Обзор Acer Predator Orion X POx-950: компактный игровой ПК «под ключ» Дизайн и комплектация Процессор Intel Core i9-13900KF Материнская плата Acer Predator POx-950, чипсет Intel Z790 Оперативная память 2×Ad

Intel никак не может починить свои флагманские процессоры, из-за которых вылетает ПО. Пользователи вынуждены отказаться от опции, за которую отдельно доплатили шие CPU Intel продолжают подводить владельцев Владельцы ПК на базе новейших флагманских процессоров Intel Core i9-14900K & 13900K в течении нескольких месяцев вынуждены мириться с их нестабильн

Обзор ноутбука HUAWEI MateBook D 16 2024: производительный малый После обновления 2024 года, помимо уже имеющихся конфигураций MateBook D 16 на старших процессорах Core i9-13900H и Core i7-13700H, в линейке появились модели на более доступных энергоэффективных Core i5-13420H, Core i5-12450H, Core i3-1215U. Таким образом актуальная линейка ноутбуков расши

Процессоры Intel преодолели барьер 6 ГГц. Это мировой рекорд Выжать максимум из 10 нм Процессор Core i9-14900KS, новый флагман в линейке компании Intel, способен работать на рекордной тактовой ч

Первый ноутбук на процессорах Intel 14-го поколения в «Ситилинке»: игровой ноутбук Asus ROG Strix G18 уже в продаже я. Портативные игровые ПК представлены в трех разных конфигурациях, а объединяет их новый процессор Intel Core i9-14900HX. Основные отличия между обновленными моделями Asus ROG Strix G18 заключ

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Intel «убивает» свои супермощные процессоры Core i9. Замены им нет Cascade Lake-X уходят на покой Компания Intel решила прекратить поставки процессоров Core i9 семейства Cascade Lake-X, пишет портал Tom’s Hardware. Это десятое поколение процессоров C

Infinix запускает в России новую серию ноутбуков Zero Book x объявляет о выпуске ноутбуков премиум-класса серии Zero Book. Zero Book Ultra оснащен процессором Intel Core i9 12-го поколения. Об этом CNews сообщили представители Infinix, Zero Book Ultra

Acer представила игровые ноутбуки Predator Helios 500 ь с современными игровыми ПК за счет поддержки высокопроизводительного «железа», включая процессоры Intel Core i9 11-го поколения, видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080 и до 64 ГБ ОЗУ. Также ноутб

Новейший процессор Intel Core i9 потребляет электричество, как советский утюг Пожиратель электричества Флагманский процессор Intel Core i9-12900K может потреблять до 330 Вт мощности, пишет портал WCCFTech. Это CPU новой линейки A

Intel хочет запретить менять процессоры в ПК на своем сайте их спецификации, и пока в серию входят четыре чипа, по одной модели для i3, i5, i7 и i9. Все процессоры новой линейки имеют индекс «В» в своем названии, значение которого Intel п

Intel представила новые мобильные процессоры Core 11 поколения цессоры Intel Core серии H 11 поколения (с кодовым названием Tiger Lake-H), в том числе флагманский Intel Core i9-11980HK — лучший процессор Intel для игровых ноутбуков. Intel Core i9-11

Intel представила процессоры Core 11 поколения для настольных ПК ила семейство процессоров Intel Core S 11 поколения для настольных систем. Флагманская модель Intel Core i9-11900K, которая входит в новую серию процессоров с кодовым названием Rocket Lake-S, р

Самые мощные ноутбуки: выбор ZOOM т охлаждать мощное железо даже в тонком корпусе. Ноутбук работает на восьмиядерном процессоре Intel Core i9-10980HK с тактовой частотой 2,4 ГГц, которая в режиме Turbo может достигать 5,3 ГГц.

Крошечный процессор Apple обогнал топовый чип Intel по производительности в одном тесте и проиграл в других 5. По данным профильного ресурса Apple Insider, чип оказался существенно быстрее даже в сравнении с Intel Core i9-9880H, установленном в топовой комплектации MacBook Pro 16 (ноутбук вышел в окт

Топовый процессор Intel работает на 20% медленнее чипа среднего класса Core i7 лучше Core i9 Процессор Intel Core i9-10885H образца II квартала 2020 г. в сравнительных тестах проявил себя значител

Всё в одном: топ-8 лучших моноблоков ую производительность по сравнению с предыдущей моделью. В топовой версии он оснащается процессором Intel Core i9 10-го поколения с частотой 3,6 ГГц и возможностью разгона до 5 ГГц. Вдобавок мо

Процессор Huawei обошел по производительности флагманский чип Intel ного ресурса Tom’s Hardware, сумел обойти по производительности один из топовых процессоров Intel – Core i9-9900K. Hi1620 станет основой нового настольного ПК Huawei под кодовым названием Pangu

Самый мощный настольный процессор Intel исчез из продажи. Он оказался никому не нужным на не самый высокий спрос на этот процессор, который представляет собой разогнанную версию обычного Core i9-9900K, способную повышать частоту всех своих восьми ядер до 5 ГГц в режиме Turbo.

Intel снизит цены на старые процессоры, которые оказались вдвое дороже новых Skylake-X подешевеют Компания Intel в ближайшее время намерена снизить цены на процессоры Core i9 семейства Skylake-X, предназначенные для высокопроизводительных систем (HEDT). Об этом соо

Будущий чип AMD оказался производительнее, чем 18-ядерный флагман Intel ько предстоит анонсировать, показал на тестировании лучшие результаты, чем 18-ядерный Intel Core i9 9980XE, самый мощный десктопный процессор Intel на данный момент. Об этом свидетельствуют дан

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Intel представил самый мощный процессор для ПК. Чем ответил AMD ая линейка Intel для десктопов - это именно Core. Core i9-9900KS – это улучшенная версия процессора Core i9-9900K, представленного в IV квартале 2018 г. и ставшего на тот момент самым мощным в

Рассекречены характеристики и цены «холодных» и экономичных процессоров Intel девятого поколения Процессоры Coffee Lake Refresh T Ассортимент процессоров Intel пополнится линейкой чипов с пониженным эн

Редкий процессор Intel с неограниченной ценой внезапно появился в рознице по 3 тыс. евро Размер кэша третьего уровня составляет 19,25 МБ (по 1,375 МБ на ядро). Редкий и «бесценный» флагман Intel Core i9 9990XE Работает этот редкий чип на тактовой частоте от 4 до 5 ГГц (в турборежим

Рекордный процессор Intel получился «бесценным». Его можно купить только на аукционе упный Компания Intel планирует в ближайшее время представить новый высокопроизводительный процессор Core i9-9990XE для настольных ПК с рекордной тактовой частотой в турборежиме – до 5 ГГц. Согл

Acer начинает продажи игровых ПК Predator Orion с графикой Nvidia GeForce RTX. Цены TX и процессоры Intel Core 8 поколения. Максимальная конфигурация Predator Orion 9000 с процессором Intel Core i9-7980XE, 128 ГБ оперативной памяти и двумя видеокартами GeForce RTX 2080 Ti SLI

Самые мощные игровые ноутбуки. Выбор ZOOM лась еще одним ноутбуком с процессорами Intel Core последнего 8-го поколения, причем даже с топовым i9, и SLI-связкой из двух видеокарт NVIDIA GeForce GTX 1080 с 8 Гбайт видеопамяти. Эта зверь-

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Раскрыты все характеристики новых топовых процессоров Intel Core i9 . В общей сложности компания опубликовала спецификации 12 процессоров из 18, в том числе Intel Core i9-7920X, Intel Core i9-7940X, Intel Core i9-7960X и Extreme Edition Intel Core

Alienware Area-51 получил Intel Core i9 ологии виртуальной реальности. Компьютеры линейки Alienware Area-51 Threadripper Edition появится в продаже в регионе в начале сентября, а система Alienware Area-51 Intel Core X-Series с процессорами Intel Core i9 поступит в продажу 22 августа.

18 ядер успеха массовый рынок настольных решений – хоть и на самый верхний его сегмент. При термопакете в 165 ватт Intel Core i9-7980XE потребует особого охлаждения, но зато обеспечит беспрецедентную мощность

Представлены топовые процессоры Intel Core i9 вошли более мощные версии существующих Core i5 и Core i7, наряду с новой долгожданной линейкой Core i9 повышенной производительности.Целевая аудитория Core X — это геймеры и создатели контента,