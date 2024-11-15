Nvidia готовит в выпуску маленький суперкомпьютер для роботов-гуманоидов vidia представит компактный суперкомпьютер для роботов-гуманоиднов уже в 2025 году Jetson Thor может запускать Generalist Robot 00 Technology (GR00T) и другие компьютерные модели, предназначенные для роботов-гуманоидов. Программная платформа GR00T позволит компаниям полагаться на заранее запрограммированные команды для своих ботов. Со слов разработчиков, модель GR00T принимает текст и видео

Китай начал производить роботов-гуманоидов для работы на заводах, чтобы решить проблему нехватки рабочих рук. Видео нсоров. Машина использует средства искусственного интеллекта (ИИ) для общего планирования действий. Робот-гуманоид может адаптироваться к окружающему пространству, эффективно выполняя задачи на

На производстве электромобилей премиум-класса начали работать человекоподобные роботы. Видео льзовали, чтобы наносить логотипы на готовые авто. По информации Cnevpost, в начале лета этого года робот-гуманоид Walker S также появился на одном из заводов концерна Dongfeng. В этом случае к

«Промобот» создала новую модель человекоподобного робота способного демонстрировать эмоции. Видео Компания «Промобот», российский производитель автономных сервисных роботов, создала нового человекоподобного робота-компаньона Robo-C.2. Главным отличием новой модели являются использование специального трехуровневого силикона. Полимер повторяет особенности кожи — микромимику, морщин

Tesla чуть не начала продажи человекоподобного робота, но все планы спутал главный разработчик Роботы и автомобили Глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) объявил, что в 2023 г. его компания выпустит на рынок человекоподобного робота, управляемого искусственным интеллектом. В интервью немецкому изданию Welt am Sonntag, миллиардер заявил, что уже к концу 2022 г. может начаться малосерийное производст

В России создадут интерфейс «мозг-компьютер» и человекоподобного робота оботизированных дронов (БПЛА) для более качественного метеорологического и экологического контроля. Автоматизированный человекоподобный робот-консультант Еще одно мероприятие подраздела – созда

Японцы создали человекоподобного робота, умеющего шутить и танцевать. ВИДЕО Японский мобильный оператор SoftBank планирует в феврале 2015 г. приступить к коммерческим продажам на японском рынке человекоподобного робота Pepper с относительно доступной стоимостью в 198 тыс. йен (i67 тыс). Об этом сообщила пресс-служба компании. Pepper был представлен в Токио при участии генерального дир

Самый человекоподобный робот Разработчики из Токийского университета создали новую версию человекоподобного робота с имитацией скелетной основы – Kenshiro. Прототипом робота служил «средний» японский подросток 12 лет высотой 158 сантиметров и массой 50 килограмм. Тело робота структу

Гуманоидный робот-рабочий: новый конкурс DARPA но планы по разработке робота, способного работать бок о бок или вместо человека, просочились в американские СМИ, а позже были подтверждены представителями DARPA. Целью новой программы будет создание человекоподобного робота, который сможет работать в той же среде, что и человек, т.е. в цехах заводов, на палубах кораблей и т.д., причем пользуясь инструментами, созданными для человеческих ру

Обзор Transformers: The Game. Гигантские человекоподобные роботы я у Traveller's Tales, вы можете узнать из нашего обзора.Читайте: Обзор Transformers: The Game. Гигантские человекоподобные роботы.

В Испании найден зуб древнего человекоподобного существа дную Европу. Ученые считают, что возраст находки – 1 млн. лет. Зуб был найден в горном районе северной части Испании, недалеко от того места, где в 1994 году были обнаружены останки “хомо антесесор”- человекоподобного существа, жившего 800 тыс. лет назад на территории Западной Европы.

Во Франции создан робот-гуманоид В лаборатории компьютерных исследований, робототехники и микроэлектроники университета Монпелье в Тулузе (Франция) создан робот-гуманоид HOAP3, призванный стать "ответом" роботам из стран Юго-Восточной Азии. Робот весом 8,8 кг и высотой 0,6 м имеет 28 шарнирных сочленений, а также большое количество датчиков. Упра

ZMP начинает продажи человекоподобного робота Nuvo Компания ZMP объявила, что в конце апреля начнутся продажи человекоподобного робота Nuvo, сообщает АР. Он весит 2,5 килограмма при росте в 39 см и может ходить, подниматься, реагировать на команды хозяина, присматривать за домом в отсутствие владельцев

Hitachi представила человекоподобного робота для повседневной работы я на выставке World Exposition, которая пройдет уже в этом месяце в Аичи, производство роботов начнется не раньше, чем через 5-6 лет. Hitachi явилась не первой японской компанией, которая представила человекоподобного робота. Ранее свои разработки анонсировали Toyota Motor, Honda Motor, а также Sony и Fujitsu.

Hitachi представила человекоподобного робота для повседневной работы я на выставке World Exposition, которая пройдет уже в этом месяце в Аичи, производство роботов начнется не раньше, чем через 5-6 лет. Hitachi явилась не первой японской компанией, которая представила человекоподобного робота. Ранее свои разработки анонсировали Toyota Motor, Honda Motor, а также Sony и Fujitsu.

Россияне создали пару роботов-гуманоидов Россия старается не отставать от стран-лидеров в области роботостроения – США и Японии. Первый и единственный российский гуманоидный робот был представлен этим летом в Санкт-Петербурге на выставке "Международный военно-морской салон 2003". "Андроидные Роботы Новой Эры" или АрнЭо - разработка инженеров компании "Н

Россияне создали пару роботов-гуманоидов Россия старается не отставать от стран-лидеров в области роботостроения – США и Японии. Первый и единственный российский гуманоидный робот был представлен этим летом в Санкт-Петербурге на выставке "Международный военно-морской салон 2003". "Андроидные Роботы Новой Эры" или АрнЭо - разработка инженеров компании "Н

АрнЭо и АрнЭя: первые российские роботы-гуманоиды ых кампаний и корпоративных празднований, занимаются сразу несколько компаний. Россия, тем временем, старается не отставать от стран-лидеров в области роботостроения. Первый и единственный российский гуманоидный робот был представлен этим летом в Санкт-Петербурге на выставке "Международный военно-морской салон 2003". "Андроидные Роботы Новой Эры" или АрнЭо - разработка инженеров компании "Н

АрнЭо и АрнЭя: первые российские роботы-гуманоиды ых кампаний и корпоративных празднований, занимаются сразу несколько компаний. Россия, тем временем, старается не отставать от стран-лидеров в области роботостроения. Первый и единственный российский гуманоидный робот был представлен этим летом в Санкт-Петербурге на выставке "Международный военно-морской салон 2003". "Андроидные Роботы Новой Эры" или АрнЭо - разработка инженеров компании "Н

Человекоподобные роботы: захватывающие перспективы е команды. Однажды увиденный предмет или лицо робот запоминает и узнает при повторной встрече. Этот робот-гуманоид изменяет свой центр тяжести почти как человек и реагирует на неожиданные движе

Двуногие русские роботы сыграют в футбол футболистами-гуманоидами. С чего все начиналось «А раз мне удалось разработать теоретическую основу человекоподобного позитронного мозга, мне потребовалось для него человекоподобное тело. Мозг

Человекоподобный робот может понимать жесты Компания Honda представила новую версию человекоподобного робота, который способен понимать человеческие жесты и движения. Появившийся два года назад робот, размером с ребенка, который был назван Asimo, уже умеет и ходить, и взбирать

Человекоподобный робот может понимать жесты Компания Honda представила новую версию человекоподобного робота, который способен понимать человеческие жесты и движения. Появившийся два года назад робот, размером с ребенка, который был назван Asimo, уже умеет и ходить, и взбирать