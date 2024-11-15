Получите все материалы CNews по ключевому слову
Робототехника Гуманоидный робот Робот-гуманоид Человекоподобный робот Humanoid robot
|15.11.2024
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Nvidia готовит в выпуску маленький суперкомпьютер для роботов-гуманоидов
vidia представит компактный суперкомпьютер для роботов-гуманоиднов уже в 2025 году Jetson Thor может запускать Generalist Robot 00 Technology (GR00T) и другие компьютерные модели, предназначенные для роботов-гуманоидов. Программная платформа GR00T позволит компаниям полагаться на заранее запрограммированные команды для своих ботов. Со слов разработчиков, модель GR00T принимает текст и видео
|18.10.2024
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Китай начал производить роботов-гуманоидов для работы на заводах, чтобы решить проблему нехватки рабочих рук. Видео
нсоров. Машина использует средства искусственного интеллекта (ИИ) для общего планирования действий. Робот-гуманоид может адаптироваться к окружающему пространству, эффективно выполняя задачи на
|14.08.2024
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На производстве электромобилей премиум-класса начали работать человекоподобные роботы. Видео
льзовали, чтобы наносить логотипы на готовые авто. По информации Cnevpost, в начале лета этого года робот-гуманоид Walker S также появился на одном из заводов концерна Dongfeng. В этом случае к
|19.07.2022
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«Промобот» создала новую модель человекоподобного робота способного демонстрировать эмоции. Видео
Компания «Промобот», российский производитель автономных сервисных роботов, создала нового человекоподобного робота-компаньона Robo-C.2. Главным отличием новой модели являются использование специального трехуровневого силикона. Полимер повторяет особенности кожи — микромимику, морщин
|30.03.2022
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Tesla чуть не начала продажи человекоподобного робота, но все планы спутал главный разработчик
Роботы и автомобили Глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) объявил, что в 2023 г. его компания выпустит на рынок человекоподобного робота, управляемого искусственным интеллектом. В интервью немецкому изданию Welt am Sonntag, миллиардер заявил, что уже к концу 2022 г. может начаться малосерийное производст
|30.01.2018
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В России создадут интерфейс «мозг-компьютер» и человекоподобного робота
оботизированных дронов (БПЛА) для более качественного метеорологического и экологического контроля. Автоматизированный человекоподобный робот-консультант Еще одно мероприятие подраздела – созда
|06.06.2014
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Японцы создали человекоподобного робота, умеющего шутить и танцевать. ВИДЕО
Японский мобильный оператор SoftBank планирует в феврале 2015 г. приступить к коммерческим продажам на японском рынке человекоподобного робота Pepper с относительно доступной стоимостью в 198 тыс. йен (i67 тыс). Об этом сообщила пресс-служба компании. Pepper был представлен в Токио при участии генерального дир
|12.12.2012
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Самый человекоподобный робот
Разработчики из Токийского университета создали новую версию человекоподобного робота с имитацией скелетной основы – Kenshiro. Прототипом робота служил «средний» японский подросток 12 лет высотой 158 сантиметров и массой 50 килограмм. Тело робота структу
|10.04.2012
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Гуманоидный робот-рабочий: новый конкурс DARPA
но планы по разработке робота, способного работать бок о бок или вместо человека, просочились в американские СМИ, а позже были подтверждены представителями DARPA. Целью новой программы будет создание человекоподобного робота, который сможет работать в той же среде, что и человек, т.е. в цехах заводов, на палубах кораблей и т.д., причем пользуясь инструментами, созданными для человеческих ру
|07.08.2007
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Обзор Transformers: The Game. Гигантские человекоподобные роботы
я у Traveller's Tales, вы можете узнать из нашего обзора.Читайте: Обзор Transformers: The Game. Гигантские человекоподобные роботы.
|02.07.2007
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В Испании найден зуб древнего человекоподобного существа
дную Европу. Ученые считают, что возраст находки – 1 млн. лет. Зуб был найден в горном районе северной части Испании, недалеко от того места, где в 1994 году были обнаружены останки “хомо антесесор”- человекоподобного существа, жившего 800 тыс. лет назад на территории Западной Европы.
|21.02.2007
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Во Франции создан робот-гуманоид
В лаборатории компьютерных исследований, робототехники и микроэлектроники университета Монпелье в Тулузе (Франция) создан робот-гуманоид HOAP3, призванный стать "ответом" роботам из стран Юго-Восточной Азии. Робот весом 8,8 кг и высотой 0,6 м имеет 28 шарнирных сочленений, а также большое количество датчиков. Упра
|12.04.2005
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ZMP начинает продажи человекоподобного робота Nuvo
Компания ZMP объявила, что в конце апреля начнутся продажи человекоподобного робота Nuvo, сообщает АР. Он весит 2,5 килограмма при росте в 39 см и может ходить, подниматься, реагировать на команды хозяина, присматривать за домом в отсутствие владельцев
|15.03.2005
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Hitachi представила человекоподобного робота для повседневной работы
я на выставке World Exposition, которая пройдет уже в этом месяце в Аичи, производство роботов начнется не раньше, чем через 5-6 лет. Hitachi явилась не первой японской компанией, которая представила человекоподобного робота. Ранее свои разработки анонсировали Toyota Motor, Honda Motor, а также Sony и Fujitsu.
|15.03.2005
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Hitachi представила человекоподобного робота для повседневной работы
я на выставке World Exposition, которая пройдет уже в этом месяце в Аичи, производство роботов начнется не раньше, чем через 5-6 лет. Hitachi явилась не первой японской компанией, которая представила человекоподобного робота. Ранее свои разработки анонсировали Toyota Motor, Honda Motor, а также Sony и Fujitsu.
|08.10.2003
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Россияне создали пару роботов-гуманоидов
Россия старается не отставать от стран-лидеров в области роботостроения – США и Японии. Первый и единственный российский гуманоидный робот был представлен этим летом в Санкт-Петербурге на выставке "Международный военно-морской салон 2003". "Андроидные Роботы Новой Эры" или АрнЭо - разработка инженеров компании "Н
|08.10.2003
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Россияне создали пару роботов-гуманоидов
Россия старается не отставать от стран-лидеров в области роботостроения – США и Японии. Первый и единственный российский гуманоидный робот был представлен этим летом в Санкт-Петербурге на выставке "Международный военно-морской салон 2003". "Андроидные Роботы Новой Эры" или АрнЭо - разработка инженеров компании "Н
|08.10.2003
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АрнЭо и АрнЭя: первые российские роботы-гуманоиды
ых кампаний и корпоративных празднований, занимаются сразу несколько компаний. Россия, тем временем, старается не отставать от стран-лидеров в области роботостроения. Первый и единственный российский гуманоидный робот был представлен этим летом в Санкт-Петербурге на выставке "Международный военно-морской салон 2003". "Андроидные Роботы Новой Эры" или АрнЭо - разработка инженеров компании "Н
|08.10.2003
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АрнЭо и АрнЭя: первые российские роботы-гуманоиды
ых кампаний и корпоративных празднований, занимаются сразу несколько компаний. Россия, тем временем, старается не отставать от стран-лидеров в области роботостроения. Первый и единственный российский гуманоидный робот был представлен этим летом в Санкт-Петербурге на выставке "Международный военно-морской салон 2003". "Андроидные Роботы Новой Эры" или АрнЭо - разработка инженеров компании "Н
|01.07.2003
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Человекоподобные роботы: захватывающие перспективы
е команды. Однажды увиденный предмет или лицо робот запоминает и узнает при повторной встрече. Этот робот-гуманоид изменяет свой центр тяжести почти как человек и реагирует на неожиданные движе
|09.06.2003
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Двуногие русские роботы сыграют в футбол
футболистами-гуманоидами. С чего все начиналось «А раз мне удалось разработать теоретическую основу человекоподобного позитронного мозга, мне потребовалось для него человекоподобное тело. Мозг
|15.12.2002
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Человекоподобный робот может понимать жесты
Компания Honda представила новую версию человекоподобного робота, который способен понимать человеческие жесты и движения. Появившийся два года назад робот, размером с ребенка, который был назван Asimo, уже умеет и ходить, и взбирать
|15.12.2002
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Человекоподобный робот может понимать жесты
Компания Honda представила новую версию человекоподобного робота, который способен понимать человеческие жесты и движения. Появившийся два года назад робот, размером с ребенка, который был назван Asimo, уже умеет и ходить, и взбирать
|26.10.2001
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Японский робот-гуманоид пройдется по Европе
репятствия. Новое чудо роботостроения получило 36 шарнирных "суставов", или, как говорят ученые, "степеней свободы", что, по заявлению создателей гуманоида, означает полную свободу движений. Двуногий робот-гуманоид может самостоятельно передвигаться в пространстве, работает от аккумуляторов и связан с центром управления через беспроводной Ethernet. Рост робота - 137 см, вес - 121 фунт (окол
Робототехника и организации, системы, технологии, персоны:
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