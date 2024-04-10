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NIC network interface controller контроллер сетевого интерфейса сетевая плата сетевой адаптер

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


10.04.2024 Positive Technologies по итогам 2023 г. увеличила отгрузки на 76%

руб., продемонстрировав рост на 76% год к году. Валовая прибыль отгрузок по итогам года составила 23,7 млрд руб. или 95% от общего объема отгрузок. Чистая прибыль без учета капитализируемых расходов (NIC) увеличилась на 76% до 8,7 млрд руб. Рентабельность по NIC составила 35%, повторив высокий показатель 2022 г. Positive Technologies продолжила наращивать инвестиции в масштабирование
12.11.2013 Открылся офис второго зарубежного представителя Ru-Center в Украине

Российская интернет-компания Ru-Center (NIC.RU), предоставляющая полный спектр услуг по регистрации доменных имен, услуг хостинга, SSL-сертификатов, объявила об открытии офиса своего второго зарубежного представителя на территории Ук
13.09.2010 Lenovo выпустила универсальный сетевой адаптер

Компания Lenovo разработала специальный универсальный сетевой адаптер. Он оснащен 4 обычными USB-портами, а также подключается к ноутбукам по USB. Иными словами, из адаптера можно сделать USB-разветвитель (хаб). Стоимость - 74,99 долларов.
30.03.2010 Canyon представила беспроводной сетевой адаптер CNP-WF518N2

ит. Новинка полностью совместима с технологиями WPS (Wi-Fi Protected Setup) и WMM (Wi-Fi Multimedia), позволяющими начинать работу с соответствующими сетями без предварительных настроек. Беспроводной сетевой адаптер Canyon CNP-WF518N2 Беспроводной сетевой адаптер Canyon CNP-WF518N2 уже поступил в продажу, его рекомендованная розничная стоимость составляет 999 руб.
23.03.2010 Canyon представила беспроводной сетевой адаптер CNP-WF518N3

ивающий наиболее актуальные стандарты передачи данных и аутентификации в сетях класса Wi-Fi. Адаптер подключается по стандартному интерфейсу USB, и настраивается в автоматическом режиме. Беспроводной сетевой адаптер CNP-WF518N3 поддерживает все известные технологии разграничения доступа. Имеется возможность подключаться к закрытым сетям, использующим алгоритмы аутентификации WPA и WPA2, и т
29.05.2009 Allied Telesis выпустил оптический сетевой адаптер в формате ExpressCard

Компания Allied Telesis выпустила оптический сетевой адаптер Fast Ethernet в виде модуля расширения ExpressCard — AT-2812FX. Вместе с ним были представлены новые модели AT-2712FX и AT-2912T. Таким образом, компания расширила портфель сете
06.06.2007 Индия: NIC усовершенствует поисковые системы

Индийская компания National Informatics Centre (NIC) ведет переговоры с Google и Yahoo об улучшении поисковых сервисов для правительственных веб-сайтов. NIC, которая входит в состав Министерства связи и информационных технологий, и яв
31.05.2007 Santa Rosa: новое поколение технологии Intel Centrino Duo

ess (Calistoga) Intel 965 Express (Crestline) Звуковой HD-кодек Azalia Azalia Интегрированное графическое ядро Intel Graphics Media Accelerator 950 Intel Graphics Media Accelerator X3100 Беспроводной сетевой адаптер Intel PRO/Wireless 3945ABG Intel Wireless Wi-Fi Link 4965AGN Встроенный беспроводной HSDPA-радиоадаптер - + Ускоритель на базе флеш-памяти (Robson) - + Ясно, что для действенног
16.12.1999 Allied Telesyn представляет сетевой адаптер AT-2970

Компания Allied Telesyn анонсировала первый сетевой адаптер из семейства гигабитовых адаптеров AT-2970. Адаптер имеет скорость передачи 64 Гбит/с и режим двойного цикла для совместимости с системами на 32 Гбит/с. Версия адаптера AT-2970


Публикаций - 339, упоминаний - 342

NIC и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 72
Microsoft Corporation 25775 32
Acer Group - Acer Inc 2776 26
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 22
Apple Inc 13154 20
Nvidia Corp 4002 20
Samsung Electronics 11064 19
Sony 6739 18
Google LLC 12688 14
HP Inc. 5883 13
Prology 72 12
AMD - Advanced Micro Devices 4641 12
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 11
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 10
Fujitsu 2105 10
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 10
AMD Graphics Product Group - ATI 973 10
Toshiba Corporation 2980 9
Huawei 4676 8
IBM - International Business Machines Corp 9699 8
D-Link - Д-Линк Трейд 395 8
Yandex - Яндекс 9216 7
HP 3Com 681 7
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 6
Broadcom - VMware 2610 6
Dell EMC 5180 6
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 6
Acer CIS - Acer Russia - Acer Россия - Асер Маркетинг Сервисиз 73 5
Rockchip - Fuzhou Rockchip Electronics 58 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 5
Lenovo Motorola 3566 5
Merlion iRU - Деловой офис 352 5
HP - Hewlett-Packard 3662 5
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 354 5
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 518 5
Digma 251 5
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 335 5
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 374 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 14
Россети Ленэнерго 1699 7
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
Dyson 157 2
Белый Ветер 365 2
Barnes & Noble 171 2
Магнит - Магнит Маркет - KazanExpress - КазаньЭкспресс - маркетплейс 64 2
Kärcher - Karcher - Керхер 74 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
eBay Inc 1640 2
Связной ГК 1401 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 2
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 2
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 2
Hansa - Ханса 114 1
Braun GmbH 79 1
Зазеркалье - детский музыкальный театр 6 1
DRDO - Defense Research and Development Organization - Индийская организация оборонных исследований и разработок 15 1
Scuderia Ferrari Formula 1 21 1
ТЭК СПб ГУП - ТЭК Санкт-Петербурга - Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга - Ленсвет 28 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
ЦПКиО имени Ю.А. Гагарина - Парке культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина - Парк Гагарина 14 1
Смоленский Пассаж ТДК - торгово-деловой комплекс 10 1
Русский Стиль 45 1
Beurer - Бойрер 19 1
Доставка.Ру - Dostavka.Ru 47 1
Sears Holdings - Kmart Holding Corporation Sears - Roebuck and Co 47 1
SpiceJet 2 1
Б1 - Б1-Аудит - Б1-ИТ - Б1 Информационные технологии - Б1-Консалт - ранее ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 89 1
Walgreens 16 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
Adidas - Адидас 170 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 120 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 233 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 92 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
U.S. Department of Defense - USSOCOM - United States Special Operations Command - Командование специальных операций ВС США 22 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Дороги России ФКУ 9 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 7
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 3
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 2
IFF - Internet Freedom Foundation 5 1
NRF - National Retail Federation - Национальная федерация розничной торговли - Национальная федерация ритейлеров США 23 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 26 1
SPEC - Standard Performance Evaluation Corporation 3 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
OIN - Open Invention Network 24 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
OpenCAPI Consortium 13 1
Gen-Z Consortium 11 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 134
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 129
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 95
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 94
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 90
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 88
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 88
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 83
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 72
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 67
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 67
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 63
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 58
DDR - Double data rate 3083 58
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 56
Наушники - Headphones 4478 56
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 56
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 54
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 54
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 53
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 53
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 52
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 52
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 50
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 42
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 41
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 41
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 40
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 37
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 37
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 36
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 36
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 36
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 35
Карты памяти - Запоминающее устройство 2314 34
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2529 34
Микрофон - Microphone 2808 33
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 33
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 32
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - мини-джек - Audio jack - Аудиовыход 1167 31
Google Android 15243 43
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 34
Microsoft Windows 16882 33
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 24
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 22
Linux OS 11533 18
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 18
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 17
Microsoft Windows 2000 8678 17
Intel Celeron - Серия процессоров 979 16
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 425 16
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 14
Intel PRO/Wireless - Intel PROSet - серия адаптеров 135 13
Microsoft Windows XP 2431 13
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 13
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 13
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 12
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 12
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 412 12
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 11
Intel AGP - Accelerated Graphics Port - Intel AGPset - ускоренный графический порт 259 11
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 485 11
Intel Pentium III 782 11
Microsoft Windows XP Home 196 10
Positive Technologies - PT NGFW - PT Next-Generation Firewall 102 10
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 10
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 10
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 545 10
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 9
Apple iPad 4011 9
Apple iOS 8583 9
Dell Latitude - Серия ноутбуков 251 9
Intel Core - Семейство процессоров 1251 9
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 364 9
Intel GMA - Intel Graphics Media Accelerator - графический контроллер 216 9
AMD Mobility Radeon 232 8
Rockchip RK - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 95 8
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 352 7
Samsung SVR-диктофон 464 7
Prology Latitude 21 7
Ксенин Алекс 311 5
Кузин Андрей 11 5
Речменский Игорь 21 4
Мартиросов Давид 123 3
Баранов Денис 24 3
Сергеев Иван 74 2
Мариничев Юрий 11 2
Stix Chris - Стикс Крис 2 2
Бастанжиева Елена 6 2
Зайцев Михаил 345 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 2
Воробьев Андрей 199 2
Низовский Григорий 36 2
Заренин Андрей 51 1
Шариков Сергей 49 1
Алексеев Алексей 14 1
Кравченко Александр 18 1
Martinez-Palomo Lorenzo - Мартинес-Паломо Лоренцо 2 1
Газаров Артур 77 1
Ширшов Павел 76 1
Ерофеева Мария 31 1
Константинов Константин 32 1
Борушевский Денис 37 1
Богданов Виталий 12 1
Пустовой Максим 36 1
Абаев Тахир 5 1
Егорова Анна 1 1
Львова Татьяна 2 1
Хобод Борис 12 1
Криницкий Игорь 26 1
Овсянников Денис 23 1
Попков Альберт 14 1
Потапкин Никита 14 1
Урусов Александр 17 1
Евстигнеев Денис 9 1
Городничий Виктор 8 1
Хохлов Илья 8 1
Умнов Николай 9 1
Пудонин Иван 7 1
Елбаев Владимир 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 137
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 39
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 28
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 23
Европа 24964 21
Япония 13807 16
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 15
Китай - Тайвань 4245 13
Азия - Азиатский регион 5920 12
Германия - Федеративная Республика 13221 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 9
Франция - Французская Республика 8177 9
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 8
Южная Корея - Республика 7052 7
Ближний Восток 3154 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 6
Индия - Bharat 5869 6
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 6
Америка - Американский регион 2206 5
Африка - Африканский регион 3641 5
Беларусь - Белоруссия 6289 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 4
Испания - Королевство 3840 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 3
Италия - Итальянская Республика 4508 3
Украина 7928 3
США - Калифорния 4829 3
Казахстан - Республика 6048 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Финляндия - Финляндская Республика 3697 2
Россия - УФО - Свердловская область 1951 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 2
Канада 5081 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 47
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 35
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 29
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 25
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 23
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 22
Ergonomics - Эргономика 1755 20
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 19
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 19
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 18
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 16
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 16
Английский язык 7030 15
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 14
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 14
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 14
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 13
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 12
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 12
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 12
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 10
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 10
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 10
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 10
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 9
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 9
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 8
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 8
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 489 8
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 8
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 8
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 8
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 7
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 7
Литий - Lithium - химический элемент 663 7
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 427 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 6
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 6
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 6
CNews - ZOOM.CNews 1866 25
Чудо техники 60 4
Times 661 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
The Register - The Register Hardware 1784 2
Bloomberg 1627 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 2
New Scientist 1448 1
Electronista 166 1
Total Telecom 613 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
USRSupport 18 1
Indian Express 8 1
Hardware Zone 20 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
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РИА Новости 1033 1
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The Washington Post 350 1
PC Magazine - PCMag 104 1
Inquirer 463 1
Известия ИД 770 1
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
SPEC Power benchmark 2 1
Dell'Oro Group 66 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
Forrester Research 834 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 5
РАН - Российская академия наук 2122 3
РАН ОИВТ - Объединенный институт высоких температур Российской академии наук 24 3
University of Bristol - Бристольский университет 86 2
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 1
Positive Technologies - Positive Education 30 1
МГАХИ им. В. И. Сурикова - Московский художественный институт имени В. И. Сурикова 2 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 1
Ростех - Росэлектроника - Феррит-Домен НИИ 21 1
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 1
Ростех - Росэлектроника - НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 31 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 4
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Международный женский день - 8 марта 418 2
GITEX Technology - международная выставка 48 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 2
ExpoElectronica - ЭкспоЭлектроника - Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих 24 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
MacWorld Expo 35 1
PC Expo 36 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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