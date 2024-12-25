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Моторика Завод специального оборудования ЗСО


«Завод специального оборудования» — эксперт на российском рынке инвалидных колясок. Компания предлагает  ассортимент продукции, включая инвалидные коляски, санитарные стулья и другие изделия.


25.12.2024 Группа «Моторика» приобрела 50,1% доли в компании ООО «Завод специального оборудования» 2

Публикаций - 1, упоминаний - 2

Моторика и организации, системы, технологии, персоны:

Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 1
Кузнецов Павел 37 1
Давидюк Андрей 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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