6 ГГц и возможностью разгона до 5 ГГц. Вдобавок мо
12.08.2020 Процессор Huawei обошел по производительности флагманский чип Intel

ного ресурса Tom’s Hardware, сумел обойти по производительности один из топовых процессоров Intel – Core i9-9900K. Hi1620 станет основой нового настольного ПК Huawei под кодовым названием Pangu
28.02.2020 Самый мощный настольный процессор Intel исчез из продажи. Он оказался никому не нужным

на не самый высокий спрос на этот процессор, который представляет собой разогнанную версию обычного Core i9-9900K, способную повышать частоту всех своих восьми ядер до 5 ГГц в режиме Turbo.

23.10.2019 Intel снизит цены на старые процессоры, которые оказались вдвое дороже новых

Skylake-X подешевеют Компания Intel в ближайшее время намерена снизить цены на процессоры Core i9 семейства Skylake-X, предназначенные для высокопроизводительных систем (HEDT). Об этом соо
27.06.2019 Будущий чип AMD оказался производительнее, чем 18-ядерный флагман Intel

ько предстоит анонсировать, показал на тестировании лучшие результаты, чем 18-ядерный Intel Core i9 9980XE, самый мощный десктопный процессор Intel на данный момент. Об этом свидетельствуют дан
26.06.2019 Intel сильно снизит цены на процессоры, чтобы конкурировать с AMD

ой на собственные источники сообщает издание DigiTimes. Цены будут снижены на процессоры Intel Core i9-9900K, i7-9700K и i5-9600K, скидка составит от $25 до $75. AMD запускает Ryzen 9 3900X, чт
27.05.2019 Intel представил самый мощный процессор для ПК. Чем ответил AMD

ая линейка Intel для десктопов - это именно Core. Core i9-9900KS – это улучшенная версия процессора Core i9-9900K, представленного в IV квартале 2018 г. и ставшего на тот момент самым мощным в

16.04.2019 Рассекречены характеристики и цены «холодных» и экономичных процессоров Intel девятого поколения

Процессоры Coffee Lake Refresh T Ассортимент процессоров Intel пополнится линейкой чипов с пониженным эн
12.04.2019 Редкий процессор Intel с неограниченной ценой внезапно появился в рознице по 3 тыс. евро

Размер кэша третьего уровня составляет 19,25 МБ (по 1,375 МБ на ядро). Редкий и «бесценный» флагман Intel Core i9 9990XE Работает этот редкий чип на тактовой частоте от 4 до 5 ГГц (в турборежим
16.01.2019 Рекордный процессор Intel получился «бесценным». Его можно купить только на аукционе

упный Компания Intel планирует в ближайшее время представить новый высокопроизводительный процессор Core i9-9990XE для настольных ПК с рекордной тактовой частотой в турборежиме – до 5 ГГц. Согл
25.12.2018 Acer начинает продажи игровых ПК Predator Orion с графикой Nvidia GeForce RTX. Цены

TX и процессоры Intel Core 8 поколения. Максимальная конфигурация Predator Orion 9000 с процессором Intel Core i9-7980XE, 128 ГБ оперативной памяти и двумя видеокартами GeForce RTX 2080 Ti SLI

21.09.2018 Самые мощные игровые ноутбуки. Выбор ZOOM

лась еще одним ноутбуком с процессорами Intel Core последнего 8-го поколения, причем даже с топовым i9, и SLI-связкой из двух видеокарт NVIDIA GeForce GTX 1080 с 8 Гбайт видеопамяти. Эта зверь-
18.07.2018 У самого мощного ноутбука 2018 MacBook Pro проблемы с производительностью. Видео

е с тестированием самой мощной конфигурации 15-дюймового MacBook Pro с Touch Bar на базе процессора Intel Core i9 рассказал о ряде серьезных проблем с производительностью флагманского ноутбука

08.08.2017 Раскрыты все характеристики новых топовых процессоров Intel Core i9

. В общей сложности компания опубликовала спецификации 12 процессоров из 18, в том числе Intel Core i9-7920X, Intel Core i9-7940X, Intel Core i9-7960X и Extreme Edition Intel Core
19.06.2017 Alienware Area-51 получил Intel Core i9

ологии виртуальной реальности. Компьютеры линейки Alienware Area-51 Threadripper Edition появится в продаже в регионе в начале сентября, а система Alienware Area-51 Intel Core X-Series с процессорами Intel Core i9 поступит в продажу 22 августа.
30.05.2017 18 ядер успеха

массовый рынок настольных решений – хоть и на самый верхний его сегмент. При термопакете в 165 ватт Intel Core i9-7980XE потребует особого охлаждения, но зато обеспечит беспрецедентную мощность
30.05.2017 Представлены топовые процессоры Intel Core i9

вошли более мощные версии существующих Core i5 и Core i7, наряду с новой долгожданной линейкой Core i9 повышенной производительности.Целевая аудитория Core X — это геймеры и создатели контента,
15.05.2017 Впервые рассекречены характеристики новых топовых процессоров Intel Core i9

, однако только сейчас впервые стало известно, что эти чипы дебютируют под совершенно новым брендом Intel Core i9. Новые процессоры семейства Skylake-X наряду с также ожидаемыми чипами Kaby Lak

Публикаций - 293, упоминаний - 541

Intel Core i9 Sky lake и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 163
AMD - Advanced Micro Devices 4641 89
Nvidia Corp 4002 84
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 47
Acer Group - Acer Inc 2776 47
Apple Inc 13154 41
Lenovo Group 2446 28
Microsoft Corporation 25775 25
HP Inc. 5883 24
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 24
Samsung Electronics 11064 21
Dell EMC 5180 20
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 13
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 13
Adobe Systems 1597 13
Huawei 4676 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 12
Sony 6739 11
МегаФон 10742 10
Amazon Inc - Amazon.com 3277 10
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 8
Google LLC 12688 8
Ростелеком 10948 8
Dell Technologies - Dell Computer 2219 8
AMD Graphics Product Group - ATI 973 7
Dell Alienware Corp 149 7
LG Electronics 3735 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 7
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 7
Razer Inc 88 6
VK - Mail.ru Group 3602 6
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 5
X Corp - Twitter 2938 5
Qualcomm Technologies 1974 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
9594 5
HTC Corporation 1512 5
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 4
Bang&Olufsen - B&O 148 4
Pegatron - ASRock 60 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
Россети Ленэнерго 1699 6
Почта России ПАО 2370 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Связной ГК 1401 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 3
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 2
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 2
ВТБ - ВТБ24 671 2
Caseking 3 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 2
Ру-Веб. Инвестиции 15 2
Газпром ПАО 1493 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
NanduQ - Qiwi 1013 2
Евросеть 1421 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
Спортмастер - Sportmaster 201 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 53 1
Транснефть 335 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 1
TÜV Rheinland Group 181 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
Superjob - Суперджоб 858 1
DST Global - Digital Sky Technologies 229 1
EPIC Telecom Invest 212 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 1
Сургутнефтегаз - СНГ 288 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 1
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 118 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 26
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 7
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Федеральное казначейство России 1949 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 80 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 472 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 146 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 128 1
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 1
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 71 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 38 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 1
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 118 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Фонд капитального ремонта 21 1
Правительство Москвы - ГЖИ города Москвы - Мосжилинспекция - Государственная жилищная инспекция города Москвы - Муниципальная жилищная инспекция города Москвы 19 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 9
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 3
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
NRF - National Retail Federation - Национальная федерация розничной торговли - Национальная федерация ритейлеров США 23 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 204
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 137
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 120
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 109
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 101
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 91
DDR - Double data rate 3083 86
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 81
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 77
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 66
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 60
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 57
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 55
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 55
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 53
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 52
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 52
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 51
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 48
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 46
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 45
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 44
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 42
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 39
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 39
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1651 38
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 37
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 502 37
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 36
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1215 36
Компьютеризация - TDP - Thermal Design Power - Требования к системе охлаждения процессора 328 35
Notebook gaming - Игровой ноутбук 367 34
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 33
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 33
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 636 32
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 29
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 29
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 28
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 28
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 28
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 115
Intel Core - Семейство процессоров 1251 92
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 77
Intel Core i - Cерия процессоров 534 72
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 70
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 468 61
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 51
Microsoft Windows 16882 37
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 188 34
Nvidia GeForce GTX 525 32
Microsoft Windows 10 1938 31
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 174 28
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 23
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 169 21
Intel Core - Intel Raptor Lake 79 21
Nvidia G-Sync 175 21
Nvidia Quadro GPU 279 20
Acer Predator 224 20
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 20
Intel Turbo Boost Technology 216 19
Intel LGA - land grid array - процессорный сокет 145 19
Apple MacBook Pro 559 19
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 18
AMD Ryzen Threadripper - Серия микропроцессоров 75 17
AMD Radeon R - AMD Radeon RX - Серия видеокарт 178 17
Intel Core i8 Coffee Lake Whiskey Lake - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 97 16
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 16
Adobe RGB - Рабочее цветовое пространство 151 15
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 15
Google Android 15243 15
Linux OS 11533 15
Intel x86 - архитектура процессора 2151 15
Dolby Vision 282 14
Pantone Validated 80 14
Intel Tiger Lake 71 14
Microsoft Windows 11 827 14
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 493 14
Asus ROG Zephyrus - серия ноутбуков 65 13
Intel Core 11 Rocket Lake - Cерия процессоров 86 13
Intel Celeron - Серия процессоров 979 13
Ксенин Алекс 311 8
Touch Michael - Тач Майкл 36 4
Резников Олег 20 4
Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 70 3
Гришин Дмитрий 210 3
Медведев Дмитрий 1665 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 3
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 3
Никифоров Николай 1138 3
Малис Александр 158 2
Lisa Su - Лиза Су 59 2
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 58 2
Мельникова Алиса 100 2
Калугин Сергей 169 2
Понькин Александр 34 2
Koduri Raja - Кодури Раджа 24 2
Soqui Frank - Соки Франк 2 2
Woligroski Don - Волигроски Дон 2 2
Pette Bob - Пэтт Боб 10 2
Тимченко Илья 15 2
Weiss Shlomit - Вайс Шломит 6 2
Hinton Glenn - Хинтон Гленн 4 2
Постоюк Сергей 3 2
Gupte Sandeep - Гупте Сандип 4 2
Греф Герман 485 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 1
Абызов Михаил 69 1
Русанов Сергей 48 1
Волин Алексей 122 1
Галактионова Инесса 120 1
Усманов Алишер 311 1
Дмитриев Кирилл 120 1
Кулик Вадим 206 1
Иванов Сергей 405 1
Stallman Richard - Столлман Ричард 76 1
Евтушенков Владимир 217 1
Евраев Михаил 266 1
Голикова Татьяна 57 1
Массух Илья 239 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 134
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 48
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 32
Европа 24964 22
Китай - Тайвань 4245 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 20
Германия - Федеративная Республика 13221 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 9
Южная Корея - Республика 7052 7
Япония 13807 6
Франция - Французская Республика 8177 6
Украина 7928 6
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 5
Азия - Азиатский регион 5920 5
Беларусь - Белоруссия 6289 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 5
Италия - Итальянская Республика 4508 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 4
Таиланд - Королевство 926 3
Германия - Берлин 732 3
Египет - Арабская Республика 1100 3
Беларусь - Минск 706 3
Китай - Тайвань - Тайбэй 362 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 3
Америка - Американский регион 2206 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 3
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 3
США - Нью-Йорк 3180 3
Африка - Африканский регион 3641 3
Ближний Восток 3154 3
Бразилия - Федеративная Республика 2520 3
Турция - Турецкая республика 2620 3
Россия - ПФО - Самарская область 1577 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 3
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 2
Казахстан - Республика 6048 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 47
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 26
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 25
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 24
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 16
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 15
Ergonomics - Эргономика 1755 14
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 11
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 10
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 9
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 9
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 9
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 8
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 8
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 8
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 8
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 7
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 7
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 7
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 6
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 6
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 6
Английский язык 7030 6
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 5
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 5
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 259 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 5
Импортозамещение - параллельный импорт 618 5
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1400 5
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 5
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 735 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 4
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 4
Tom’s Hardware 600 18
VideoCardz 44 9
WCCFTech - Издание 110 8
DigiTimes - Издание 1331 7
The Verge - Издание 619 5
Reddit 398 5
CNews - ZOOM.CNews 1866 4
TechSpot 188 4
AnandTech 73 3
MacRumors 148 3
Neowin 217 3
Engadget - Блог о технологиях 429 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 2
Liliputing 76 2
TechPowerUp 23 2
Inquirer 463 2
ComputerBase 14 2
NotebookCheck 18 2
Huawei Central 19 2
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 2
BleepingComputer - Издание 458 1
N+1 - Издание 188 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
TechRadar 97 1
РОИ - Российская общественная инициатива 85 1
AppleInsider 400 1
HKEPC 2 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 1
South China Morning Post 93 1
TechQuila 1 1
IDropNews 4 1
cnTechPost 7 1
CNBeta 4 1
GizmoChina 171 1
Мобильные системы 118 1
PCWorld - PC World 47 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 33 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 13
Cinebench 29 7
Mercury Research 73 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
CNews SaaS рейтинг 28 2
IDC - International Data Corporation 4975 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Strategy Analytics 285 1
Jon Peddie Research 46 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
comScore 379 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 10
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 10
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 7
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
CeBIT 614 1
Acer Brand Day 1 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
VK Cup - чемпионат по программированию 7 1
iF Design Awards 26 1
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 1
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 37 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Adobe MAX 11 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
CNews AWARDS - награда 571 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще