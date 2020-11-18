Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove

РСК объявила о поддержке процессоров Ice Lake-SP и объектной системы хранения DAOS ку в вычислительных узлах «РСК Торнадо» будущих серверных процессоров Intel с кодовым наименованием Ice Lake-SP, сверхвысокоплотную систему хранения данных RSC Tornado AFS с функцией высокой до

Intel представила новые функции безопасности для платформы Ice Lake Intel представила новые функции в области безопасности для будущей платформы Ice Lake, созданной на базе масштабируемого семейства процессоров Intel Xeon 3 поколения. Intel расширяет функционал безопасности в соответствии с ранее представленными принципами, внедряя во в

Intel создала 10-нанометровые процессоры. Они долго «спят» и медленно «просыпаются» чные 10-нанометровые Xeon При тестировании новых 10-нанометровых серверных процессоров Xeon линейки Ice Lake-SP их производитель компания Intel обнаружила, что они слишком медленно наращивают т

Новейшие процессоры Intel вызывают «крушение» Windows 10 и macOS Трудности программирования на новых Macbook и Surface Pro Процессоры семейства Ice Lake корпорации Intel могут содержать аппаратную ошибку, которая приводит к аварийному за

Intel выпустила процессоры, работающие на рекордной частоте. Но есть нюанс вые процессоры Intel Корпорация Intel представила десятое поколение мобильных процессоров семейства Comet Lake-H для высокопроизводительных ноутбуков. В состав новой линейки вошли шесть чипов,

Intel вернет старую функцию в новые процессоры, чтобы победить AMD Битва за производительность С выпуском нового поколения процессоров 10 поколения семейства Comet Lake-S компания Intel намерена обострить конкуренцию на рынке настольных ПК и вернуть п

Intel выпускает чипы с Wi-Fi 6 и сверхскоростным Ethernet, чего у AMD нет и не предвидится т с будущими и еще не представленными официально процессорами Core 10 поколения на базе архитектуры Comet Lake-S для настольных ПК. Ради справедливости стоит отметить, что Intel – не первая ком

Acer представила ноутбуки Swift 3 и Swift 5, новые моноблоки. Фото, цены Acer представила новые ультрапортативные ноутбуки из линейки Swift и моноблок Aspire. Все новинки поддерживают современные процессоры Intel Core 10 поколения и работают под управлением ОС Windows 10. Ноутбуки Acer Swift 5 (SF514-54T/SF514-54GT) и Swift 3 (SF314-57/SF314-57G) созданы, чтобы обеспечивать максимальную производит

Выпущен ноутбук на Linux Ubuntu с новым процессором Intel Раньше всех Компания Dell перевела ноутбук XPS 13 Developer Edition на новейшие процессоры Intel Comet Lake десятого поколения. Это первый и пока единственный мобильный ПК в мире, оснащенный

Intel выпустила 8 новых процессоров для дешевых устройств Новые процессоры Intel представила мобильные процессоры Comet Lake, выполненные по техпроцессу 14 нм. Они относятся к десятому поколению процессоров

Под видом нового 10 поколения процессоров Intel продаст устаревшие 14 нм чипы работанного техпроцесса 14 нм (или «14 нм+++»). По данным TechQuila в новую линейку мобильных чипов Intel 10 поколения войдет, как минимум, три процессора с нормами 14 нм, при этом топовая моде

Процессоры Intel 10-нм пошли в серию после четырех лет задержки фициально представила новое – десятое по счету поколение процессоров Intel Core на базе архитектуры Ice Lake. Все новые чипы производятся на собственных фабриках Intel с применением норм технол

Intel терпит фиаско с разработкой процессоров Ice Lake данным ею еще 2018 г. По словам ее представителей, первые 10-нанометровые процессоры Core поколения Ice Lake должны были увидеть свет во второй половине 2019 г. О 10-нанометровых процессорах

Intel представила новую архитектуру процессора тативных ПК, а также чипов Xeon для серверного рынка. Эти процессоры станут основой новой платформы Ice Lake – на смену нынешнему семейству Skylake, актуальному с 2015 года и выпускаемому после

Раскрыты все характеристики новых топовых процессоров Intel Core i9 Новые процессоры IntelIntel сообщила окончательные характеристики своих новейших десктопных процессоров семейства Core X. В общей сложности компания опубликовала спецификации 12 процессоров из 18, в том числе Intel Core i9-7920X, Intel Core i9-7940X, Intel Core i9-7960X и Extreme Edition Intel Core i9-7980