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Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove Intel Core iX Семейство процессоров с архитектурой X86-64

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


18.11.2020 РСК объявила о поддержке процессоров Ice Lake-SP и объектной системы хранения DAOS

ку в вычислительных узлах «РСК Торнадо» будущих серверных процессоров Intel с кодовым наименованием Ice Lake-SP, сверхвысокоплотную систему хранения данных RSC Tornado AFS с функцией высокой до
15.10.2020 Intel представила новые функции безопасности для платформы Ice Lake

Intel представила новые функции в области безопасности для будущей платформы Ice Lake, созданной на базе масштабируемого семейства процессоров Intel Xeon 3 поколения. Intel расширяет функционал безопасности в соответствии с ранее представленными принципами, внедряя во в
16.07.2020 Intel создала 10-нанометровые процессоры. Они долго «спят» и медленно «просыпаются»

чные 10-нанометровые Xeon При тестировании новых 10-нанометровых серверных процессоров Xeon линейки Ice Lake-SP их производитель компания Intel обнаружила, что они слишком медленно наращивают т
15.06.2020 Новейшие процессоры Intel вызывают «крушение» Windows 10 и macOS

Трудности программирования на новых Macbook и Surface Pro Процессоры семейства Ice Lake корпорации Intel могут содержать аппаратную ошибку, которая приводит к аварийному за
02.04.2020 Intel выпустила процессоры, работающие на рекордной частоте. Но есть нюанс

вые процессоры Intel Корпорация Intel представила десятое поколение мобильных процессоров семейства Comet Lake-H для высокопроизводительных ноутбуков. В состав новой линейки вошли шесть чипов,

30.12.2019 Intel вернет старую функцию в новые процессоры, чтобы победить AMD

Битва за производительность С выпуском нового поколения процессоров 10 поколения семейства Comet Lake-S компания Intel намерена обострить конкуренцию на рынке настольных ПК и вернуть п
15.10.2019 Intel выпускает чипы с Wi-Fi 6 и сверхскоростным Ethernet, чего у AMD нет и не предвидится

т с будущими и еще не представленными официально процессорами Core 10 поколения на базе архитектуры Comet Lake-S для настольных ПК. Ради справедливости стоит отметить, что Intel – не первая ком
04.09.2019 Acer представила ноутбуки Swift 3 и Swift 5, новые моноблоки. Фото, цены

Acer представила новые ультрапортативные ноутбуки из линейки Swift и моноблок Aspire. Все новинки поддерживают современные процессоры Intel Core 10 поколения и работают под управлением ОС Windows 10. Ноутбуки Acer Swift 5 (SF514-54T/SF514-54GT) и Swift 3 (SF314-57/SF314-57G) созданы, чтобы обеспечивать максимальную производит
22.08.2019 Выпущен ноутбук на Linux Ubuntu с новым процессором Intel

Раньше всех Компания Dell перевела ноутбук XPS 13 Developer Edition на новейшие процессоры Intel Comet Lake десятого поколения. Это первый и пока единственный мобильный ПК в мире, оснащенный
22.08.2019 Intel выпустила 8 новых процессоров для дешевых устройств

Новые процессоры Intel представила мобильные процессоры Comet Lake, выполненные по техпроцессу 14 нм. Они относятся к десятому поколению процессоров

06.08.2019 Под видом нового 10 поколения процессоров Intel продаст устаревшие 14 нм чипы

работанного техпроцесса 14 нм (или «14 нм+++»). По данным TechQuila в новую линейку мобильных чипов Intel 10 поколения войдет, как минимум, три процессора с нормами 14 нм, при этом топовая моде
02.08.2019 Процессоры Intel 10-нм пошли в серию после четырех лет задержки

фициально представила новое – десятое по счету поколение процессоров Intel Core на базе архитектуры Ice Lake. Все новые чипы производятся на собственных фабриках Intel с применением норм технол
28.01.2019 Intel терпит фиаско с разработкой процессоров Ice Lake

данным ею еще 2018 г. По словам ее представителей, первые 10-нанометровые процессоры Core поколения Ice Lake должны были увидеть свет во второй половине 2019 г. О 10-нанометровых процессорах

13.12.2018 Intel представила новую архитектуру процессора

тативных ПК, а также чипов Xeon для серверного рынка. Эти процессоры станут основой новой платформы Ice Lake – на смену нынешнему семейству Skylake, актуальному с 2015 года и выпускаемому после
08.08.2017 Раскрыты все характеристики новых топовых процессоров Intel Core i9

Новые процессоры IntelIntel сообщила окончательные характеристики своих новейших десктопных процессоров семейства Core X. В общей сложности компания опубликовала спецификации 12 процессоров из 18, в том числе Intel Core i9-7920X, Intel Core i9-7940X, Intel Core i9-7960X и Extreme Edition Intel Core i9-7980
30.05.2017 Представлены топовые процессоры Intel Core i9

Семейство Core XНа выставке Computex 2017, которая проходит в Тайбэе, Тайвань, компания Intel анонсировала новое семейство десктопных процессоров Core X. В него вошли более мощные версии существующих Core i5 и Core i7, наряду с новой долгожданной линейкой Core i9 повышенной производительности.Целевая аудитория Core X — это геймеры

Публикаций - 188, упоминаний - 316

Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 159
AMD - Advanced Micro Devices 4641 81
Nvidia Corp 4002 34
Lenovo Group 2446 28
HP Inc. 5883 24
Apple Inc 13154 21
Microsoft Corporation 25775 18
Dell EMC 5180 17
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 16
Samsung Electronics 11064 15
Acer Group - Acer Inc 2776 15
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 15
Google LLC 12688 12
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 11
Huawei 4676 9
Delta Computers - Дельта Компьютерс 127 7
Qualcomm Technologies 1974 7
Amazon Inc - Amazon.com 3277 6
Dell Technologies - Dell Computer 2219 6
LG Electronics 3735 5
Oracle Corporation 7074 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 5
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 5
Loongson Technology 80 4
Delta Solutions - Дельта солюшнс 22 4
Yandex - Яндекс 9216 4
Xiaomi - Сяоми 2231 4
G-Core Labs 74 4
Merlion iRU - Деловой офис 352 4
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 4
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 3
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 3
Canyon Technology Group 53 3
Bang&Olufsen - B&O 148 3
Intel CCG - Intel Client Computing Group 33 3
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 163 3
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 431 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 3
MediaTek - Ralink 595 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Резонанс НПП 407 2
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
Visa International 1993 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 1
EPIC Telecom Invest 212 1
LEGO 260 1
Uber 357 1
Caseking 3 1
Beko - Beko Electronics 83 1
Наукоград - технопарк 156 1
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 92 1
Савёловский ТК - торговый комплекс 12 1
ZF Group - ZF Friedrichshafen AG 6 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Связной ГК 1401 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Tesla Motors 461 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 16
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 9
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 127 1
DPC - Data Protection Commission - Ирландская комиссия по защите данных 11 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 132 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 6
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 6
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 2
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 18 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
USB Promoter Group - Индустриальная группа 9 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 165
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 82
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 81
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MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 4
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 3
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 259 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 3
Торговля оптовая - Wholesale trade 1265 3
Импортозамещение - параллельный импорт 618 3
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 3
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1397 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 2
Tom’s Hardware 600 21
WCCFTech - Издание 110 5
DigiTimes - Издание 1331 5
TechPowerUp 23 3
The Verge - Издание 619 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 3
BleepingComputer - Издание 458 2
Liliputing 76 2
TechSpot 188 2
Neowin 217 2
ComputerBase 14 2
VideoCardz 44 2
The Register - The Register Hardware 1784 2
Engadget - Блог о технологиях 429 1
AnandTech 73 1
Wired - Издание 276 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
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TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
Inquirer 463 1
Gizmodo 133 1
Patently Apple 27 1
Vc.ru - Виси.ру 42 1
TechQuila 1 1
Fanless Tech 2 1
SemiAccurate 13 1
FanlessTech 1 1
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DidigtalTrends 1 1
Hot Hardware - HotHardware 29 1
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Igor’s Lab 7 1
FT - Financial Times 1296 1
ITHome 46 1
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CNBC - Consumer News and Business Channel 242 1
NYT - The New York Times 1100 1
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Cinebench 29 4
Mercury Research 73 3
TrendForce 187 2
IDC - International Data Corporation 4975 2
Gartner - Гартнер 3658 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
Strategy Analytics 285 1
Data61 3 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
ITResearch 123 1
Fortune Global 1000 51 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
KU Leuven - Katholieke Universiteit Leuven - Лёвенский католический университет 14 1
WPI - Worcester Polytechnic Institute - Вустерский политехнический институт 5 1
TU Graz - Graz University of Technology - Технологического университета в Граце - Грацский технический университет 12 1
University of Adelaide - Аделаидский университет - Университет Аделаиды 18 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 1
UC San Francisco, UCSF - University of California San Francisco - Калифорнийский университет Сан-Франциско 13 1
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IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 3
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 3
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International Electron Devices Meeting - IEDM 19 1
SC20 - Всемирная виртуальная суперкомпьютерная выставка 4 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 1
Lenovo Accelerate 2 1
Adobe MAX 11 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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