МГТС сообщила о назначении генерального директора

«Московская городская телефонная сеть» (МГТС), один из крупнейших операторов местной проводной связи в Европе, входящий в группу МТС, объявила о решении совета директоров МГТС, заседание которого состоялось 28 ноября 2019 г.

Совет директоров принял решение назначить с 29 ноября 2019 г. на должность генерального директора МГТС Владислава Медведева, который с октября 2019 г. по совместительству занимал позицию исполнительного директора МГТС, отвечая по основному месту работы за технический блок Московского региона МТС.

Владислав Медведев на должности генерального директора МГТС сменил Павла Кузнецова, который перешел с 16 сентября 2019 г. в МТС на позицию вице-президента – директора Московского региона и исполнял обязанности генерального директора МГТС по совместительству.

Кадровые решения связаны с функциональным объединением МГТС и МТС в Московском регионе, начавшимся осенью 2019 г., в результате которого коммерческие аспекты бизнеса переходят в МТС, а технические – в МГТС.

Владислав Медведев родился в 1972 г. в Московской области. Окончил Военный институт правительственной связи по специальности «системы и комплексы радиосвязи» и магистратуру Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова по направлению «менеджмент».

Практически вся трудовая деятельность Медведева связана с МТС, где он прошел путь от технического специалиста в 1998 г. до позиции технического директора Московского региона в 2014 г. С октября 2019 г. по совместительству занимал позицию исполнительного директора МГТС, продолжая отвечать за технический блок Московского региона МГТС.

Совет директоров МГТС также рекомендовал включить для голосования по выборам в совет директоров МГТС на внеочередном общем собрании акционеров МГТС 24 декабря 2019 г. следующих кандидатов: Алексей Барсегян, вице-президент по корпоративным и правовым вопросам МТС; Виктор Белов, директор по конвергентной и транспортной сетям технического блока МТС; Инесса Галактионова, первый вице-президент МТС по телекоммуникационному бизнесу; Павел Кузнецов, вице-президент – директор Московского региона МТС; Владислав Медведев, генеральный директор МГТС; Евгений Ольховский, директор департамента стратегического планирования и контроля МТС; Андрей Ушацкий, вице-президент по технике МТС.