Резидент «Сколково» представил на ПМЭФ первую в мире реабилитационную манжету

Манжета-тренажер SensoRehab компании «Сенсомед» предназначена для восстановления крупной моторики. В отличии от перчатки, манжету можно применять для реабилитации подвижности не только рук, но и ног – стопы и коленного сустава. Оба решения помогают людям при ЧМТ, ДЦП, рассеянном склерозе, болезни Паркинсон и восстановлении после инсульта. В июле 2023 г. 10-15 устройств нового типа поступят в ЛПУ Москвы, Санкт-Петербурга, Великого и Нижнего Новгородов, Архангельска, Иркутска, Красноярска и Саратова для тестирования.

Манжета реализована на основе перчатки-тренажера SensoRehab, которая используется для восстановления тонкой моторики кисти. Она в 2,5 раза эффективнее при реабилитации, чем ЛФК за счет использования методов геймификации, высокоточных датчиков, биологической обратной связи, ИИ и телемедицины.

Манжета-тренажер SensoRehab компании «Сенсомед»

При реабилитации с помощью решений SensoRehab задействованы три канала биологической обратной связи: слуховой, визуальный и тактильный. Пациент не только видит 3D-модель руки во время занятий, но и ощущает вибрацию на кончиках пальцев, когда успешно выполняет упражнение. Благодаря специальным сенсорам тренажеры отслеживают любое движение кисти, руки или ноги, а искусственный интеллект автоматически подбирает комплекс занятий под пациента по параметрам: диапазон движений, изменения динамики движения, поведение пациента в играх, заболевания. Такие индивидуальные настройки позволяют достичь максимальной эффективности для каждого пациента.

Специальные игры и задания позволяют удерживать внимание при долгосрочной реабилитации. Интуитивно понятные графики помогают отследить прогресс и повысить мотивацию продолжать занятия, что особенно важно для домашней реабилитации под удаленным наблюдением врача.

Андрей Камоцкий, исполнительный директор компании «Сенсомед»: «Мы производим современное и эффективное реабилитационное оборудование, некоторые решения не имеют аналогов в России. Качество и полезность перчатки SensoRehab уже оценили более 100 ЛПУ страны. Компетенции ИТ-команды позволили внедрить искусственный интеллект в наше оборудование и с высокой точностью отслеживать движения пациентов во время занятий. Кроме того, наша компания занимается проведением совместных исследований с профессором Центра нейробиологии и нейрореабилитации «Сколтеха» Михаилом Лебедевым. Мы работаем над внедрением мышечной электростимуляции в перчатку с отслеживанием изменений в головном мозге с помощью ЭЭГ».

«Сенсомед» является резидентом Технопарка «Критби», регионального оператора «Сколково» в Красноярске.

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«Сколково» – российский инновационный центр России. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и др. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, «Биорг», «Рапидбио», «Моторика», Uchi.ru, «Якласс», VisionLabs, «Вокорд», «С-инновации», «Гепатера», «ЦРТ инновации», «Спутникс» и др. В 2022 г. выручка резидентов «Сколково» увеличилась почти на 42% по сравнению с 2021 г. и составила 351,9 млрд руб. На конец 2022 г. число стартапов-резидентов «Сколково» превысило 3500. Количество рабочих мест в экосистеме превысило 79 тыс.

«Сенсомед» – компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения и устройств для реабилитации двигательных функций человека, применяемых для восстановления после травм и неврологических заболеваний. Основными направлениями в разработке являются: разработка датчиков и систем для отслеживания движения; обучение ИИ для обработки данных о двигательной функции человека; разработка программного обеспечения для ПК, VR и смартфонов.