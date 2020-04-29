Intel создает первые 7-нм процессоры с возможностями, которых раньше не было

Intel готовится к релизу первых настольных процессоров с 7-нанометровой топологией. Их выпуск может состояться в 2022 г., и в них ожидается поддержка памяти DDR5 и интерфейса PCI-Express 4.0.

Новый техпроцесс для Intel

Компания Intel работает над 7-нанометровыми настольными процессорами с кодовым названием Meteor Lake. Упоминание этого названия обнаружил японский ИТ-энтузиаст Комачи Энсака (Komachi Ensaka), о чем он сообщил в своем Twitter.

Согласно ресурсу HardwareLuxx, выход нового поколения процессоров состоится не раньше 2022 г., но сама Intel этого пока не подтверждает. Освоить 7 нм Intel планирует и в других сегментах, и настольный в данном случае должен стать последним. К концу 2021 г. увидят свет ускорители Ponte Vecchio на базе 7-нанометровых графических процессоров линейки Intel Xe. Затем по новому для нее техпроцессу Intel выпустит серверные чипы, но сроки их появления пока не установлены – вероятно, они, как и Meteor Lake, выйдут в 2022 г., но на несколько месяцев раньше, чем они.

Известные подробности

Большинство деталей о процессорах Meteor Lake, скрыты, известно лишь, что они получат x86-ядра на архитектуре Golden Cove, в разработке которых принимал участие Джим Келлер (Jim Keller) – один из создателей архитектуры AMD Zen, с 2018 г. работающий в Intel. Golden Cove должна обеспечить прирост производительности в однопоточных приложениях, плюс в ней ожидается наличие поддержки новых инструкций для ускорения работы систем, использующих искусственный интеллект.

Код с упоминанием Meteor Lake. Происхождение этого кода Комачи Энсака не указывает

Чипы Meteor Lake получат исполнение LGA 1700, поддержку памяти DDR5 (количество каналов не установлено) и интерфейса PCI-Express 4.0. Для сравнения, современные настольные процессоры Intel, включая десятое поколение, работают с памятью DDR4 и PCI-E 3.0. Выходу Meteor Lake будет предшествовать релиз поколения Alder Lake в таком же исполнении, но, в отличие от Meteor Lake, 10-нанометровых. В этой серии Intel собирается скопировать идею ARM, реализованную ей в архитектуре big.Little, и оснастить процессоры двумя типами ядер – высокоскоростными и энергоэффективными. Примерная дата выхода этих процессоров, пишет ресурс WCCFTech – 2021 г.

О 7-нанометровых серверных процессорах Intel в настоящее время известно существенно больше. По данным WCCFTech, их кодовое название звучит как Granite Rapids, и они получат конструктивное исполнение LGA 4677. В этих процессорах заявлено наличие поддержки памяти DDR5 (восемь каналов) и HBM2, а также интерфейса PCI-Express 5.0, тогда как . В ускорителях Ponte Vecchio тоже будет реализована поддержка памяти HMB2.

Кто займется производством

К 2022 г. Intel может лишь завершить разработку 7-нанометровых чипов, как серверных, так и настольных, но может не успеть подготовить производственную линию к переходу на новый техпроцесс. В настоящее время она испытывает определенные технические трудности с выпуском достаточного количества 10-нм чипов, хотя их производство началось еще в августе 2019 г.

Озеро Лонар, появившееся на месте падения метеорита. Чипы Meteor Lake могли получить свое название от него

Один из вариантов для Intel выпустить Meteor Lake вовремя – это обратиться к сторонним компаниям, занимающимся производством микросхем. Еще в ноябре 2019 г. стало известно, что первые партии Golden Cove может выпустить компания Samsung, достаточно давно освоившая 7 нанометров и готовящаяся в ближайшие месяцы запустить 5-нанометровую линию.

Чем ответит AMD

Схему с производством процессоров сторонними компаниями на протяжении многих оет эксплуатирует и AMD – у нее нет своих фабрик, и выпуском ее продукции занимается тайваньская TSMC. В настоящее время все чипы AMD – 7-нанометровые.

Уступать в гонке Intel компания AMD не планирует. В 2022 г., пишет портал Gamers Nexus, она собирается внедрить в свои настольные процессоры поддержку памяти DDR5, но, в отличие от Intel Meteor Lake, они будут уже 5-нанометровыми. В их основу ляжет новая архитектура Zen 4.

Пока Intel трудится над 7-нанометровыми чипами, AMD готовится к переходу на 5 нм

Переход на 5 нанометров в серверном сегменте для AMD должен состояться еще раньше – в 2021 г. с выходом новых процессоров Epyc поколения Genoa с исполнением Socket SP5. Они тоже получат поддержку DDR5 наряду с PCI-Express 5.0. В первых настольных чипах на Zen 4 поддержки PCI-E 5.0 не будет – AMD ограничится PCI-E 4.0.

В 2022 г. поддержку DDR5 получат и мобильные процессоры AMD, но переход на 5 нанометров для них может состояться лишь через год, в 2023 г.