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Фридман Илья


22.04.2019 «Синимекс» автоматизировал открытие счетов юрлицам в Росбанке 1
26.11.2018 CNews Forum 2018 установил новый рекорд посещаемости. Фото 1
18.11.2018 Быть или не быть цифровой трансформации в России 8
06.11.2018 ИТ-компании: Главные докладчики CNews FORUM 2018 2
02.11.2018 Торговля: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
25.10.2018 Банки: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
19.10.2018 Фарминдустрия: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
12.10.2018 Госсектор: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
09.10.2018 Информационная безопасность: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
08.12.2017 CNews Forum: Строим цифровое будущее вместе 9
05.12.2017 Компания «Синимекс» приняла участие в CNews Forum 2017 1
31.10.2017 «Росбанк» внедрил единую платформу автоматизации административных бизнес-процессов 1
05.06.2017 Росбанк вместе с «Синимекс» построил единую интеграционную платформу 1
05.06.2017 «Синимекс» реализовала проект по созданию единой интеграционной платформы «Росбанка» 1
01.12.2016 Что банкиры думают об инновациях в ИТ 10
09.11.2016 «Синимекс» стал спонсором и партнером «CNews Forum 2016: Информационные технологии завтра» 2
07.11.2016 До CNews FORUM 2016 осталось только 3 дня! Успейте зарегистрироваться 1
03.11.2016 На CNews Forum разыграют пять гаджетов, включая Apple iPad 1
31.10.2016 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
06.10.2016 Руководители Минкомсвязи, Казначейства, ПФР, Минздрава, «Газпром нефти», РЖД выступят на CNews FORUM 1
28.09.2016 Выручалочка для ИТ-бюджетов. На CNews FORUM обсудят облачные технологии 1
22.09.2016 ИТ-руководители крупнейших российских компаний примут участие в CNews FORUM 1
16.09.2016 Солидные люди расскажут, как выстроить информационную безопасность в современную эпоху 1
08.09.2016 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
26.02.2016 BPM: в России все еще описывают процессы, а не меняют 1
19.02.2016 BPM-сегмент: в России все еще описывают процессы, а не меняют 1
08.02.2016 Продолжается регистрация на конференцию CNews: «BPM: почему надо управлять бизнес-процессами» 1
26.11.2015 У банков две перспективы: вывести ИТ на аутсорсинг или превратиться в ИТ-компанию 1
10.11.2015 CNews FORUM совсем скоро! Успей зарегистрироваться 1
02.11.2015 Гостей CNews FORUM 2015 будет встречать огромный человекоподобный робот. Видео. Регистрация 1
30.10.2015 «Синимекс» представит свои новые программные разработки на CNews Forum 2015 1
29.10.2015 Николай Елистратов из ПФР, Сергей Гуральников из Казначейства, Елена Бойко из Минздрава выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
27.10.2015 Главы Microsoft Россия, IBM Россия, «Техносерв» и IBS выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
20.10.2015 CNews FORUM: Будущее ИТ в России под вопросом 1
12.10.2015 Руководители ИТ-компаний выступят на CNews Forum 2015 1
05.10.2015 Руководители Казначейства, Татарстана, Санкт-Петербурга, «Башнефти», «Сколково», «Ростелекома», IBS выступят на CNews FORUM 1
29.09.2015 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте. Регистрация продолжается 1
10.09.2015 CNews FORUM 2015: Мобильный рынок в России обсудят банкиры, страховщики и разработчики 1
03.09.2015 ИТ-директора российских банков обсудят, как выжить в новых условиях 1
26.08.2015 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1

Публикаций - 41, упоминаний - 67

Фридман Илья упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM 3557 16
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 14
Сбербанк Технологии - СберТех 203 14
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 11
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 9
Cinimex - Синимекс 160 9
Instabank - Инстабанк 12 9
Ланит ГК 1160 9
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 8
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 168 8
Программный продукт ГК 92 7
ЦДК - Центральная дистрибьюторская компания 11 7
НИТ - Национальные информационные технологии 31 7
Schneider Electric 409 7
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 7
Microsoft Corporation 11168 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 6
Samsung Electronics 5730 3
3779 2
IBM Европа 7 2
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 25 1
Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
Saprun - Сапран групп 38 1
Google LLC 7177 1
Ланит - Норбит - Norbit 203 1
Логика BPM 39 1
Vocord - Вокорд 99 1
Код Безопасности 365 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 375 1
РДТЕХ 159 1
Directum - Директум 647 1
Inline Group - Инлайн Груп 60 1
Газпромбанк - ГПБ 693 16
РЖД - Российские железные дороги 1081 14
ВТБ Банк Москвы 372 11
Пробизнесбанк АКБ 109 11
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 11
МДМ Банк 150 11
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 11
Новард Управляющая компания - Novard 67 11
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 8
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 8
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 8
Башнефть ПАО АНК 90 8
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 8
ВТБ24 583 8
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 8
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 8
Медскан 12 7
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 7
Nordic Agency AB - Нордик АБ 11 7
Ингосстрах СПАО 210 7
Черкизово ГК 73 6
Coca-Cola Company 113 6
UBS AG 119 6
Procter&Gamble - P&G 94 6
Банк Зенит 132 6
О’Кей - Сеть магазинов 61 6
МКБ - Московский кредитный банк 268 6
Лента - Сеть розничной торговли 189 6
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 6
Мегаполис ТК 90 6
X5 Group 600 6
Глобэкс банк 28 5
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 4
Альфа-Банк 1127 3
Сентинел Кредит Менеджмент 13 3
Локотех - Локомотивные технологии 40 2
Yves Rocher - Ив Роше 29 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1285 2
Аэрофлот 493 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 12
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 7
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 6
ПФР Департамент информационных технологий 103 5
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 11 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 661 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 20
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 9
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 7
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 7
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1456 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
Big Data - Большие данные 1136 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 187 1
Network Edge - Защита сетевой периферии - Защита сетевой инфраструктуры 4 1
CCaaS - Contact Center as a Service - Контакт-центр как услуга - Контакт-центр из облака - Облачный контактный центр 7 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
Smart Grid - Умные сети электроснабжения - умная энергетика 66 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 929 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 128 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
Омниканальность - Omni channel 42 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
Тонкий клиент - Thin client 108 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 267 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 319 1
Java - Язык программирования 1180 3
Apple iPad mini 375 2
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 1
IBM Digital Business Automation 5 1
Sales Force KPI 1 1
SAP Predictive Analytics 11 1
IBM Bluemix 38 1
DataSpace ЦОД 18 1
Microsoft Lync 272 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5143 1
Google AngularJS - JavaScript-фреймворк с открытым исходным кодом 11 1
Directum Ario 14 1
Schneider Electric EcoStruxure 37 1
IBM Cloud 84 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 1
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
Алябьев Андрей 27 12
Скородумов Олег 17 11
Чекель Павел 15 11
Мухин Максим 18 11
Тищенко Юрий 14 11
Базалей Наталья 14 11
Потёмкин Роман 20 11
Кравченко Денис 24 11
Хрусталев Александр 31 11
Муравлев Александр 15 11
Леоничев Алексей 14 11
Нестеров Алексей 79 11
Сафронов Юрий 61 11
Свердлов Михаил 29 10
Елистратов Николай 90 10
Грибанов Юрий 24 10
Патрин Максим 31 10
Атанесов Саргис 13 9
Смирнов Александр 44 9
Аксаков Анатолий 98 8
Воробьев Артем 14 8
Попов Андрей 72 8
Калюжный Игорь 24 8
Гулянский Игорь 9 8
Размахаев Сергей 40 8
Клеев Владимир 9 8
Натрусов Артем 121 8
Дюгаев Евгений 12 8
Шалимов Александр 9 8
Лигачев Глеб 60 8
Пшиченко Дмитрий 19 8
Аитов Тимур 47 8
Мехришвили Александр 11 7
Николаев Евгений 13 7
Меньшов Кирилл 72 7
Шмаков Роман 13 7
Пашнин Роман 10 7
Спиридонов Александр 35 7
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 7
Клепиков Алексей 77 7
Россия - Российская федерация - РФ 57680 29
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 23
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 15
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 7
Казахстан - Республика 2650 7
Восточная Европа 1691 7
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 256 6
Россия - Ростовская область 864 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 3
Европа 3788 2
Россия - Республика Крым 626 1
Россия - Белгородская область 370 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Земля - планета Солнечной системы 881 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 1
Европа Западная 618 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 30
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 28
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 1
Apps4All 25 7
CNews Analytics 1991 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
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CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
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Хрустальный атом 3 1
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