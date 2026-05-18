Индексная книга (каталог) CNews*
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Лебедев Михаил
СОБЫТИЯ
Публикаций - 72, упоминаний - 74
Лебедев Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Черепенников Антон 86 3
|Комиссаров Дмитрий 248 3
|Пугачев Павел 63 2
|Колесников Дмитрий 24 2
|Каменский Владислав 23 2
|Каплан Александр 3 2
|Бибиков Александр 6 2
|Храмов Александр 6 2
|Горбань Александр 3 2
|Харламов Александр 6 2
|Евгеньев Антон 7 2
|Белоусов Всеволод 2 2
|Сдобняков Виктор 3 2
|Галицкий Александр 123 2
|Кузнецов Сергей 163 2
|Смирнов Алексей 269 2
|Лашин Ренат 87 1
|Мартынов Владислав 115 1
|Массух Илья 239 1
|Цырюльников Алексей 8 1
|Икоев Артем 17 1
|Асланян Ани 12 1
|Малинин Александр 40 1
|Сысоев Александр 50 1
|Шелобков Алексей 53 1
|Морозов Андрей 48 1
|Попов Виталий 26 1
|Степанов Евгений 39 1
|Цепа Евгений 1 1
|Чех Илья 9 1
|Сологуб Анна 1 1
|Сливко-Кольчик Елена 16 1
|Виноградов Алексей 6 1
|Сватков Леонид 9 1
|Уколова Мария 7 1
|Образцова Мария 2 1
|Осадчий Алексей 2 1
|Цирюльников Алексей 1 1
|Юрченко Евгений 133 1
|Агеев Денис 38 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 3
|IDG - International Data Group 117 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.