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NIC network interface controller контроллер сетевого интерфейса сетевая плата сетевой адаптер



01.12.2022 «Дочка» «Россетей» отказывается от VMware в пользу отечественного ПО 1
16.06.2022 Создан гаджет, превращающий легендарный одноплатник Raspberry Pi в настоящий ноутбук 1
14.03.2022 Polywell Computers выпустила новую модель мини-ПК промышленного класса под управлением ОС Android 1
16.02.2022 TDS‑h2489FU — флагманское двухпроцессорное All‑flash хранилище для 24 дисков U.2 NVMe 1
15.11.2021 Обязательное использование отечественных чипов в российском «железе» отменяется 1
15.10.2021 Yadro присоединилась к международному сообществу Open Compute Project 1
28.06.2021 HP представила HP Inc. систему-трансформер Engage Go 10 и компактный ПК Engage Flex Mini. 1
24.02.2021 Как выбрать хорошую электробритву: советы ZOOM 1
17.12.2020 Обзор беспроводных зарядных устройств Moshi: Otto Q, Porto Q 5K и Lounge Q 1
24.11.2020 Лучшие встраиваемые беспроводные зарядки: выбор ZOOM 1
17.11.2020 Asus представила сервер высокой плотности 2U для шести узлов на процессорах EPYC 7002 1
12.11.2020 Лучшие быстрые зарядки для iPhone: выбор ZOOM 1
30.07.2020 Техносерв Cloud обновил платформу vCloud Director до версии 10 1
16.06.2020 Создатели суперкомпьютерной сети «Ангара» избавились от древних бомбоубежищ, чтобы не разориться на налогах 1
15.06.2020 Asus представила ноутбуки ZenBook 13 и ZenBook 14 1
15.05.2020 Обзор камеры наружного видеонаблюдения IMOU Bullet Lite 2MP 1
24.04.2020 Выпущен крошечный компьютер дешевле и лучше Raspberry Pi 4. Видео 1
21.02.2020 Dell, HP и Lenovo и признали, что периферия их ПК несет им долгосрочную угрозу 1
14.11.2019 Обзор вертикального беспроводного пылесоса REDMOND RV-UR360 1
19.09.2019 Создан первый российский суперкомпьютер с «бесконечным» масштабированием 1
17.09.2019 HP представила тонкий клиент для виртуализированных рабочих мест 1
30.08.2019 Acer выпустила обновленный ноутбук Nitro 5. Цена 1
15.07.2019 Обзор смартфона Honor 20: все по Фэн-шую 1
12.04.2019 Acer выпустила целую линейку «убийц» MacBook. Российские цены 1
12.04.2019 Acer представила игровой ноутбук с клавиатурой Hyper Drift 1
18.03.2019 Обзор смартфона Motorola Moto G7: новинка легендарного бренда 1
29.12.2018 Digma начала российские продажи 13,3-дюймового планшета CITI 3000 4G 1
26.12.2018 Digma начинает продажи ноутбуков EVE 403 PRO и CITI E404 PRO 1
14.12.2018 Эксперты по безопасности раскритиковали Telegram, WhatsApp и Signal 1
29.06.2018 Digma анонсировала новый планшет-трансформер CITI E203 1
27.04.2018 D-Link представила мультигигабитные коммутаторы c поддержкой 2.5GBASE-T 1
06.04.2018 Digma объявила о начале продаж ноутбуков CITI E302 в России 1
22.06.2017 QNAP начала российские продажи сетевых хранилищ TS-253B, TS-453B и TS-653B 1
03.05.2017 Обзор датчика для сауны Ea2 SR111 и домашней метеостанции Ea2 EN209 1
24.04.2017 «Росэлектроника» представит в Москве перспективные образцы компоненты будущей электронной техники 1
06.04.2017 Fujitsu представила свой самый компактный сервер Primergy 1
18.01.2017 Хранить, переносить и заряжать умеет CANVIO for Smartphone 1
17.01.2017 Toshiba представила новое решение для зарядки и резервного копирования данных смартфонов 1
11.08.2016 Synology представила NAS-сервер для больших компаний RackStation RS3617xs 1
17.06.2016 В компьютерах с процессорами Intel обнаружена «огромная дыра» 1

Публикаций - 283, упоминаний - 285

NIC упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 11624 7
HP Inc. 5500 5
Microsoft Corporation 23395 4
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 405 3
Dell EMC 4892 3
Nvidia Corp 3203 3
DSCon - Distribution Service Consulting 40 3
Apple Inc 11103 2
CSIS Group - Cyber Security Agency 10 2
HP Compaq Computer Corp 1918 2
Adaptec 116 2
AMD - Advanced Micro Devices 3836 2
Samsung Electronics 9667 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 1928 2
HP 3Com 677 2
Mellanox Technologies 84 2
Netgear 234 1
Verisign 356 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - SonyEricsson 199 1
IBS - DellSystems - Деловые системы 37 1
Google LLC 10865 1
Belkin 47 1
HPE Aruba Networks 83 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Московский Internet eXchange 170 1
Foxconn - Linksys 104 1
Nortel Networks 1295 1
UNICOM U.S. Robotics 89 1
Zebra - Symbol Technologies 155 1
Buffalo Technology 80 1
Emulex 60 1
Proxim 47 1
Cisco Systems - Airespace 4 1
HP - Hewlett-Packard 3597 1
Aros SEQ - SEC Consult Services 1584 1
Lenovo Group 2151 1
Qualcomm Technologies 1692 1
U.S. NSA - Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 46 1
VMware 2117 1
Cisco Systems 4858 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2958 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 426 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 317 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10300 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 50 2
Linux Foundation 173 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 65 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
OIN - Open Invention Network 22 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 45 1
Gen-Z Consortium 11 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
OpenCAPI Consortium 13 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 1
RISC-V Foundation - Консорциум - Некоммерческий фонд 4 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19073 8
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3354 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11451 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 6
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1069 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78746 4
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 766 4
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 281 3
DDR - Double data rate 2523 3
FCoE - Fibre Channel over Ethernet 39 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 12995 3
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1017 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17197 3
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25427 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8151 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4031 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2376 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52542 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 5967 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38237 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5545 2
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 367 2
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1833 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3096 2
HD DVD - High-Definition-Density DVD - DVD высокой чёткости-ёмкости 563 2
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1115 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы 1192 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 456 1
RoCE - RDMA over Converged Ethernet 17 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 583 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 10990 1
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища 625 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 16826 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5616 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6667 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7325 1
SODIMM - Small Outline Dual In-line Memory module 120 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 3465 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 831 1
Linux OS 8153 3
Intel Pentium III 724 2
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 951 2
Google Android 12432 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 744 2
Microsoft Windows 10 13409 2
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 64 1
Microsoft Windows XP Home 196 1
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 644 1
HP ProBook - серия ноутбуков-трансформеров 36 1
Apple iTunes Store 1063 1
Synology RackStation RS - серия СХД 36 1
AMD Athlon - серия микропроцессоров 773 1
Nvidia Quadro GPU 149 1
Microsoft Windows Server 2008 442 1
Stack Group - M1Cloud Object Storage 19 1
AMD Mobility Radeon HD 88 1
Dell Latitude - Серия ноутбуков 180 1
Microsoft Security Essentials - MSE 138 1
Microsoft SQL Server 1466 1
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 245 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 563 1
Sony Walkman 240 1
Microsoft WSS - Windows Storage Server 29 1
Microsoft Linux SONiC - Microsoft Software for Open Networking in the Cloud 105 1
Microsoft Skype 1965 1
Apple macOS 1693 1
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 112 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1269 1
Dell XPS - Серия ноутбуков 106 1
Asus RS - серверная платформа 1 1
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 476 1
Nvidia Tesla GPU 143 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 543 1
Microsoft Windows 7 1874 1
Apple iPhone - серия смартфонов 6572 1
Microsoft Windows Server 2012 181 1
Apple iPod 1531 1
Lenovo Motorola RAZR - серия смартфонов 209 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 655 1
Зайцев Михаил 180 1
Wang Michael - Ванг Майкл 18 1
Абаев Тахир 1 1
Егорова Анна 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 7
Россия - РФ - Российская федерация 121478 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 4
Америка Северная 2827 2
Франция - Французская Республика 7068 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 14925 2
Израиль 2600 2
Солнце - звезда Солнечной системы 4891 1
Беларусь - Белоруссия 4165 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3420 1
Япония 12847 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14676 1
Ближний Восток 2636 1
Африка - Африканский регион 3256 1
Америка 2151 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1864 1
Европа 21235 1
Америка Латинская 1676 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1741 1
Азия - Азиатский регион 4633 1
Южная Корея - Республика 6251 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6079 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 16983 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2516 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 3238 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 8847 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 2975 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1778 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1153 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3151 1
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PC Magazine - PCMag 79 1
Forrester Research 812 1
SPEC Power benchmark 2 1
IHS Infonetics Research 90 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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