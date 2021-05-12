Intel представила новые мобильные процессоры Core 11 поколения

Intel представила мобильные процессоры Intel Core серии H 11 поколения (с кодовым названием Tiger Lake-H), в том числе флагманский Intel Core i9-11980HK — лучший процессор Intel для игровых ноутбуков. Intel Core i9-11980HK обеспечивает выдающуюся производительность для игр, создания контента и решения профессиональных задач на ноутбуках. Тактовая частота новых чипов достигает 5,0 гигагерц (ГГц).

«Процессоры Intel Core серии H 11 поколения обеспечивают новый уровень качества для игр, создания контента и работы на ноутбуках. Они дополняют наше мобильное семейство 11 поколения с двузначным приростом производительности в однопоточных и многопоточных задачах, выдающимися возможностями для геймплея, хранилищем с прямым подключением и поддержкой 20 линий PCIe 4.0 для достижения высокой пропускной способности платформы. Серия H 11 поколения — это самый производительный мобильный процессор Intel, который обеспечивает возможность играть, создавать контент и общаться с помощью систем любого форм-фактора с высочайшей производительностью», — сказал Крис Уокер (Chris Walker), корпоративный вице-президент Intel и генеральный менеджер группы мобильных клиентских платформ (Mobile Client Platforms Group).

Intel применила свой обширный опыт в области разработки процессоров и компьютерных игр, чтобы новые Intel Core серии H 11 поколения стали лучшими решениями Intel для игровых ноутбуков.

Поднимая планку производительности, достигнутую процессорами Intel Core серии H35 11 поколения, новые процессоры Intel серии H 11 поколения, основанные на 10-нанометровом техпроцессе SuperFin, получили до восьми ядер и до 16 потоков, с одноядерным и двухъядерным режимами турбо-производительности до 5,0 ГГц. В дополнение центральный процессор (ЦП) имеет прямой доступ к высокоскоростной памяти GDDR6 графической карты, что позволяет геймерам получать более высокую частоту кадров с меньшими задержками и быстрее загружать большие текстуры. Мобильный процессор обеспечивает в 2,5 раза большую пропускную способность PCIe для ЦП по сравнению с процессорами серии H 10 поколения, и в 3 раза большую пропускную способность PCIe по сравнению с другими процессорами в отрасли.

Мобильные процессоры Intel Core серии H 11 поколения позволяют разработчикам и профессионалам выполнять задачи быстрее, находясь дома, в офисе или в дороге. Имея 20 линий PCIe Gen 4 — впервые для ноутбуков — процессор поддерживает потоковое видео 4K HDR/Dolby Vision, конфигурации с быстрыми SSD, гибридный Intel Optane для высокой производительности и емкости, Intel Killer 6 ГГц Wi-Fi 6E (Gig+) и Thunderbolt 4 со скоростью до 40 гигабайт (ГБ) в секунду для высокоскоростных коммуникаций.

Новые функции платформы включают: 20 линий PCIe Gen 4.0 с поддержкой технологии Intel Rapid Storage Technology, загружаемой в RAID 0 — и до 44 линий PCIe в сумме, включая 24 линий PCIe Gen 3.0 от чипсета; поддержку памяти до DDR4-3200; Thunderbolt 4 со скоростью передачи до 40 Гбит/с; Дискретный Intel Killer Wi-Fi 6E (Gig+); Двойной порт Embedded Display Port (eDP) с возможностью подключения как основного дисплея, так и дисплея-компаньона, с поддержкой оптимизации энергопотребления.

Intel также представила новые процессоры Intel vPro серии H — во главе с восьмиядерным и 16-поточным Intel Core i9-11950H — и мобильные процессоры Intel Xeon серии W-11000. Созданная на платформе Intel vPro 11 поколения, новая платформа для ПК бизнес-класса обеспечивает комплексную безопасность на аппаратном уровне и высокую производительность, а также мощные вычислительные возможности для профессиональных пользователей, таких как инженеры, специалисты по обработке данных, создатели контента и финансовые аналитики, которым необходима работа с многопоточными и требовательными к производительности приложениями как на рабочем месте, так и в дороге. Новые процессоры Intel Core vPro серии H 11 поколения и мобильные процессоры Xeon серии W-11000 в сочетании с новой платформой Intel Core vPro предлагают следующие инновации: Xeon + память с коррекцией ошибок (Error Correcting Code, ECC); Технология Intel Hardware Shield — доступная исключительно на платформе Intel vPro с мобильными процессорами Intel Core vPro 11 поколения, обеспечивает наиболее полную аппаратную безопасность для бизнеса. Первая и единственная реализованная на аппаратном уровне служба безопасности на базе искусственного интеллекта помогает блокировать атаки программ-вымогателей и криптомайнеров для систем под управлением Windows; также в процессоре реализована инновационная технология Intel Control-flow Enforcement Technology для защиты от целого класса атак, которые долгое время предотвращались только программными решениями; технология шифрования памяти Intel Total Memory Encryption; аппаратная технология Intel Active Management Technology; технология Intel Deep Learning Boost.

Мобильные процессоры Intel Core серии H 11 поколения и процессоры Intel Xeon серии W-11000 будут использоваться в более чем 80 моделях ноутбуков для энтузиастов в сегментах потребительских и коммерческих систем в этом году. С более чем миллионом процессоров серии H 11 поколения, поставленных партнерам по всему миру к моменту запуска, Intel предлагает больший выбор и доступность мобильных вычислений — будь то требовательные к производительности игры, создание контента или решение бизнес-задач.