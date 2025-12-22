Разделы

IBM ACE IBM App Connect Enterprise IBM Integration Bus, IIB IBM WMB IBM WebSphere Message Broker IBM WBIMB IBM WebSphere Business Integration Message Broker IBM WMQI IBM WebSphere MQSeries Integrator IBM MQSI IBM MQSeries


СОБЫТИЯ

22.12.2025 «Диасофт» предложил альтернативу проприетарным интеграционным шинам — платформу Digital Q.Integration 1
22.12.2025 Как повысить качество взаимодействия между системами и избавиться от ручного переноса данных 1
12.07.2024 Для большинства иностранных продуктов уже есть российская альтернатива 1
24.06.2022 Как движется процесс импортозамещения в сфере ИТ 1
17.05.2021 Компания «Синимекс» подвела итоги 2020 года 1
22.12.2020 «Неофлекс» разработал интеграционную платформу для «Банка «МБА-Москва» 1
27.07.2020 Банк «Санкт-Петербург» внедряет решение AppDynamics для улучшения качества обслуживания клиентов 1
07.06.2019 Годовая выручка «Синимекс» выросла на 15%, превысив 1,167 млрд рублей 1
09.07.2018 «Альфа-банк» и «Синимекс» запустили сервис моментального выпуска банковских карт 1
14.05.2018 «Синимекс» представила итоги за 2017 год 2
14.06.2017 Выручка «Синимекс» увеличилась за год на 13% 2
05.06.2017 Росбанк вместе с «Синимекс» построил единую интеграционную платформу 2
05.06.2017 «Синимекс» реализовала проект по созданию единой интеграционной платформы «Росбанка» 2
05.04.2017 Росбанк подвел итоги развития ИТ в 2016 году 1
01.12.2016 Что банкиры думают об инновациях в ИТ 1
05.08.2016 Epam разработал для «МетЛайф» веб-систему для поддержки продаж страховых продуктов 1
09.06.2016 «Неофлекс» автоматизировала бизнес-процессы Touch Bank 1
07.06.2016 Совокупный оборот «Синимекс» по итогам 2015 года увеличился на 10,5% 1
18.02.2016 «Инфосистемы Джет» создали интеграционную платформу для банка «Оранжевый» 1
20.08.2015 «Синимекс» создала единую интеграционную платформу для «Лето Банка» 2
04.06.2015 Оборот «Синимекс» по итогам 2014 г. увеличился на 8,6% до 576,8 млн руб. 1
06.09.2012 «Газпромбанк» ищет поставщика ПО IBM WebSphere 1
23.12.2011 «Неофлекс» создала SOA-решение для интеграции мобильного банкинга в ИТ-ландшафт МБРР 2
12.10.2011 Новая интеграционная платформа помогла «СКБ-банку» ускорить вывод банковских продуктов на рынок и оптимизировать обслуживание клиентов 1
03.10.2011 «Сбербанк России» внедрил новый формат обслуживания клиентов с помощью интеграционного решения IBM 1
16.09.2011 «СКБ-банк» интегрировал свои информационные системы на базе решений IBM WebSphere 1
12.10.2010 «Райффайзенбанк» интегрирует ИТ-инфраструктуру на основе IBM WebSphere 1
26.06.2009 Интерес к BPM-проектам продиктован быстрой окупаемостью? 1
22.05.2009 Круглый стол CNews: Управление бизнес-процессами в России 1
13.04.2009 «УРСА Банк» перевел подразделения на АБС IBSO 1
08.10.2008 "Аэрофлот" осуществляет переход на СОА 1
28.12.2007 Банк «Союз» строит новую АБС и ИТ-инфраструктуру вместе с ОТР 1
28.11.2007 Sfitex 2007: системы безопасности освоили GSM 1
31.05.2006 СА объявила о выпуске Introscope 7 1
12.08.2004 IBM представила ПО для моделирования ИТ-процессов 3
19.07.2004 IBM продолжает скупать BI-компании 1
17.09.2002 IBM расширяет присутствие на рынке делового ПО 1
17.06.2002 Рынок корпоративного ПО: Сезон отпусков в IBM 2
22.03.2002 16-17 апреля пройдет конференция "Корпоративные базы данных" 1
22.03.2001 IBM анонсировала ПО интернет-инфраструктуры для мэйнфреймов 1

Публикаций - 40, упоминаний - 49

IBM ACE и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9556 24
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 221 12
9025 7
Oracle Corporation 6879 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9205 5
Microsoft Corporation 25256 5
Oracle Siebel Systems 515 4
SAP SE 5439 4
IBM Rational Software - IBM Rational Rose 176 3
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 40 3
Neoflex - Неофлекс 245 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14302 3
Diasoft - Диасофт 1032 3
Cinimex - Синимекс Дата Лаб 7 2
Broadvision 69 2
Хост ГК 39 2
Software AG & IDS Scheer 207 2
BI Telecom - БиАй Телеком 29 2
Delta Computers - Дельта Компьютерс 110 2
Red Hat 1345 2
AMD - Advanced Micro Devices 4475 2
Docsvision - ДоксВижн 1032 2
Software AG 198 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 814 2
ФОРС - Центр разработки 680 2
Nvidia Corp 3742 1
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 83 1
Терн ГК - Tern Group 78 1
EleWise - Элевайз Проджект 24 1
Открытые технологии 716 1
PERCo 20 1
Integra 28 1
Winncom Technologies - Виннком Технологии 14 1
JVC Kenwood 418 1
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 190 1
АРМО ГК - АРМО-Системы 329 1
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 86 1
Smartec 155 1
OpenText - Vignette 61 1
ГПБ Мобайл - Газпромбанк Мобайл 40 1
Альфа-Банк 1872 10
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3003 8
ГПБ - Газпромбанк 1181 8
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 7
ВТБ - Почта Банк 503 6
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 6
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 252 4
Благосостояние НПФ 52 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 564 4
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 42 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1123 3
Почта России ПАО 2252 3
ПСБ - Промсвязьбанк 903 3
Авилон - AGR Automotive Group - АГР - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 52 2
ВТБ - ВТБ24 668 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8214 2
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 262 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 537 2
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 2
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 118 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 2
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 142 2
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 222 2
Международный банк Азербайджана - International Bank of Azerbaijan - МБА-Москва Банк 17 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 84 1
BMW Financial Services - BMW Bank - БМВ Банк 10 1
HGM - Highland Gold Mining - Руссдрагмет, РДМ - Стенмикс Холдинг Лимитед 34 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 488 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия - Cadbury - Cadbury Schweppes - Dirol Cadbury - Дирол Кэдбери 68 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 82 1
ТКБ - ТрансКапиталБанк 87 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 87 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 259 1
Mars Wrigley 21 1
Bang&Bonsomer - Банг и Бонсомер 3 1
Adizes Institute Worldwide - Институт Адизеса - Адизес Бизнес Консалтинг 4 1
АСК 48 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5254 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6288 4
Федеральное казначейство России 1879 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12889 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3455 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3463 2
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 126 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3125 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2084 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 753 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3373 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4924 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5236 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1411 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 278 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3113 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1486 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 247 2
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 129 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6427 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73425 26
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34055 17
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 415 15
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11477 14
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1128 12
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 10
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8184 10
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4460 10
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5887 10
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 691 9
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12393 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13361 7
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7632 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31997 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 6
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6022 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18304 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23232 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5279 6
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 353 6
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4297 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10137 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14910 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7300 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17173 5
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4147 5
WSRM - Web-service Risk Management - Автоматизация оценки кредитных заявок 5 4
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2245 4
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 301 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7421 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12342 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5941 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21828 4
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3187 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 3
ISO 20022 - стандарт обмена электронными сообщениями между организациями финансовой отрасли 33 3
W3C - XSL - eXtensible Stylesheet Language - W3C XSLT - eXtensible Stylesheet Language Transformations - семейство рекомендаций консорциума W3C, описывающее языки преобразования и визуализации XML-документов 44 3
H2H - Host2Host - host-to-host - вид канала взаимодействия банка и корпоративного клиента 18 3
HCL WebSphere - IBM WebSphere 532 14
IBM MQ - IBM WebSphere MQ - IBM MQSeries 48 6
Oracle Java - язык программирования 3335 5
IBM BPM - IBM Business Process Manager 41 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2454 4
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 144 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1528 3
Capstone CC - Capstone Credit Card 6 3
Google Android 14725 3
Calypso 24 3
Linux OS 10934 3
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 151 3
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 354 3
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 104 2
Oracle PeopleSoft 418 2
SAP Sybase 291 2
IBM Digital Business Automation 5 2
IBM DataPower 11 2
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss Fuse - Red Hat Fuse Online 13 2
Apache Camel 73 2
Eclipse Foundation - Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 220 2
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 346 2
IBM Tivoli 284 2
Finastra - Financial Software Solutions - Misys Midas 14 2
OpenWay Group - OpenWay Way4 - платформа электронного процессинга платежных карт 56 2
Oracle BPM - Oracle Business Process Management - Oracle BPA - Business Process Analysis Suite 29 2
Finastra - Financial Software Solutions - Misys FusionRisk 12 2
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 212 2
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 139 2
Google AngularJS - JavaScript-фреймворк с открытым исходным кодом 68 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1049 2
1С:ERP Управление предприятием 719 2
IBM API Connect 10 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 314 2
IBM DB2 392 2
Microsoft Windows 16354 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1722 2
IBM Mainframe z/OS 66 1
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 213 1
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 247 1
Сыкулев Андрей 84 7
Сотин Денис 216 5
Фридман Илья 42 3
Алешин Владимир 21 2
Борисов Алексей 33 2
Краснов Федор 11 2
Шувалов Сергей 9 2
Ткачёв Роман 27 2
Лядов Кирилл 17 2
Елиферов Виталий 10 2
Федоров Игорь 13 2
Лаптев Вячеслав 5 2
Чернышев Андрей 70 2
Маргулис Леонид 2 2
Терлецкий Михаил 2 2
Андреев Владимир 100 2
Белов Алексей 26 1
Суворов Андрей 47 1
Меденцев Константин 100 1
Смирнов Владимир 39 1
Спаринапти Антон 16 1
Демидов Дмитрий 22 1
Шенберг Дмитрий 21 1
Семенов Дмитрий 16 1
Безбогов Сергей 61 1
Киселев Сергей 69 1
Галеев Сергей 36 1
Гулевич Руслан 32 1
Попова Мария 141 1
Воронин Павел 181 1
Павельев Кирилл 8 1
Мышев Павел 6 1
Савельев Илья 3 1
Ершова Элеонора 67 1
Легостаева Светлана 96 1
Иодковский Станислав 100 1
Кондратенко Кирилл 19 1
Тараторин Александр 58 1
Петухов Антон 62 1
Glueck Ken - Глюк Кен 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 157276 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45819 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14503 6
Монако Княжество 106 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18254 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53496 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18639 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1620 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 469 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3368 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1821 2
Европа 24650 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4289 2
Германия - Федеративная Республика 12947 2
Россия - СФО - Новосибирск 4666 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 265 1
США - Пуэрто-Рико - Свободно ассоциированное государство - Puerto Rico 125 1
Украина - Житомирская область - Житомир 29 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сакраменто 44 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13568 1
Сингапур - Республика 1906 1
Казахстан - Республика 5807 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4098 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1711 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1575 1
Земля - планета Солнечной системы 10665 1
Азия - Азиатский регион 5753 1
Латвия - Латвийская Республика 826 1
Польша - Республика 2002 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3190 1
Канада 4986 1
Франция - Французская Республика 7981 1
Россия - ПФО - Самарская область 1457 1
Чехия - Чешская Республика 1333 1
США - Калифорния 4776 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1074 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 893 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3229 1
ДНР - Донецк - Донецкий регион 168 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51332 30
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15175 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55081 7
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7279 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6253 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6676 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31959 5
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 636 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6257 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5326 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 4
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 494 4
Экономический эффект 1219 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4920 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8247 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2319 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10339 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4416 3
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 767 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3388 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6341 2
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 232 2
BCBS - Basel - Базель - соглашения по достаточности основного банковского капитала 113 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5711 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6115 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 2
Энергетика - Energy - Energetically 5531 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2962 2
Аудит - аудиторский услуги 3115 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10761 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3230 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2188 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1288 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6336 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5870 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 2
VNUNet.com 214 1
CNews Северо-Запад 24 1
23ABC News 173 1
Bloomberg 1420 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 108 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
CNews Инновация года - награда 133 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 349 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
Gartner - Гартнер 3613 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 573 2
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 2
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 53 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1094 1
РАН - Российская академия наук 2017 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 629 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1218 3
CNews FORUM Кейсы 280 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
ComNews Awards 8 1
Docflow 147 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 1
CNews AWARDS - награда 556 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2139 1
