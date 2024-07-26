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СОБЫТИЯ
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|26.07.2024
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Обзор Acer Predator Orion X POx-950: компактный игровой ПК «под ключ»
Дизайн и комплектация Процессор Intel Core i9-13900KF Материнская плата Acer Predator POx-950, чипсет Intel Z790 Оперативная память 2×Ad
|17.06.2024
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Intel никак не может починить свои флагманские процессоры, из-за которых вылетает ПО. Пользователи вынуждены отказаться от опции, за которую отдельно доплатили
шие CPU Intel продолжают подводить владельцев Владельцы ПК на базе новейших флагманских процессоров Intel Core i9-14900K & 13900K в течении нескольких месяцев вынуждены мириться с их нестабильн
|17.04.2024
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Обзор ноутбука HUAWEI MateBook D 16 2024: производительный малый
После обновления 2024 года, помимо уже имеющихся конфигураций MateBook D 16 на старших процессорах Core i9-13900H и Core i7-13700H, в линейке появились модели на более доступных энергоэффективных Core i5-13420H, Core i5-12450H, Core i3-1215U. Таким образом актуальная линейка ноутбуков расши
|28.02.2024
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Процессоры Intel преодолели барьер 6 ГГц. Это мировой рекорд
Выжать максимум из 10 нм Процессор Core i9-14900KS, новый флагман в линейке компании Intel, способен работать на рекордной тактовой ч
|31.01.2024
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Первый ноутбук на процессорах Intel 14-го поколения в «Ситилинке»: игровой ноутбук Asus ROG Strix G18 уже в продаже
я. Портативные игровые ПК представлены в трех разных конфигурациях, а объединяет их новый процессор Intel Core i9-14900HX. Основные отличия между обновленными моделями Asus ROG Strix G18 заключ
|24.08.2023
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Выпущен крошечный ПК с 96 ГБ оперативной памяти. Столько не ставят даже в игровые ПК. Цена. Видео
ер Onyx – очень компактный неттоп, один из первых в своем классе с поддержкой процессора Intel Core i9-13900H. Это один из самых топовых процессоров Intel на август 2023 г. При этом сам компьют
|07.07.2023
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Intel «убивает» свои супермощные процессоры Core i9. Замены им нет
Cascade Lake-X уходят на покой Компания Intel решила прекратить поставки процессоров Core i9 семейства Cascade Lake-X, пишет портал Tom’s Hardware. Это десятое поколение процессоров C
|06.04.2023
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Infinix запускает в России новую серию ноутбуков Zero Book
x объявляет о выпуске ноутбуков премиум-класса серии Zero Book. Zero Book Ultra оснащен процессором Intel Core i9 12-го поколения. Об этом CNews сообщили представители Infinix, Zero Book Ultra
|02.11.2021
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Acer представила игровые ноутбуки Predator Helios 500
ь с современными игровыми ПК за счет поддержки высокопроизводительного «железа», включая процессоры Intel Core i9 11-го поколения, видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080 и до 64 ГБ ОЗУ. Также ноутб
|20.10.2021
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Новейший процессор Intel Core i9 потребляет электричество, как советский утюг
Пожиратель электричества Флагманский процессор Intel Core i9-12900K может потреблять до 330 Вт мощности, пишет портал WCCFTech. Это CPU новой линейки A
|10.06.2021
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Intel хочет запретить менять процессоры в ПК
на своем сайте их спецификации, и пока в серию входят четыре чипа, по одной модели для i3, i5, i7 и i9. Все процессоры новой линейки имеют индекс «В» в своем названии, значение которого Intel п
|12.05.2021
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Intel представила новые мобильные процессоры Core 11 поколения
цессоры Intel Core серии H 11 поколения (с кодовым названием Tiger Lake-H), в том числе флагманский Intel Core i9-11980HK — лучший процессор Intel для игровых ноутбуков. Intel Core i9-11
|17.03.2021
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Intel представила процессоры Core 11 поколения для настольных ПК
ила семейство процессоров Intel Core S 11 поколения для настольных систем. Флагманская модель Intel Core i9-11900K, которая входит в новую серию процессоров с кодовым названием Rocket Lake-S, р
|19.11.2020
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Самые мощные ноутбуки: выбор ZOOM
т охлаждать мощное железо даже в тонком корпусе. Ноутбук работает на восьмиядерном процессоре Intel Core i9-10980HK с тактовой частотой 2,4 ГГц, которая в режиме Turbo может достигать 5,3 ГГц.
|06.11.2020
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Крошечный процессор Apple обогнал топовый чип Intel по производительности в одном тесте и проиграл в других
5. По данным профильного ресурса Apple Insider, чип оказался существенно быстрее даже в сравнении с Intel Core i9-9880H, установленном в топовой комплектации MacBook Pro 16 (ноутбук вышел в окт
|15.10.2020
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Топовый процессор Intel работает на 20% медленнее чипа среднего класса
Core i7 лучше Core i9 Процессор Intel Core i9-10885H образца II квартала 2020 г. в сравнительных тестах проявил себя значител
|08.09.2020
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Всё в одном: топ-8 лучших моноблоков
ую производительность по сравнению с предыдущей моделью. В топовой версии он оснащается процессором Intel Core i9 10-го поколения с частотой 3,6 ГГц и возможностью разгона до 5 ГГц. Вдобавок мо
|12.08.2020
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Процессор Huawei обошел по производительности флагманский чип Intel
ного ресурса Tom’s Hardware, сумел обойти по производительности один из топовых процессоров Intel – Core i9-9900K. Hi1620 станет основой нового настольного ПК Huawei под кодовым названием Pangu
|28.02.2020
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Самый мощный настольный процессор Intel исчез из продажи. Он оказался никому не нужным
на не самый высокий спрос на этот процессор, который представляет собой разогнанную версию обычного Core i9-9900K, способную повышать частоту всех своих восьми ядер до 5 ГГц в режиме Turbo.
|23.10.2019
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Intel снизит цены на старые процессоры, которые оказались вдвое дороже новых
Skylake-X подешевеют Компания Intel в ближайшее время намерена снизить цены на процессоры Core i9 семейства Skylake-X, предназначенные для высокопроизводительных систем (HEDT). Об этом соо
|27.06.2019
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Будущий чип AMD оказался производительнее, чем 18-ядерный флагман Intel
ько предстоит анонсировать, показал на тестировании лучшие результаты, чем 18-ядерный Intel Core i9 9980XE, самый мощный десктопный процессор Intel на данный момент. Об этом свидетельствуют дан
|26.06.2019
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Intel сильно снизит цены на процессоры, чтобы конкурировать с AMD
ой на собственные источники сообщает издание DigiTimes. Цены будут снижены на процессоры Intel Core i9-9900K, i7-9700K и i5-9600K, скидка составит от $25 до $75. AMD запускает Ryzen 9 3900X, чт
|27.05.2019
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Intel представил самый мощный процессор для ПК. Чем ответил AMD
ая линейка Intel для десктопов - это именно Core. Core i9-9900KS – это улучшенная версия процессора Core i9-9900K, представленного в IV квартале 2018 г. и ставшего на тот момент самым мощным в
|16.04.2019
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Рассекречены характеристики и цены «холодных» и экономичных процессоров Intel девятого поколения
Процессоры Coffee Lake Refresh T Ассортимент процессоров Intel пополнится линейкой чипов с пониженным эн
|12.04.2019
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Редкий процессор Intel с неограниченной ценой внезапно появился в рознице по 3 тыс. евро
Размер кэша третьего уровня составляет 19,25 МБ (по 1,375 МБ на ядро). Редкий и «бесценный» флагман Intel Core i9 9990XE Работает этот редкий чип на тактовой частоте от 4 до 5 ГГц (в турборежим
|16.01.2019
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Рекордный процессор Intel получился «бесценным». Его можно купить только на аукционе
упный Компания Intel планирует в ближайшее время представить новый высокопроизводительный процессор Core i9-9990XE для настольных ПК с рекордной тактовой частотой в турборежиме – до 5 ГГц. Согл
|25.12.2018
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Acer начинает продажи игровых ПК Predator Orion с графикой Nvidia GeForce RTX. Цены
TX и процессоры Intel Core 8 поколения. Максимальная конфигурация Predator Orion 9000 с процессором Intel Core i9-7980XE, 128 ГБ оперативной памяти и двумя видеокартами GeForce RTX 2080 Ti SLI
|21.09.2018
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Самые мощные игровые ноутбуки. Выбор ZOOM
лась еще одним ноутбуком с процессорами Intel Core последнего 8-го поколения, причем даже с топовым i9, и SLI-связкой из двух видеокарт NVIDIA GeForce GTX 1080 с 8 Гбайт видеопамяти. Эта зверь-
|18.07.2018
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У самого мощного ноутбука 2018 MacBook Pro проблемы с производительностью. Видео
е с тестированием самой мощной конфигурации 15-дюймового MacBook Pro с Touch Bar на базе процессора Intel Core i9 рассказал о ряде серьезных проблем с производительностью флагманского ноутбука
|08.08.2017
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Раскрыты все характеристики новых топовых процессоров Intel Core i9
. В общей сложности компания опубликовала спецификации 12 процессоров из 18, в том числе Intel Core i9-7920X, Intel Core i9-7940X, Intel Core i9-7960X и Extreme Edition Intel Core
|19.06.2017
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Alienware Area-51 получил Intel Core i9
ологии виртуальной реальности. Компьютеры линейки Alienware Area-51 Threadripper Edition появится в продаже в регионе в начале сентября, а система Alienware Area-51 Intel Core X-Series с процессорами Intel Core i9 поступит в продажу 22 августа.
|30.05.2017
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18 ядер успеха
массовый рынок настольных решений – хоть и на самый верхний его сегмент. При термопакете в 165 ватт Intel Core i9-7980XE потребует особого охлаждения, но зато обеспечит беспрецедентную мощность
|30.05.2017
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Представлены топовые процессоры Intel Core i9
вошли более мощные версии существующих Core i5 и Core i7, наряду с новой долгожданной линейкой Core i9 повышенной производительности.Целевая аудитория Core X — это геймеры и создатели контента,
|15.05.2017
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Впервые рассекречены характеристики новых топовых процессоров Intel Core i9
, однако только сейчас впервые стало известно, что эти чипы дебютируют под совершенно новым брендом Intel Core i9. Новые процессоры семейства Skylake-X наряду с также ожидаемыми чипами Kaby Lak
Intel Core i9 Sky lake и организации, системы, технологии, персоны:
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