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Робототехника Гуманоидный робот Робот-гуманоид Человекоподобный робот Humanoid robot



15.11.2024 Nvidia готовит в выпуску маленький суперкомпьютер для роботов-гуманоидов

vidia представит компактный суперкомпьютер для роботов-гуманоиднов уже в 2025 году Jetson Thor может запускать Generalist Robot 00 Technology (GR00T) и другие компьютерные модели, предназначенные для роботов-гуманоидов. Программная платформа GR00T позволит компаниям полагаться на заранее запрограммированные команды для своих ботов. Со слов разработчиков, модель GR00T принимает текст и видео
18.10.2024 Китай начал производить роботов-гуманоидов для работы на заводах, чтобы решить проблему нехватки рабочих рук. Видео

нсоров. Машина использует средства искусственного интеллекта (ИИ) для общего планирования действий. Робот-гуманоид может адаптироваться к окружающему пространству, эффективно выполняя задачи на
14.08.2024 На производстве электромобилей премиум-класса начали работать человекоподобные роботы. Видео

льзовали, чтобы наносить логотипы на готовые авто. По информации Cnevpost, в начале лета этого года робот-гуманоид Walker S также появился на одном из заводов концерна Dongfeng. В этом случае к
19.07.2022 «Промобот» создала новую модель человекоподобного робота способного демонстрировать эмоции. Видео

Компания «Промобот», российский производитель автономных сервисных роботов, создала нового человекоподобного робота-компаньона Robo-C.2. Главным отличием новой модели являются использование специального трехуровневого силикона. Полимер повторяет особенности кожи — микромимику, морщин
30.03.2022 Tesla чуть не начала продажи человекоподобного робота, но все планы спутал главный разработчик

Роботы и автомобили Глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) объявил, что в 2023 г. его компания выпустит на рынок человекоподобного робота, управляемого искусственным интеллектом. В интервью немецкому изданию Welt am Sonntag, миллиардер заявил, что уже к концу 2022 г. может начаться малосерийное производст
30.01.2018 В России создадут интерфейс «мозг-компьютер» и человекоподобного робота

оботизированных дронов (БПЛА) для более качественного метеорологического и экологического контроля. Автоматизированный человекоподобный робот-консультант Еще одно мероприятие подраздела – созда
06.06.2014 Японцы создали человекоподобного робота, умеющего шутить и танцевать. ВИДЕО

Японский мобильный оператор SoftBank планирует в феврале 2015 г. приступить к коммерческим продажам на японском рынке человекоподобного робота Pepper с относительно доступной стоимостью в 198 тыс. йен (i67 тыс). Об этом сообщила пресс-служба компании. Pepper был представлен в Токио при участии генерального дир
12.12.2012 Самый человекоподобный робот

Разработчики из Токийского университета создали новую версию человекоподобного робота с имитацией скелетной основы – Kenshiro. Прототипом робота служил «средний» японский подросток 12 лет высотой 158 сантиметров и массой 50 килограмм. Тело робота структу
10.04.2012 Гуманоидный робот-рабочий: новый конкурс DARPA

но планы по разработке робота, способного работать бок о бок или вместо человека, просочились в американские СМИ, а позже были подтверждены представителями DARPA. Целью новой программы будет создание человекоподобного робота, который сможет работать в той же среде, что и человек, т.е. в цехах заводов, на палубах кораблей и т.д., причем пользуясь инструментами, созданными для человеческих ру
07.08.2007 Обзор Transformers: The Game. Гигантские человекоподобные роботы

я у Traveller's Tales, вы можете узнать из нашего обзора.Читайте: Обзор Transformers: The Game. Гигантские человекоподобные роботы.
02.07.2007 В Испании найден зуб древнего человекоподобного существа

дную Европу. Ученые считают, что возраст находки – 1 млн. лет. Зуб был найден в горном районе северной части Испании, недалеко от того места, где в 1994 году были обнаружены останки “хомо антесесор”- человекоподобного существа, жившего 800 тыс. лет назад на территории Западной Европы.
21.02.2007 Во Франции создан робот-гуманоид

В лаборатории компьютерных исследований, робототехники и микроэлектроники университета Монпелье в Тулузе (Франция) создан робот-гуманоид HOAP3, призванный стать "ответом" роботам из стран Юго-Восточной Азии. Робот весом 8,8 кг и высотой 0,6 м имеет 28 шарнирных сочленений, а также большое количество датчиков. Упра
12.04.2005 ZMP начинает продажи человекоподобного робота Nuvo

Компания ZMP объявила, что в конце апреля начнутся продажи человекоподобного робота Nuvo, сообщает АР. Он весит 2,5 килограмма при росте в 39 см и может ходить, подниматься, реагировать на команды хозяина, присматривать за домом в отсутствие владельцев
15.03.2005 Hitachi представила человекоподобного робота для повседневной работы

я на выставке World Exposition, которая пройдет уже в этом месяце в Аичи, производство роботов начнется не раньше, чем через 5-6 лет. Hitachi явилась не первой японской компанией, которая представила человекоподобного робота. Ранее свои разработки анонсировали Toyota Motor, Honda Motor, а также Sony и Fujitsu.
15.03.2005 Hitachi представила человекоподобного робота для повседневной работы

я на выставке World Exposition, которая пройдет уже в этом месяце в Аичи, производство роботов начнется не раньше, чем через 5-6 лет. Hitachi явилась не первой японской компанией, которая представила человекоподобного робота. Ранее свои разработки анонсировали Toyota Motor, Honda Motor, а также Sony и Fujitsu.
08.10.2003 Россияне создали пару роботов-гуманоидов

  Россия старается не отставать от стран-лидеров в области роботостроения – США и Японии. Первый и единственный российский гуманоидный робот был представлен этим летом в Санкт-Петербурге на выставке "Международный военно-морской салон 2003". "Андроидные Роботы Новой Эры" или АрнЭо - разработка инженеров компании "Н
08.10.2003 Россияне создали пару роботов-гуманоидов

  Россия старается не отставать от стран-лидеров в области роботостроения – США и Японии. Первый и единственный российский гуманоидный робот был представлен этим летом в Санкт-Петербурге на выставке "Международный военно-морской салон 2003". "Андроидные Роботы Новой Эры" или АрнЭо - разработка инженеров компании "Н
08.10.2003 АрнЭо и АрнЭя: первые российские роботы-гуманоиды

ых кампаний и корпоративных празднований, занимаются сразу несколько компаний. Россия, тем временем, старается не отставать от стран-лидеров в области роботостроения. Первый и единственный российский гуманоидный робот был представлен этим летом в Санкт-Петербурге на выставке "Международный военно-морской салон 2003". "Андроидные Роботы Новой Эры" или АрнЭо - разработка инженеров компании "Н
08.10.2003 АрнЭо и АрнЭя: первые российские роботы-гуманоиды

ых кампаний и корпоративных празднований, занимаются сразу несколько компаний. Россия, тем временем, старается не отставать от стран-лидеров в области роботостроения. Первый и единственный российский гуманоидный робот был представлен этим летом в Санкт-Петербурге на выставке "Международный военно-морской салон 2003". "Андроидные Роботы Новой Эры" или АрнЭо - разработка инженеров компании "Н
01.07.2003 Человекоподобные роботы: захватывающие перспективы

е команды. Однажды увиденный предмет или лицо робот запоминает и узнает при повторной встрече. Этот робот-гуманоид изменяет свой центр тяжести почти как человек и реагирует на неожиданные движе
09.06.2003 Двуногие русские роботы сыграют в футбол

футболистами-гуманоидами. С чего все начиналось «А раз мне удалось разработать теоретическую основу человекоподобного позитронного мозга, мне потребовалось для него человекоподобное тело. Мозг

15.12.2002 Человекоподобный робот может понимать жесты

Компания Honda представила новую версию человекоподобного робота, который способен понимать человеческие жесты и движения. Появившийся два года назад робот, размером с ребенка, который был назван Asimo, уже умеет и ходить, и взбирать
15.12.2002 Человекоподобный робот может понимать жесты

Компания Honda представила новую версию человекоподобного робота, который способен понимать человеческие жесты и движения. Появившийся два года назад робот, размером с ребенка, который был назван Asimo, уже умеет и ходить, и взбирать
26.10.2001 Японский робот-гуманоид пройдется по Европе

репятствия. Новое чудо роботостроения получило 36 шарнирных "суставов", или, как говорят ученые, "степеней свободы", что, по заявлению создателей гуманоида, означает полную свободу движений. Двуногий робот-гуманоид может самостоятельно передвигаться в пространстве, работает от аккумуляторов и связан с центром управления через беспроводной Ethernet. Рост робота - 137 см, вес - 121 фунт (окол

Публикаций - 139, упоминаний - 169

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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52389 28
Европа 21862 20
Италия - Итальянская Республика 4369 15
Земля - планета Солнечной системы 10434 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17279 12
Япония - Токио 995 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43750 11
Германия - Федеративная Республика 12746 10
Южная Корея - Республика 6695 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14254 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13383 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17639 7
Франция - Французская Республика 7883 7
США - Калифорния 4635 6
Швеция - Королевство 3635 6
Сингапур - Республика 1864 5
Канада 4907 4
Испания - Королевство 3727 4
Португалия - Португальская Республика 923 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2496 4
Азия - Азиатский регион 5583 3
Китай - Тайвань 4017 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1502 3
Таиланд - Королевство 830 3
Луна - спутник Земли 1484 3
Япония - Иокогама 37 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1490 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1059 2
Дания - Королевство 1302 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3542 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3346 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1371 2
Иран - Исламская Республика Иран 1096 2
Новая Зеландия 720 2
Италия - Милан 161 2
США - Иллинойс 332 2
США - Флорида - Майами 191 2
Португалия - Лиссабон 40 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29664 32
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Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2781 17
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48713 16
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24487 14
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7141 13
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1246 13
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5877 12
Спорт - Футбол 649 10
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8902 9
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8683 9
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13852 9
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11061 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10080 8
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2461 8
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10007 7
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7071 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5161 5
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1360 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5255 5
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5965 5
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1688 5
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 614 5
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1351 5
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Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6411 4
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Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 508 4
Образование в России 2255 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11108 3
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Korea Times 131 3
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NYT - The New York Times 1059 2
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UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 286 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 617 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 202 1
NICT - National Institute of Information and Communications Technology - Национальный институт информационных и коммуникационных технологий Японии 9 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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