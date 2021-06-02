Научная фантастика или таблетка от всех проблем?

В рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума, 3 июня, с 9:00-10:15, в зале G4 состоится уникальная панельная сессия «Таблетка от всего: подключаем мозг к компьютеру».

Особенность данного мероприятия в том, что это первый международный опыт обсуждения развития нейроинженерных технологий на экономическом форуме. В рамках дискуссии ученые с мировым именем, представители международного, российского бизнеса и государства обсудят одну из самых насущных тем XXI века –понимание того, как работает мозг?

Российские и зарубежные ученые поделятся своим видением того, что такое мозг с точки зрения современной науки и попытаются объяснить, почему понимание того, как человек мыслит – ключ к технологиям нового поколения, которые смогут перевернуть нашу жизнь, а кому-то подарить уникальную возможность слышать, видеть, общаться или двигаться.

В рамках панельной сессии планируется обсудить, что такое нейроинтерфейсы, на какой теории мозга они основаны, какие существуют уже успехи в их разработках, какое государственного регулирование и меры поддержки нейроинженерных технологий нужны индустрии, а также готовность бизнеса инвестировать в эту сферу.

«Главной задачей XX1 века является изучение человеческого мозга, мы до сих пор не разгадали самую большую тайну. Огромные успехи в нейроинженерии нас ожидают тогда, когда будет прорыв в изучении мозга. У России есть несколько преимуществ – одни из самых высококлассных ученых в нейробиологии, нейрофизиологии, философии, когнитивных науках, а также лидирующая в мире физико-математическая школа, вместе они – яркие лидеры в нейротехнологическом сообществе. Но, одновременно, с этим есть и слабые точки – это низкий уровень финансирования исследовательской деятельности, который ведёт в том числе к отсутствию трансфера технологий. В этом вопросе огромная роль у государства, которое должно помочь ученым вывести их разработки на глобальный рынок, на котором уже есть сильные лидеры – США и Китай», – заявила Ани Асланян, модератор панельной сессии, член Экспертного совета по развитию экономики нового технологического поколения при Комитете Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Модераторы:

Марина Абрамова – директор «Российской креативной недели»;

Ани Асланян – член Экспертного совета по развитию экономики нового технологического поколения при Комитете Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству

Выступающие:

Всеволод Белоусов – директор ФБГУ «Федеральный центр мозга и нейротехнологий» Федерального медико-биологического агентства;

Александр Галицкий – сооснователь, управляющий партнер Almaz Capital;

Кристоф Гугер – главный исполнительный директор g.tec medical engineering GmbH (онлайн);

Александр Каплан – заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов МГУ им. М.В. Ломоносова;

Михаил Лебедев – профессор Сколтех;

Борис Макевнин – генеральный директор «Цифрум»;

Максим Паршин – заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;

Павел Пугачев – заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации;

Александр Храмов – профессор, руководитель Лаборатории нейронауки и когнитивных технологий Университета Иннополис;

Алексей Шелобков – управляющий директор YADRO;

Александр Горбань – профессор, директор Центра искусственного интеллекта, анализа данных и моделирования (AIDAM) Университета Лестера (онлайн);

Ченг Гордон – профессор Мюнхенского технического университета (онлайн);

Дмитрий Комиссаров – генеральный директор «МойОфис»;

Елена Лазько – партнер, руководитель практики стратегического и операционного консалтинга КПМГ в России и СНГ;

Мария Образцова – заместитель директора Школы инженерного предпринимательств ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»;

Алексей Осадчий – директор Центра биоэлектрических интерфейсов Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ;

Александр Панов – генеральный директор ООО «Нейри»;

Иван Шамаев – сооснователь Silicon Valley Camp.