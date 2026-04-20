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Adizes Institute Worldwide Институт Адизеса Адизес Бизнес Консалтинг

Adizes Institute Worldwide - Институт Адизеса - Адизес Бизнес Консалтинг

«Адизес Бизнес Консалтинг» (ранее российский офис Adizes Institute Worldwide) — эксперт  в области построения и внедрения систем управления бизнесом. Компания решает задачи улучшения показателей деятельности организации за счет повышения эффективности работы управленческой системы

СОБЫТИЯ

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20.04.2026 «Яндекс» переквалифицируется в сотовые операторы – до запуска считанные недели 2
27.06.2022 «Корус консалтинг» за шесть месяцев перевел Admitad на российскую систему для автоматизации бизнес-планирования и бюджетирования Optimacros 1
14.09.2016 На Data Talks эксперты обсудят нейроэкономику и управляемые изменения в бизнесе 2
11.08.2015 «1С-Рарус» и Институт Адизеса создали панель мониторинга Adizes Executive Dashboard 4
04.06.2015 Оборот «Синимекс» по итогам 2014 г. увеличился на 8,6% до 576,8 млн руб. 2

Публикаций - 5, упоминаний - 11

Adizes Institute Worldwide и организации, системы, технологии, персоны:

9594 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 2
1С-Рарус 982 2
Optimacros - Оптимакрос 105 1
Admitad Projects - Адмитад Проджектс 22 1
Разумные решения НПК - Smart Solutions 7 1
Экомобайл 16 1
Ростелеком 10948 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 1
МегаФон 10742 1
Yandex - Яндекс 9216 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
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IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 117 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 130 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
ВТБ - Почта Банк 514 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Альфа-Банк 1979 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 3
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iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 463 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 1
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 318 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 2
Adizes Executive Dashboard (AED) 2 2
Capstone CC - Capstone Credit Card 6 1
Cinimex - Синимекс:МИР 2 1
Cinimex - Синимекс:UP 1 1
Oracle BPM - Oracle Business Process Management - Oracle BPA - Business Process Analysis Suite 30 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys InFusion 2 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys FusionRisk 13 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 251 1
Calypso 25 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 252 1
IBM ACE - IBM App Connect Enterprise - IBM Integration Bus, IIB - IBM WMB - IBM WebSphere Message Broker - IBM WBIMB - IBM WebSphere Business Integration Message Broker - IBM WMQI - IBM WebSphere MQSeries Integrator - IBM MQSI - IBM MQSeries 40 1
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Сыкулев Андрей 85 2
Костромин Александр 1 1
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