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Индексная книга (каталог) CNews*
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Панков Александр

СОБЫТИЯ


23.07.2026 Российские учёные научили роботов находить кратчайший путь в сто раз быстрее 1
07.07.2026 В МФТИ научили нейросеть управлять движением миллиона роботов 1
13.03.2026 В МФТИ разработали ИИ-систему управления складом для крупного ритейла 1
27.01.2026 «Дешевый фильтр»: Госфонд купил долю в российской нейросети для выявления болезней головного мозга 1
Data Fusion Awards: синергия разнородных данных становится неотъемлемой частью бизнеса, науки и государства 1
07.11.2024 Российские биологи первыми в мире подключили мозг крысы к искусственному интеллекту 1
03.10.2024 Новый институт МФТИ займется решением стратегических для России научных и прикладных задач 1
17.07.2024 Ученые разработали инновационный метод планирования движения беспилотного автомобиля 1
19.06.2024 «Билайн бизнес» и Югра начнут сотрудничать в сфере искусственного интеллекта 1
19.04.2024 Neiry представила наушники с электрической стимуляцией для улучшения настроения 1
16.02.2024 Инженеры-программисты научили роборуку новым когнитивным способностям на базе ИИ 1
16.10.2023 В «Билайне» новый президент, выходец из Роскомнадзора и выпускник Высшей школы КГБ 1
05.10.2023 Neiry запускает акселератор проектов на базе нейротехнологий 1
24.08.2023 Neiry запускает массовые продажи своих устройств 1
16.11.2022 Россияне создали «фитнес-трекер» для мозга 1
18.04.2022 CNews, ВТБ и «Сколково» назвали победителей премии Data Fusion Awards 1
02.06.2021 Научная фантастика или таблетка от всех проблем? 1
17.05.2021 Разработчик нейроинтерфейсов Neiry привлек 541 млн рублей инвестиций 1
24.12.2020 Самые заметные отставки и назначения ИТ-чиновников в 2020 г. Выбор CNews Analytics 1
26.05.2020 «Билайн» взял на работу экс-замглавы Роскомнадзора 2
25.05.2020 «Билайн» объявил о новых назначениях 1
21.05.2020 Глава Роскомнадзора получил третьего подряд зама из Администрации Президента 1
15.04.2020 Заместителями главы Роскомнадзора стали его экс-коллеги из ИТ-управления Кремля 1
10.04.2020 Уволен замглавы Роскомнадзора, курировавший в ведомстве ИТ и связь 1
16.09.2019 Экс-топ-менеджер DNS получил восемь лет тюрьмы за «откаты» 1
06.02.2019 «Техносерв Cloud» развернул виртуальный дата-центр для рекламного агентства Kapibara 1
20.12.2018 Сбербанк открывает сеть кинотеатров виртуальной реальности 1
07.08.2018 Борца с Telegram назначили отвечать за развитие телекома в России 1
20.06.2018 Два замминистра связи стали сельскохозяйственными магнатами 1
30.03.2018 Скандальное приложение GetContact договорилось с властями о легализации в России 1
31.08.2016 PT Application Firewall соответствует требованиям безопасности Беларуси 1
31.08.2016 Автоматизация системы радиоконтроля обошлась Роскомнадзору в 410 миллионов 1
06.07.2016 Спор министра связи и главы Роскомнадзора попал в публичное поле 1
23.06.2016 MaxPatrol 8.0 сертифицирован для использования на территории Беларуси 1
06.10.2015 Бывший PR-директор Ru-Center может возглавить регулятора зон .Ru и .РФ 1
12.12.2014 Глава Group-IB обошел представителя «Лаборатории Касперского» на выборах регулятора Рунета 1
28.04.2014 Роскомнадзор наведет порядок в своем ИТ-хозяйстве 1
17.03.2014 Ru-Center открыл офис в Санкт-Петербурге 1
29.01.2014 Hosting Community проводит ребрендинг 1
11.12.2013 Ru-Center станет аккредитованным регистратором домена .ДЕТИ 1

Публикаций - 82, упоминаний - 83

Панков Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 518 43
Регистратор R01 - Гарант-Парк-Телеком 30 12
Ростелеком 10948 9
Neiry - Нейри - Impulse Neiry - Импульс Нейри 21 8
Ростелеком - РТК-ЦОД - ТЦИ - Технический центр Интернет 73 7
VK - Mail.ru Group 3602 7
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6
Meta Platforms - Facebook 4621 4
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 4
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 3
PeterHost - Петерхост 19 3
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 3
Yandex - Яндекс 9215 3
Microsoft Corporation 25775 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 383 3
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 2
1С-Битрикс - Bitrix 675 2
AMT Group - АМТ-Груп 365 2
Ниеншанц 124 2
Роскосмос - ТерраТех - TerraTech 18 2
Mchost - Макхост 11 2
Regtime - Регтайм - Webnames - Русские имена 95 2
Рунити - Руцентр - Relcom Data - Релком Дата 49 2
Регистратор R01 - Центрохост - Centrohost 15 2
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Axoftbel - Аксофтбел 3 2
Рунити - SpaceWeb - СпейсВэб 66 2
К-МИС - К-Скай - K-SkAI 37 2
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 127 2
Оверсан - Oversun - Оверсан Скалакси - Oversun Scalaxy 21 2
ИнтТерра - IntTerra 2 2
First Data - Ферст Дата 5 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
МегаФон 10742 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 2
Информзащита 941 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 2
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 5
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 4
FAITID - Foundation for Assistance for Internet - Фонд содействия развитию технологий и инфраструктуры интернет 23 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
КапиталЪ ИФД - КапиталЪ Управление активами 45 2
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 121 2
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 53 2
101Hotels.com 456 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Разумный интернет - Фонд поддержки сетевых инициатив 11 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
Альфа-Банк 1979 2
Северсталь ПАО - Severstal 629 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 161 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 1
Yamaha - Ямаха 110 1
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 98 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 1
Фонд информационной демократии - Фонд развития информационной демократии и гражданского общества 34 1
Верный - торговая сеть 326 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
Holiday Inn - Холидей ИНН 135 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 113 1
Motul-Drive 2 1
Kapibara РА 1 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 46 1
НИУ ВШЭ - Бизнес-инкубатор Высшей Школы Экономики - HSE Inc 14 1
DRC - Digital Rights Center - ЦЦП - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 27 1
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 87 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 143 1
Сколково - Sk Fintech Hub - Skolkovo Fintech Hub - Sk Финтех Хаб 33 1
НТИ ФСТ - Фонд суверенных технологий 7 1
Трамплин Венчурс 5 1
Юстина 4 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 25
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 15
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 7
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 5
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 4
Администрация Президента РФ - ГНИВЦ УДП РФ - Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи 29 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 3
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 3
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 177 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 3
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 2
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 2
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 175 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 2
Федеральное казначейство России 1949 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 11
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
Единая Россия - Политическая партия 321 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
СОИ - Союз операторов интернета 31 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
IABM - International Trade Association for Broadcast & Media Technology - Международная ассоциация производителей вещательного оборудования 14 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 42
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 15
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 9
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 7
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 7
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 6
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 5
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 4
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 4
Наушники - Headphones 4478 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 4
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 3
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2626 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 3
DNS - Cybersquatting - Киберсквоттинг - недобросовестная регистрация доменного имени 70 3
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1690 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 3
ICANN New gTLDs - Generic top-level domains 52 3
Neiry Headphones 4 3
Neiry Headband 7 3
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 111 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 2
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 45 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
Neiry Buds 3 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 2
Apple - App Store 3109 2
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 146 2
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 2
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 485 2
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 365 1
Apple iPhone 6 4861 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 188 1
Docker - Платформа распределённых приложений 543 1
Google TensorFlow 100 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 238 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 168 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 473 1
Keras - открытая нейросетевая библиотека на языке Python 23 1
Stafory - робот Вера 377 1
Python PyTorch 67 1
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка - СберБизнес Спасибо 141 1
ImpulseVR 2 1
ESET NOD32 Smart Security Business Edition 144 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 362 1
ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 82 1
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 131 1
HTC Vive VR - HTC Vive Flow - HTC Viveport 67 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 120 1
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity ISOC 23 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
GetContact 5 1
Volkswagen Audi A - автомобиль представительского класса 47 1
Роскосмос - ТерраТех - Цифровая Земля 10 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ЕИС - Единая информационная система 8 1
Оверсан Меркурий ЦОД 14 1
Воробьев Андрей 199 9
Якушев Михаил 50 8
Панов Александр 11 8
Жаров Александр 183 7
Храмцов Павел 10 6
Массух Илья 239 5
Солдатов Алексей 104 5
Приезжева Антонина 20 5
Лесников Алексей 25 5
Липов Андрей 68 5
Никифоров Николай 1138 4
Терляков Олег 13 4
Логунов Владимир 15 4
Твердынин Марк 19 4
Медриш Михаил 15 4
Бурков Дмитрий 15 4
Стафеев Денис 6 4
Соколов Алексей 137 4
Мишустин Михаил 787 4
Иванов Олег 152 4
Волин Алексей 122 3
Сачков Илья 126 3
Калугин Сергей 169 3
Плуготаренко Сергей 89 3
Захаров Дмитрий 46 3
Медведев Дмитрий 1665 3
Платонов Алексей 22 3
Вагнер Милош 14 3
Гуриев Марат 17 3
Никерова Марина 14 3
Алексеев Матвей 12 3
Долматов Василий 5 3
Щеголев Игорь 699 3
Войтенко Олег 27 2
Королюк Алексей 87 2
Паршин Максим 323 2
Нащекин Алексей 118 2
Исмаилов Рашид 65 2
Гребенников Сергей 35 2
Бардинцев Игорь 11 2
Россия - РФ - Российская федерация 166164 66
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 5
Европа 24963 3
Земля - планета Солнечной системы 10865 3
Европа Восточная 3138 3
Канада 5081 3
Нидерланды 3745 2
Латвия - Латвийская Республика 836 2
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РИА Новости 1033 2
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Forbes - Форбс 1002 1
Ведомости 1466 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
Gartner Magic Quadrant WAF - Web Application Firewalls - Enterprise Network Firewalls 6 1
FMI - Future Market Insights 11 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 8
МФТИ - Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту - Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта 43 4
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 62 3
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 59 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 3
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 2
КГБ СССР Высшая школа 5 2
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 31 2
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AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 123 2
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РАН - Российская академия наук 2122 2
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МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
Минобороны РФ - ВУ МО РФ - Военный университет имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации - Военный институт иностранных языков - ВФЭУ - Военный финансово-экономический университет 18 1
Минобороны РФ - РВСН ВА - Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого 12 1
ФИЦТО ФГАНУ - Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования 12 1
НИУ ВШЭ - ИКН - Институт когнитивных нейронаук - Центр Биоэлектрических интерфейсов - Центр Нейроэкономики и Когнитивных Исследований - Лаборатория социальной и когнитивной информатики НИУ ВШЭ 13 1
ФМБА России - ФЦМН ФГБУ - Федеральный центр мозга и нейротехнологий 10 1
Иннополис Университет - Лаборатория нейронауки и когнитивных технологий 2 1
Фармзнание 5 1
НМИЦ ПН им В.М. Бехтерева ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева 5 1
University of Leicester - Лестерский университет - Университет Лестера 53 1
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 40 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
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CSTB Telecom & Media 83 1
РИФ - Российский Интернет Форум 109 1
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