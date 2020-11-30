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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ушацкий Андрей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 100, упоминаний - 146
Ушацкий Андрей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Воронин Петр 35 16
|Меньшов Кирилл 72 16
|Беляев Владислав 65 16
|Лигачев Глеб 60 16
|Кузьмич Всеволод 30 16
|Натрусов Артем 121 16
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 15
|Аксаков Анатолий 98 15
|Нагаев Олег 30 15
|Бокучава Тариэл 21 15
|Потапкин Михаил 26 15
|Попов Андрей 72 15
|Кучугин Илья 41 15
|Суворов Антон 20 15
|Клепиков Алексей 77 15
|Чаркин Евгений 182 15
|Ягнятинский Евгений 32 15
|Чамара Денис 57 15
|Шипов Савва 70 11
|Хасин Михаил 26 11
|Ушаков Анатолий 15 9
|Чибисов Владимир 22 9
|Бычков Александр 39 9
|Сергеев Сергей 63 9
|Айвазов Армен 449 9
|Эпштейн Герман 27 9
|Таланов Максим 11 9
|Самедов Тимур 19 9
|Сотин Денис 102 7
|Плахов Дмитрий 9 7
|Фридман Илья 41 6
|Размахаев Сергей 40 6
|Гулянский Игорь 9 6
|Шмаков Роман 13 6
|Аитов Тимур 47 6
|Ершов Андрей 45 4
|Белов Виктор 26 4
|Белоусов Максим 59 4
|Хренков Владимир 18 4
|Дмитриев Кирилл 93 3
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
|Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru