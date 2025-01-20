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Intel Meteor Lake



20.01.2025 Учиться у худших. Intel выпустила патчи для повышения производительности процессоров, но они оказались нерабочей пустышкой 1
06.12.2024 У Intel колоссальные проблемы с освоением техпроцесса 2 нм. Процент брака зашкаливает, поставки новейших процессоров под угрозой срыва 1
27.09.2024 Не туда полезли. Новейшие китайские х86-процессоры никуда не годятся – их порвали даже древние Core и Ryzen. Опрос 1
02.08.2024 Обзор ноутбука HUAWEI MateBook 14 2024: компактный универсал с OLED-экраном 1
17.07.2024 Новые процессоры Intel будут греться сильнее нынешних флагманов, которые аномально часто сбоят даже без «разгона» 1
15.07.2024 Госдума перевозит документооборот с ОС Windows и Oracle на российские Linux и СУБД 1
26.06.2024 Уязвимость в UEFI позволяет взламывать сотни моделей ПК на процессорах Intel 1
27.04.2024 Из-за проблем со сборкой у Intel тормозятся поставки новейших процессоров с ИИ Core Ultra 1
27.02.2024 Древнейший фоторедактор Paint перестанет корректно работать на большинстве ПК. Потребуется дорогостоящий апгрейд 1
20.02.2024 Intel безнадежно отстала. AMD начинает производство суперсовременных Ryzen на техпроцессе 3 нм с новейшей архитектурой 1
19.01.2024 Требования Windows к оперативной памяти выросли в разы. ОС потребуется специальный процессор 1
21.12.2023 Windows оставили без поддержки новейших процессоров AMD. Microsoft принудительно сгоняет своих пользователей на чипы Intel 1
15.12.2023 Глава Intel: Вся ИТ-индустрия мечтает уничтожить технологии ИИ Nvidia 1
03.11.2023 Понятные названия процессоров Intel ушли в прошлое. Новые лишены логики и вводят потребителей в ступор. Дальше будет только хуже 1
01.11.2023 Прибыль AMD выросла на 1000% и стала выше, чем у Intel 1
21.09.2023 Intel будет следить за владельцами ноутбуков через веб-камеры. Первыми под слежку попадут владельцы премиум-моделей 1
25.08.2023 Intel, это фиаско. Рост производительности процессоров Core нового 14 поколения оказался анекдотически маленьким 1
26.07.2023 Все процессоры Intel заметно подорожают. Неудачи и амбиции компании оплатят пользователи 1
21.07.2023 Легендарные мини-ПК Intel NUC будут жить. Эстафету принял Asus и готовит первую новинку 1
15.06.2023 Intel убила легендарные процессоры Core i3, i5 и i7 1
07.06.2023 Intel отправила на свалку мощное оружие, которое должно было поставить AMD на колени. Прекращен выпуск популярных чипов Tiger Lake 1
02.05.2023 Тонущая Intel переименует свои классические процессоры, чтобы их лучше покупали. Идея украдена у Apple 1
02.03.2023 Windows 11 провалилась? Microsoft в спешке готовит ей на замену Windows 12 1
27.02.2023 Intel готовит суперсовременные процессоры. Но производить чипы будет TSMC, потому что Intel их выпускать не на чем 1
05.08.2022 Сбежавшая из России Intel обрушила мировой переход на 3-нанометровые чипы 1
27.07.2021 Intel решила догнать и перегнать конкурентов, отказавшись от слова нанометр 1
24.03.2021 Intel раскрыла свою стратегию по восстанию из мертвых 1
22.03.2021 Intel готовит революцию. Новые процессоры покажут двукратный рост производительности 1
07.10.2020 Intel запустила завод 10 нм процессоров, который строила 10 лет, но все равно отстает от AMD 1
29.04.2020 Intel создает первые 7-нм процессоры с возможностями, которых раньше не было 2

Публикаций - 30, упоминаний - 31

Intel Meteor Lake и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12197 30
AMD - Advanced Micro Devices 4231 21
Apple Inc 12099 12
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 896 10
Samsung Electronics 10254 7
Qualcomm Technologies 1822 6
Microsoft Corporation 24623 5
X Corp - Twitter 2845 3
MediaTek - Ralink 527 3
Lenovo Group 2292 3
HP Inc. 5685 3
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2545 3
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 604 3
Intel Fab 42 7 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 435 2
Intel CCG - Intel Client Computing Group 29 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2048 2
Dell EMC 5027 2
Nvidia Corp 3487 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 590 2
Huawei 3932 2
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
GlobalFoundries - GF 88 1
UMC - United Microelectronics Corporation 317 1
PassMark Software 26 1
IFS - Industrial and Financial Systems 73 1
ASML - Advanced Semiconductor Materials Lithography 112 1
Digma 184 1
Infinix Mobile - Infinix Mobility 145 1
Цифра ГК 2426 1
Merlion iRU - Деловой офис 301 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 1
Canyon Technology Group 51 1
Мегаплан 76 1
OpenAI 217 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1392 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 1
Dell Technologies - Dell Computer 2135 1
Eclypsium 9 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
TÜV Rheinland Group 135 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1131 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 28
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 23
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14385 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 7
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3715 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 6
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Microsoft Windows 11 537 6
Intel Core - Семейство процессоров 1200 5
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Microsoft Windows 10 1758 5
Powercom Raptor - Серия ИБП 71 5
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Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 271 4
Intel Core i - Cерия процессоров 514 4
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1340 4
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 141 3
Intel Xeon Granite Rapids - серия серверных процессоров 5 3
Intel LGA - land grid array - процессорный сокет 61 3
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Microsoft Windows 12 21 3
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Intel Golden Cove 13 2
Intel SuperFin 13 2
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Ламинин Роман 2 1
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AnandTech 73 1
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PCWorld - PC World 45 1
TrendForce 113 2
Gartner - Гартнер 3556 1
Mercury Research 66 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 2
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