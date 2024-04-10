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NIC network interface controller контроллер сетевого интерфейса сетевая плата сетевой адаптер
СОБЫТИЯ
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|10.04.2024
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Positive Technologies по итогам 2023 г. увеличила отгрузки на 76%
руб., продемонстрировав рост на 76% год к году. Валовая прибыль отгрузок по итогам года составила 23,7 млрд руб. или 95% от общего объема отгрузок. Чистая прибыль без учета капитализируемых расходов (NIC) увеличилась на 76% до 8,7 млрд руб. Рентабельность по NIC составила 35%, повторив высокий показатель 2022 г. Positive Technologies продолжила наращивать инвестиции в масштабирование
|12.11.2013
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Открылся офис второго зарубежного представителя Ru-Center в Украине
Российская интернет-компания Ru-Center (NIC.RU), предоставляющая полный спектр услуг по регистрации доменных имен, услуг хостинга, SSL-сертификатов, объявила об открытии офиса своего второго зарубежного представителя на территории Ук
|13.09.2010
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Lenovo выпустила универсальный сетевой адаптер
Компания Lenovo разработала специальный универсальный сетевой адаптер. Он оснащен 4 обычными USB-портами, а также подключается к ноутбукам по USB. Иными словами, из адаптера можно сделать USB-разветвитель (хаб). Стоимость - 74,99 долларов.
|30.03.2010
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Canyon представила беспроводной сетевой адаптер CNP-WF518N2
ит. Новинка полностью совместима с технологиями WPS (Wi-Fi Protected Setup) и WMM (Wi-Fi Multimedia), позволяющими начинать работу с соответствующими сетями без предварительных настроек. Беспроводной сетевой адаптер Canyon CNP-WF518N2 Беспроводной сетевой адаптер Canyon CNP-WF518N2 уже поступил в продажу, его рекомендованная розничная стоимость составляет 999 руб.
|23.03.2010
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Canyon представила беспроводной сетевой адаптер CNP-WF518N3
ивающий наиболее актуальные стандарты передачи данных и аутентификации в сетях класса Wi-Fi. Адаптер подключается по стандартному интерфейсу USB, и настраивается в автоматическом режиме. Беспроводной сетевой адаптер CNP-WF518N3 поддерживает все известные технологии разграничения доступа. Имеется возможность подключаться к закрытым сетям, использующим алгоритмы аутентификации WPA и WPA2, и т
|29.05.2009
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Allied Telesis выпустил оптический сетевой адаптер в формате ExpressCard
Компания Allied Telesis выпустила оптический сетевой адаптер Fast Ethernet в виде модуля расширения ExpressCard — AT-2812FX. Вместе с ним были представлены новые модели AT-2712FX и AT-2912T. Таким образом, компания расширила портфель сете
|06.06.2007
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Индия: NIC усовершенствует поисковые системы
Индийская компания National Informatics Centre (NIC) ведет переговоры с Google и Yahoo об улучшении поисковых сервисов для правительственных веб-сайтов. NIC, которая входит в состав Министерства связи и информационных технологий, и яв
|31.05.2007
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Santa Rosa: новое поколение технологии Intel Centrino Duo
ess (Calistoga) Intel 965 Express (Crestline) Звуковой HD-кодек Azalia Azalia Интегрированное графическое ядро Intel Graphics Media Accelerator 950 Intel Graphics Media Accelerator X3100 Беспроводной сетевой адаптер Intel PRO/Wireless 3945ABG Intel Wireless Wi-Fi Link 4965AGN Встроенный беспроводной HSDPA-радиоадаптер - + Ускоритель на базе флеш-памяти (Robson) - + Ясно, что для действенног
|16.12.1999
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Allied Telesyn представляет сетевой адаптер AT-2970
Компания Allied Telesyn анонсировала первый сетевой адаптер из семейства гигабитовых адаптеров AT-2970. Адаптер имеет скорость передачи 64 Гбит/с и режим двойного цикла для совместимости с системами на 32 Гбит/с. Версия адаптера AT-2970
NIC и организации, системы, технологии, персоны:
|Ксенин Алекс 311 5
|Кузин Андрей 11 5
|Речменский Игорь 21 4
|Мартиросов Давид 123 3
|Баранов Денис 24 3
|Сергеев Иван 74 2
|Мариничев Юрий 11 2
|Stix Chris - Стикс Крис 2 2
|Бастанжиева Елена 6 2
|Зайцев Михаил 345 2
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 2
|Воробьев Андрей 199 2
|Низовский Григорий 36 2
|Заренин Андрей 51 1
|Шариков Сергей 49 1
|Алексеев Алексей 14 1
|Кравченко Александр 18 1
|Martinez-Palomo Lorenzo - Мартинес-Паломо Лоренцо 2 1
|Газаров Артур 77 1
|Ширшов Павел 76 1
|Ерофеева Мария 31 1
|Константинов Константин 32 1
|Борушевский Денис 37 1
|Богданов Виталий 12 1
|Пустовой Максим 36 1
|Абаев Тахир 5 1
|Егорова Анна 1 1
|Львова Татьяна 2 1
|Хобод Борис 12 1
|Криницкий Игорь 26 1
|Овсянников Денис 23 1
|Попков Альберт 14 1
|Потапкин Никита 14 1
|Урусов Александр 17 1
|Евстигнеев Денис 9 1
|Городничий Виктор 8 1
|Хохлов Илья 8 1
|Умнов Николай 9 1
|Пудонин Иван 7 1
|Елбаев Владимир 6 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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