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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Лебедев Михаил
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 38, упоминаний - 39
Лебедев Михаил упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РЖД - Российские железные дороги 1083 3
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 2
|Газпромбанк - ГПБ 693 2
|X5 Group - Пятерочка 561 2
|X5 Group 601 2
|Банк Зенит 134 1
|Фонд информационной демократии 27 1
|Черепенников Антон 52 3
|Горбань Александр 2 2
|Храмов Александр 3 2
|Галицкий Александр 82 2
|Каплан Александр 3 2
|Цепа Евгений 1 1
|Харламов Александр 6 1
|Бибиков Александр 3 1
|Осадчий Алексей 1 1
|Образцова Мария 2 1
|Каменский Владислав 4 1
|Уколова Мария 5 1
|Сливко-Кольчик Елена 9 1
|Сологуб Анна 1 1
|Шелобков Алексей 12 1
|Малинин Александр 6 1
|Икоев Артем 8 1
|Массух Илья 192 1
|Лашин Ренат 25 1
|Панков Александр 61 1
|Кисляков Евгений 83 1
|Калинин Александр 95 1
|Смирнов Алексей 142 1
|Рубанов Владимир 61 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771122, в очереди разбора - 674804.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771122, в очереди разбора - 674804.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru