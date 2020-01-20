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Индексная книга (каталог) CNews*
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КФС Киберфизические системы CPS Cyber-Physical Systems



20.01.2020 Киберфизическая система

еской, транспортной, медицинской, развлекательной, бытовой, производственной и др. Типичные примеры киберфизических систем – беспилотные автомобили. Активное использование термина началось в ра
21.11.2017 Российским разработчикам интернета вещей хотят выдать 7 млрд руб. Эксперты предлагают уменьшить сумму в 6 раз

данные Проект плана мероприятий программы «Цифровая экономика» по разделу «Информационная безопасность» содержит предложения по поддержке разработок в сфере интернета вещей (Internet of Things, IOT), киберфизических систем и больших данных. Документ составлен Центром компетенций по данному направлению, созданному на базе Сбербанка. По подсчетам CNews, документ предлагает выделить из федерал
27.11.2002 Компания "Корпоративные финансовые системы" подвела итоги работы за последний год

27 ноября 2002 года компания КФС ("Корпоративные финансовые системы"), занимающаяся дистрибуцией и внедрением ERP-системы IFS Applications, отмечает год с момента своего выделения в отдельную бизнес-структуру. КФС б
18.05.2002 Завершилась конференция "Информационные технологии для энергетического комплекса России"

На этой неделе компания "КФС" (Корпоративные Финансовые Системы) провела научно-практическую конференцию "Информационные технологии для энергетического комплекса России". Конференция состоялась на базе Всероссийского Т
23.01.2002 "УСП Компьюлинк" подписала соглашение с "КФС"

Компания "УСП Компьюлинк" подписала партнерское соглашение с компанией "Корпоративные финансовые системы". В соответствии с соглашением c компанией "КФС", официальным дистрибьютором шведской компании IFS, компания "УСП Компьюлинк" получила права на распространение лицензий системы IFS Applications, настройку системы по требованиям заказчика

Публикаций - 59, упоминаний - 61

КФС и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4893 9
IFS - Industrial and Financial Systems 73 6
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 844 6
8241 5
Microsoft Corporation 24643 5
Ростелеком 9716 5
Yandex - Яндекс 7373 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3221 5
InfoWatch - Инфовотч 1015 5
МегаФон 8867 4
ФОРС ГК - ФОРС холдинг 59 3
Google LLC 11796 3
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 155 3
IBM - International Business Machines Corp 9442 3
Thales - Gemalto - SafeNet 137 3
Oracle Corporation 6698 2
Новые облачные технологии (НОТ) 445 2
ФОРС - Центр разработки 638 2
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 133 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12657 2
Samsung Electronics 10272 2
Восход ФГБУ НИИ 644 2
Ред Софт - Red Soft 711 2
National Instruments - NI 27 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
Компьюлинк ГК - Инфралинк - Компьюлинк УСП - Компьюлинк Управление системных проектов - КомпьюЛинк Сервис 164 1
IBA Group - ИБА - Международный деловой альянс, МДА 58 1
Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
Подольсккабель НП 2 1
Рыбинсккабель - Рыбинский кабельный завод 9 1
ФОРС СПб 5 1
Телематические системы 54 1
SAP SE 5280 1
NetApp - Network Appliance 637 1
Центр мониторинга сетей связи 6 1
Ростех - Автоматика Концерн 1641 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 375 1
Академия криптографии РФ 6 1
Минцифры РФ - НУЦ - Национальный удостоверяющий центр Национального удостоверяющего центра Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 44 1
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 625 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7341 8
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 377 6
Игналинская АЭС - Ignalinos atominė elektrinė 11 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 918 3
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 3
РЖД - Российские железные дороги 1905 3
РВК - Российская венчурная компания 549 3
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 2
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 2
Россети Ленэнерго 1701 2
ИТМО Хайпарк - ITMO Highpark 11 2
Автодор - Российские автомобильные дороги 82 1
Volvo Cars 253 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 1
Импэксбанк 21 1
Почта России ПАО 2117 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 1
Альфа-Банк 1774 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 254 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 128 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 465 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
TÜV Rheinland Group 136 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 98 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 9 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Uber 331 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 69 1
36,6 - аптечная сеть 90 1
Сбер - Сбербанк Управление Активами 5 1
РФПИ - РВК - GenerationS - корпоративный акселератор 21 1
Adizes Institute Worldwide - Институт Адизеса - Адизес Бизнес Консалтинг 4 1
Stellantis - Maserati 14 1
Центр Гейдара Алиева - Heydər Əliyev Mərkəzi 4 1
СТАРТ девелопмент 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11671 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3055 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3143 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5931 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4120 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4976 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2718 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4525 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2849 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3281 4
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 325 4
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 250 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 668 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 221 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1968 3
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 455 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2186 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 287 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4761 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2749 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 342 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1364 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3336 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 2
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 163 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2000 2
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 336 2
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 42 2
РВК ТК 194 - Технический комитет по стандартизации 194 - Кибер-физические системы 36 2
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 110 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 575 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1393 1
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Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2998 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 423 1
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Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1086 1
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АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 310 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19434 17
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БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2942 7
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Актив - Рутокен Guardant 52 6
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Актив - Рутокен MFA 6 3
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UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 1
Microsoft Windows NT 879 1
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Kaspersky OS 125 1
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1055 6
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 442 4
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 62 4
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МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 598 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1520 2
ВТИ - Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени теплотехнический научно-исследовательский институт 5 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 209 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 186 1
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 23 1
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ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 170 1
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МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 373 1
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РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 83 1
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Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 228 1
Cisco Networking Academy - Сетевая академия - Учебные Центры Сиско Ситемс 34 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 98 1
СтГАУ - Ставропольский государственный аграрный университет 10 1
Narxoz University - Нархоз Университет Республики Казахстан - Университет имени Турара Рыскулова 4 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 33 1
ВЭИ ФГУП - Всеросийский электротехнический институт 1 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 153 1
LUT University - Технологический университет Лаппеэнранта 1 1
LUT - Lappeenranta University of Technology - Технологический университет Лаппеенранта-Лахти - Лаппеенрантский технологический университет 1 1
Интеллектуал ГБОУ школа 7 1
Samsung IT Школа 11 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 45 1
IThub college - ИТ хаб - Международная академия информационных технологий 13 1
ТТУ им. акад. М. Осими - Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими 2 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 2
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