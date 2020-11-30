Ушацкий Андрей

МГТС сообщила о назначении генерального директора 1

МТС и РЖД вложат в улучшение качества связи вдоль железных дорог более 2 млрд рублей 1

МТС построит сети LTE на частотах 3G для преодоления цифрового неравенства 1

Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2018 1

МТС купил крупнейший российский ЦОД за 9 миллиардов 1

МТС купила один из крупнейших ЦОДов в России 1

Ключевые персоны ИТ в ритейле на CNews Forum 2018 1

МТС построила в Нижнем Новгороде модульный ЦОД 1

МТС запускает технологии 5G на действующей сети в городах футбольного турнира 1

МТС закупит оборудование Ericsson на 400 млн евро для запуска 5G и интернета вещей 1

МТС расширяет сетевое пространство для поддержки интернета вещей 1

МТС запустила в Уфе мультистандартные системы Ericsson Radio System 1