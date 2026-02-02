Разделы

Western Digital WD Black серия HDD, PCIe SSD

Western Digital - WD Black - серия HDD, PCIe SSD

02.02.2026 SanDisk резко взвинтила цены. Флагманский SSD теперь стоит, как целый ПК в недалеком прошлом 1
20.05.2024 Выпущены первые в мире 2,5-дюймовые жесткие диски емкостью 6 ТБ 1
13.06.2023 Жесткие диски Western Digital «просятся на покой» спустя 3 года работы, будучи полностью исправными 1
03.02.2022 Western Digital анонсировала новый SSD линейки Black для игровых компьютеров 3
08.10.2020 Western Digital представляет новые продукты линейки WD Black 4
08.09.2020 Western Digital научилась подсовывать покупателям энергозатратные и шумные HDD вместо экономичных и тихих 1
29.05.2020 Western Digital продавала медленные и дешевые жесткие диски под видом быстрых и дорогих. Настала пора расплаты 1
18.03.2019 Второе поколение WD Black SN750 NVMe SSD справится и с играми 3
31.05.2018 Жесткий диск можно легко уничтожить звуком 1
06.04.2018 Игра на максимальной скорости 3
06.04.2018 Western Digital представила твердотельный накопитель Western Digital Black 3D NVMe SSD 3
24.08.2017 Western Digital начала российские продажи твердотельных накопителей WD Black PCIe 3
09.01.2017 Western Digital представила клиентские SSD серии WD Black PCIe 3
29.10.2015 Жёсткие диски WD Green меняют окраску 1
18.08.2015 WD анонсировала накопители WD Black объемом до 6 ТБ 1
22.07.2014 Битва однодисковых NAS: выбираем сетевой накопитель для дома 1
25.11.2013 WD представила первый в мире гибрид из жесткого диска и SSD 1
24.04.2013 WD приступил к продажам самых тонких в мире жестких дисков 1
24.04.2013 WD приступил к поставкам 2,5-дюймовых накопителей с толщиной корпуса всего 5 мм 1
23.11.2012 WD выпустил высокопроизводительный жесткий диск емкостью 4 ТБ 1
20.12.2011 Seagate и WD сократили гарантийный срок жестких дисков 1

Western Digital и организации, системы, технологии, персоны:

Western Digital Corporation - WDC 575 19
Seagate Technology 755 4
Toshiba Corporation 2957 2
Synology Inc - SLMP PTE 138 2
WD Devices Business Unit 3 2
Phison 16 1
BackBlaze 31 1
Новый диск 960 1
Seagate - Maxtor 145 1
Melco Holdings - Buffalo Technology 80 1
MACOM Technology Solutions - M/A-COM Technology Solution - Microwave Associates 3 1
TeamGroup 21 1
Samsung Electronics 10688 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1617 1
Apple Inc 12717 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 348 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1038 1
SanDisk 329 1
QNAP Systems - Quality Network Appliance Provider 68 1
Hattis Law 2 2
Momentus Space 29 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2764 1
Судебная власть - Judicial power 2410 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17841 13
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3561 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26101 11
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10139 10
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4389 10
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1613 7
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 803 6
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 815 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14378 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14994 5
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1563 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12069 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17161 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 4
SMR - Shingled Magnetic Recording - Магнитная запись с «перекрытием» битов для увеличения плотности размещения данных - "Черепичная" запись с перекрытием дорожек 24 4
SSHD - solid-state hybrid drive - гибридный твердотельный накопитель 50 3
Скорость чтения и записи - Writing and reading speed 346 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27170 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23036 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5923 2
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1548 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 2
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 1976 2
Оповещение и уведомление - Notification 5385 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10356 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21807 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3105 2
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 325 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13023 2
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 480 2
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1073 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2377 2
MTBF - Mean time between failures - MTTR - Mean time to repair - Средняя наработка на отказ 351 2
PMR - Perpendicular Magnetic Recording - «перпендикулярная» магнитная запись 102 1
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 460 1
NIC - network interface controller - контроллер сетевого интерфейса - сетевая плата - сетевой адаптер 323 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 554 1
Clone - Клонирование 527 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4506 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 1969 1
Western Digital - WD Blue - Серия HDD 17 9
Western Digital - WD Red - Серия HDD 35 5
Western Digital - WD Red 3D NAND 5 3
Western Digital - WD Green 7 3
Microsoft Windows 16415 3
Seagate BarraCuda ATA SSD 65 3
Western Digital - WD SSD Dashboard 6 2
Synology NAS DiskStation - Synology DS - Сетевое хранилище 92 2
Western Digital - WD F.I.T Lab 3 2
Western Digital - WD StableTrac 5 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1432 2
TrendFocus 23 2
Synology NAS DiskStation Manager - Synology DSM 83 2
Western Digital - WD Purple - Серия HDD 8 1
UL Solutions - Futuremark - PCMark 197 1
Western Digital - WD MyCloud 20 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 1
Flickr - Фотохостинг 256 1
Western Digital - WD MyBook 26 1
Melco Holdings - Buffalo LinkStation 4 1
Seagate Momentus 28 1
Marvell Armada 22 1
Apple - macOS Time Machine 76 1
FreePik 1485 1
Western Digital - WD Elements Portable 3 1
Adobe Audition 11 1
Western Digital - WD IntelliSeek 8 1
Google Chrome - браузер 1656 1
Google YouTube - Видеохостинг 2909 1
Google Android 14802 1
Apple iOS 8308 1
Linux OS 10994 1
Microsoft Windows 7 1997 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3058 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1179 1
JavaScript - JS - язык программирования 1340 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1549 1
Mozilla Firefox - браузер 1920 1
Apple iPhone 6 4861 1
Opera Browser - Браузер 1037 1
Rutledge Matt - Ратледж Мэтт 12 2
Welsh Jim - Уэлш Джим 6 1
Janukowicz Jeff - Янукович Джефф 5 1
Галушкин Олег 182 1
Grace Mark - Грейс Марк 2 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53554 5
Россия - РФ - Российская федерация 158076 4
США - Белвью 4 2
США - Вашингтон штат 128 2
США - Колумбия - Вашингтон 1455 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18338 1
Германия - Федеративная Республика 12955 1
Таиланд - Королевство 873 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26004 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11444 2
Физика - Physics - область естествознания 2836 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7595 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4914 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5283 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 664 1
Стихийные бедствия - Наводнение - Flood 225 1
MSRP - Manufacturer’s Suggested Retail Price - цена, по которой производитель продукта рекомендует продавать его в торговой точке 5 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6373 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1184 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3742 1
Ars Technica 438 2
HardwareLuxx 3 1
Expreview 5 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
Reddit 364 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
ZJU - Zhejiang University - Чжэцзянский университет 18 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 334 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
