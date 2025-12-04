Получите все материалы CNews по ключевому слову
Intel CCG Intel Client Computing Group
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
Intel CCG и организации, системы, технологии, персоны:
|IPC - Association Connecting Electronics Industries - Ассоциация по разработке электронных коммуникаций 3 1
|Gartner - Гартнер 3608 4
|IDC - International Data Corporation 4943 3
|Jon Peddie Research 42 2
|Mercury Research 71 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.