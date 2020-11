HP расширяет возможности представителей ритейла и HoReCa с помощью мощного кассового моноблока

HP Inc. представила HP Engage One Pro, самый мощный в мире кассовый терминал, которой входит в портфолио наиболее защищенных в мире POS-систем . Модель Engage One Pro дополняет портфолио POS-терминалов от HP и представляет собой моноблочное решение премиум-класса, которое разработано специально для розничных магазинов, ресторанов и гостиниц.

Современные системы кассовых терминалов проектируются с учетом универсальности и надежности, совершенствуя потребительский опыт. 86% процентов представителей розничной торговли называют дизайн важным критерием при выборе POS-терминалов, а 67% считают, что долговечность устройств является ключевым фактором, позволяющим соответствовать требованиям розничной среды. В частности, аппарат должен включать большое количество конфигураций для работы в системах самообслуживания и отвечать современным строгим требованиям к санитарной обработке. Эти особенности приобрели ещё большее значение во время пандемии, поскольку предприятия HoReCa стремятся ускорить внедрение точек самообслуживания. Модель Engage One Pro с тремя вариантами размеров дисплея и лучшей в отрасли системой организации интерфейсных кабелей отличается универсальностью монтажа и позволяет освободить прилавок от периферийных устройств, которые теперь интегрированы непосредственно в POS-систему.

«Представители розничной торговли, ресторанов и гостиничного бизнеса нуждаются в более мощных и гибких системах, чтобы обеспечить тот уровень удобства и персонализации, который от них ожидает покупатель, – отметил Аарон Вайс (Aaron Weiss), вице-президент и генеральный менеджер подразделения решений для ритейла (Retail Solutions) HP Inc. – POS-система HP Engage One Pro разработана специально для условий меняющегося рынка современной розницы и с учетом стремления организаций к увеличению количества терминалов самообслуживания. Устройство сочетает в себе элегантный дизайн и отличную производительность, что позволяет розничным предприятиям обеспечить клиентам первоклассный потребительский опыт».

«Предоставление высокого уровня сервиса в условиях стремительно растущих ожиданий клиентов – это захватывающий, но непростой процесс, – сказал Алек Гефридес (Alec Gefrides), генеральный менеджер по продуктам и технологиям для розничной торговли, банковской отрасли, гостиничного бизнеса и сферы образования подразделения Intel IOTG. – Призванные обеспечить требуемую производительность, гибкость и широкие возможности выбора, новые процессоры Intel Core 10 поколения с технологиями vPro и Active Management Technology предоставляют мощную платформу, которая помогает представителям розничной торговли, ресторанного и гостиничного бизнеса лучше ориентироваться в условиях сегодняшнего дня и динамичных возможностях будущего».

POS-система Engage One Pro – еще один пример того, как компании могут улучшить показатели продаж в магазинах с помощью мощного многофункционального устройства, обеспечивающего высокую масштабируемость, гибкость и широкие возможности для индивидуальной настройки. К повышению качества обслуживания клиентов стремятся не только организации сегмента HoReCa. Решение Engage One Pro разработано для разнообразных рабочих процессов и сценариев использования и может применяться в самых разных условиях. Компании из различных вертикальных отраслей, например, представители сферы туризма и транспорта, здравоохранения и банковской отрасли, теперь смогут предложить своим клиентам надежный и удобный сервис премиального уровня. Engage One Pro отличается элегантным и привлекательным дизайном и станет хорошим дополнением любого торгового зала. При этом устройство входит в портфолио самых защищенных POS-систем в мире, что дает компаниям дополнительную уверенность в информационной безопасности.

Создано для практичного использования: Engage One Pro с тщательно продуманным дизайном и изящным алюминиевым корпусом предлагает лучшую в отрасли систему организации интерфейсных кабелей, что позволяет освободить больше места на кассе. Также решение предусматривает возможность настройки наклона и ориентации дисплея, позволяя выбирать ландшафтный или портретный режим и регулировать экран по высоте.

Исключительная производительность для максимально удобной работы: Благодаря процессорам Intel Core i9 до 10 поколения, транзакции осуществляются максимально оперативно. Устройство предлагает возможность персонализированной настройки, а также способно собирать критически важные аналитические данные за счет улучшенной технологии машинного зрения и алгоритмов глубокого обучения.

Адаптивное развертывание в соответствии с индивидуальными потребностями заказчиков: Новая POS-система Engage One Pro представлена тремя моделями с различным размером экрана, чтобы наилучшим образом соответствовать потребностям заказчиков для использования в любых торговых помещениях. Терминал предусматривает возможность развертывания как в формате классического аппарата в точках продаж, так и в виде интерактивного киоска или терминала самообслуживания и может устанавливаться на стойке прилавка либо на креплении VESA . Модель с 24-дюймовым экраном позволит компаниям привлекать клиентов с помощью интерактивной рекламы и более удобных систем самообслуживания.

Надежный и защищенный: Модель Engage One Pro входит в портфолио самых защищенных в мире POS-систем от HP и соответствует требованиям стандартов, используемых в оборонной промышленности, включая частую санитарную обработку, что обеспечивает высокий уровень безопасности для клиентов.

POS-система HP Engage One Pro станет доступна для заказа в России в декабре 2020 года.