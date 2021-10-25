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Intel AMT Intel Active Management Technology

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


25.10.2021 Платформа Intel vPro: создана для бизнеса 1
23.06.2021 Lenovo представляет новые мощные устройства для удаленной работы. Цены 1
12.05.2021 Intel представила новые мобильные процессоры Core 11 поколения 1
01.03.2021 Lenovo представила ноутбуки Lenovo ThinkPad и монитор ThinkVision P40w-20 1
01.12.2020 Пришло время менять средства удаленной работы 2
23.11.2020 HP расширяет возможности представителей ритейла и HoReCa с помощью мощного кассового моноблока 1
06.03.2020 Россияне нашли уязвимость в чипах Intel. Избавиться от нее невозможно, нужно менять «железо» 1
16.01.2018 Найден «немыслимо простой» способ взлома ноутбуков на процессорах Intel 3
30.08.2017 АНБ «помогла» россиянам закрыть бэкдор в процессорах Intel 1
13.06.2017 Трояны научились обходить антивирусы и фаерволлы с помощью технологий Intel 3
03.05.2017 В процессорах Intel девять лет присутствовала критическая уязвимость 1
15.07.2016 Представлен новый комплект Fujitsu для процессоров Intel Core 6-го поколения 1
17.06.2016 В компьютерах с процессорами Intel обнаружена «огромная дыра» 1
12.04.2016 Panasonic выпустила новую версию промышленного планшета Toughbook CF-D1 1
02.12.2015 Fujitsu представила две промышленные материнские платы с поддержкой процессоров Intel Core 6-го поколения 1
05.02.2015 Kontron представил новый малогабаритный стоечный сервер для задач промышленной автоматизации 1
19.11.2014 Fujitsu представила модульный контроллер TeamPoS серии 7000 S для розничной торговли 1
25.06.2014 Lenovo представила новый бюджетный стоечный сервер ThinkServer для малых и средних предприятий 1
31.03.2014 Устройства Lenovo оснащены защитой от «АльтЭль» 1
03.12.2013 Опыт внедрения модуля доверенной загрузки нового поколения в крупном российском банке 2
22.05.2013 Toshiba готовит флагманский планшет с пером: первый взгляд на Toshiba WT310 1
07.09.2012 McAfee в России: Делаем ставку на платформенный подход 1
07.08.2012 Acer TravelMate P6: новая серия ноутбуков для бизнеса 1
05.07.2010 Eurotech Group автоматизирует здание на базе инновационого компьютера Antares 1
20.11.2008 Новый Radmin 3.3: теперь с поддержкой Intel AMT 1
28.05.2008 Intel и R-Style займутся подготовкой ИТ-специалистов в России 1
14.01.2008 Toshiba выпускает ноутбук-трансформер с LED-подсветкой Portege M700 1
31.10.2007 ИТ-инфраструктура будущего. Версия Intel 1
24.09.2007 Intel: новое поколение плат Executive уже в России 1
31.05.2007 Santa Rosa: новое поколение технологии Intel Centrino Duo 1
14.05.2007 PGP и Intel: интегрированные решения для ИБ 1
10.05.2007 Intel создал новую платформу для ноутбуков 1
10.05.2007 Santa Rosa: официальный запуск крупнейшего обновления 1
05.04.2007 Intel Centrino Pro: новая технология и бренд для ноутбуков 1
02.04.2007 Intel и Microsoft вместе займутся удалённым управлением ПК 2
02.10.2006 Arbyte выпустил ПК с технологией Intel vPro 1
28.09.2006 Intel расширит возможности беспроводной связи ноутбуков 1
15.09.2006 Gigabyte поддержал Intel vPro 1
13.09.2006 Nec представил ПК на базе Intel vPro 1

Публикаций - 56, упоминаний - 65

Intel AMT и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 45
AMT Group - АМТ-Груп 365 21
Lenovo Group 2447 7
Microsoft Corporation 25775 6
Fujitsu 2105 6
Dell EMC 5180 4
Toshiba Corporation 2980 4
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 3
HP Inc. 5883 3
AMD - Advanced Micro Devices 4641 3
Sony 6739 3
Nvidia Corp 4002 3
Intel Digital Enterprise Group 29 2
Samsung Electronics 11065 2
AltEll - АльтЭль 27 2
Cisco Systems 5372 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 2
Ivanti - ранее LANDesk 100 2
Intel IOTG - Internet of Things Group 12 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 1
Arbyte - Арбайт Компьютерз 120 1
Melco Holdings - Buffalo Technology 85 1
R-Style Computers 53 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
Инел - Эксимер - Эксимер-ДМ 55 1
Фаматек 22 1
Kontron 31 1
Schneider Electric - Invensys Power Systems 48 1
OSIsoft - ОСИсофт 16 1
Wave Systems - Safend 12 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
Dr.Web - Доктор Веб 1294 1
SAP SE 5601 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
BMW Group 482 2
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ - ThyssenKrupp Elevator AG - ТиссенКрупп Элеватор - ThyssenKrupp Indusrial Solutions - ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс - ThyssenKrupp Elevator Innovation Center - ThyssenKrupp Steel 47 1
Levi Strauss & Co - Levi’s - Леви Страусс - Леви Штраусс Москва - Глобал Деним 45 1
Резонанс НПП 407 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 1
Visa International 1993 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
TCG - Trusted Computing Group 31 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 37
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 27
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 20
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 19
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 17
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 14
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 12
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 11
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 11
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 10
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 9
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 768 9
Дистанционное управление - Удалённое управление 1270 8
Управляемость - Manageability 2271 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 8
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 8
DDR - Double data rate 3083 7
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 7
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1658 7
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 7
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 913 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 5
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 5
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 5
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 5
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 5
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 5
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1109 5
TPM - Trusted Platform Module - Криптопроцессор криптографических ключей для защиты информации - чип безопасности 260 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 5
NIC - network interface controller - контроллер сетевого интерфейса - сетевая плата - сетевой адаптер 339 4
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 4
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1488 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 4
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 4
Intel Core vPro - Серия процессоров 117 20
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 15
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 13
Intel Core - Семейство процессоров 1251 11
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 10
Intel VT - Intel VT-x - Intel VT-d - Intel Virtualization Technology 39 10
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 9
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 8
Intel Express Chipset Family 112 7
Intel ME - Management Engine 18 5
Intel GMA - Intel Graphics Media Accelerator - графический контроллер 216 4
Intel Pentium D - Серия микропроцессоров 79 4
Intel Centrino Pro 14 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 4
Microsoft Windows 7 2007 4
Microsoft Windows 16882 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 4
Intel Wi-Fi - Intel Wireless 62 4
Intel PRO/Wireless - Intel PROSet - серия адаптеров 135 3
Intel Mobile Express Chipset Family 22 3
Intel Centrino Duo - Intel Centrino Montevina 128 3
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 493 3
Intel Celeron - Серия процессоров 979 3
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 3
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 3
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 439 3
Intel TXE - Intel Trusted Execution Technology - Intel TXT - Intel LaGrande 32 2
Intel Matrix Storage Technology - Intel Matrix Storage Manager - IMSM 19 2
Intel Inside 29 2
Intel Core 6 10 2
AltEll Trust 8 2
Lenovo ThinkVision - серия мониторов 29 2
Intel NetBurst - Суперскалярная гиперконвейерная микроархитектура 42 2
Microsoft Windows Embedded 208 2
Intel HD Graphics - графический процессор 233 2
Intel Viiv 30 2
Intel Core Solo 86 2
Intel Turbo Memory 20 2
Intel Xeon Woodcrest 18 2
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 2
Swope William - Своуп Уильям 4 2
Hoser Peter - Хозер Питер 3 2
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 2
Ермолов Марк 13 2
Anderson Laura - Андерсон Лаура 4 2
Чижиков Михаил 21 1
Pette Bob - Пэтт Боб 10 1
Войтик Мария 8 1
Kaempfer Jan - Кэмпфер Ян 10 1
Панченко Андрей 4 1
Храмов Олег 6 1
Шилак Ксения 28 1
Самойленко Максим 67 1
Ерофеева Мария 31 1
Зноско Дмитрий 5 1
Воронов Максим 2 1
Ефремов Дмитрий 10 1
Матвеев Андрей 8 1
Мигаль Юрий 3 1
Малютин Максим 3 1
Kovah Xeno - Кова Ксено 3 1
Kallenberg Corey - Каленберг Кори 2 1
Ярецкий Владимир 1 1
Гиззатов Рамиль 1 1
Segerdahl Olle - Сегердаль Олле 2 1
Crooke Robert - Крук Роберт 2 1
Матрозова Анна 1 1
Trammell Hudson - Траммель Хадсон 5 1
Talwalker Abhi - Талвалкер Аби 3 1
Herman Rob - Херман Роб 2 1
Maloney Sean - Малони Шон 50 1
Bryant Diane - Брайант Дайана 3 1
Рустамов Рустам 548 1
Борисов Илья 27 1
Петров Михаил 139 1
Эйгес Павел 108 1
Гинятуллин Роман 61 1
Мельников Александр 98 1
Гвоздев Дмитрий 145 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 17
Германия - Бавария - Аугсбург 19 4
Европа 24964 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Украина 7928 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
Казахстан - Республика 6048 1
Япония 13807 1
Армения - Республика 2449 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Канада 5082 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Ближний Восток 3154 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
Турция - Турецкая республика 2620 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
Грузия 1332 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 1
Новая Зеландия 737 1
Украина - Киев 1151 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 592 1
Канада - Британская Колумбия - Ванкувер 143 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 5
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 5
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 2
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
U.S. FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 88 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 321 1
Цифровое право - Цифровые права 141 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 1
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 370 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 1
Энергетика - Energy - Energetically 5855 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 972 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
Газы - Природный газ - Natural gas - газопровод - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 240 1
Reference - Референс 222 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 1
SemiAccurate 13 1
InterNetNews - InternetNews.com 218 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
Inquirer 463 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
R-Style Академия УЦ - учебный центр 6 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
Intel Developer Forum - IDF 317 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
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