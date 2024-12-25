Здравоохранение - Нервная система - ДЦП - Детские церебральные параличи - Infantile cerebral palsy

Российские разработчики совместно со студенткой Глобального университета Рыбакова создали перчатку для восстановления после травм 1

Ученые Сеченовского университета разработали перчатку для борьбы со спастикой кистей рук 1

В России произведут 30 отечественных тренажеров для детей с ДЦП по разработке ТПУ 1

Более 100 площадок для испытания современных технологий доступны московским инноваторам 1

Создана образовательная программа для реабилитации пациентов с помощью экзоскелетов 1

Россияне создали детский экзоскелет Exoatlet Bambini 1

В России готово к производству устройство для общения силой мысли 1

Предприятие Ростеха объявило о скором начале производства тренажеров для реабилитации после инсультов 1

Cognitive Technologies поддержала проект по вовлечению детей с ограниченными возможностями в творческий процесс живописи 1

Начинаются испытания российского экзоскелета 1