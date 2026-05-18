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Индексная книга (каталог) CNews*
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Лебедев Михаил

СОБЫТИЯ


18.05.2026 «Алми Партнер» и ИТ-холдинг «Т1» договорились о партнерстве в сфере развития отечественных ИТ 1
26.11.2025 Волгоградская область протестировала безопасный отечественный офисный пакет «АльтерОфис» 1
24.11.2025 Новый инструмент для адаптивной глубокой стимуляции мозга сделает терапию при болезни Паркинсона безопаснее 1
07.10.2025 Мессенджер Max стал доступен пользователям «АльтерОС» 1
17.09.2025 ГК«АЛМИ»: спрос на отечественное общесистемное ПО со стороны крупного бизнеса вырастет на 20% 1
10.09.2025 «АЛМИ Партнер» представляет расширенную облачную версию «АльтерОфис» 1
24.07.2025 «АльтерОфис» от «АЛМИ Партнер» получил сертификат ФСТЭК 1
17.07.2025 «АЛМИ Партнер» выпустила обновление «АльтерОфис» и «АМэйл» 1
27.06.2025 «АЛМИ Партнер» сделает ставку на развитие партнерского канала 1
25.06.2025 Россияне впервые запустили в стратосферу животных с нейроимплантами в головном мозге. Видео 1
24.06.2025 ИТ-кампус «Неймарк» и «АЛМИ Партнер» объединяют усилия для подготовки ИТ-специалистов 1
11.06.2025 Российский рынок ПО: будущее за совместными проектами 1
06.06.2025 «АЛМИ Партнер», «Спринтерра» и Мининский университет объединяют усилия для развития e-Learning 1
05.06.2025 «ICL Техно» и «Алми Партнер» заключили стратегическое соглашение 1
04.06.2025 «АЛМИ Партнер» и «Неймарк» будут вместе готовить специалистов для российской ИТ-индустрии 1
03.06.2025 «Алми Партнер» и «РАМЭК-ВС» договорились о стратегическом партнерстве 1
28.05.2025 «АЛМИ Партнер» откроет Центр Компетенций на базе Мининского университета 1
22.04.2025 «Диасофт» перевел российский банк на импортонезависимое решение для автоматизации административно-хозяйственной деятельности 1
07.04.2025 Выручка «АЛМИ Партнер» увеличилась почти на 50% и превысила 1 млрд рублей 1
03.03.2025 «Алми Партнер» представила новую версию «АльтерОфис» 1
03.02.2025 «АЛМИ Партнер» выпустил новую версию AlterOS 1
31.05.2024 Разработчики призывают уменьшить число ОС в Реестре отечественного ПО 2
29.05.2024 ALMI Partner и «Даком М» будут совместно развивать и продвигать отечественные ИТ-решения 1
14.06.2023 Резидент «Сколково» представил на ПМЭФ первую в мире реабилитационную манжету 1
31.01.2023 «Диасофт» и Росдорбанк завершили проект по автоматизации социального электронного документооборота с СФР 1
26.12.2022 «Диасофт» представила обновленную платформу развития Digital Q.ERP 1
20.09.2022 Российских разработчиков заставят переделать свой софт под Linux 1
15.08.2022 Власти создадут экспертный совет для лишения льгот «неправильных» российских ИТ-компаний 1
11.05.2022 Российский производитель протезов рук «Моторика» разрабатывает протез с обратной связью 2
15.03.2022 IDC: итоги IV квартала 2021 г. на российском рынке СХД 1
14.03.2022 IDC: итоги IV квартала 2021 г. на российском серверном рынке 1
08.12.2021 Поставки серверов на российский рынок выросли на 17,9% в III квартале 2021 года 1
16.09.2021 Российские продажи внешних СХД пошли в рост. На рынке сменился лидер 1
13.09.2021 В российских банках появляются самообучаемые СХД 1
13.09.2021 IDC: итоги II квартала 2021 года на российском серверном рынке 1
29.06.2021 «Бэкап» человека может появиться через пять лет 1
15.06.2021 Российский рынок внешних СХД рухнул в полтора раза. В тройке лидеров перестановки 1
11.06.2021 IDC: российский серверный рынок сократился на 6,1% в деньгах по итогам I квартала 2021 года 1
02.06.2021 Научная фантастика или таблетка от всех проблем? 1
28.05.2021 Бывшего ИТ-директора Росреестра обвиняют в краже сотен миллионов на цифровизации 1

Публикаций - 72, упоминаний - 74

Лебедев Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 25
ALMI partner - АЛМИ партнер - Алми прайм - Алми трейд 198 25
Dell Technologies - Dell Computer 2219 22
Huawei 4677 20
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 18
Dell EMC 5180 17
Lenovo Group 2447 12
IBM - International Business Machines Corp 9699 10
NetApp - Network Appliance 667 9
Seagate Technology 766 6
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 5
Microsemi 16 5
Koch Industries - Molex - MolexPN - Molex Premise Networks 33 5
Samsung Electronics 11065 5
Intel Corporation 12811 5
Toshiba Corporation 2980 5
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 5
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 5
Hitachi - Хитачи 1501 5
Diasoft - Диасофт 1144 5
Red Hat 1378 5
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 4
ИКС 538 4
Tsinghua Holdings - Unisplendour Corp - H3C Group - H3C Technologies 45 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 3
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур - Langchao Electronic Information Industry Corporation 86 3
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 196 2
Softline Projects - Софтлайн проекты 40 2
Neiry - Нейри - Impulse Neiry - Импульс Нейри 21 2
TaskData - ТаскДата 9 2
Неймарк Межвузовский ИТ-кампус 36 2
Ростелеком 10948 2
МегаФон 10742 2
Cisco Systems 5372 2
Microsoft Corporation 25775 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
Крок - Croc 1964 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 1
Фонд информационной демократии - Фонд развития информационной демократии и гражданского общества 34 1
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 81 1
ЯКласс 69 1
Протон ООО 2 1
РосДорБанк - Российский акционерный коммерческий дорожный банк 6 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 143 1
Интерфинкапитал УК 2 1
Altyn Bank - Алтын-банк - Кара Алтын АКБ 7 1
КРИТБИ - Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор 5 1
Рапид Био 102 1
Гепатера - Hepatera 46 1
Lindsell Enterprises LTD - Линдселл Интерпрайсиз Лимитед 18 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 1
Татнефть 243 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Федеральное казначейство России 1949 3
Правительство Москвы - ДКР Москва - Департамент капитального ремонта города Москвы 11 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 38 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 2
Кванториум АНО - Детский технопарк 90 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 105 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 44 1
Дальневосточный фонд высоких технологий 15 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 5
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 5
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 5
OpenCAPI Consortium 13 5
Gen-Z Consortium 11 5
Linux Foundation - Free Standards Group 206 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 25
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 22
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 18
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 15
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Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 3
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 2
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг 1427 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 2
Intel x86 - архитектура процессора 2151 16
ALMI partner - AlterOffice - АльтерОфис - AText, АТекст - ACell, АТаблица - AConcept, АКонцепт - AMail, АМэйл - AGraph, АГраф 100 15
Apple iPhone 6 4861 9
ALMI partner - АльтерОС 56 7
Linux OS 11533 7
Новые облачные технологии - МойОфис 958 5
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 469 4
Microsoft Windows 16882 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 3
ALMI AlterOS 117 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 2
ИКС - Yadro Vegman - Yadro Vesnin - Yadro Р - серия серверов 85 2
Diasoft Master Balance 7 2
Microsoft Office 4170 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 2
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 282 2
ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 136 2
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 111 1
Depositphotos - фотобанк 405 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
SELinux - Security Enhanced Linux 38 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
Huawei AirEngine 12 1
Huawei IdeaHub - сенсорная презентационная доска 6 1
Qt Company - Trolltech - Quasar Technologies - Qt Framework - фреймворк для разработки кроссплатформенного ПО 148 1
GNU GNOME Cinnamon 19 1
Linux Systemd - Подсистема инициализации и управления службами 47 1
Pixabay 257 1
ALMI Project Server 5 1
Space-π – Space PI - программа Дежурный по планете 22 1
ICL SafeRAY - семейство моноблоков 13 1
Segway Ninebot 39 1
СФР - ФСС РФ - Соцстрах ЕИИС - Соцстрах Единая Интегрированная Информационная Система 32 1
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 141 1
ICL BasicRAY ПК 10 1
Neiry Headband 7 1
Моторика - Motorica Manifesto 1 1
МСК Групп - Даком М - SpaceVM - Экосистема виртуализации 114 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 1
Черепенников Антон 86 3
Комиссаров Дмитрий 248 3
Пугачев Павел 63 2
Колесников Дмитрий 24 2
Каменский Владислав 23 2
Каплан Александр 3 2
Бибиков Александр 6 2
Храмов Александр 6 2
Горбань Александр 3 2
Харламов Александр 6 2
Евгеньев Антон 7 2
Белоусов Всеволод 2 2
Сдобняков Виктор 3 2
Галицкий Александр 123 2
Кузнецов Сергей 163 2
Смирнов Алексей 269 2
Лашин Ренат 87 1
Мартынов Владислав 115 1
Массух Илья 239 1
Цырюльников Алексей 8 1
Икоев Артем 17 1
Асланян Ани 12 1
Малинин Александр 40 1
Сысоев Александр 50 1
Шелобков Алексей 53 1
Морозов Андрей 48 1
Попов Виталий 26 1
Степанов Евгений 39 1
Цепа Евгений 1 1
Чех Илья 9 1
Сологуб Анна 1 1
Сливко-Кольчик Елена 16 1
Виноградов Алексей 6 1
Сватков Леонид 9 1
Уколова Мария 7 1
Образцова Мария 2 1
Осадчий Алексей 2 1
Цирюльников Алексей 1 1
Юрченко Евгений 133 1
Агеев Денис 38 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 58
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 30
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 4
Европа 24964 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
Ближний Восток 3154 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 2
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 468 1
Казахстан - Республика 6048 1
Индия - Bharat 5870 1
Европа Восточная 3138 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 1
Германия - Бавария - Мюнхен 485 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 933 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 1
Европа Западная 1496 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1027 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 30
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 16
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 12
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 9
ODM - Original design manufacturer - Производитель оригинального дизайна - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 135 7
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 4
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Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 2
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Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 4
ФМБА России - ФЦМН ФГБУ - Федеральный центр мозга и нейротехнологий 10 2
Иннополис Университет - Лаборатория нейронауки и когнитивных технологий 2 2
Сколтех ЦНН - Центр нейробиологии и нейрореабилитации имени Владимира Зельмана 5 2
НГПУ им. К. Минина - Мининский университет - Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина 5 2
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НИУ ВШЭ - ИКН - Институт когнитивных нейронаук - Центр Биоэлектрических интерфейсов - Центр Нейроэкономики и Когнитивных Исследований - Лаборатория социальной и когнитивной информатики НИУ ВШЭ 13 1
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