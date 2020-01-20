КФС Киберфизические системы CPS Cyber-Physical Systems
|20.01.2020
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Киберфизическая система
еской, транспортной, медицинской, развлекательной, бытовой, производственной и др. Типичные примеры киберфизических систем – беспилотные автомобили. Активное использование термина началось в ра
|21.11.2017
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Российским разработчикам интернета вещей хотят выдать 7 млрд руб. Эксперты предлагают уменьшить сумму в 6 раз
данные Проект плана мероприятий программы «Цифровая экономика» по разделу «Информационная безопасность» содержит предложения по поддержке разработок в сфере интернета вещей (Internet of Things, IOT), киберфизических систем и больших данных. Документ составлен Центром компетенций по данному направлению, созданному на базе Сбербанка. По подсчетам CNews, документ предлагает выделить из федерал
|27.11.2002
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Компания "Корпоративные финансовые системы" подвела итоги работы за последний год
27 ноября 2002 года компания КФС ("Корпоративные финансовые системы"), занимающаяся дистрибуцией и внедрением ERP-системы IFS Applications, отмечает год с момента своего выделения в отдельную бизнес-структуру. КФС б
|18.05.2002
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Завершилась конференция "Информационные технологии для энергетического комплекса России"
На этой неделе компания "КФС" (Корпоративные Финансовые Системы) провела научно-практическую конференцию "Информационные технологии для энергетического комплекса России". Конференция состоялась на базе Всероссийского Т
|23.01.2002
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"УСП Компьюлинк" подписала соглашение с "КФС"
Компания "УСП Компьюлинк" подписала партнерское соглашение с компанией "Корпоративные финансовые системы". В соответствии с соглашением c компанией "КФС", официальным дистрибьютором шведской компании IFS, компания "УСП Компьюлинк" получила права на распространение лицензий системы IFS Applications, настройку системы по требованиям заказчика
КФС и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3180 6
|Касперская Наталья 291 6
|Суворов Андрей 45 3
|Медведев Дмитрий 1654 3
|Шпаков Андрей 0 3
|Дащенко Владимир 15 2
|Лугов Андрей 32 2
|Клишас Андрей 58 2
|Бокова Людмила 82 2
|Уткин Никита 36 2
|Горелов Дмитрий 61 2
|Восков Леонид 2 2
|Русских Евгения 6 1
|Кузнецов Станислав 128 1
|Ковнир Евгений 75 1
|Щеголев Игорь 698 1
|Рустамов Рустам 415 1
|Акимов Максим 187 1
|Курочкин Юрий 15 1
|Осеевский Михаил 315 1
|Носков Константин 236 1
|Нуралиев Борис 290 1
|Матвеев Лев 64 1
|Мишустин Михаил 680 1
|Шадаев Максут 1013 1
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Собянин Сергей 385 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Бочарникова Татьяна 83 1
|Попов Сергей 136 1
|Филатов Андрей 114 1
|Песков Дмитрий 106 1
|Серебряникова Анна 72 1
|Одинцов Дмитрий 113 1
|Макаров Валентин 220 1
|Дворкович Аркадий 210 1
|Повалко Александр 36 1
|Сыкулев Андрей 84 1
|Кривозубов Павел 27 1
|Sparrow Jonathan - Спарроу Джонатан 20 1
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