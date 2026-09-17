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Palit GeForce серия видеокарт

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


17.09.2026 «Авито»: продажи видеокарт выросли на 16% 3
15.07.2026 Возвращение классики: Palit представляет видеокарту GeForce RTX™ 3060 Infinity 2 OC 1
25.02.2026 Треть себестоимости ПК теперь приходится на оперативную память, и это вдвое больше, чем три месяца назад. Дальше будет хуже 1
31.10.2025 «М.видео» фиксирует рост продаж видеокарт на 60% по итогам девяти месяцев 2025 года 4
28.07.2025 Palit представляет видеокарты Nvidia® GeForce RTX™ 50 серии White: сочетание производительности и стиля 1
01.07.2025 Palit представляет видеокарты Nvidia GeForce RTX 5050 серий Dual и StormX 2
09.06.2025 «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж видеокарт в 4,7 раза в I квартале 2025 года 7
28.05.2025 «М.Видео-Эльдорадо» начинает продажи видеокарт RTX 5060 моделей Palit и MSI 3
15.04.2025 Palit представляет видеокарты серий Nvidia® GeForce RTX™ 5060 Ti и RTX™ 5060: Infinity 3 и Dual 6
28.02.2025 «М.Видео-Эльдорадо» отметила рост продаж видеокарт на 40% в 2024 году 7
10.07.2024 Знаменитый производитель материнских плат и видеокарт Zotac вывалил в открытый доступ данные своих клиентов 2
08.07.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж видеокарт на рынке России на 233% в первом полугодии 2024 года 2
09.01.2024 Palit представила видеокарты серии GeForce RTX 40 Super 4
29.12.2023 Nvidia включила смекалку и обманула правительство США. Созданы супермощные видеокарты для Китая, которым нипочем санкции 1
12.04.2023 Palit представила видеокарты GeForce RTX 4070 серий GamingPro, JetStream и Dual 1
26.10.2022 В России многократно выросли продажи комплектующих для самостоятельного ремонта и сборки ПК 1
18.08.2022 «Ситилинк» выяснил, какие видеокарты покупали в первой половине 2022 года 4
30.03.2022 Palit представила графические карты Geforce RTX 3090 Ti серии Gamerock 2
07.12.2021 Palit представила серию видеокарт Geforce RTX 2060 12 GB Dual 1
01.06.2021 Palit анонсирует видеокарты GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti серий GameRock и GamingPro 2
10.04.2017 Palit представила видеокарты GeForce GTX 1080 Ti JetStream и Super JetStream. Фото 6
07.11.2007 "Ведьмак" ищет таланты 2
09.04.2007 Результаты голосования GGA 1
14.04.2006 Palit представила новый мощный графический ускоритель GeForce7600GS Sonic 3
02.02.2006 Palit представил новейший графический адаптер GeForce 6800GS Super 512 MБ 4

Публикаций - 26, упоминаний - 73

Palit GeForce и организации, системы, технологии, персоны:

Palit Microsystems 47 19
Nvidia Corp 4066 15
Samsung Electronics 11125 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2201 3
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 755 3
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 805 3
Dell EMC 5204 2
Microsoft Corporation 25846 2
Intel Corporation 12861 2
HP Inc. 5907 2
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 428 2
Inno3D 5 1
Формоза - Formoza 179 1
Archos Technology 72 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 425 1
PNY Technologies 38 1
PowerColor 13 1
CXMT - ChangXin Memory Technologies 40 1
Huawei 4703 1
Lenovo Group 2472 1
Apple Inc 13255 1
Meta Platforms - Facebook 4631 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5821 1
AMD - Advanced Micro Devices 4689 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1708 1
Razer Inc 89 1
Acer Group - Acer Inc 2814 1
Logitech 439 1
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 445 1
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 533 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1120 1
Ampere Computing 67 1
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 31 1
Pegatron - ASRock 61 1
Zotac 22 1
2domains 4 1
Google LLC 12766 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 361 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 161 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2987 7
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1360 1
Virtus.pro 30 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1745 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1956 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 308 1
Россети Ленэнерго 1699 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1700 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5738 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3715 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4973 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 443 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1198 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1609 1
НПКЛ - Национальная Профессиональная Киберспортивная Лига 4 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4711 24
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18467 19
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23441 11
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1110 11
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3089 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28493 9
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22745 6
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1503 5
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1233 5
Трассирование - Трассировка 77 4
Вентилятор - Fan 1082 4
ARGB - Addressable RGB - Адресуемая цветная подсветка 40 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6495 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17077 4
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 763 4
TPU - Tensor Processing Unit - Тензорный процессор - Тензорные исчисления 43 3
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3987 3
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1659 3
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 650 3
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 652 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16566 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6571 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14852 2
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2085 2
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2056 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5066 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35589 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3823 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15525 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10453 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4463 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13755 2
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 882 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8577 2
SFP - Small Form-factor Pluggable - SFF - Small Form Factorr - форм-фактор - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 486 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2508 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4678 2
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 794 1
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 998 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3221 1
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 482 19
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 877 12
Nvidia DLSS - Nvidia Deep Learning Super Sampling 57 5
MSI GeForce GTX - MSI GeForce RTX 12 5
Nvidia Blackwell 78 4
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 203 4
Nvidia GeForce GTX 526 3
Nvidia GeForce GS 58 2
Google YouTube - Видеохостинг 3015 2
Nvidia Ampere 21 2
Asus Nvidia GeForce RTX - Asus Nvidia GeForce GTX - Asus Nvidia Turbo GeForce - Asus Nvidia GeForce GT 11 2
Sony Playstation Portable - Sony PSP 666 1
Nintendo DS - игровая консоль 340 1
CD Projekt RED - The Witcher - Ведьмак - Компьютерная игра (action) 155 1
Microsoft DirectX Shader Model - High Level Shader Language - C-подобный язык высокого уровня для программирования шейдеров 73 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson W - серия смартфонов 87 1
Nokia Nseries 539 1
Palit Thundermaster 1 1
Qisda BenQ FP - Qisda BenQ E - Qisda BenQ RL - BenQ Zowie - BenQ EW - BenQ VW - серия мониторов 42 1
FreePik 1876 1
Nim - Nimrod - язык программирования 22 1
Animoca Brands - Eden Games - Eden Studios - Test Drive Unlimited 58 1
Logitech Razer 1 1
Nvidia GeForce Ti - Nvidia GeForce Titanium 36 1
From Software - Elden Ring 11 1
Nvidia PureVideo 56 1
Nvidia NIM - Nvidia Inference Machine 6 1
MSI - серия игровых ноутбуков 73 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7679 1
Microsoft Windows 10 1952 1
Google - Gmail 1026 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4199 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 1
AMD Athlon - серия микропроцессоров 863 1
Copperhead Android OS 11 1
Nvidia GPU Turing 41 1
Microsoft DirectX 725 1
2Test Профишкаф 1 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 534 1
Nvidia TensorRT 17 1
Гайдарилов Арсен 5 3
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Самохин Денис 2 1
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Кузнецов Дмитрий 75 1
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Родионов Максим 12 1
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Европа 25016 2
Южная Корея - Республика 7088 2
Азия - Азиатский регион 5946 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1273 1
Германия - Федеративная Республика 13281 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1830 1
Китай - Тайвань 4284 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3420 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1826 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27545 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6243 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5553 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53900 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3885 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7569 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5161 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34128 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18319 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4072 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7520 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1866 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1519 1
Палеонтология - Paleontology - Палеобиология - Paleobiology 143 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11445 1
Импортозамещение - параллельный импорт 635 1
Философия - Philosophy 535 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2572 1
Интернет-кафе 310 1
Санкции - Антикитайские санкции - Санкции против Китая - США и Китай - Торговая война 42 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7908 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2456 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5831 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4024 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2764 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10955 1
The Register - The Register Hardware 1794 2
Ведомости 1508 1
BleepingComputer - Издание 463 1
WCCFTech - Издание 112 1
HardwareLuxx 4 1
INFOLine-Аналитика 82 1
Asus Open 3 1
CeBIT 614 1
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