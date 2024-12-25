Здравоохранение Нервная система ДЦП Детские церебральные параличи Infantile cerebral palsy
Здравоохранение и организации, системы, технологии, персоны:
|ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 94 1
|Березий Екатерина 10 3
|Лебедев Артемий 99 2
|Литманович Дмитрий 3 2
|Мартынова Елена 87 2
|Кулиш Александр 12 1
|Каем Кирилл 34 1
|Крупнов Михаил 1 1
|Янушевич Олег 1 1
|Лопатина Есения 1 1
|Котельников Геннадий 1 1
|Пресняков Денис 1 1
|Фурсин Алексей 157 1
|Михайлов Алексей 71 1
|Сергунина Наталья 368 1
|Иодковский Станислав 81 1
|Чистова Евгения 18 1
|Черных Сергей 15 1
|Семенов Александр 145 1
|Юдчиц Денис 7 1
|Гришин Дмитрий 208 1
|Путин Владимир 3171 1
|Барышев Артём 1 1
|Ускова Ольга 166 1
|Нисимов Станислав 2 1
|Кулаков Алексей 1 1
|Казакова Антонина 1 1
|Хованов Станислав 1 1
|Емлина Зинаида 1 1
|Лагутенко Илья 2 1
|Лебедев Александр 29 1
|Цыганкова Ольга 5 1
|Алешкевич Анна 1 1
|Касперский Евгений 323 1
|Романченко Олеся 1 1
|Михайлов Александр 40 1
|Курдюков Владимир 1 1
|Hawking Stephen - Хокинг Стивен 31 1
|Ибрагимов Рамиль 2 1
|Романов Евгений 7 1
|Крысанов Павел 3 1
|РИА Новости 917 1
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