Группа «Моторика» приобрела 50,1% доли в компании ООО «Завод специального оборудования»

МК ООО «Хомо Ауктус», разработчик и производитель киберпротезов, который реализует стратегию по созданию интегратора с широким продуктовым портфелем на рынке ассистивных технологий, объявляет о приобретении 50,1% доли в ООО «Завод специального оборудования» (ЗСО), одном из производителей инвалидных колясок в России. Об этом CNews сообщили представители «Моторики».

«Завод специального оборудования» обладает более чем 20-летним опытом работы на российском рынке инвалидных колясок и располагает современными производственными мощностями в Лакинске (Владимирская область). Продуктовый портфель включает свыше 30 моделей инвалидных колясок, а также санитарные стулья, подъемники и другие сопутствующие изделия. Завод является одним из крупнейших производственных предприятий в сегменте, с мощностью свыше 40 тыс. изделий в год и площадью более 5000 кв. м.

Партнерство способствует выходу группы «Моторика» сразу в несколько сегментов российского рынка инвалидных колясок — для детей с ДЦП, базовых механических и электрических колясок с опциями дооснащения для взрослых пользователей с ДЦП. Этот шаг соответствует целям достижения лидерства на рынке ассистивных технологий в России и развития международного направления.

ЗСО обладает широким продуктовым портфелем, в котором преобладают высокотехнологичные устройства с долей выше 65%. По оценке компании, российский рынок инвалидных колясок достиг 8,8 млрд руб. на конец 2023 г.

Андрей Давидюк, генеральный директор группы «Моторика»: «Мы рады объявить о стратегическом партнерстве с компанией «ЗСО» и ее профессиональной командой. Включение «ЗСО» в группу «Моторика» — стратегически важный шаг, обеспечивающий рост и укрепление позиций компании на рынке ассистивных устройств. Объединяя наши компетенции, мы еще больше фокусируем свои усилия на улучшении качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. Мы ожидаем, что данная сделка создаст синергию компаний, позволит более эффективно работать с клиентами и обеспечить доступ к современным и качественным техническим средствам реабилитации. Сделка также необходима для роста бизнеса и капитализации компании».

Павел Кузнецов, генеральный директор компании «ЗСО»: «Партнерство с группой «Моторика» открывает новые возможности для развития совместного бизнеса в индустрии производства технических средств реабилитации. Общими усилиями мы сможем удовлетворить потребности растущего рынка социально значимой продукции. Внедрение и развитие новейших современных технологий требует консолидации усилий профессионалов из различных сфер реабилитационной промышленности».