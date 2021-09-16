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Лебедев Михаил


16.09.2021 Российские продажи внешних СХД пошли в рост. На рынке сменился лидер 1
13.09.2021 В российских банках появляются самообучаемые СХД 1
13.09.2021 IDC: итоги II квартала 2021 года на российском серверном рынке 1
29.06.2021 «Бэкап» человека может появиться через пять лет 2
15.06.2021 Российский рынок внешних СХД рухнул в полтора раза. В тройке лидеров перестановки 1
11.06.2021 IDC: российский серверный рынок сократился на 6,1% в деньгах по итогам I квартала 2021 года 1
02.06.2021 Научная фантастика или таблетка от всех проблем? 1
28.05.2021 Бывшего ИТ-директора Росреестра обвиняют в краже сотен миллионов на цифровизации 1
13.05.2021 МСП Банк и «Диасофт» завершили проект по автоматизации бюджетирования хозяйственной деятельности 1
24.03.2021 Продажи серверов в России показали бурный рост 1
24.03.2021 IDC: в IV квартале 2020 года на российский рынок поставлено серверов на $412 млн 1
16.12.2020 IDC подвела итоги II квартала 2020 года на российском рынке СХД 1
15.12.2020 IDC представила итоги III квартала 2020 года на российском серверном рынке 1
01.10.2020 Как клон LibreOffice пытались изгнать из Реестра российского ПО, и почему суд этого не позволил 1
11.09.2020 Исследование IDC: Huawei и Yadro стали лидерами российского рынка СХД во втором квартале 2020 года 1
10.09.2020 Российский серверный рынок бурно растет. Лидер RISC-систем - отечественная компания 1
04.09.2020 Минкомсвязи обязали вернуть в Реестр отечественного ПО изгнанный оттуда офисный пакет с «нечестным» кодом 1
24.07.2020 Силовики и надзорные ведомства до конца 2020 г. затратят на ИТ 130 млрд руб. Затраты ФСО вырастут в 5 раз 1
29.06.2020 Российский рынок СХД вырос более, чем на треть 1
11.06.2020 Продажи серверов в России рванули вверх 1
17.03.2020 Российский серверный рынок взял планку в миллиард долларов 1
23.12.2019 Российский рынок серверов падает, но продавцы богатеют 1
12.12.2019 В лидеры отечественного рынка СХД вырвалась российская компания 1
20.11.2019 Исследование IDC и Microsoft: менее 4% ИТ-специалистов России, Центральной и Восточной Европы соответствуют современным требованиям 1
23.10.2019 Представлен отчет IDC по российскому рынку гиперконвергентной инфраструктуры 1
17.09.2019 IDC: итоги II квартала 2019 г. на российском рынке внешних систем хранения данных 1
13.09.2019 На российском рынке серверов внезапный спад 1
07.08.2019 Банк «Зенит» завершил проект автоматизации вместе с «Диасофт» 1
18.06.2019 На российском рынке СХД обвал после взлета 1
11.06.2019 Российский рынок серверов вырос на 20% 1
26.03.2019 Рынок СХД в России резко пошел вверх 1
19.03.2019 Российский рынок серверов вырос на четверть 1
14.03.2019 Исследование IDC и Seagate: к 2025 году объем сферы данных региона EMEA достигнет 48 ЗБ 1
25.12.2018 В России за квартал продано СХД почти на $100 миллионов 1
19.12.2018 Российский рынок серверов вырос на 35% 1
23.10.2018 Исследование IDC: объем поставок СХД на российский рынок вырос на 7,2% 1
16.10.2018 В России во II кв. 2018 года было поставлено 35 464 серверов на сумму $234,99 млн 1
25.12.2012 ITFY строит облачный центр коллективной разработки микроэлектроники 1

Публикаций - 38, упоминаний - 39

Лебедев Михаил упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 23
Dell Technologies 133 14
Huawei 2736 14
Lenovo Group 1643 11
Dell EMC 2425 11
КНС Групп - Yadro 124 10
IBM 3575 9
NetApp 486 8
Samsung Electronics 5749 5
Seagate Technology 286 5
Red Hat 668 4
SUSE 168 4
MSI - Micro-Star International 283 4
Intel Corporation 4221 4
Microsemi 13 4
Toshiba Corporation 1110 4
Molex 16 4
Broadcom Inc 198 4
Микрон - Micron 365 4
Hitachi 480 3
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур 59 3
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 3
ALMI partner - АЛМИ партнер 19 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 2
Крок 1223 2
Ланит ГК 1164 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Softline - Софтлайн проекты 5 2
Cisco Systems 2069 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 2
PMCS 2 1
LSI Corporation 28 1
IBS Platformix - СИЛА 6 1
Amphenol 3 1
Emulex 7 1
PLX 4 1
New H3C Group 8 1
HDS - Hitachi Data Systems 291 1
Diasoft - Диасофт 357 1
РЖД - Российские железные дороги 1083 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 2
Газпромбанк - ГПБ 693 2
X5 Group - Пятерочка 561 2
X5 Group 601 2
Банк Зенит 134 1
Фонд информационной демократии 27 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 350 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 3
Федеральное казначейство России 766 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 236 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 756 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
Linux Foundation 157 4
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 4
SNIA - Storage Networking Industry Association 19 4
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 17 4
OpenCAPI Consortium 13 4
Gen-Z Consortium 11 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 9
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 68 8
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 596 4
MPL - Mozilla Public License - лицензия на свободное программное обеспечение 16 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура 78 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1639 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
ХД - Хранилище данных - Предметно-ориентированная информационная база данных 24 1
Intel x86 - Архитектура процессора 995 13
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
AlterOffice 16 2
TDF LibreOffice - Пакет офисных программ 153 2
Yadro Tatlin.archive - платформа хранения данных (СХД) 19 2
Yadro Vesnin - Сервер 14 2
Intel Core - Семейство процессоров 865 1
Microsoft Windows 10 6691 1
Diasoft Master Balance 2 1
Черепенников Антон 52 3
Горбань Александр 2 2
Храмов Александр 3 2
Галицкий Александр 82 2
Каплан Александр 3 2
Цепа Евгений 1 1
Харламов Александр 6 1
Бибиков Александр 3 1
Осадчий Алексей 1 1
Образцова Мария 2 1
Каменский Владислав 4 1
Уколова Мария 5 1
Сливко-Кольчик Елена 9 1
Сологуб Анна 1 1
Шелобков Алексей 12 1
Малинин Александр 6 1
Икоев Артем 8 1
Массух Илья 192 1
Лашин Ренат 25 1
Панков Александр 61 1
Кисляков Евгений 83 1
Калинин Александр 95 1
Смирнов Алексей 142 1
Рубанов Владимир 61 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 32
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 27
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 1
Европа 3798 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1102 1
Восточная Европа 1698 1
Африка 1506 1
Ближний Восток 1486 1
Индия - Республика 2184 1
Европа Западная 621 1
ODM - Original design manufacturer - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 26 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 837 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2880 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
IDC - International Data Corporation 2738 16
IDC EMEA Quarterly Server Tracker 21 9
IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 14 9
IDC Russia - IDC Россия 115 7
Markets&Markets Research 78 2
IDC Worldwide Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 2 1
ФГБУ ФЦМН ФМБА России - Федеральный центр мозга и нейротехнологий 5 2
Иннополис Университет - Лаборатория нейронауки и когнитивных технологий 2 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
НИУ ВШЭ Институт когнитивных нейронаук - Центр Биоэлектрических интерфейсов 1 1
МГУ Лаборатория нейрофизики и нейрокомпьютерных интерфейсов Московского государственного университета 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771122, в очереди разбора - 674804.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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