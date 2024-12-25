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Индексная книга (каталог) CNews*
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Здравоохранение Нервная система ДЦП Детские церебральные параличи Infantile cerebral palsy

Здравоохранение - Нервная система - ДЦП - Детские церебральные параличи - Infantile cerebral palsy


25.12.2024 Группа «Моторика» приобрела 50,1% доли в компании ООО «Завод специального оборудования» 1
21.08.2024 Российские разработчики совместно со студенткой Глобального университета Рыбакова создали перчатку для восстановления после травм 1
22.07.2024 «Алиса» стала лучше понимать пользователей с особенностями речи 1
01.02.2024 Ученые Сеченовского университета разработали перчатку для борьбы со спастикой кистей рук 1
14.06.2023 Резидент «Сколково» представил на ПМЭФ первую в мире реабилитационную манжету 1
07.03.2023 Спинальный нейропротез резидента «Сколково» вернет пациентам после инсульта возможность двигаться 1
03.02.2023 Аспирант ИТМО создал протез-тренажер для реабилитации после инсульта 1
10.06.2022 В России произведут 30 отечественных тренажеров для детей с ДЦП по разработке ТПУ 1
21.07.2021 «Билайн» поддержит улучшение технологии цифрового доступа для незрячих клиентов 1
21.07.2021 «Билайн» поддержит улучшение технологии цифрового доступа для незрячих клиентов 1
11.06.2021 Станислав Иодковский -

Бизнесу всегда непросто трансформироваться в условиях неопределенности

 1
17.02.2021 Более 100 площадок для испытания современных технологий доступны московским инноваторам 1
29.12.2020 Создана образовательная программа для реабилитации пациентов с помощью экзоскелетов 1
03.12.2020 Проект «Гейминг для всех» поможет людям с инвалидностью играть в видеоигры 1
26.05.2020 Резидент «Сколково» представил систему реабилитации для детей с когнитивными нарушениями 1
04.12.2019 В «Сколково» представили первый российский экзоскелет для детей 1
21.08.2019 «Лаборатория Касперского» поддержит россиян с синдромом Дауна 1
22.02.2019 Россияне создали детский экзоскелет Exoatlet Bambini 1
22.01.2019 В России готово к производству устройство для общения силой мысли 1
28.03.2018 Предприятие Ростеха объявило о скором начале производства тренажеров для реабилитации после инсультов 1
14.03.2017 «Мегафон» инвестировал 3,35 млн рублей в развитие спорта равных возможностей в России 1
16.08.2016 Cognitive Technologies поддержала проект по вовлечению детей с ограниченными возможностями в творческий процесс живописи 1
16.04.2015 Начинаются испытания российского экзоскелета 1
14.02.2014 В России открывается частный технопарк для создателей роботов и гаджетов 1
25.04.2012 Победители конкурса «Путь к карьере» получили работу и возможность онлайн-обучения 1
16.03.2010 Минкомсвязи: на информатизацию страны нужно 950 млрд руб. 1
24.11.2004 Пуанты Анастасии Волочковой идут с Molotok.ru 1

Публикаций - 27, упоминаний - 27

Здравоохранение и организации, системы, технологии, персоны:

ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 124 5
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
Сенсарт - SensArt 3 2
Microsoft Corporation 24625 2
VK - Mail.ru Group 3455 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 34 1
Ростех - Росэлектроника - Вега ИМЦ - Инженерно-маркетинговый центр концерна Вега 17 1
Нейроассистивные технологии 2 1
Нейрокогнитивные технологии 3 1
DocsInBox - Pointer - Поинтер 21 1
ХайТэк - Hi-Tech 200 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 231 1
ММТ - Мобильные Медицинские Технологии - Онлайн Доктор 62 1
НейроЧат 6 1
Neurotrend - Нейротренд 5 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
МегаФон 8805 1
KPMG 256 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
Бука - Buka Entertaiment 482 1
ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 62 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 1
EY - Ernst & Young Global 373 1
Grishin Robotics 29 1
Косима - Cosyma 2 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 1
Системы и Технологии ГК 98 1
VK - Mail.Ru Молоток.ру 92 1
Logitech Russia - Логитек Россия 2 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 104 1
VisionLabs - ВижнЛабс 221 1
Vocord - Вокорд 183 1
ЦРТ Инновации 70 1
Beorg - Биорг 112 1
С-Инновации 45 1
СенсоМед 3 1
Everland - социальный бизнес-проект 19 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
ЦПРиН ДЗМ ГБУЗ - Центр патологии речи и нейрореабилитации ДЗМ 3 1
Самарская областная клиническая больница имени В.Д. Середавина 1 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 85 1
РВК - Российская венчурная компания 549 1
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 86 1
Политех - Политехнический музей 34 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 121 1
Nike 185 1
Runa Capital 158 1
Phystech Ventures 14 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 177 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 133 1
Kickstarter 127 1
Синдром любви - Благотворительный фонд поддержки людей с синдромом Дауна 3 1
Bionic Hill 3 1
Publicis Groupe - VivaKi 2 1
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 22 1
Солнечный круг КРОЦ - Комплексный реабилитационно-образовательный центр 1 1
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 33 1
Перспектива РООИ 3 1
ЯКласс 68 1
КРИТБИ - Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор 1 1
Приволжский - Санитарно-курортный комплекс - Федеральное государственное бюджетное учреждение 1 1
Галерея искусств Зураба Церетели 11 1
Рапид Био 101 1
Гепатера - Hepatera 46 1
Моторика - Завод специального оборудования - ЗСО 1 1
Фонд русского абстрактного искусства 4 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 237 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 7
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 220 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1373 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 1
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 63 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 152 1
МИК - Московский инновационный кластер 146 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 78 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 271 1
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы 76 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Городские клинические больницы Департамента здравоохранения города Москвы - Московские поликлиники - Московский стандарт поликлиники 21 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 567 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Фонд Росконгресс 18 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Поликлиники ФГБУ - Клинические больницы ФГБУ - Медицинский центр 12 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 94 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 7
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 7
Экзоскелет - Exoskeleton 102 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 5
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 4
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 3
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 2
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 1
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БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2930 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2954 1
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1044 1
Окулография - Окулографический интерфейс - отслеживание глаз, трекинг глаз - айтрекинг - Eye-Tracker - Eye Tracking Applications 7 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1454 1
ExoAtlet Bambini - Детский российский экзоскелет 2 2
Сенсарт - Surfancy Compact 4 2
ReviVR - нейротренажер 8 1
Microsoft Kinect 199 1
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 74 1
Microsoft Office 3734 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 763 1
Apple iPad 3860 1
Huawei nova - Серия смартфона 63 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1824 1
NVision Барьер 648 1
Logitech Adaptive Gaming Kit 1 1
СенсоМед - SensoRehab 2 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 257 1
Яндекс.Станция - Умный дом с Алисой 42 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 259 1
Березий Екатерина 10 3
Лебедев Артемий 99 2
Литманович Дмитрий 3 2
Мартынова Елена 87 2
Кулиш Александр 12 1
Каем Кирилл 34 1
Крупнов Михаил 1 1
Янушевич Олег 1 1
Лопатина Есения 1 1
Котельников Геннадий 1 1
Пресняков Денис 1 1
Фурсин Алексей 157 1
Михайлов Алексей 71 1
Сергунина Наталья 368 1
Иодковский Станислав 81 1
Чистова Евгения 18 1
Черных Сергей 15 1
Семенов Александр 145 1
Юдчиц Денис 7 1
Гришин Дмитрий 208 1
Путин Владимир 3171 1
Барышев Артём 1 1
Ускова Ольга 166 1
Нисимов Станислав 2 1
Кулаков Алексей 1 1
Казакова Антонина 1 1
Хованов Станислав 1 1
Емлина Зинаида 1 1
Лагутенко Илья 2 1
Лебедев Александр 29 1
Цыганкова Ольга 5 1
Алешкевич Анна 1 1
Касперский Евгений 323 1
Романченко Олеся 1 1
Михайлов Александр 40 1
Курдюков Владимир 1 1
Hawking Stephen - Хокинг Стивен 31 1
Ибрагимов Рамиль 2 1
Романов Евгений 7 1
Крысанов Павел 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 3
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 431 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2956 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2721 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1137 2
Африка - Африканский регион 3478 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1111 2
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 881 2
Европа 21767 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
Швейцария - Цюрих 267 1
Португалия - Португальская Республика 918 1
Россия - ЦФО - Брянская область 348 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 414 1
Россия - ЮФО - Севастополь 540 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
Ближний Восток 2943 1
Америка Латинская 1812 1
Новая Зеландия 719 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1368 1
Россия - ПФО - Самарская область 1307 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1494 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Германия - Бавария - Мюнхен 469 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1224 1
Россия - СФО - Омская область 666 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1763 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 355 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1473 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8648 15
Здравоохранение - Реабилитация 374 14
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 13
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9786 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 7
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 5
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1225 5
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 5
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47990 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 56 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 2
Английский язык 6634 2
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 903 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2126 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1896 2
Инвалидность - Disability - Национальный инклюзивный договор 62 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 851 2
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания 530 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1207 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14318 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8370 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 779 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2899 1
Здравоохранение - Гормоны счастья - Hormones of happiness 150 1
Quality of Life - Качество жизни 32 1
РИА Новости 917 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 2
МГМСУ - Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И.Евдокимова 14 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 2
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова 37 2
Минздрав РФ - СГМУ ВО ФГБОУ - Северный государственный медицинский университет 3 2
РАН - Российская академия наук 1870 1
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 32 1
Catholic University of Portugal - Католический университет Португалии - Институт медицинских наук 3 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 148 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 169 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 185 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 1
РГБ - Российская государственная библиотека 95 1
LBS - London Business School - Лондонская школа бизнеса 22 1
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского ГБУЗ МО - Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского» 14 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 246 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 161 1
Сколтех ЦНН - Центр нейробиологии и нейрореабилитации имени Владимира Зельмана 2 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 48 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 1
Cybathlon - Кибатлон - соревнование людей с ограниченными возможностями 11 1
Нейротлон - соревнования людей с ограниченными возможностями, использующих ассистивные технологии 1 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 1
East Bound - конкурс высокотехнологичных стартапов 3 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 562 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 318 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 42 1
ED2 EdTech Accelerator 8 1
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