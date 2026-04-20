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Adizes Institute Worldwide Институт Адизеса Адизес Бизнес Консалтинг
«Адизес Бизнес Консалтинг» (ранее российский офис Adizes Institute Worldwide) — эксперт в области построения и внедрения систем управления бизнесом. Компания решает задачи улучшения показателей деятельности организации за счет повышения эффективности работы управленческой системы.
СОБЫТИЯ
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Adizes Institute Worldwide и организации, системы, технологии, персоны:
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
|Adizes Ichak - Адизес Ицхак 6 2
|Сыкулев Андрей 85 2
|Костромин Александр 1 1
|Казачков Дмитрий 8 1
|Данилевский Юрий 3 1
|Деменюк Алексей 1 1
|Кислов Андрей 1 1
|Хайкина Елена 2 1
|Жиленко Игорь 15 1
|Филатов Андрей 117 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
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