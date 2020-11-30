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Ушацкий Андрей


30.11.2020 МТС, АНО ТТ, «Криптонит» и «Сколтех» учредили ассоциацию «Открытые сетевые технологии» 1
18.06.2020 Сотовые операторы пошли против власти. Они отказались строить сети 5G на российском оборудовании 1
27.12.2019 В МТС назначен новый вице-президент по технике 1
28.11.2019 МГТС сообщила о назначении генерального директора 1
06.06.2019 МТС и РЖД вложат в улучшение качества связи вдоль железных дорог более 2 млрд рублей 1
22.02.2019 МТС «разогнала» сеть LTE в Башкирии до гигабитных скоростей 1
06.02.2019 МТС построит сети LTE на частотах 3G для преодоления цифрового неравенства 1
07.11.2018 Последний день регистрации на CNews FORUM 2018. Успейте подать заявку 2
06.11.2018 ИТ-компании: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
02.11.2018 Торговля: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
31.10.2018 Последние дни регистрации на CNews FORUM 2018. Успейте подать заявку 2
25.10.2018 Банки: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
23.10.2018 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 2
19.10.2018 Фарминдустрия: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
16.10.2018 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 2
12.10.2018 Госсектор: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
09.10.2018 Информационная безопасность: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
04.10.2018 Облачные технологии: Главные докладчики CNews Forum 2018 1
28.09.2018 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews Forum 2018 1
21.09.2018 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2018 1
14.09.2018 МТС купил крупнейший российский ЦОД за 9 миллиардов 1
14.09.2018 МТС купила один из крупнейших ЦОДов в России 1
13.09.2018 Ключевые персоны ИТ в ритейле на CNews Forum 2018 1
07.09.2018 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 2
22.06.2018 МГТС объявила о выплате дивидендов в размере 21,99 миллиардов 1
14.06.2018 МТС подготовила инфраструктуру связи в регионах России к ЧМ-2018 1
08.06.2018 МТС построила в Нижнем Новгороде модульный ЦОД 1
08.06.2018 МТС запускает технологии 5G на действующей сети в городах футбольного турнира 1
17.05.2018 МТС сообщила о запуске первой в Восточной Европе гигабитной LAA-сети 1
25.04.2018 Конференция CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2018» 1
23.10.2017 МТС закупит оборудование Ericsson на 400 млн евро для запуска 5G и интернета вещей 1
20.07.2017 МТС объединила технологии LTE и Wi-Fi на пути к 5G 1
21.06.2017 МТС расширяет сетевое пространство для поддержки интернета вещей 1
16.02.2017 МТС запустила LTE-2600 в Краснодарском крае 1
11.01.2017 МТС запустила в Уфе мультистандартные системы Ericsson Radio System 1
28.11.2016 МТС и «Билайн» объединили частоты в Череповце для ускорения мобильного интернета 1
09.11.2016 МТС провел испытания скоростной технологии Uplink Carrier Aggregation 1
26.09.2016 МТС и Samsung займутся совместной разработкой 5G-технологий 1
14.07.2016 Nokia и МТС внедрили в коммерческой сети LTE в Москве технологию агрегации несущих FDD-TDD 1
30.06.2016 МГТС выплатит более 21 млрд руб. дивидендов по итогам 2015 финансового года 1

Публикаций - 100, упоминаний - 146

Ушацкий Андрей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 99
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 18
Ericsson 860 14
Samsung Electronics 5677 7
Сбербанк Технологии - СберТех 203 7
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 7
Inline Group - Инлайн Груп 60 6
Программный продукт ГК 92 6
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 6
Cinimex - Синимекс 160 6
Schneider Electric 408 6
Huawei 2730 4
Qualcomm Technologies 1003 3
Nokia Corporation 2439 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 3
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 2
Apple Inc - Эппл Рус 7707 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 780 2
Deloitte - Делойт 186 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 2
Авантаж 48 2
DataCore Software 20 1
IBM Европа 7 1
Sony 2378 1
HTC Corporation 1191 1
Ericsson ConsumerLab 34 1
Синтерра - Synterra 565 1
Alcatel 229 1
AMT Group - АМТ-Груп 167 1
Qualcomm Europe 14 1
Криптонит НПК - Научно-производственная компания 12 1
Intracom Telecom 39 1
LG Electronics 1853 1
Microsoft Corporation 11095 1
Uptime Institute 159 1
NVision Group - Энвижн Груп 545 1
Криптонит ГК - Kryptonite 30 1
АФК Система ПАО 995 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 1
Комстар Директ - ранее МТУ-Интел 14 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 17
Мегаполис ТК 88 16
Черкизово ГК 73 16
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 16
X5 Group 599 16
Лента - Сеть розничной торговли 189 16
Procter&Gamble - P&G 94 15
Coca-Cola Company 112 15
UBS AG 118 15
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 15
Банк Зенит 131 15
Ингосстрах СПАО 210 15
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 15
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 11
Еврохим МХК 42 9
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 9
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 50 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1279 9
Геобанк КБ 30 9
Балтика - Пивоваренная компания 112 9
ТМХ - Трансмашхолдинг 51 8
О’Кей - Сеть магазинов 60 8
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 7
МКБ - Московский кредитный банк 268 7
Уралсиб Банк 389 5
Ак Барс Банк 173 2
Ростов Арена - футбольный стадион Ростов-на-Дону 8 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 43 1
Локотех - Локомотивные технологии 40 1
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 1
IDS Borjomi - ИДС Боржоми 16 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Снежная Королева 38 1
Bayer AG - Байер 37 1
Северсталь Менеджмент 26 1
ПГК - Первая грузовая компания 98 1
Открытие Арена - стадион 17 1
Екатеринбург Арена - футбольный стадион 10 1
Metsä Group - Metsa Group (Мется) 8 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1590 15
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 15
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 15
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1434 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
Правительство Краснодарского края 12 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 651 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 7 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 1
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 1
Открытые Сетевые Технологии - ассоциация 1 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 26
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 17
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 16
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 15
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 15
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 12
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2049 9
3G - Стандарт мобильной связи 3736 7
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 6
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 154 5
LTE-LAA - Licensed-Assisted Access - LTE-сети на Wi-Fi-частотах 18 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 4
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование 79 4
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 433 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
LTE-M - LTE-MTC - Machine Type Communication - Технология систем связи широкополосного радиодоступа 4го поколения 21 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 3
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 162 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
BDaaS - Big-Data-as-a-Service - сервис обработки больших данных в облаке 17 2
LTE Broadcast - eMBMS - Evolved Multimedia Broadcast and Multicast Service - LTE Multicast 8 2
QAM - Quadrature Amplitude Modulation - механизм квадратурной модуляции сигнала 20 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 2
Big Data - Большие данные 1136 2
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 309 2
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 393 2
O-RAN - Open RAN - OpenRAN - Open Radio Access Network - Открытые сети радиодоступа 14 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 1
3GPP Release - стандартизация 5G 23 1
Critical IoT - Интернет вещей для критических сценариев 3 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 1
RDS - Remote Desktop Services - Технология поддержки сред удаленных рабочих столов 45 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 13 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 627 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1342 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 1
MSSP - Managed Security Service Provider - Услуги по управлению информационной безопасностью - MSS - Managed Security Services - Управляемые сервисы кибербезопасности 63 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1452 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 4
МТС Cloud - CloudMTS 125 2
Ростех - Сапсан-бекас - Мобильный комплекс обнаружения и противодействия БПЛА 39 2
Ericsson Radio System - ERS 43 2
МТС ЦОД 12 2
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1155 1
Twitter Periscope - Служба потокового вещания видео 15 1
Facebook Live 6 1
Lenovo Motorola Moto Z - Motorola Moto Z - серия смартфонов 33 1
РЖД Сапсан 1 1
Sales Force KPI 1 1
Ericsson Massive IoT - массовый интернет вещей 4 1
Google Android 10751 1
Google YouTube - Видеохостинг 1719 1
Microsoft Office 1942 1
Qualcomm Snapdragon X 37 1
Microsoft Azure Stack 56 1
IBM Cloud 84 1
Microsoft Office 365 769 1
Microsoft Azure 1171 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 1
Воронин Петр 35 16
Меньшов Кирилл 72 16
Беляев Владислав 65 16
Лигачев Глеб 60 16
Кузьмич Всеволод 30 16
Натрусов Артем 121 16
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 15
Аксаков Анатолий 98 15
Нагаев Олег 30 15
Бокучава Тариэл 21 15
Потапкин Михаил 26 15
Попов Андрей 72 15
Кучугин Илья 41 15
Суворов Антон 20 15
Клепиков Алексей 77 15
Чаркин Евгений 182 15
Ягнятинский Евгений 32 15
Чамара Денис 57 15
Шипов Савва 70 11
Хасин Михаил 26 11
Ушаков Анатолий 15 9
Чибисов Владимир 22 9
Бычков Александр 39 9
Сергеев Сергей 63 9
Айвазов Армен 449 9
Эпштейн Герман 27 9
Таланов Максим 11 9
Самедов Тимур 19 9
Сотин Денис 102 7
Плахов Дмитрий 9 7
Фридман Илья 41 6
Размахаев Сергей 40 6
Гулянский Игорь 9 6
Шмаков Роман 13 6
Аитов Тимур 47 6
Ершов Андрей 45 4
Белов Виктор 26 4
Белоусов Максим 59 4
Хренков Владимир 18 4
Дмитриев Кирилл 93 3
Россия - Российская федерация - РФ 57420 69
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 40
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 255 21
Восточная Европа 1679 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 19
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 11
Россия - СФО - Новосибирск 1969 9
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 7
Россия - ПФО - Казань 1518 7
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 7
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 7
Россия - ПФО - Самара 1289 6
Европа Северная - Скандинавия 275 6
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 654 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 5
Россия - Краснодар 1040 5
Европа 3759 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 4
Россия - Владивосток 864 4
Россия - Уфа 642 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 583 3
Россия - Красноярск 848 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1117 3
Украина 3372 3
Россия - Краснодарский край 914 3
Россия - Сочи 912 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1058 3
Беларусь - Белоруссия 2090 2
Россия - Вологодская область 316 2
Россия - Приморский край - Приморье 604 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 515 2
Россия - Нижегородская область 740 2
Латинская Америка 724 2
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 2
Россия - Республика Дагестан 263 2
Россия - Республика Алтай 685 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 16
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 15
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 11
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2852 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 350 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 15 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2153 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 509 1
Ericsson Mobility Report 27 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 15
CNews AWARDS 291 12
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
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