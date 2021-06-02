Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Панков Александр
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Публикаций - 61, упоминаний - 71
Панков Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 268 1
|РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
|Жаров Александр 165 7
|Липов Андрей 50 5
|Иванов Олег 124 4
|Терляков Олег 6 4
|Никифоров Николай 1126 4
|Приезжева Антонина 18 4
|Логунов Владимир 10 4
|Мишустин Михаил 302 4
|Вагнер Милош 5 3
|Волин Алексей 113 3
|Соколов Алексей 121 3
|Медведев Дмитрий 1434 3
|Паршин Максим 142 2
|Якушев Михаил 15 2
|Пугачев Павел 29 2
|Бардинцев Игорь 9 2
|Евраев Михаил 222 2
|Войтенко Олег 24 2
|Новиков Андрей 23 2
|Кисляков Евгений 83 2
|Козырев Алексей 270 2
|Пак Олег 90 2
|Чечин Александр 6 2
|Калугин Сергей 162 2
|Субботин Вадим 11 2
|Белова Светлана 7 1
|Шелобков Алексей 12 1
|Григорьев Владимир 7 1
|Липов Александр 1 1
|Козлов Владимир 4 1
|Иллис Александр 1 1
|Ларина Екатерина 11 1
|Катулевский Александр 8 1
|Телков Алексей 21 1
|Сеславинский Михаил 8 1
|Хазов Михаил 1 1
|Калинин Константин 4 1
|Бирюков Виктор 5 1
|Путин Владимир 1828 1
|Горбань Александр 2 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 2
|Forbes - Форбс 442 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|Комсомольская Правда - Газета 22 1
|CNews Analytics 1991 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766113, в очереди разбора - 669799.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766113, в очереди разбора - 669799.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru