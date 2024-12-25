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Индексная книга (каталог) CNews*
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Кузнецов Павел



25.12.2024 Группа «Моторика» приобрела 50,1% доли в компании ООО «Завод специального оборудования» 1
17.10.2024 Конференция «Сохранить все: безопасность информации» 1
08.10.2024 Конференция «Сохранить все: безопасность информации» 1
11.09.2024 Власти отобрали лицензию у крымского сотового оператора 1
29.08.2024 Гарда и Axel PRO защитят корпоративные сети 1
28.08.2024 Власти возбудили дело против «Билайна», МТС и «Мегафона» из-за цен на связь в Крыму, хотя операторы там не работают 1
29.07.2024 В Крыму появится второй за месяц мобильный оператор 1
26.02.2024 В России хакер оставил без электричества 38 сел. Ему грозит восемь лет. Дело ведет ФСБ 1
23.01.2024 «Гарда» и «К2 Кибербезопасность» защитят данные российских компаний 1
08.11.2023 СУБД Arenadata DB совместима с агентом подключений «Гарда DBF» 1
20.09.2023 Новая версия «Гарда Anti-DDoS» автоматически выявляет атаки на корпоративные сети 1
16.08.2023 «Гарда Монитор 3.1» сертифицирована в Белоруссии 1
09.06.2023 «Ростелеком» создает «Ягу» и «Ежку», которые заменят в России Jira и Trello 1
14.04.2023 Новые регионы России будут полностью покрыты сотовыми сетями к концу 2025 года 1
24.01.2023 «Дистрисистем» займется внедрением продуктов «Гарда технологии» в Белоруссии 1
13.12.2022 У абонентов «Билайна», «Мегафона» и Tele2 появилась связь в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях 1
09.12.2022 Власти нарезали частоты 4G для ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей 1
29.11.2022 «Гарда монитор» сертифицирована ФСТЭК России 1
17.11.2022 Двух операторов связи в Крыму возглавил один и тот же человек 1
22.08.2022 Сотовый оператор из ДНР начал работать на юге Украины 1
22.06.2022 Новый российский сотовый оператор приходит на юг Украины 1
15.06.2022 Бывший гендиректор МГТС купил сразу двух крупных сотовых операторов 2
28.06.2021 IBS внедрила систему SAP ATT для маркировки товаров АО «Мерседес-Бенц РУС» 1
31.03.2021 «Яндекс.карты» создали коллекцию AR-масок с архитектурными символами городов 1
18.02.2021 «Мерседес-Бенц Рус» внедрила SAP Track&Traсe для маркировки шин и сувенирных товаров 1
18.03.2020 МГТС объявила о рекордной прибыли 1
03.02.2020 МТС создаст основу для умных городов в Московской области 1
28.11.2019 МГТС сообщила о назначении генерального директора 2
25.09.2019 МТС обеспечила тоннели и станции московского метро связью в стандарте 4G 1
17.09.2019 МГТС объявляет решения Совета директоров 3
24.04.2019 Роспатент и МГТС начинают сотрудничество в сфере ИТ 1
10.01.2019 МГТС объявила о назначении нового директора по управлению персоналом 1
01.08.2018 Москвичи поделятся видением будущего мегаполиса 1
01.06.2018 Гендиректором МГТС стал экс-руководитель «Ситроникса» 2
01.06.2018 В МГТС назначен новый генеральный директор 1
28.05.2009 Абоненты QWERTY под защитой Dr.Web 1
27.06.2007 В «Центральном телеграфе» назначен генеральный директор 1

Публикаций - 37, упоминаний - 42

Кузнецов Павел и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 19
Ростелеком 9701 11
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 10
К Телеком - Исеть Телеком 87 10
АйСи Инвест - КТК-Телеком - Volna Mobile - Волна Мобайл 34 10
Миранда-Медиа 59 10
К-Телеком - Win Mobile 44 9
АйСи Инвест 8 7
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 125 6
Миранда-Медиа - МирТелеКом 46 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 5
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 5
АФК Система ПАО 1797 4
МТС - Интеллект Телеком 43 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 4
Миранда-Медиа - Крымтелеком 53 4
СевМобайл - Севастополь-Мобайл - Севастопольский сотовый оператор 27 4
Воентелеком - Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь 38 4
Telegram Group 1983 3
Vodafone Group 1370 3
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина 171 3
СИНХ - Таттелеком 203 3
Миранда-Медиа - Элемтэ-Инвест ИК - Элемтэ Инвестиционная компания 14 3
SAP SE 5277 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 2
3Keys GmbH 6 2
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 411 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 769 2
Киевстар - Kyivstar 539 2
Укртелеком 241 2
Прогресс ГК - АйТиПрогресс 14 2
МегаФон 8805 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 1
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 109 1
РТИ 145 1
SAP CIS - САП СНГ 854 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 514 1
Dr.Web - Доктор Веб 1254 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 800 1
КТК - Каспийский трубопроводный консорциум 42 3
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 275 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
Люкстранс СК - Люкстранс Судоходная компания 4 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 336 1
Турция - энергетика - Аккую Нуклеар АЭС - атомная электростанция Турции - Akkuyu Nükleer Güç Santrali 13 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 212 1
ВТБ - РНКБ - Российский национальный коммерческий банк - Крайинвестбанк - Краснодарский краевой инвестиционный банк 55 1
Фин-Партнер УК 4 1
УКИП - Управляющая компания инфраструктурных проектов 6 1
Арм Телеком Венчурс Холдинг 2 1
Спецстройкрым 1 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 152 1
Моторика - Завод специального оборудования - ЗСО 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 672 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 978 1
Ельцин-центр - Президентский центр Б. Н. Ельцина 12 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 199 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 232 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 151 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 325 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 3
АЮР - Ассоциация юристов России 41 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 13
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 12
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 11
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 5
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2515 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 5
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 4
5G - пятое поколение мобильной связи 2184 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 3
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2114 2
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1438 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 2
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 639 2
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker 244 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3064 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24453 2
Маркировка - Marking 1054 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3722 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1397 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6444 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 2
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 482 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 2
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 733 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30689 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 2
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2646 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 2
ИКС - Гарда Монитор - Гарда Сталкер - Гарда Скаут - Гарда Фильтр - система сетевой безопасности 19 3
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1523 3
ИКС - Гарда DBF - Гарда БД 44 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 2
SAP ATT - SAP Advanced Track and Trace 18 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 2
ИКС - Гарда NDR - Гарда Network Detection and Response 8 2
SAP ERP ECC - SAP ERP Central Component 17 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 498 1
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 388 1
Dr.Web AV-Desk 147 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 763 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 769 1
Правительство Москвы - Краудсорсинг-проекты - crowd.mos.ru 13 1
Pixabay 129 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 230 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 1
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 66 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 1
Atlassian - Confluence 113 1
ИКС - Гарда anti-DDoS 4 1
ИКС - Гарда TI - Гарда Threat Intelligence 7 1
Феникс SIM-карты 3 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
ИКС - Гарда ГК - Weblock - Гарда WAF - Гарда Web Application Firewal 5 1
ИКС - Гарда Deception - Гарда Лабиринт 8 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 96 1
ИКС - Гарда Маскирование 18 1
FreePik 980 1
ИКС - Гарда ГК - Makves DCAP - Makves Data-Centric Audit and Protection 16 1
Microsoft Windows PowerShell 174 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Умный город 2030 - цифровая стратегия Москвы 7 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 237 1
МТС - МТТ MVNE - Mobile Virtual Network Enabler 42 1
Google Dragonfly 30 1
ИКС - Гарда Предприятие - DLP-система 28 1
PsExec - утилита запуска программ на удаленных компьютерах 20 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - Лукоморье - Яга - система управления проектами 19 1
Корня Алексей 78 2
Дмитриев Кирилл 108 2
Ершов Андрей 50 2
Корниенко Михаил 25 2
Митюшкин Дмитрий 2 2
Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 14 2
Хайретдинов Рустэм 82 2
Галактионова Инесса 75 1
Дубовсков Андрей 89 1
Ушацкий Андрей 105 1
Белов Виктор 56 1
Медведев Владислав 47 1
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Неретин Олег 1 1
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Пересторонин Юрий 10 1
Городецкая Наталья 2 1
Бернаскони Борис 3 1
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Мартиросян Ваган 9 1
Ермолаев Артем 378 1
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Иванов Михаил 100 1
Ройтман Евгений 44 1
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Зарицкий Владимир 8 1
Израйлит Сергей 6 1
Ротенберг Борис 9 1
Подлеснова Мария 2 1
Зима Иван 21 1
Стремоусов Кирилл 1 1
Сухов Андрей 6 1
Шадаев Максут 1008 1
Ларченко Илья 4 1
Глазков Александр 137 1
Гурьев Василий 8 1
Свищев Дмитрий 1 1
Путин Владимир 3171 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 16
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 10
Украина 7608 9
Россия - ЮФО - Севастополь 540 7
Украина - Запорожская область 81 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 4
Европа 21767 4
ДНР - Донецкая Народная Республика 162 4
Россия - ПФО - Пензенская область 589 3
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 452 3
ЛНР - Луганская Народная Республика 132 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 2
Армения - Республика 2280 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1763 2
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Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 1
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 294 1
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Россия - ЦФО - Московская область - Орехово-Зуево 78 1
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Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 94 1
Россия - ЦФО - Московская область - Жуковский 92 1
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Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 135 1
Россия - ЦФО - Московская область - Щёлково 67 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 149 1
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Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 116 1
Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад - Загорск - Сергиев 126 1
Великобритания - Виргинские Острова 231 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 155 1
Россия - Керченский полуостров - Керченский пролив - Керченский мост - Керченская переправа 46 1
Украина - Харьковская область - Харьков 218 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 20
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 10
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47990 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 3
МГТС Совет директоров 54 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14318 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8648 2
Воссоединение Крыма с Россией - Присоединение Крыма к Российской Федерации 13 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 2
Торговля оптовая - Wholesale trade 1176 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 680 2
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 454 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 761 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1635 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 1
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