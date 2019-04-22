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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Фридман Илья
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 41, упоминаний - 67
Фридман Илья упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Алябьев Андрей 27 12
|Скородумов Олег 17 11
|Чекель Павел 15 11
|Мухин Максим 18 11
|Тищенко Юрий 14 11
|Базалей Наталья 14 11
|Потёмкин Роман 20 11
|Кравченко Денис 24 11
|Хрусталев Александр 31 11
|Муравлев Александр 15 11
|Леоничев Алексей 14 11
|Нестеров Алексей 79 11
|Сафронов Юрий 61 11
|Свердлов Михаил 29 10
|Елистратов Николай 90 10
|Грибанов Юрий 24 10
|Патрин Максим 31 10
|Атанесов Саргис 13 9
|Смирнов Александр 44 9
|Аксаков Анатолий 98 8
|Воробьев Артем 14 8
|Попов Андрей 72 8
|Калюжный Игорь 24 8
|Гулянский Игорь 9 8
|Размахаев Сергей 40 8
|Клеев Владимир 9 8
|Натрусов Артем 121 8
|Дюгаев Евгений 12 8
|Шалимов Александр 9 8
|Лигачев Глеб 60 8
|Пшиченко Дмитрий 19 8
|Аитов Тимур 47 8
|Мехришвили Александр 11 7
|Николаев Евгений 13 7
|Меньшов Кирилл 72 7
|Шмаков Роман 13 7
|Пашнин Роман 10 7
|Спиридонов Александр 35 7
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 7
|Клепиков Алексей 77 7
|CNews Analytics 1991 4
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770096, в очереди разбора - 673778.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770096, в очереди разбора - 673778.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru