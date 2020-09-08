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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 200814
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HardwareLuxx

СОБЫТИЯ


08.09.2020 Western Digital научилась подсовывать покупателям энергозатратные и шумные HDD вместо экономичных и тихих 1
29.04.2020 Intel создает первые 7-нм процессоры с возможностями, которых раньше не было 1
12.01.2016 Ошибка в новейших процессорах Intel ведет к зависанию ПК 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

HardwareLuxx и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12852 2
Samsung Electronics 11109 1
Western Digital Corporation - WDC 589 1
Toshiba Corporation 2983 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1113 1
Seagate Technology 767 1
AMD - Advanced Micro Devices 4684 1
X Corp - Twitter 2941 1
Hattis Law 2 1
Судебная власть - Judicial power 2517 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2786 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4461 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8846 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22706 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33709 2
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1661 1
HBM - High Bandwidth Memory - Высокопроизводительный интерфейс ОЗУ для DRAM с многослойной компоновкой кристаллов в микросборке 132 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1657 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2366 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6585 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2874 1
SMR - Shingled Magnetic Recording - Магнитная запись с «перекрытием» битов для увеличения плотности размещения данных - "Черепичная" запись с перекрытием дорожек 26 1
Электроника - CPU - Central processing unit - Mobile processors - Мобильные процессоры 174 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23207 1
SATA - S.M.A.R.T. - self-monitoring, analysis and reporting technology - технология самоконтроля, анализа и отчётности состояния жёсткого диска встроенной аппаратурой самодиагностики 54 1
Оповещение и уведомление - Notification 6048 1
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2049 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11588 1
Микрофон - Microphone 2834 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18440 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17059 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28450 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10434 1
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1664 1
СХД - NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 843 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35427 1
DDR - Double data rate 3100 1
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 174 1
Western Digital - WD Red - Серия HDD 35 1
TrendFocus 23 1
Intel Xe - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 25 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1911 1
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 171 1
Intel Core Skylake - Шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров 88 1
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 279 1
Western Digital - WD MyBook 26 1
Intel LGA - land grid array - процессорный сокет 145 1
Intel Xeon Granite Rapids - серия серверных процессоров 11 1
Western Digital - WD Blue - Серия HDD 17 1
Western Digital - WD Black - серия HDD, PCIe SSD 22 1
Intel Core Broadwell 38 1
Intel Meteor Lake 37 1
Intel Ponte Vecchio GPU - Графический процессор 8 1
Seagate BarraCuda ATA SSD 65 1
Intel Golden Cove 14 1
Red Hat RPM - Package Manager 194 1
Adobe Audition 11 1
Western Digital - WD Elements Portable 3 1
Microsoft Windows 16957 1
Intel x86 - архитектура процессора 2182 1
Linux OS 11605 1
Keller Jim - Келлер Джим 9 1
США - Колумбия - Вашингтон 1495 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 790 1
Япония 13829 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54921 1
США - Вашингтон штат 128 1
США - Белвью 4 1
Германия - Федеративная Республика 13264 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3803 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 891 1
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 834 1
WCCFTech - Издание 112 1
Ars Technica 451 1
Gamers Nexus 6 1
Reddit 404 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470616, в очереди разбора - 724636.
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