Моторика Завод специального оборудования ЗСО
«Завод специального оборудования» — эксперт на российском рынке инвалидных колясок. Компания предлагает ассортимент продукции, включая инвалидные коляски, санитарные стулья и другие изделия.
|25.12.2024
|Группа «Моторика» приобрела 50,1% доли в компании ООО «Завод специального оборудования» 2
Моторика и организации, системы, технологии, персоны:
|Кузнецов Павел 37 1
|Давидюк Андрей 10 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144213 1
|Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 806 1
|Россия - ЦФО - Владимирская область - Собинский район - Собинка - Лакинск 20 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.