Индексная книга (каталог) CNews*
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Панков Александр
СОБЫТИЯ
Публикаций - 82, упоминаний - 83
Панков Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Воробьев Андрей 199 9
|Якушев Михаил 50 8
|Панов Александр 11 8
|Жаров Александр 183 7
|Храмцов Павел 10 6
|Массух Илья 239 5
|Солдатов Алексей 104 5
|Приезжева Антонина 20 5
|Лесников Алексей 25 5
|Липов Андрей 68 5
|Никифоров Николай 1138 4
|Терляков Олег 13 4
|Логунов Владимир 15 4
|Твердынин Марк 19 4
|Медриш Михаил 15 4
|Бурков Дмитрий 15 4
|Стафеев Денис 6 4
|Соколов Алексей 137 4
|Мишустин Михаил 787 4
|Иванов Олег 152 4
|Волин Алексей 122 3
|Сачков Илья 126 3
|Калугин Сергей 169 3
|Плуготаренко Сергей 89 3
|Захаров Дмитрий 46 3
|Медведев Дмитрий 1665 3
|Платонов Алексей 22 3
|Вагнер Милош 14 3
|Гуриев Марат 17 3
|Никерова Марина 14 3
|Алексеев Матвей 12 3
|Долматов Василий 5 3
|Щеголев Игорь 699 3
|Войтенко Олег 27 2
|Королюк Алексей 87 2
|Паршин Максим 323 2
|Нащекин Алексей 118 2
|Исмаилов Рашид 65 2
|Гребенников Сергей 35 2
|Бардинцев Игорь 11 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.