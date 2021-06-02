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Панков Александр


02.06.2021 Научная фантастика или таблетка от всех проблем? 1
17.05.2021 Разработчик нейроинтерфейсов Neiry привлек 541 млн рублей инвестиций 1
24.12.2020 Самые заметные отставки и назначения ИТ-чиновников в 2020 г. Выбор CNews Analytics 1
26.05.2020 «Билайн» взял на работу экс-замглавы Роскомнадзора 3
25.05.2020 «Билайн» объявил о новых назначениях 1
21.05.2020 Глава Роскомнадзора получил третьего подряд зама из Администрации Президента 1
15.04.2020 Заместителями главы Роскомнадзора стали его экс-коллеги из ИТ-управления Кремля 1
10.04.2020 Уволен замглавы Роскомнадзора, курировавший в ведомстве ИТ и связь 6
16.09.2019 Экс-топ-менеджер DNS получил восемь лет тюрьмы за «откаты» 1
06.02.2019 «Техносерв Cloud» развернул виртуальный дата-центр для рекламного агентства Kapibara 1
20.12.2018 Сбербанк открывает сеть кинотеатров виртуальной реальности 1
07.08.2018 Борца с Telegram назначили отвечать за развитие телекома в России 1
20.06.2018 Два замминистра связи стали сельскохозяйственными магнатами 1
30.03.2018 Скандальное приложение GetContact договорилось с властями о легализации в России 1
31.08.2016 PT Application Firewall соответствует требованиям безопасности Беларуси 1
31.08.2016 Автоматизация системы радиоконтроля обошлась Роскомнадзору в 410 миллионов 1
06.07.2016 Спор министра связи и главы Роскомнадзора попал в публичное поле 1
23.06.2016 MaxPatrol 8.0 сертифицирован для использования на территории Беларуси 1
06.10.2015 Бывший PR-директор Ru-Center может возглавить регулятора зон .Ru и .РФ 1
12.12.2014 Глава Group-IB обошел представителя «Лаборатории Касперского» на выборах регулятора Рунета 1
28.04.2014 Роскомнадзор наведет порядок в своем ИТ-хозяйстве 1
17.03.2014 Ru-Center открыл офис в Санкт-Петербурге 1
29.01.2014 Hosting Community проводит ребрендинг 1
11.12.2013 Ru-Center станет аккредитованным регистратором домена .ДЕТИ 1
21.11.2013 Ru-Center стал аккредитованным регистратором крупнейшего претендента на новые домены верхнего уровня 1
11.07.2013 Hosting Community вошла в сделку по приобретению регистратора доменных имен Reggi.ru 1
29.04.2013 Ru-Center укрепляет DNS-инфраструктуру 1
28.03.2013 Ru-Center под защитой Eset NOD32 Smart Security Business Edition 1
15.03.2013 В Туле пройдет мероприятие из цикла iGovernment & Business 1
27.11.2012 Экс-помощница Щеголева планирует войти в число регуляторов Рунета 1
22.11.2012 Ru-Center — лауреат «Премии Рунета 2012» 1
22.10.2012 Ru-Center запустил конструктор мобильных сайтов 1
25.06.2012 В День Москвы проведут фестиваль городов-заявителей на домены верхнего уровня 1
19.06.2012 Холдинг РБК завершил приобретение Ru-Center 1
19.03.2012 Россия вступает в интернет-сообщество ISOC 1
01.03.2012 Рунету выбрали руководителя 1
22.02.2012 Эксперты: количество вредоносных сайтов в зонах .RU и .РФ быстро растет 1
08.02.2012 Нового главу Рунета определят на выборах 1
12.12.2011 МТС, «Акадо» и Mail.ru подпустили к регулированию интернета 1
06.10.2011 В Москве впервые пройдет международная конференция WorldHostingDays.Local 1

Публикаций - 61, упоминаний - 71

Панков Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 221 36
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 9
Акадо Телеком - Комкор 609 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 5
VK - Mail.ru Group 2485 5
Microsoft Corporation 11127 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 101 2
Facebook 3767 2
Марс ФГУП НПО 84 1
Энлаин - Энлайн - Nline 13 1
ТЦИ - Технический центр Интернет 26 1
Google LLC 7161 1
Impulse Machine - VR-студия 2 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 244 1
IDX - Системы управления идентификацией 11 1
DigitalOcean 16 1
Startobaza - Стартобаза 33 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 19 1
Rambler Group - Рамблер ГК 486 1
Telegram Group 702 1
HTC Corporation 1195 1
KPMG - КПМГ 131 1
РТКомм.ру 161 1
Газпром-Медиа Холдинг 120 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Северсталь ПАО 204 2
Почта России ПАО 1574 1
Almaz Capital Partners 118 1
Yamaha 39 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 33 1
Motul-Drive 2 1
Kapibara РА 1 1
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 10
Администрация Президента РФ - Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи 10 5
Администрация Президента РФ 269 4
Россвязь - Федеральное агентство связи 495 3
Правительство РФ 2207 3
Президент Российской Федерации 1441 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 3
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 79 2
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 151 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 2
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 23 1
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи 24 1
Администрация Президента РФ - Управление по применению информационных технологий 6 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 71 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 1
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 66 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей 35 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Роснано 456 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 507 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 268 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 1
BCI - Brain-Computer Interface Technology - НКИ - Нейрокомпьютерный интерфейс - Нейроинтерфейсы 14 1
Kessler Syndrome - Синдром (эффект) Кесслера 1 1
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM 150 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Apple - App Store 2198 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
Microsoft Azure 1171 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
VK - Mail.ru Одноклассники 858 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall 76 1
Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка 31 1
ImpulseVR 2 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 211 1
HTC Vive VR - шлем виртуальной реальности 49 1
GetContact 3 1
Жаров Александр 165 7
Липов Андрей 50 5
Иванов Олег 124 4
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Мишустин Михаил 302 4
Вагнер Милош 5 3
Волин Алексей 113 3
Соколов Алексей 121 3
Медведев Дмитрий 1434 3
Паршин Максим 142 2
Якушев Михаил 15 2
Пугачев Павел 29 2
Бардинцев Игорь 9 2
Евраев Михаил 222 2
Войтенко Олег 24 2
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Козырев Алексей 270 2
Пак Олег 90 2
Чечин Александр 6 2
Калугин Сергей 162 2
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Григорьев Владимир 7 1
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Козлов Владимир 4 1
Иллис Александр 1 1
Ларина Екатерина 11 1
Катулевский Александр 8 1
Телков Алексей 21 1
Сеславинский Михаил 8 1
Хазов Михаил 1 1
Калинин Константин 4 1
Бирюков Виктор 5 1
Путин Владимир 1828 1
Горбань Александр 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 40
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 3
Восточная Европа 1682 3
Казахстан - Республика 2641 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 2
Россия - СФО - Новосибирск 1975 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 2
Беларусь - Белоруссия 2095 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1122 1
Россия - ПФО - Казань 1520 1
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Россия - Владивосток 866 1
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ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1430 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 2
Forbes - Форбс 442 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Комсомольская Правда - Газета 22 1
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
Военная академия Ракетных Войск Стратегического Назначения им. Петра Великого - Серпуховский военный институт ракетных войск 1 1
Высшая школа КГБ СССР 2 1
ВУ МО РФ - Военный университет Министерства обороны Российской Федерации 6 1
ФИЦТО - Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования 5 1
НИУ ВШЭ Институт когнитивных нейронаук - Центр Биоэлектрических интерфейсов 1 1
ФГБУ ФЦМН ФМБА России - Федеральный центр мозга и нейротехнологий 5 1
Иннополис Университет - Лаборатория нейронауки и когнитивных технологий 2 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766113, в очереди разбора - 669799.
Создано именных указателей - 46354.
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