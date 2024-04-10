Positive Technologies по итогам 2023 г. увеличила отгрузки на 76% руб., продемонстрировав рост на 76% год к году. Валовая прибыль отгрузок по итогам года составила 23,7 млрд руб. или 95% от общего объема отгрузок. Чистая прибыль без учета капитализируемых расходов (NIC) увеличилась на 76% до 8,7 млрд руб. Рентабельность по NIC составила 35%, повторив высокий показатель 2022 г. Positive Technologies продолжила наращивать инвестиции в масштабирование