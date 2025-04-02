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Завелишко Сергей
Завелишко Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Comindware - Колловэар 160 3
|Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 37 3
|CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 89 2
|Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 127 1
|Максима ГК - GMCS 359 1
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 70 3
|Группа Самолет - Самолет плюс - AI Plus 1 1
|Максима ГК - GMCS VerEx - Джи-Эм-Си-Эс Верэкс - Платформа ВерЭкс 14 1
|Ульихин Павел 35 3
|Аистова Ксения 6 3
|Чайковский Сергей 4 3
|Белайчук Анатолий 31 3
|Холинов Андрей 18 3
|Поярков Алексей 6 3
|Бычков Николай 11 3
|Сандлер Аркадий 24 3
|Садовенко Илья 65 3
|Коптелов Андрей 111 3
|Верисов Михаил 23 2
|Березин Евгений 10 2
|Колыбин Леонид 5 1
|Нуреев Александр 2 1
|Жосан Александра 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146855 3
|Европа 21861 3
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43715 3
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