Intel CCG Intel Client Computing Group


СОБЫТИЯ

04.12.2025 Intel чуть не потеряла единственное подразделение, стабильно приносящее деньги. Разум проснулся в последний момент 2
26.06.2025 Intel разом закрывает целое направление своего бизнеса 1
25.04.2025 Новый глава Intel перелопатит всю компанию: Работа только из офиса, массовые увольнения и сокращение расходов на сотрудников 2
31.01.2025 Intel получила крупнейший убыток в истории 2
11.06.2024 Intel свернула стройку фабрики чипов в Израиле. Она стоила $25 млрд, а компания остро нуждается в деньгах 1
27.04.2024 Из-за проблем со сборкой у Intel тормозятся поставки новейших процессоров с ИИ Core Ultra 2
17.08.2023 Intel выгоняет десятки разработчиков ПО, процессоров и видеокарт без объяснения причин 2
12.07.2023 Intel «убивает» важную часть своего бизнеса, давшую начало глобальной индустрии крошечных ПК 2
15.06.2023 Intel убила легендарные процессоры Core i3, i5 и i7 1
22.03.2023 Intel теряет сильнейших. Из компании ушел гениальный разработчик процессоров и видеокарт 2
25.01.2023 AMD предрекают проблемы. Intel во вред себе может завалить рынок процессорами по бросовым ценам 2
22.12.2022 Intel ликвидирует не выдерживающий конкуренции с AMD и Nvidia отдел разработки дискретных GPU 2
28.10.2022 Гендиректор, обещавший поднять Intel с колен, не справляется. Выручка рухнула, впереди массовые сокращения 1
09.06.2022 Intel больше не нужны разработчики процессоров для ПК. Расширение штата остановлено 2
27.10.2021 Intel снимает с конвейера популярные сетевые контроллеры и карты из-за дефицита чипов 1
06.10.2021 Intel и Vmware объединят платформу vPro и Workspace One 1
23.04.2021 Intel теряет деньги. Ее чистая прибыль рухнула на 41% 2
03.09.2020 Intel представила процессоры Intel Core 11 поколения 1
24.07.2020 Intel рассказала о росте чистой прибыли, но призналась в провале по техпроцессу 7 нм 1
24.01.2020 Intel получила самую большую выручку в истории 1
02.10.2019 Intel вдвое обрушила цены на свой новый 18-ядерный чип 1
04.09.2019 Acer представила ноутбуки Swift 3 и Swift 5, новые моноблоки. Фото, цены 1
26.10.2018 Intel получил самую большую выручку за 50 лет истории 2
09.06.2018 Intel выпустила ноутбук с двумя дисплеями. Фото 1
27.04.2018 Intel отложила массовое производство 10 нм до неопределенной даты 1
26.01.2018 Квартальная и годовая выручка Intel побила рекорды, но прибыль в минусе 2
03.02.2017 Прибыль Intel упала из-за дефектов в процессорах 1
30.01.2017 Intel получила крупнейшую выручку в истории 1
21.07.2016 Прибыль Intel рухнула вдвое 1
05.04.2016 Intel потерял двух топ-менеджеров - ветеранов компании 2
01.02.2016 Intel избрала шесть новых корпоративных вице-президентов 2
17.12.2014 Решения Genesys позволили сократить расходы на операторов в 3–3,5 раза 1
07.12.2001 Королева изгнала Linux 1

Intel Corporation 12541 30
AMD - Advanced Micro Devices 4468 13
Lenovo Data Center Group - Lenovo DCG 63 12
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1025 9
Intel IOTG - Internet of Things Group 12 8
Apple Inc 12628 7
Nvidia Corp 3731 4
Intel NSG - Intel Non-Volatile Memory Solutions Group 12 3
Intel PSG - Intel Programmable Solutions Group 4 3
Samsung Electronics 10625 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2100 3
Intel - Mobileye - Mobileye Vision Technologies 30 3
Microsoft Corporation 25236 3
Intel Datacenter and Connected Systems Group - Intel DCM - Intel Data Center Manager 13 2
Silver Lake Partners - Altera 101 2
Dell EMC 5092 2
Lenovo Group 2361 2
Acer Group - Acer Inc 2657 2
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 458 2
X Corp - Twitter 2907 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 608 1
Hamster robotics engineering - Хамстер роботикс инжиниринг 9 1
MediaTek Enpirion Power Solutions 7 1
Habana Labs 5 1
MiTAC 81 1
Nvidia - 3Dfx Interactive 68 1
MiTAC - Tyan Computer - Tyan Business Unit, TBU 37 1
Qualcomm Technologies 1909 1
LG Electronics 3675 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 813 1
HP Inc. 5761 1
Razer Inc 79 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 680 1
Sharp Dynabook - Toshiba Dynabook 29 1
Oracle Corporation 6867 1
Broadcom - VMware 2490 1
Genesys 208 1
AMD Graphics Product Group - ATI 964 1
Toshiba Europe GmbH - TEE - Toshiba Electronics Europe - TME - Toshiba Memory Europe - Toshiba Computer Systems 179 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 255 1
Intel Capital 148 1
LoveFrom - дизайнерская студия 7 1
AllianceBernstein Holding - AB - Bernstein Research - Sanford Bernstein - Alliance Capital - Stanford C. Bernstein & Comnpany 54 1
Apollo Global Management 8 1
Credit Collection Group 1 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2763 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 1
Правительство Израиля - Кабинет министров Израиля 33 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1622 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 353 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 419 1
IPC - Association Connecting Electronics Industries - Ассоциация по разработке электронных коммуникаций 3 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 25
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 17
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 16
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15006 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 11
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8403 10
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5407 9
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6149 8
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4185 7
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17838 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 7
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14377 5
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3531 5
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2719 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12968 4
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1581 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16695 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10236 3
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 635 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 3
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4509 3
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2738 3
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1550 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5592 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6256 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 2
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - Sleekbook - Сликбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 1033 2
Nettop - InterNET+deskTOP - Неттоп 180 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12903 2
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1394 2
Оповещение и уведомление - Notification 5376 2
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1132 2
Client Computing - клиент-серверная вычислительная система 231 2
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 662 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3790 2
DDR - Double data rate 2915 2
Intel x86 - архитектура процессора 1982 6
Microsoft Windows 10 1874 5
Intel Core - Семейство процессоров 1236 5
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1356 4
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 160 4
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 550 3
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 61 3
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 184 3
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1397 3
Microsoft Windows 16327 3
Intel Ponte Vecchio GPU - Графический процессор 7 2
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 153 2
Intel Evo 106 2
Intel Iris Graphics - серия дискретных видеокарт 120 2
Intel Core - Intel Raptor Lake 72 2
Intel Project Athena 17 2
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 227 2
Intel Core Skylake - Шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров 87 2
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 292 2
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 312 2
Intel Xe - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 24 2
Intel Xeon W 34 2
Intel Tiger Lake 63 2
Apple iPhone 7 286 2
Statista 254 2
Intel Celeron - Серия процессоров 973 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1425 2
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 760 2
Intel Meteor Lake 34 2
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 225 1
Intel Sandy Bridge 145 1
Acer BluelightShield - Acer Blue-light Filter 148 1
Физприбор - Корешок - CoreShock - Распределенная СУБД реального времени 73 1
Acer Aspire - серия ноутбуков 329 1
Intel Willow Cove 9 1
Intel Maximizer 2 1
Intel Movidius VPU - Intel Vision Processing Units 10 1
Intel Core X 5 1
Acer VisionCare 78 1
Acer Exacolor 5 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 200 9
Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 67 7
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 58 4
Bryant Gregory - Брайант Грегори 5 3
Koduri Raja - Кодури Раджа 24 2
Holthaus Michelle - Холтхаус Мишель 12 2
Rivera Sandra - Ривера Сандра 6 1
Walker Chris - Уокер Крис 7 1
James Renee - Джеймс Рене 25 1
Venkata Renduchintala - Венката Рендучинтала 2 1
Soqui Frank - Соки Франк 2 1
Smith Matthew - Смит Мэттью 3 1
Shenoy Navin - Шеной Навин 6 1
Waxman Jason - Ваксман Джейсон 2 1
Вишняков Артем 1 1
McVeigh Jeff - МакВей Джефф 1 1
Davis Doug - Дэйвис Даг 6 1
Skaugen Kirk - Скауген Кирк 15 1
Zinsner David - Цинснер Дэвид 9 1
Tan Lip-bu - Тан Лип-бу 31 1
Waxman Jason - Воксман Джейсон 1 1
Davis Doug - Дэвис Дуг 4 1
Lin James - Лин Джеймс 15 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 394 1
Lisa Su - Лиза Су 55 1
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 77 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 11
Россия - РФ - Российская федерация 156831 7
США - Калифорния 4775 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 3
США - Аризона 538 3
Китай - Тайвань 4136 3
Израиль 2784 3
США - Орегон 253 2
Южная Корея - Республика 6858 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 409 2
Германия - Федеративная Республика 12936 2
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 397 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 246 1
Израиль - Хайфа 56 1
США - Хилсборо 8 1
Казахстан - Республика 5792 1
Беларусь - Белоруссия 6023 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 1
Украина 7793 1
Украина - Киев 1141 1
США - Калифорния - Санта-Клара 187 1
Китай - Пекин - Beijing 1051 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 1
Индия - Bharat 5697 1
США - Калифорния - Купертино 276 1
Малайзия 898 1
США - Огайо 289 1
Канада 4985 1
Европа 24634 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 9
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2702 2
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 803 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6496 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1707 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 2
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1209 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5974 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 1
Капиталовложения - Капвложения - Капитальные вложения 36 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1179 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 463 1
Английский язык 6876 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2917 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6964 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6406 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1168 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5281 1
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 398 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 703 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 993 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1321 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1445 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1238 1
Магний - Magnesium - химический элемент 62 1
Tom’s Hardware 516 8
The Register - The Register Hardware 1696 2
Neowin 177 1
CRN 49 1
Мобильные системы 117 1
PCWorld - PC World 46 1
Bloomberg 1417 1
WCCFTech - Издание 87 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 222 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 253 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1251 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
Gartner - Гартнер 3608 4
IDC - International Data Corporation 4943 3
Jon Peddie Research 42 2
Mercury Research 71 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 81 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 134 1
