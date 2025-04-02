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Индексная книга (каталог) CNews*
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Завелишко Сергей



02.04.2025 «Самолет Плюс» запустил ИИ-платформу для риелторов 1
11.05.2021 Успейте до 20 мая подать заявку на участие в конференции «Роботизация бизнес-процессов 2021» 1
27.04.2021 Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2021» состоится 20 мая 1
16.04.2021 Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2021» состоится 20 мая 1
19.04.2019 «Камчатскэнерго» запустило потребительские цифровые сервисы 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Завелишко Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Comindware - Колловэар 160 3
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 37 3
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 89 2
Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 127 1
Максима ГК - GMCS 359 1
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 47 3
Mary Kay - Мэри Кэй 104 3
ЦКР - Центр корпоративных решений - 80 3
ОМК - Объединенная металлургическая компания 204 3
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 3
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 270 3
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 3
Азия Цемент 13 2
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 52 1
Группа Самолет - Самолет плюс 17 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1205 1
Камчатскэнерго ПАО - Паужетская ГеоЭС - Мутновская ГеоЭС - геотермальная электростанция 21 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 70 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14216 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12898 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5399 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51760 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31319 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4810 3
КФС - Киберфизические системы - CPS - Cyber-Physical Systems 81 3
Робототехника - Гуманоидный робот - Робот-гуманоид - Человекоподобный робот - Humanoid robot 138 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3125 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5525 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10440 3
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3048 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1968 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6935 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7813 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11345 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4852 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2187 1
Группа Самолет - Самолет плюс - AI Plus 1 1
Максима ГК - GMCS VerEx - Джи-Эм-Си-Эс Верэкс - Платформа ВерЭкс 14 1
Ульихин Павел 35 3
Аистова Ксения 6 3
Чайковский Сергей 4 3
Белайчук Анатолий 31 3
Холинов Андрей 18 3
Поярков Алексей 6 3
Бычков Николай 11 3
Сандлер Аркадий 24 3
Садовенко Илья 65 3
Коптелов Андрей 111 3
Верисов Михаил 23 2
Березин Евгений 10 2
Колыбин Леонид 5 1
Нуреев Александр 2 1
Жосан Александра 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146855 3
Европа 21861 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43715 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2460 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18906 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48684 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24461 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7128 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5849 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8171 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350676, в очереди разбора - 760871.
Создано именных указателей - 172189.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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